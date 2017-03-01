Железногорск

Кого и за что разыскивает Федеральная служба безопасности. ЦУР — о том, как устроены закрытые розыскные базы ФСБ Беглый фээсбэшник, террористка № 1, организатор экологической катастрофы и спортивный кумир Владимира Путина. Центр управления расследованиями (ЦУР) выяснил , кого еще не могут достать подчиненные Александра Бортникова. История раскрытого журналистом Сергеем Каневым беглого полковника ФСБ Петра Самарского получила резонанс в Германии и России. В фильме телеканала ZDF Самарский, представленный Игорем, рассказал о том, как засылал чеченских спортсменов в Европу для выполнения заданий. Немецкие журналисты усомнились в личности главного героя, назвав его выдумкой режиссера Эгмонта Коха. ЦУР рассказал , что это реальный волгоградский борец с террористами, уже несколько лет числящийся в розыскной базе ФСБ. ЦУР изучил эту базу… Сотни преступников скрываются от ведомства на территории России и за границей, причем с каждым годом их число растет. С 2003 года до 2016 года список увеличился с семи человек до 911. Это не считая «бегунков», числящихся в местном розыске за региональными управлениями и отделами ФСБ — там счет идет на тысячи. Бегут террористы За терроризм в розыск ФСБ попали 19 человек и 61 — за участие в незаконных бандформированиях и торговлю оружием. Старожил списка — жительница Ростова-на-Дону Светлана Бородкина (розыскное дело № 1), скрывающаяся от следствия с 18 августа 1991 года, когда ФСБ еще была КГБ. На момент совершения преступления Бородкиной было 19 лет, и где именно она устроила теракт, выяснить не удалось. С 2008 года за подготовку теракта УФСБ по Мурманской области разыскивает московского предпринимателя Зураба Мусиняна (розыскное дело № 191, уголовное дело № 22–5). По версии следствия, в 2006 году учредитель «Облнефтепродукт» Мусинян в акватории Кольского залива намеревался взорвать нефтеналивной танкер и вызвать экологическую катастрофу. Тем самым, как посчитали следователи из ФСБ, он пытался помешать своим конкурентам поставлять нефтепродукты в Западную Европу. В рамках уголовного дела был арестован чиновник Заозерской администрации Игорь Сенин, который сообщил, что на подготовку к теракту получил от Мусиняна $100 тысяч (в 2007 году Сенина осудили на 3,3 года колонии). Однако сам Мусинян, изменивший фамилию на Аматуни, скрылся в Литве и получил там политическое убежище. Генпрокуратура РФ несколько раз отправляла документы с просьбой выдать Мусиняна-Аматуни, но в Вильнюсе и Риме, где беглеца задерживали, посчитали материалы следствия неубедительными. «В Европе и США, основываясь на каких-то догадках следователя, арестовать человека нельзя, и для судьи нужны железные аргументы, — пояснила ЦУРу адвокат Ирина Краснова. — Зачастую Генпрокуратура присылает такие документы на экстрадицию, над которыми там просто пожимают плечами. А в Эмиратах полиция прямо в глаза говорит: у вас бандитская страна и мы вашим бумажкам не верим». Находясь в международном розыске, Мусинян успел стать членом Нью-Йоркской Академии наук и Королевского института международных отношений в Лондоне, а также получил премию от благотворительного фонда «Меценаты столетия». Помимо прочего он публикует в российской прессе статьи о международных финансовых рынках. Бегут самбисты По уголовной статье «мошенничество» ФСБ объявила в федеральный розыск 46 человек, и среди них есть заметные люди. Например, бывший заместитель председателя Госкомитета РФ по физической культуре, спорту и туризму Николай Ленц, а также легендарный самбист и двукратный чемпион Европы по дзюдо Давид Рудман, которого Владимир Путин называл своим кумиром. Криминальная биография Ленца и Рудмана началась в 2013 году в Куала-Лумпуре, где состоялся внеочередной конгресс Международной федерации самбо (ФИАС). На конгрессе выступавшие констатировали «глубочайший кризис в руководстве ФИАС, которое грубо игнорирует устав и ведет организацию к расколу». В итоге большинством голосов делегаты выразили недоверие действующему президенту ФИАС депутату Госдумы Василию Шестакову и вместо него избрали известного самбиста и бизнесмена Михаила Шульца, который в 2012 году во время предвыборной президентской кампании возглавлял московское общественное движение по поддержке Путина. Попутно самбисты обратились с открытым письмом к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и сообщили о «многочисленных нарушениях, допущенных прежним руководством ФИАС, и непрозрачной финансовой деятельности». В числе прочих авторы письма упомянули офшор Penric Services Inc., зарегистрированный на Британских Виргинских островах, который «взял на субподряд лоббистскую компанию Helios для подготовки заявки в Международный олимпийский комитет, замаскировав откровенный распил финансированием попытки добиться включения самбо в олимпийскую