Профессионалы и любители правозащитной деятельности. «Любой компромисс на пользу бандиту» В Котласском городском суде Архангельской области завершилось судебное следствие по делу правозащитника и гражданского активиста Сергея Мохнаткина, который находится с декабря 2014 года в колонии строго режима в Котласе. По версии обвинения, Мохнаткин избил троих надзирателей этой колонии. 62-летнему осужденному грозит еще до пяти лет заключения. Приговор огласят 20 марта. Специальный корреспондент RFI Сергей Дмитриев увиделся в суде Котласа с Мохнаткиным и расспросил его о процессе, жизни в колонии и борьбе с системой. На вопросы RFI Сергей Мохнаткин ответил в письменной форме. RFI: Как вы себя чувствуете, как спина после травмы? Сергей Мохнаткин: Чувствую я себя, в принципе, неплохо. Но в сентябре, и затем в октябре, меня по разу «помяли», поэтому побаливает спина. Но в целом «жить можно». Ожидали ли вы такого сурового приговора (4,5 года строгого режима) в 2014 году? О сроках не думал. Надо было выигрывать процесс, показать вину властей. В незаконности особо жестокого (что противоречит не только закону о полиции, но и приказу бывшего начальника ГУ МВД Колокольцева, ныне министра МВД, предупреждать граждан о незаконности их действий, в том числе звукоусиливающей аппаратурой) наезда на гражданских активистов — полиция настолько оборзела, что стала нападать без малейшего предупреждения, неожиданно. Я все-таки был журналист и находился под охраной закона о СМИ. Я жестко спросил с начальника разгонщиков, с какой стати он так грубо нарушает [неразборчиво]. Это не повод для наезда, даже если вопрос очень не понравился. Думаю, что он «наехал» еще и с перепугу. Надо было доказать и это, и то, что дело сфальсифицировано: этот начальник увез меня и остальных захваченных в свое отделение МВД, за Садовым кольцом. Его пост находится рядышком с этим отделением МВД. Вот там все и фальсифицировалось, и только позже я был переведен в отделение МВД, которому подведомственна Триумфальная площадь, где все и происходило. В рапортах даже писали, что я не просто активно участвовал в акции, но и силой хватал и затаскивал в нее случайных прохожих. Это притом, что я был с портфелем, в котором находились материалы по «Болотному делу». Почему вы тогда не уехали, когда с октября по декабрь были не под арестом? Я никуда ни от кого не бегал и не собираюсь. Бегать от властей я считаю позором. Малейший шанс дать им обвинить тебя в трусости — это внутренняя смерть. Я не смог бы себя уважать. Не жалеете ли сейчас о том решении остаться и идти в тюрьму? Конечно, нет. Драка — это драка, от нее не уходят. На сегодня власти лгут, а не я. Это пусть маленькое, но преимущество, и оно со мной. У меня в глазах Марченко, диссидент 1960-х. Он и в тюрьме клял власть. Опишите ваш быт в колонии? Чем вы занимались до перевода в СИЗО в Котлас? Быт достаточно скучный. Заключение — площадка для анализа. Вы не сможете изучить систему вне ее. В нее надо попасть. Тогда есть шанс, что ты найдешь разумный путь ее реорганизации. Со стороны [неразборчиво], когда речь идет о суперзакрытой системе, — это просто не суметь. Поэтому занимаюсь как могу — дел, получается, очень много. Есть ли у вас возможность поддерживать контакты с близкими и друзьями? Не чувствуете ли вы себя забытым или преданным со стороны соратников по оппозиции? Поддерживает ли вас Лимонов, на акции которого вас и арестовали? Контакты ограничивают всегда, если ты не согласен, причем не обязательно с местным начальником. Поэтому у меня по-прежнему перехвачено несколько писем (стоит только написать на ФСБ или Путина — все, письмо не дошло). Несколько статей в блог «Эха Москвы» у меня перехвачено, то же — к правозащитникам, также — в правоохранительные органы и даже пара обращений в суд. Но это «нормально», типа и не было. У меня перехватывали даже заявления о приеме в партию «Западный выбор» Валерии Новодворской. Я не лимоновец, и защищаю не его акцию, а право каждого заявить свое мнение. Я и на Болотной был, просто не попал в окружение. Чего больше всего не хватает в заключении? Что труднее всего переносить в тюрьме? Возможности работать, заниматься делами. Такая невозможность переносится хуже всего. Какие у вас отношения с сокамерниками (в колонии или сейчас, в СИЗО)? Отношения могут быть разные, но в целом — вполне. Из-за чего, на ваш взгляд, произошел в марте прошлого года конфликт, в результате