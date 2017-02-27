В рубрике «Полиграф» премьера. Что такое политкорректность и чем она отличается от обычного вранья?

Недавно мы вам рассказывали о том, как заскучавший в ЗАТО г-н Чебурашкин в компании Сергея Проскурнина проводил в Дивногорске «расширенное заседание ассоциации глав местного самоуправления центральной группы городов и районов Красноярского края с участием заместителя председателя правительства – министра финансов края Владимира Бахаря». Судя по впечатлениям информагентств, для Вадима Медведева это был не самый удачный день. Во всяком случае, последующие комментарии заколючинскому ТВ он давал с таким лицом, слово его на выезде сперва основательно накачали самогоном, а потом здорово избили и немножечко обобрали.

Читаем пресс-релиз, списанный журнализдами у Серого дома:

«В своем выступлении Владимир Бахарь отметил важность обеспечения органами местного самоуправления сбалансированности муниципальных бюджетов. Главы центральной группы городов и районов региона обменялись информацией о том, каково положение дел на местах в части исполнения бюджетной политики. Как отметил Глава ЗАТО г.Железногорск Вадим Медведев, процент исполнения железногорского бюджета за 2016 год составляет 99,7% , что говорит о высоком качестве бюджетного планирования. Важен и тот факт, что на конец года не допущено долгов».

Далее прошу особого внимания:

«Министр финансов региона также обозначил ряд моментов, над которыми Железногорску необходимо тщательнее поработать. Так, после анализа местных бюджетов финансовое ведомство края отметило рост недоимки по налогам за 2016 год на 14,1 млн рублей. Помимо этого Владимир Бахарь поручил провести анализ обоснованности действующих ставок местных налогов. Так, в Железногорске самые низкие ставки земельного налога - 0,9%. Для сравнения: Красноярск - 5,1%, Сосновоборск - 7,6%, Дивногорск - 10,1%. Также требует пристального внимания и единый налог на вмененный доход среди других территорий края, сообщает пресс-служба администрации Железногорска.

- Необходимо помнить о том, что полноценный сбор средств в бюджет позволяет обеспечивать нормальную, устойчивую работу всех учреждений, организаций города, деятельность всего городского хозяйства, - прокомментировал Владимир Бахарь. - Земельные участки, если не используются, будем возвращать в муниципалитет. Земля - общее достояние, если кому-то предоставлен участок, то должен приносить пользу, иначе его следует перераспределить тем, кто готов заниматься на нем реальной деятельностью».

Согласитесь, всё это мало походит на похвалы. Тем не менее, через пару дней в озвучке «молодого и энергичного» номер два для муниципального ТВ данный текст претерпел довольно ощутимые метаморфозы, и я тут даже не конкретные цифры по налогам в соседних городах имею в виду. Человек посторонний мог бы подумать, пожалуй, что краевой «министр» хотел повесить Медведеву малую золотую медаль за заслуги, но тот из природной скромности отказался и галопом поскакал обратно в Красноярск-26, увеличивать доходную часть местного бюджета. Пешком поскакал, да. И устал очень. Две ночи не спал…

Определенно, сентябрьские выборы укатали нашего зайку в ноль. Пора на (не)заслуженный отдых. А то ведь скоро придётся избирателям на пальцах объяснять, у кого, по чьей команде и конкретно для чего денежки в очередной раз забираются. Там детским лепетом про «очень важно» и новый город, что будет построен через десять лет, не отделаешься уже. А за диктант в целом «двойка» пока. Больше тренироваться нужно. Или просто помалкивать, если не врать заведомо не получается.