программу». Однако Ленц, Рудман и Шульц переоценили свои возможности: Василий Шестаков входит в ближний круг друзей Владимира Путина, выступал на тренировках по дзюдо его спарринг-партнером и издал книгу «Учимся дзюдо с Владимиром Путиным». Депутат Шестаков напрямую обратился к президенту и подал заявление в ФСБ. Против альтернативных самбистов завели уголовное дело за «особо крупное мошенничество» и объявили в международный розыск. По версии следствия, они незаконно захватили имущество ФИАС, печати и получили доступ к некоторым банковским счетам, на которых находилось 12 млн рублей. В 2015 году по запросу Генпрокуратуры РФ Ленца задержали в Сербии, и он ожидает экстрадиции. Кумиру президента Рудману, живущему сейчас в США и преподающему самбо, ЦУР отправил сообщение с просьбой прокомментировать ситуацию, но он не ответил. Бегут олимпийцы и шлифовальщики Из больших потерь ФСБ — бывший гендиректор ОАО «Курорты Северного Кавказа» (КСК) Алексей Невский. Неприятности у Невского началась после инспекции Владимиром Путиным олимпийских объектов в феврале 2013 года. Под объективами телекамер президент обрушился с критикой на председателя совета директоров КСК Ахмеда Билалова, обвинив его в срыве сроков строительства горнолыжных трамплинов и нецелевом использовании кредитов ВЭБа. Прокуратура и МВД тут же завели на Билалова уголовное дело за «злоупотребление полномочиями», а следственный отдел УВД по ЦАО г. Москвы объявил бизнесмена в федеральный розыск. Но тот уже улетел в Германию. Вскоре появилась информация, что врачи клиники Баден-Бадена, где Билалов проходил обследование, выявили в его организме в три раза больше нормы мышьяка, в четыре раза — молибдена, в семь раз — ртути. За дело взялась ФСБ: ее сотрудники провели обыски в кабинете Алексея Невского на Пречистенке и внесли его в федеральный розыск. Cейчас беглый «курортник» добивается в Германии получения статуса политического беженца. Бегут чекисты В розыскных списках ФСБ фигурируют два высокопоставленных чекиста: генерал Александр Кармацкий и главный герой фильма ZDF — полковник Петр Самарский, прозванный за свои дерзкие побеги Чекистом-невидимкой. Полковник фигурировал в фильме под именем Игорь. Он рассказал журналистам, что по приказу начальства фабриковал уголовные дела против оппозиционных активистов и под видом беженцев из Чечни засылал в Европу своих агентов. Правда, в интервью Самарский соврал, что работал в Москве в высотке на проспекте Вернадского, где находится Управление по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом ФСБ. А также не сообщил, при каких обстоятельствах погибла предпринимательница Людмила Лызлова, помогавшая ему осуществить второй побег из следственного изолятора. Когда-то «предателя» Самарского, занимавшего пост начальника отдела по борьбе с терроризмом и экстремизмом УФСБ по Волгоградской области, любило руководство, а директор ФСБ Николай Патрушев лично награждал ценными подарками. В Волгограде уверены, что Самарский предотвратил взрыв на Волжской ГЭС, когда Путин в феврале 2007 года проводил в городе выездное заседание Госсовета по промышленной политике. Правда это или нет, выяснить не удалось, но родственники беглеца прислали секретную почетную грамоту от Службы безопасности президента (СБП) ФСО: «За инициативу и усердие, проявленные при выполнении специального задания по обеспечению безопасности президента РФ». После первого побега Самарского коллеги объявили его в федеральный розыск как сбежавшего из психбольницы, хотя на учете он никогда не состоял. Знакомые муровцы объяснили нам, почему: внесение в федеральный розыск — довольно долгий процесс, и, чтобы срочно перекрыть беглецу выезд за рубеж, его объявляют сбежавшим из психбольницы. Всего в федеральном розыске сбежавшими из психиатрических лечебниц числятся 4468 человек, по линии ФСБ — всего 12. Среди них: внесенный в списки Интерпола боевик из Чечни Вахид Дзияудинов, гастарбайтер из Узбекистана Шухратджон Дусматов (незаконное пересечение границы), бизнесмен из Находки Евгений Кононов (организация преступного сообщества), исполнительный директор холдинга «Кубанский сахар» Ольга Благовещенская (особо крупное мошенничество, по данным ФСБ фигурантка скрывается в Испании). Нам удалось разыскать одного беглого «пациента», уроженца Абхазии, 26-летнего Зураба Хинтбу, объявленного в 2014 году в розыск все тем же УФСБ из Краснодара. В телефонном разговоре Зураб сообщил подробности дела: «Я был на отдыхе в Турции и собирался возвращаться домой. Но свои люди в ФСБ предупредили, что на меня заведено уголовное дело за контрабанду наркотиков и как только я прилечу, окажусь в наручниках. Потом на меня еще выходили люди и предлагали за деньги решить вопрос с ФСБ. Но я ни в чем не виноват и даже не стал уточнять, какие оговаривались суммы. Очень скучаю по дому и родителям, но возвращаться боюсь». Читайте полную версию расследования ЦУР openrussia.org .