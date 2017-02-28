Русское мракобесие недалеко ушло от немецкого. Как казак Мелихов за правдой ходил В нынешней России никому не нужны такие тягостные уроки, как настоящая история казачества. У Ильфа и Петрова в «Двенадцати стульях» есть маленькая деталь: у предприимчивого отца Федора (полагаю, в РПЦ уже есть проект по изъятию этого персонажа из романа как оскорбляющего чувства верующих) был сундучок. Его крышку украшал портрет «молодецкого казака Козьмы Крючкова, первого георгиевского кавалера», вырезанный попадьей из журнала «Летопись войны». В «Тихом Доне» Шолохова казак Крючков — персонаж резко отрицательный. Сейчас именем Козьмы Крючкова назван переулок в Ростове-на-Дону, а сам он послужил прототипом памятника героям Первой мировой войны в Москве. Козьма Крючков не только герой Первой мировой, он еще и участник Белого движения — погиб в 1919 году во время Вешенского восстания, его могила была уничтожена. Первая мировая — далеко, хотя легко себе представить, что лет 50 назад за попытку увековечить память казака Крючкова можно было сесть всерьез и надолго. Другое дело — Вторая мировая, которая для нас по-прежнему близко, да так, что говорить, например, о трагедии РОА («Российской освободительной армии») по-прежнему небезопасно. Особенно о казаках, воевавших на стороне Германии. В мае-июне 1945 года в Австрии (Лиенц и Юдербург) произошла насильственная выдача англичанами и американцами около 60 тысяч казаков (с чадами и домочадцами) Советскому Союзу. Включая эмигрантов «первой волны». Многие погибли в Лиенце, кого-то расстреляли, кто-то умер в лагерях, кому-то повезло выжить. Историки обычно говорят, что главной причиной, почему казаки воевали на стороне Германии, была политика геноцида по отношению к целой группе русского народа — казакам, и приводят ссылки на тысячи архивных документов. Википедия пишет, что в итоге с немцами отступили 280 тысяч казаков. В Москве на территории храма Всех Святых уже в наше время был открыт «Мемориал Примирения народов России и Германии, воевавших в мировых войнах». Мемориал создан по инициативе троих православных ветеранов Великой Отечественной войны. В 2004 году там была проведена траурная церемония и церковное поминовение казаков и членов их семей, насильственно выданных в 1945 году в Лиенце. Но времена были, как говорится, вегетарианские. В 2007 году, 8 мая, мраморная плита мемориала была разбита. Было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм», но оно тихо угасло. Сейчас о существовании казаков, выбравших «не ту сторону», вспоминать опасно. Как раз с 2007 года началось разнообразное уголовное преследование одного из самых упрямых казаков, не желающего забывать историю своего народа, какой бы она ни была. Казака зовут Мелихов Владимир, и мне не очень хотелось с ним знакомиться. Какая-то мутная история: богатый человек чуть за шестьдесят, живет в Подольске, сам из «красных директоров», занимался цементом. У него есть рынок в Подольске, но с бандитами (отчасти ныне народными избранниками) не связан, как и с правоохранителями. Набор обвинений у него странный: уход от налогов (успел посидеть в тюрьме, отбился), хранение оружия и боеприпасов, куча административок и попыток привлечения за экстремизм. Перманентные обыски. Имеет два больших поместья — собственно в Подольске и в станице Еланская Ростовской области. И там и там у него огромные музеи истории казачества, оба посвящены теме «Донские казаки в борьбе с большевиками». Если вы далеки от казаков примерно как я, вы могли тем не менее слышать про Мелихова: помните громкий случай в московском аэропорту, когда при прохождении паспортного контроля у человека бритвой вырезали страницу в паспорте, а потом сказали, что паспорт недействителен? Это как раз и был Мелихов. Это он пытался вылететь в Австрию на открытие часовни в Лиенце, которая была построена в том числе благодаря ему. Мы сидим с ним на кухне и пьем растворимый кофе, на стене две картины — одна изображает лихого казака, стоящего в реке, которому моет ноги согбенная жена, на другой казак крутит ус, сидя на лавочке рядом с казачкой, пилящей дрова. Мой протест против всего вокруг смягчает кот-погорелец, пострадавший всерьез и которого здесь обхаживают любовно. Читаю многочисленные уголовные документы Мелихова и протоколы обысков и ничего не понимаю. Десять лет человек провел в упорной борьбе с набором странных обвинений, по итогам битвы с обвинением по налогам ему государство еще должно осталось сто с чем-то рублей; с патронами там вообще очевидный незамысловатый подброс, по экстремизму у них счет ничейный, примерно 10:10 с прокуратурой и защитой, чего хотят-то? Рынок хотят отжать? Да вроде времена не те — из-за таких мелочей спецслужбы с судами напрягать. «А пойдемте я вам музей покажу», — говорит Мелихов. Да, теперь все понятно. Это все из-за музеев и мемориалов Мелихова. Они у него без купюр. Вот белые казаки, вот красные. Вот расказачивание, Голодомор и репрессии. Вот казаки на службе у вермахта. Вот Лиенц. Вот судьба высланных, вот оставшиеся. Эмиграция, съезды казаков, журнал «Посев», зарубежные хоры и церковь. А вот общество «Память», вот картины маслом, изображающие распятую Россию и Ельцина с Горбачевым в копытах и рогах. «Это тоже история, нравится она вам или нет, так люди представляют себе конец ХХ века», — говорит Мелихов. «А вот тут у меня нынешнее фальшивое казачество, ряженые с выдуманной историей». Я, грешный человек, картины бы эти не вешала. А нынешние казаки предпочли бы выкинуть вермахт, Лиенц и разоблачение своих побрякушек. Я учусь смотреть на неприятные мне вещи и думать о том, как избежать такого в будущем. А нынешние казаки