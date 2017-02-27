Пёстрая лента новостей ЗАТО Железногорск.

СЛАВА – ЭТО ПРОСТО

Короткая рабочая неделя ещё не повод для безвестности.

Местные власти позорно отдали информационную пальму первенства курскому Железногорску, но аборигены ЗАТО не таковы. Несколькими точными ударами мы сумели удержаться в федеральной ленте новостей.

***

КУПЛЮ СЧЁТНЫЕ ПАЛОЧКИ

В воскресенье очередной день рождения отметил ГХК.

Как известно, 26 февраля 1950 года Иосиф Сталин подписал постановление Совета Министров СССР о строительстве Комбината № 815 для производства теллура-120. В чисто арифметическом плане событие это по-прежнему вызывает у железных горцев споры:

«Плодотворная, слаженная, ответственная работа всего коллектива комбината позволяет нам с вами добиваться определённых результатов, которые лежат в основе принятых решений руководства отрасли и страны по перспективам развития ГХК», - указал персоналу к празднику директор Гаврилов.

НАПЛОДИЛИ АРХИМЕДОВ

АО «ИСС» подвело итоги ежегодного конкурса изобретателей.

Лучшим признан отдел конструирования механических устройств и механизмов. В номинации «Лучший молодой изобретатель» победил инженер Евгений Мироненко. Среди патентных исследований выиграл проект «Разработка бортового энергопреобразующего комплекса с применением импортозамещающей электронной компонентной базы». Изобретением года стал «Бак высокого давления».

Всего же работниками «ИСС» было получено 32 патента на изобретения и восемь свидетельств на регистрацию программных продуктов, а сверх того подано 77 заявок на изобретения, четыре заявки на промышленные образцы, три - на полезные модели и 20 заявок на регистрацию программ для ЭВМ.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЧАС ПОТЕХИ

Начинающие спасатели 23 февраля провели с пользой.

Во-первых, конечно, на плацу академии МЧС имело место торжественное построение, на котором полковник внутренней службы Макаров А.В. произнёс поздравительную речь. А потом сразу шесть команд курсантов приняли участие в турнире по хоккею в валенках.

Судя по фото, их было много больше, чем болельщиков.

«Активное участие курсантов в различных городских мероприятиях культурной и спортивной направленности позволяет не только разнообразить их досуг, но и способствует их культурно-нравственному воспитанию».

ЗАГАДКИ МП «ГЖКУ»

Муниципальная управляющая компания от чего-то предостерегает.

На сайте предприятия размещено следующее сообщение: «Поверка приборов учета холодной и горячей воды без демонтажа от имени ООО «АКВАТЕХНИК» не производится. Любые документы о поверке приборов учета по месту их эксплуатации, выданные от имени ООО «АКВАТЕХНИК», считать недействительными». И подпись: директор ООО «АКВАТЕХНИК» Цыганов Р.Н.

Раздвоение личности?

ФЕМИДА НОН-СТОП

Ни на день не утихают трудовые споры в городском суде.

Сразу трое работников АОА «ЗПК» выясняли на уходящей неделе взаимоотношения с работодателем (два иска частично удовлетворены). А.В.Чернов дело против Горно-химического комбината проиграл. Разбирательства А.В.Алексеева с АО « Буреягэсстрой » пока в процессе.

Из интересного стоит отметить попытку Е.А.Гуляева судиться с ООО «ПКФ «СибЛес Сервис» (что-то там о защите прав потребителя), жилищный конфликт ООО «КреолТЕК» с семейством Майбах и в/ч 3377, а также иск И.Н.Константиновой к Клинической больнице №51.

НЭТ ТАК НЭТ

«Роскомнадзор» обнаружил происки невидимого врага.

В краевой арбитраж поступило заявление Енисейского управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о привлечении ООО «НЭТСИТИ» к ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ. Результаты проверки показали, что несколько операторов связи не ограничили доступ к запрещенным сайтам типа «Памятка потребителям при посещении оккупированного Крыма» или «Халифат». Мы смутно подозреваем, что в данном случае речь идёт об ООО « NetCity », но спорить с «Роскомпозором» - себе дороже.

БОЛЕЕМ ПОТИХОНЬКУ

Региональное управление ФМБА России №51 рапортует.

За прошлую неделю медицинская статистика Нашгорода обогатилась 9 случаями «прочих острых кишечных инфекций» (среди заболевших четверо детей), описторхозом, 18 случаями пневмонии (два у детей), тремя дифиллоботриозами, тремя скарлатинами (две у детей), двумя лямблиозами, туберкулёзом лёгких с бацилловыделением (мужчина 27 лет), четырьмя хроническими вирусными гепатитами «С» и четырьмя же инфицированиями ВГС, четырьмя педикулёзами (два случая у детей), а также одним случаем носительства вируса гепатита «В».

Шесть человек пострадали от укусов животных (в т.ч. двое детей). Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом превышал эпидемический порог на 13,2%. В образовательных учреждениях по состоянию на 17.02.2016г. были закрыты 20 групп в 16 дошкольных учреждениях и семь классов в четырёх школах.

И, да - ещё два энтеробиоза за ребятишками числилось.