Криминальные хроники бывшего Соцгорода.

СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКЕ

Криминальные хроники бывшего Красноярска-26.

ПРОСТО НАДО ЗАКУСЫВАТЬ?

25 февраля около 8:40 в следственные органы поступило сообщение о том, что в поселке Подгорный ЗАТО Железногорск в одной из квартир двухквартирного жилого дома скончалась 38 –летняя женщина. Еще четверо знакомых погибшей были доставлены в реанимационное отделение Железногорской городской больницы. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю проводится доследственная проверка. В настоящее время с места происшествия уже изъяты образцы алкогольной продукции. Следов бензола, метанола у потерпевших не обнаружено. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти женщины.

sledcomrf.ru .

ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ

По поводу ЧП в стационаре тоже немного подробностей появилось за эти дни. «27-летний железногорец был госпитализирован ещё 12 февраля с ножевым ранением. Молодой человек рассказал, что на улице на него напали неизвестные. Оперативники сразу отметили, что его слова вызывают сомнение, а спустя шесть дней мужчина поднялся с третьего этажа, где лежал, на двенадцатый. Зашёл в пищеблок, на глазах у сотрудников открыл окно, и хотя ему кричали, чтобы он остановился, шагнул вниз – никто ничего не успел сделать. Упав, пострадавший проломил крышу, кроме того, удар от падения смягчил снег. В результате мужчина выжил. Ему сделали срочную операцию, сейчас он находится в реанимации».

Снова не судьба, короче. Надо попробовать в храме сплясать или про Путина что-нибудь написать во «ВКонтакте».

КРАСНЫЙ ПЕТУХ ПРИХОДИТ НОЧЬЮ

В восьмом товариществе (район улицы Южная) предположительно из-за неосторожного обращения с огнём незваных гостей загорелась деревянная баня с пристроенным к ней дровяником. Удалённости от водоисточников и заблаговременно запасённое большое количество дров свою роль сыграли по полной. «Потушить постройки удалось не сразу, - поясняют юмористы в vk.com . - Обе сгорели полностью».

К слову: «Полицейские рекомендуют владельцам дачных участков позаботиться о сохранности своего имущества. Для этого можно поставить дачный участок под охрану, при возможности установить сигнализацию или камеры наблюдения». А если бомжи утащат заодно и камеру, то вам стоит задуматься о том, на фига он вообще сдался, этот огород.

А ещё на Ленинградском добровольные блюстители чистоты и порядка спалили брошенный возле подъезда диван.

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ

Нарядом дорожно-патрульной службы остановлен был в воскресенье автомобиль под управлением 33-летнего пьяного уродца. Тут же выяснилось, что данный залёт у него не первый. «Привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения», - загадочно пишут полименты, что может означать и второй случай, и третий, и так далее. Хорошая новость: на сей раз дознаватели горУВД завели на него уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция здесь не слишком драконовская (до двух лет), но в данном случае убрать с дорог Нашгорода потенциального убийцу на любой срок – само по себе бесценно.

ОХОТА НА ДОРОГАХ

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КОМУ НАШИ ПОРЯДКИ НЕ НРАВЯТСЯ

Мы уже говорили о том, что на сессии местного Совдепа с отчётом о проделанной в 2016 году работе выступал полковник Кеуш. За депутатов не скажу, а муниципальные журналисты остались, очевидно, не в восторге. Думается, на следующем заседании общественного совета при МУМВД они ему устроят капитальную взбучку. Ведь «полицейская статистика - вещь, мягко говоря, странная. Криминальная обстановка, судя по цифрам, вроде бы улучшилась, только потерпевшим от этого не легче. Судя по докладу начальника УМВД Железногорска Михаила Кеуша, к цифрам нужно относиться с большой долей скепсиса.

Важным индикатором благополучия общества считается общий уровень преступности. И, согласно официальным данным за 2016 год, в ЗАТО этот показатель составил 139,9 преступных проявлений на 10 тысяч населения, по краю - 206, по Красноярску - 228,3. Число зарегистрированных в 2016 году преступлений почти на 13% ниже, чем в прошлом. По региону также меньше, но всего на 8,1%. Так что, Железногорск выглядит на фоне региона вполне достойно. Но речь идет исключительно о зарегистрированных преступлениях.

