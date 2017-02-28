|Великий почин 2017
|Понедельник, 27 Февраль 2017
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"Окодемия стартапофф" настаивает: кризис - самое время для.
После трагедии на Столбах турист пошел ночевать в лес без всего и снял видео по выживанию
Работник лесной охраны Игорь Шехоркин из Железногорска снял видео, как пережить зимой ночевку в лесу, при этом, не имея с собой ничего.
Он пояснил, что записал инструкцию после недавнего происшествия, когда мужчина заблудился на Столбах и замерз. На личном примере Игорь рассказывает, как выжить в суровых сибирских условиях без снаряжения. Он отправился записывать видео в лес и остался там на ночь. На записи турист подробно показывает, как выбрать место для ночевки и соорудить укрытие из сугроба.
«Был жутко опечален случаем на Столбах и решил проверить, можно ли без ничего провести ночь зимой в лесу, — рассказывает путешественник «Проспекту Мира». — Я много раз ночевал зимой в лесу, но без снаряжения я делал это первый раз! Замерз кошмарно, потому что одежда сырая от пота была. Но вроде живой, признаки простуды были минимальные, першило в горле дома уже. Пару кружек чая, и все норм вроде».
От «Уран-Батора»: два соображения здесь позвольте добавить. Во-первых, это видео тянет почти на полчаса, так что смотреть его почти наверняка никто не будет. Даже с учётом того, что ролик вполне может спасти вам жизнь в тайге, если задуматься (в Сибири вообще ни от чего зарекаться нельзя). Пендосам или япошкам такое трудно будет объяснить, наверное, но мы в 2017 году всё ещё экономим трафик в большинстве своём. Особенно ночью в лесу))) Краткость в данном случае не просто является сестрой таланта, но и элементарно гарантирует клики/просмотры.
Ну, а второе… Заколючинская «Окодемия стартапофф» напоминает энтузиастам о том, что своего часа в небытии вселенной по-прежнему ждут такие темы, требующие создания видео-пособий, как «Я снизил плату за тепло, не прибегая к чёрной магии», «Выжить в России можно», «Мои соседи больше меня не топят» или даже «Хотите иметь нормальные дороги? Спросите меня – как». Действуйте, граждане. Наверху говорят, что кризис – самое время подняться на какой-нибудь неожиданной шняге. Не могут же они врать всё время.
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