предпочли бы закрыть музей вместе с хозяином. Уничтожить неприятную правду. Продолжая делать нынешнюю историю еще более неприятной для своих потомков. novayagazeta. *** «Решетников сознательно соврал, в "Правде" не было постановления о создании белорусского языка» Белорусский историк доказал, что российский генерал Решетников сознательно врал о публикации в советской газете "Правда" от 1926 года постановления оргбюро ЦК ВКП(б) о создании белорусского языка. Декабрьский скандал с высказываниями уже экс-директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова, кажется, стих. Напомним, российский отставной генерал-лейтенант Службы внешней разведки в очень концентрированной форме выразил взгляды, которые в той или иной форме сейчас активно транслируются различными электронными медиа России : «Беларусь — это искусственное государственное образование («историческая часть великой России»); таким же искусственным является белорусской язык». Последний тезис Решетников обосновывает своим личным опытом: «В первом зале [выставки, о которой идет речь] была выставлена и сейчас там находится газета «Правда» за 1926 год. На первой странице постановление оргбюро ЦК ВКП(б), и называлось это постановление «О создании белорусского языка». Понимаете? 1926 года. Этому языку, получается, 90 лет. Вот эта бомба, которая была заложена тогда, она сейчас рванула, и продолжают взрываться маленькие бомбочки… Мы приложили руку к созданию языка. То есть, этому языку, простите, получается где-то 90 лет…. Что же мы делаем? Зачем же мы калечим историю?» Эти высказывания вызвали бурное обсуждение. С белорусской стороны последовали и заявление МИД , и резкое реагирование на просторах интернета. В ответ на официальную и публичную критику р оссийский чиновник высокого ранга сам перешел в наступление — он заявил, что вы, мол, боритесь не со мной, а «критикуйте документ и объясняйте, если вас это не устраивает» . Во всей этой полемике удивляет одно — постановление «на первой странице» «Правды» так и не было представлено. Никто также не опроверг факта ее существования или ее публикации в «Правде». Высказывались предположения, что Решетников мог принять за подобное постановление решение провести Академическую конференцию по реформе белорусского правописания и азбуки, которая как раз состоялась в ноябре 1926 г. На какие-либо конкретные постановления не смогли сослаться и белорусские лингвисты, которые занимаются периодом белорусизации 1920-х годов. Так что все-таки с той «Правдой»? Конкретики ради, я пересмотрел весь комплект газеты «Правда», хранящийся в Национальной библиотеке Беларуси. Подведем итоги мини-исследования. Нужно знать специфику 1920-х годов — советский официоз жил во многом идеей мировой революции, поэтому на первой странице «Правды» такие локальные новости, как «создание белорусского языка», и не могли появиться. На протяжении всего года на титульной странице главной партийной газеты обязательно присутствовала очередная информация о всеобщей забастовке британских шахтеров, появлялись сообщения о перевороте Пилсудского и о антипольском договоре СССР с Литовской республикой. Но шанс найти сведения из Беларуси действительно оставался, ведь в «Правде» была рубрика «По союзным республикам», которая обычно помещалась на третьей или четвертой странице газеты. И вот здесь мы действительно можем найти новость про Академическую конференцию, которая обозначалась не иначе, как «праздник белорусской культуры». Также на страницах московской «Правды» в то время могли появляться материалы под названием «Проверка проведения белорусизации аппарата». Но что же насчет «постановления» «О создании белорусского языка»? Излишне говорить, что в «Правде» его нет. Как и отсутствует подобный документ в сборниках «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференциях и пленумах». Что же случилось? Была ли это случайная ошибка Леонида Решетникова? Анализ стилистики идеологического противостояния, которое вспыхнуло в нашем регионе Европы два года назад, позволяет утверждать, что мы имеем дело с классическим примером манипуляции. И рассчитан этот конкретный информационный вброс, прежде всего, на российскую аудиторию. В Беларуси все же что-то знают про Академическую конференцию 1926 г. А российской публике реформу правописания можно преподнести как «создание языка». Есть в истории с «постановлением» еще один аспект — информационно-технологический. К удивлению, российские библиотеки не создали в интернете электронных копий газеты «Правда». Оцифровку номеров всего комплекта ежедневной газеты осуществила только американская компания East View Information Services, но она предоставляет платный доступ к своим ресурсам. Чтобы перепроверить высказывания Решетникова и перелистать подшивку «Правды» за 1926 г., необходимо потратить один-два рабочих дня. И вам должна быть доступна одна из солидных библиотек. Вот эту ситуацию тоже эксплуатируют манипуляторы — достаточно запустить в медийное пространство пару сильных тезисов, чтобы создать информационный фон. А уж кто там будет разбираться с их предысторией? Остается вопрос — стоит ли каждый раз реагировать на манипуляции компетентно? Не проще ли их замалчивать? Польша имеет свой опыт в подобных ситуациях. Каждый раз, когда в западной прессе появляется словосочетание «польские концлагеря» времен Второй мировой войны, МИД Польши или ее послы на местах выступают с официальными заявлениями о том, что речь может идти только о «нацистских концлагерях на территории Польши», но никоим образом ни о «польских концлагерях». И так каждый раз. Похоже, мы достигли такого уровня информационного накала, что просто так игнорировать провокационные высказывания уже не приходится. belaruspartisan.org .