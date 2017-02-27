26.02.1950 вышло постановление ЦК КПСС и СМ СССР N 826/302 сс о строительстве в Красноярском крае подземного оборонного предприятия атомной промышленности (предприятие 815)

26.02.1972 прошел первый в городе конкурс "А ну-ка, парни!"

по материалам библиотеки им.Горького