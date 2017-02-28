Ещё один точный удар - и нам придётся досрочно закрыть конкурс. Буквально неделю назад мы предположили , и не без серьёзных оснований, что победитель шоу «Страна Оления» живёт на Восточной, 55. Сдаётся мне, в следующий раз мы увидим здесь машинку либо в подъезде, либо на балконе)))