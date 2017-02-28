Два уголовных дела продолжают развиваться параллельно. Reuters: основанием для дела ЦИБ ФСБ стали показания Павла Врублевского Обвинения в государственной измене сотрудникам Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ России Сергею Михайлову и Дмитрию Докучаеву, а также работнику «Лаборатории Касперского» Руслану Стоянову были предъявлены на основании показаний 2010 года, данных основателем платежного сервиса «Хронопэй» Павлом Врублевским. По данным агентства Reuters , обвиняемые передавали секретные данные американской компании Verisign и другим коммерческим организациям, которые использовались в качестве посредников между подозреваемыми и спецслужбами. В Verisign Reuters факт общения компании с обвиняемыми подтвердили, отметив, однако, что полученная информация не была секретной и поступала в специальный отдел, собирающий досье по киберпреступности. «Ничего из описанного Павлом Врублевским в действительности не происходило»,— цитирует агентство бывшего аналитика отдела Кимберли Зенз. Ранее источник агентства «Интерфакс» рассказал , что подозреваемые в госизмене передавали зарубежной разведке данные, имитируя вербовочную деятельность. Он также подтвердил арест Григория Фомченкова. Офицер ЦИБ ФСБ был задержан 4 декабря — в один день с полковником Сергеем Михайловым, майором Дмитрием Докучаевым и главой отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Русланом Стояновым, которым было предъявлено официальное обвинение. kommersant. *** Экс-сотрудники ФСБ, арестованные по делу о госизмене , вели двойную игру, объясняя частые контакты с иностранцами вербовочной деятельностью, сообщил "Интерфаксу" анонимный "источник, знакомый с ситуацией. "Фигурантам удавалось избегать изобличения в непозволительных контактах с представителями иностранных спецслужб на том основании, что они якобы проводили с ними вербовочную работу", - сказал собеседник агентства. Он заявил, что за фигурантами дела следили не один год: "Поскольку фигуранты несколько лет были под негласным наблюдением, их измена была выявлена и доказана оперативным и следственным путем". Собеседник агентства подтвердил, что по делу о госизмене арестованы четыре человека. Накануне "Новая газета" сообщила имя четвертого фигуранта - это некий Георгий Фомченков . Помимо Фомченкова, в числе арестованных по этому делу один из руководителей Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ РФ Сергей Михайлов, сотрудник этого же центра Дмитрий Докучаев и бывший глава отдела расследований компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов. Известно, что Михайлову, Докучаеву и Стоянову 1 февраля были предъявлены обвинения в государственной измене в пользу США. newsru.com . *** Фомченков был задержан в воскресенье 4 декабря прошлого года, в один день с офицерами Центра информационной безопасности ФСБ полковником Сергеем Михайловым, майором Дмитрием Докучаевым и главой отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Русланом Стояновым. Санкции на арест всех четверых Московский гарнизонный военный суд выдал уже на следующий день, 5 декабря. А в феврале тот же суд продлил срок содержания под стражей. О сорокалетнем Георгии Фомченкове и его роли в групповой государственной измене пока ничего не известно. Малоизвестно и то, чем занимался подозреваемый до ареста. Один из знакомых Фомченкова сообщил «Новой», что «Гоша занимался всем, что приносило деньги». Эту характеристику подтверждает одно из редких публичных упоминаний Фомченкова в судебной базе данных. В 2011 году Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Георгия Фомченкова о взыскании 346 254 519 руб. 42 коп. с внешних управляющих обанкроченного еще в 2007 году «Содбизнесбанка». Еще одно публичное упоминание Георгия Фомченкова связано с выборами депутатов Государственной Думы 1999 года, куда тот баллотировался по федеральному списку «Сталинский блок — за СССР». Напомним, фигуранты дела о госизмене обвиняются в передаче секретных сведений США. Одновременно с арестом офицеров ЦИБ ФСБ стало известно об аресте функционеров группировки хакеров «Шалтай-Болтай», взламывавших переписки высокопоставленных чиновников, а затем торговавших ими на интернет-бирже. Адвокат арестованных сотрудников ФСБ Иван Павлов опровергает связь этих двух резонансных дел. novayagazeta. *** Агентов "Шалтая-Болтая" ищут в подразделении МВД по охране режимных объектов Следствие подозревает, что некоторые сотрудники Четвёртого управления МВД были связаны с группировкой хакеров. В нашумевшей истории хакеров из группировки "Шалтай-Болтай", которые поставили на поток похищение и торговлю конфиденциальной информацией из жизни чиновников и бизнесменов, могут появиться новые фигуранты. По данным Лайфа, ФСБ и Главное управление собственной безопасности (ГУСБ) МВД проверят полицейские подразделения и сотрудников, которые имеют доступ к режимным объектам, а также секретным данным. Есть подозрения, что они помогали хакерам "Шалтая-Болтая" добывать секретную информацию, используя свои служебные