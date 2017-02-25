Посёлок Подгорный отыскал своё место на карте России. В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ СЛЕДОВАТЕЛИ ПРОВОДЯТ ПРОВЕРКУ ПО ФАКТУ СМЕРТИ ЖЕНЩИНЫ И ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ЧЕТЫРЕХ ЖИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 25 Февраля 15:27:44 25 февраля около 8:40 в следственные органы поступило сообщение о том, что в поселке Подгорный ЗАТО Железногорск в одной из квартир двухквартирного жилого дома скончалась 38-летняя женщина. Еще четверо знакомых погибшей были доставлены в реанимационное отделение Железногорской городской больницы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю проводится доследственная проверка. Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В настоящее время с места происшествия уже изъяты образцы алкогольной продукции. Следов бензола, метанола у потерпевших не обнаружено. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти женщины. По результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение. sledcom.ru . *** Полицейские устанавливают обстоятельства отравления жителей п. Подгорный Сегодня 19:28 Оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по краю совместно с сотрудниками МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск выясняют обстоятельства отравления 5 жителей поселка Подгорный. В дежурную часть отдела полиции сегодня поступило сообщение о госпитализации 4 местных жителей с признаками острого отравления суррогатом алкоголя, а также смерти женщины 1979 г.р. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося и возможные источники отравления. С места происшествия изъяты образцы алкогольной продукции, которые направлены в ЭКЦ ГУ МВД России по краю для проведения экспертизы. В ходе работы по установлению обстоятельств случившегося сотрудники полиции также установили факт продажи спиртосодержащей жидкости. Изъято около 30 литров, которые также направлены на экспертизу. мвд.рф .