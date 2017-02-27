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Железногорск
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Понедельник, 27 Февраль 2017
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  • Четыре - один
    На территории ЗАТО,п.Подгорный мне подумалось самый "нищий".А ведь было-было время когда ж-и-ли ... и пили и ели и работ... >>>

  • Четыре - один
    "Следов бензола или метанола у железногорцев, отравившихся алкоголем, не обнаружили". newslab.ru/.../... ... >>>

  • Поуехавшие
    виза во францию цена консульский сбор: viza96.ru/.../... ... >>>

  • Свобода как дохлая кошка
    А что это за случай массового отравления палёным алкоголем в Железногорске? В новостях сообщают, что умерла одна женщина... >>>

  • Из Томска уехать нельзя
    Пункт выдачи волшебных пенделей. Как 100 лет назад. >>>

  • Ломать не строить
    Так-то ведь Москва,а вы переферия,Вам всегда отдают остатки или то,чего им не нужно,факт. >>>

  • Из Томска уехать нельзя
    Так не бывает - чтобы всем понравилось. Обязательно найдётся индивидуум которому будет 'не так' >>>

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Факелы на снегу Печатать E-mail
Воскресенье, 26 Февраль 2017

От добра добра не ищут - решили железногорские горнолыжники.

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История Железногорска
26.02.1950
вышло постановление ЦК КПСС и СМ СССР N 826/302 сс о строительстве в Красноярском крае подземного оборонного предприятия атомной промышленности (предприятие 815)

26.02.1972
прошел первый в городе конкурс "А ну-ка, парни!"

по материалам библиотеки им.Горького
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Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
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