которого вас избили? Часть сотрудников мои вежливые замечания не поняла. Тут существует потрясающее неуважение к осужденным. Право нарушается везде. Но чтобы суд не удосужился известить о себе — донести до обвиняемых, что дело против него в суде и будет слушаться — такого я не знал даже в теории. О решении судить кого-то все-таки сообщают. Однако не здесь. Вне зависимости от приговора, вас вернут в колонию. Хотели бы вы, чтобы вас перевели в другую колонию? Нет, ни в коем случае. Это была бы трусость. Надо здесь доказать, что ты не виновен в дисциплинарных нарушениях. Опять же — от кого бежать? Вы пытаетесь побороть систему, но в результате ваша ситуация только усугубляется. Ваш срок увеличивается. Осознаете ли вы это, и не было ли желания подчиниться системе, чтобы выйти побыстрее на свободу? С конкретными людьми не борются (по крайней мере, как правило). Менять-то надо систему, а не отдельного человека. Изменишь систему — изменится человек. Я никогда не подчинялся системе. Отец даже прозвал меня «Наобороткин». Я не могу чувствовать себя человеком, если не чувствую сопротивления. Когда-то я полюбил фразу Теодора Рузвельта — эпиграф к роману Т. Уикера «На арене со львами» (главреда внешнеполитических новостей New York Times, 1960-е) — чести заслуживает тот, кто не страшась, в грязи и пыли, на арене. И даже если он проиграл, он имеет право сказать «Да, я честно сражался». В своих проигрышах я сам виноват. Просто плохо играл. Лучшего повода для реванша просто нет. Наталья Сац, автор первого в истории Театра оперы для детей, вспоминала, как ее совсем маленькую побил во дворе здоровый мальчуган и она нажаловалась папе. Тот взял ее за руку, отвел к квартире того мальчугана, а когда отец его открыл дверь и начал было извиняться, вручил ему рубль и сказал: «Я буду вам платить столько каждый раз, когда ваш сын побьет мою дочь». На следующий день она так отдубасила того мальчугана, что он еле ноги унес. Сейчас в России все меньше людей, готовых к открытому протесту, потому что это теперь прямой путь в тюрьму. Какие вы видите способы сопротивления режиму в таких условиях? Все. Все, что только возможно, надо бросить против системы. Ни один ее шаг нельзя оставлять безнаказанным. Хотя бы в печати, хотя бы в СМИ. Надо знать — любой компромисс всегда на пользу бандиту. Нельзя мириться с беспределом. В Котласском суде зарегистрировано 17 гражданских дел, в которых вы числитесь истцом. По большинству из них — отказ. Верите ли вы, что можете выиграть хоть один из исков против ФСИН и прокуратуры? Как вы успеваете вести одновременно столько судебных дел? С исками я, конечно, зарылся. Но это от того, что я многого не ожидал. Я был готов к жестоким репрессиям, но не к тайной подлости. Есть действительно вещи, которых не ожидал. Дело — не религия, надо делать, а не верить. На 101-й раз получится. Что бы вы поменяли прежде всего в российской пенитенциарной системе? Россия — единственная страна, где пенитенциарную систему можно превратить в лучшую в мире. Каждая зона — мини-ГУЛАГ. У каждой свой «ДнепроГЭС» за колючей проволокой. А называется он «промзона», и также принудительный труд. Юридически нет разницы с ГУЛАГом, и физически также. Надо забрать их у ФСИН и передать их народу, [неразборчиво] в министерство экономики, в министерство труда. И сделать их мини-свободными экономическими зонами: убрать полностью налоги (или частично) и сдавать в аренду предпринимателям. И не надо будет никого заставлять: зеки пойдут туда сами, зарплаты у них будут гораздо больше. Сейчас в «промзонах» работает [неразборчиво] 0,3% дееспособного населения, а вклад в ВВП приблизительно равен 0,01% — в десятки раз меньше среднего вклада в ВВП одного трудоспособного на воле, а на содержание «промок» уходит очень много денег, много больше обычно производимых продукции и услуг. Так и надо покончить с такой убыточной прорвой, включая и принудительный труд. В таких СЭЗАХ вырастет все — и вклад в ВВП будет выше, чем по стране, и производительность, и объемы, и прибыль, и качество, и трудовое воспитание. Из ФСИН там должна остаться только охрана. Все остальное само пойдет. Но главное — запретить аффилированность арендаторов со служащими (кум, сват, брат). Иначе опять — кормило для коррупции. Также с ОНК — запрет на членство лиц с родственниками в силовых структурах. Конфликт интересов. Рука руку моет, а не контролирует. rfi.fr . *** Из аппарата Анны Кузнецовой