возможности и связи. Первым под проверку попало Четвёртое управление МВД по охране режимных объектов и сопровождению особых грузов. Следователи по делу группировки "Шалтай-Болтай" выяснили, что хакеры часто взаимодействовали с представителями силовых подразделений, в том числе и с сотрудниками ФСБ и МВД в ходе "операций" по краже личных данных. С помощью силовиков они получали доступ к секретной информации, "пробивали" потенциальных жертв на платёжеспособность. Известно, что хакеры попадали в поле зрения спецподразделений по информационной безопасности, но всегда выходили сухими из воды. Например, о существовании группировки и её причастности к похищению конфиденциальной информации знал начальник 2-го "профильного" управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов. Сейчас он вместе с подчинёнными находится под следствием по обвинению в госизмене. Так у следствия появились подозрения в отношении некоторых сотрудников подразделений как ФСБ, так и смежников. Например, в МВД. Чтобы вычислить возможных агентов "Шалтая-Болтая", ГУСБ и ФСБ начали проверку оперативников МВД. — Будет произведена проверка всех личных дел сотрудников, а также установление данных о склонности сотрудников специальных подразделений к нарушению законности и служебной дисциплины, — рассказал Лайфу источник в спецслужбах. По данным Лайфа, несколько дней назад десант проверяющих высадился в легендарном Четвёртом управлении МВД, сотрудники которого занимаются охраной режимных объектов и сопровождением специальных грузов. Под "Четвёркой" находится более 180 особо важных и режимных объектов. Это 40 закрытых городов и особых территорий, 10 атомных электростанций, хранилища Центрального банка в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Орле, другие важные объекты. Проверки будут проходить по стандартной схеме: "особисты" поднимут личные дела и имеющийся компромат на сотрудников "Четвёрки", будут с ними беседовать, а если вдруг появятся подозрения в их связях с хакерами, их могут проверить на полиграфе. В особых случаях может быть изучена служебная и личная переписки, а также данные из смартфонов и компьютеров. Ранее "Четвёрка" МВД уже упоминалась в служебных скандалах. Недавно ФСБ провела обыски в подразделении и изъяла документы в рамках уголовных дел. Тогда же вскрылся вопиющий служебный "косяк": как выяснилось, доступ к режимному охраняемому объекту получил совершенно посторонний человек. Как оказалось, один из сотрудников столичного управления отправлял вместо себя на охрану территории инновационного центра "Сколково" своего младшего брата. По делу группировки хакеров "Шалтай-Болтай" сейчас под следствием находятся три человека. Это организатор и идеолог Владимир Аникеев (Льюис), а также его подельники Александр Филинов (Шляпник) и Константин Тепляков (Мартовский Заяц). Все они арестованы, им предъявлены обвинения по статье "Неправомерный доступ к компьютерной информации, совершённый группой лиц по предварительному сговору". Им грозит до 5 лет лишения свободы. Льюис изначально пошёл на сотрудничество со следствием и сейчас рассказывает, как группировка похищала и продавала информацию, а также про своих подельников. Таким образом, за сотрудничество со следствием он может рассчитывать на более мягкое наказание, вплоть до условного срока. Ещё несколько участников группировки до сих пор остаются на свободе. Например, это Александр Глазастиков (Шалтай). По оперативным данным, он живёт на Таиланде и в Прибалтике. Там же может скрываться и 30-летняя гражданка Украины Ирина Шевченко (Алиса), которая сейчас объявлена в розыск. По оперативным данным, она была любовницей Льюиса и помогала группировке добывать информацию: она посещала в Москве места, где собирались высокопоставленные чиновники и бизнесмены, и с помощью специальной аппаратуры дистанционно скачивала все данные из их смартфонов и ноутбуков. Затем эта информация переправлялась в Таиланд, где жили остальные участники "Шалтая", которые её обрабатывали, изучали, выбирали наиболее ценные куски и выставляли их на торги или публиковали. По данным Лайфа, от рук "Шалтая-Болтая" пострадало свыше 30 высокопоставленных чиновников, причём один из них даже заплатил киберпреступникам 10 миллионов долларов за украденную у него переписку. Среди жертв "Шалтая" упоминались премьер Дмитрий Медведев, замглавы управления внутренней политики администрации президента Тимур Прокопенко, помощник президента Владислав Сурков. life.ru . *** Потерпевшим по делу хакеров из группировки "Шалтай-Болтай" стал пока единственный человек - сотрудник Сбербанка Евгений Кисляков, вице-президент Федеральной уполномоченной организации "Универсальная электронная карта". Об этом сообщил ТАСС анонимный источник, близкий к следствию. Переписку Кислякова выкупили после "анонса", и она не стала достоянием общественности. По словам источника ТАСС, интернет-переписка Прокопенко была взломана хакерами в 2015 году. "Сейчас собирается доказательная база о причастности к этому группы "Шалтай-Болтай". Прокопенко может быть признан потерпевшим по этому уголовному делу", - сказал собеседник. newsru.com .