Самый яркий пример - кражи. В 2016 году на 35% уменьшилось число хищений чужого имущества - с 809 до 527. Причем снижение произошло практически по всем видам, кроме карманных краж. Но, оказывается, не воровать стали меньше, а законы изменились. Сегодня, чтобы наступила уголовная ответственность, нужно украсть не меньше чем на 2,5 тысячи рублей, а не на тысячу, как было раньше. Значительный ущерб теперь начинается от 5 тысяч рублей, а не от 2,5. Именно поэтому почти в полтора раза уменьшилось количество зарегистрированных преступлений, квалифицируемых по ст.158 УК РФ (Кража). С учета в связи с декриминализацией снято 31 хищение, рассказал Кеуш.

Приятно выглядят в полицейском отчете и цифры по преступлениям, совершенным в общественных местах и на улицах. Их число снизилось на 14%. То есть, гулять по городу стало безопаснее. В то же самое время в Железногорске зарегистрирован рост тяжких и особо тяжких преступлений - на 28,6%. В основном за счет двукратного увеличения сбыта наркотиков. Объясняется это тем, что после упразднения Наркоконтроля в полицейскую статистику вошли все уголовные дела, которыми раньше занимался местный отдел ФСНК.

Железногорск отличился в 2016 году и пьяной преступностью - в полтора раза выше уровня прошлого года. В нетрезвом виде жителями ЗАТО совершено 80 преступлений против жизни и здоровья, 104 имущественных, а также зарегистрировано 84 случая повторного пьяного управления транспортом. Кеуш подчеркнул, что немаловажной мерой профилактики пьяной преступности является работа по оказанию помощи лицам, страдающим алкоголизмом, с последующей социальной реабилитацией. Но когда депутат Владимир Дубровский поинтересовался у начальника УМВД, требуется ли в ЗАТО вновь организовать вытрезвитель, тот ответил уклончиво – не уверен.

Большой проблемой по-прежнему являются интернет-мошенничества. Число уголовных дел этой категории растет и множится. В 2015-м их было 140, в 2016-м - 165. В январе текущего года обманутых граждан уже вдвое больше, чем в прошлом году за этот же период» ( отсюда ).

АЛАВЕРДЫ: КОМУ НАША ВЛАСТЬ НЕ НРАВИТСЯ

Начинающий спортсмен Евгений Лиханов в социальных сетях сокрушается: «Если ты выглядишь так, что при деньгах, то почти каждый видит в тебе жертву! Когда ты идешь по вокзалу с сумкой а тебя остановят менты и просят паспорт, ну все хорошо говорят они а что с пропиской, прописка дома лежит, если нет прописки то говорят проедем в отделение, да и еще, давай выворачивай карманы. То есть то что российский паспорт это ментов не устраивает да? может я домой еду, в тот же самый Красноярск, билеты еще не взял, хотя нет, я знаю, они хотят получить на лапу!

Когда вокруг ходит куча иммигрантов, надо докопаться кто выглядит относительно хорошо (на лоха) который даст на лапу что бы отвязались. Это как у нас в городе (Железногорск. Красноярский край) менты ходят со списками, в которых написано, с кого нельзя поиметь денег (город просто маленький). Приведу пример: Сидит знакомый (обычный рабочий) на лавочке пьет пиво, на соседней сидит алкаш пьет водку. Но на алкаша даже не смотрят, выписывают штраф обычному рабочему. Либо говорят давай на месте разберемся. И так вся страна!

Либо напали на тебя алкаши с ножами, соответственно ты им дал п...ды, вызываешь ментов, алкашей не трогают, а тебе опер говорит что тебе светит 5 лет строго режима за особо-тяжкие, либо забирай заявление. Это нормально? Да конечно хотят получить на лапу, либо не хотят работать.

Когда тебе вынесли квартиру, приезжают менты и говорят, да это ты с друзьями все организовал. Пытаются запугать что бы ты забрал заявление а им не работать! А потом говорят почему же такие люди злые, да потому что у нас не кому защитить, еще и ты крайний останешься! Вот так и живем! Да может не я, не вы, не знаем законы на зубок, а они этим пользуются. О каком доверии может идти речь в нашей стране к правительству, если наша полиция показывает себя с такой стороны».