уходят сотрудники Правозащитники обвиняют детского омбудсмена в бездействии. Из аппарата уполномоченного по правам ребенка в России разбегаются сотрудники. Несколько дней назад уволилась пресс-секретарь Вероника Кочетова. Из рабочих групп Общественного совета уходят лучшие эксперты. Об этом рассказала «НИ» правозащитница Анна Левченко. «Реальной работой никто не собирается заниматься. Детский омбудсмен просто берет любую ситуацию «на контроль» и все. А нужно реально действовать, выезжать в регионы, спасать детей, - отметила «НИ» руководитель мониторингового центра по выявлению опасного и запрещенного законодательством контента Анна Левченко. - Лично я больше не собираюсь тратить время на демагогию в рабочих группах. Она никому не поможет». Анна Левченко входит в две рабочие группы Общественного совета при уполномоченном по правам ребенка. Деятельность одной из них связана с противодействием насилию над детьми, второй - с защитой детей от интернет-угроз. Такой консультационно-совещательный орган, как Общественный совет, появился благодаря Анне Кузнецовой. Прежний детский омбудсмен взаимодействовал с помощниками, которые работали на общественных началах. Однако, как рассказала «НИ» Анна Левченко, от всех рабочих групп (в которые вошло немало священников) нет никакого толку. «За почти два месяца их существования, напомню, не было сделано НИЧЕГО, кроме совещаний и заседаний с полемикой на тему «давайте сначала определимся с понятиями», а все предложения по делу и конструктив были отвергнуты руководителями рабочих групп и даже не были внесены в протоколы заседаний. Еще неделю назад я грешила на руководителей рабочих групп, которых Анна Юрьевна назначила из числа общественников и сотрудников Аппарата. А вчера выяснилось все, - сообщила Анна Левченко на своей странице в Facebook. - Оказывается, это не раздолбайство и демагогия конкретных ответственных, а прямые указания Кузнецовой. Она сказала следующее в кулуарах своего Аппарата: «Мы не будем заниматься отдельными случаями, важнее формировать дорожные карты и политическую повестку». По словам правозащитницы, многие общественники такого наставления вообще не поняли. «Из Аппарата бегут лучшие сотрудники, которые разбирались со сложнейшими делами. И все они работали при Павле Астахове, которому я могла написать в два часа ночи, и он начинал тут же решать проблему. Сейчас к уполномоченному нельзя просто так обратиться, нужно собрать кипу документов, да все утвердить», - поделилась с «НИ» Анна Левченко. В ближайшее время из рабочих групп начнут выходить эксперты, правозащитники, общественники, которые были готовы обсуждать проблемы, выезжать на места, решать вопросы, но не сидеть на месте, уточняя термины и понятия. Напомним, что в Нижнем Новгороде в социально-реабилитационном центре «Пеликан» пятнадцатилетняя девочка на спор убила семилетнюю девочку. При этом детей в Центре было всего четверо. И никто из семи сотрудников «Пеликана» не смог этому помешать. Долгое время об этой трагедии замалчивалось, местные СМИ не давали никакой информации. Молчал местный уполномоченный. От детского омбудсмена РФ тоже ни слова. Только через день к освещению чудовищного убийства подключились федеральные СМИ. Тогда уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что взяла ситуацию «на контроль». Но даже не поехала в Нижний Новгород, чтобы досконально разобраться в смерти ребенка. «В Нижнем Новгороде на уровне вице-губернатора шло замалчивание. Туда нужно было выезжать. Вместо этого Анна Кузнецова дала поручение региональному уполномоченному. В чем смысл? Региональный уполномоченный подчиняется губернатору. Какова надежда, что кто-то в этом серьезно будет разбираться? – отметила Анна Левченко. - А это же реабилитационный центр, туда дети каждый день попадают, причем не по своей воле. Это и жертвы насилия, и ребята, которых органы опеки отправили на передержку. Как и 7-летняя девочка, которая ни за что погибла. Нужно было тут же ехать и проверять все реабилитационные центры в Нижнем Новгороде». За комментариями «НИ» обратились в пресс-службу уполномоченного по правам ребенка в РФ. Будем надеяться, что в ближайшее время получим ответы хотя бы на ряд вопросов. КСТАТИ В конце января был еще один громкий скандал, связанный с Кузнецовой. Как ее муж - священник Алексей – выкладывал в сеть закрытые материалы уголовного дела по семье Дель, у которой изъяли 10 детей. newizv.ru .