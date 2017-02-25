 

Уран-Батор
Сайт Эдуарда Безобразова

Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Горячие новости arrow Четыре - один  
Суббота, 25 Февраль 2017
Меню
Главная
Антологии
Публикации
Город за неделю
Загадки нашего городка
Форум Железногорска
Веб-камеры города
Смотреть новости
Объявления
Фотографии
Я Вижу
Файлы
Сайт
Сайты Железногорска
Город Железногорск
Опрос
Вы читаете местные газеты? Какие?
Да, обе
Нет
ГиГ
СГ-26



результаты

Комментарии
RSS
Архив
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728         

Подпишитесь на обновления сайта!



Twitter Уранбатора




Google
Поиск по сайту

Четыре - один Печатать E-mail
Суббота, 25 Февраль 2017

Посёлок Подгорный отыскал своё место на карте России.

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ СЛЕДОВАТЕЛИ ПРОВОДЯТ ПРОВЕРКУ ПО ФАКТУ СМЕРТИ ЖЕНЩИНЫ И ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ЧЕТЫРЕХ ЖИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА

25 Февраля 15:27:44

25 февраля около 8:40 в следственные  органы поступило сообщение о том,  что в поселке Подгорный ЗАТО Железногорск в одной из квартир двухквартирного жилого дома скончалась 38-летняя женщина. Еще четверо знакомых погибшей были доставлены в реанимационное отделение Железногорской городской больницы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю проводится доследственная проверка. Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В настоящее время с места происшествия уже изъяты образцы алкогольной продукции. Следов бензола, метанола у потерпевших не обнаружено. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти женщины. По результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.

sledcom.ru.

***

Полицейские устанавливают обстоятельства отравления жителей п. Подгорный

Сегодня 19:28

Оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по краю совместно с сотрудниками МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск выясняют обстоятельства отравления 5 жителей поселка Подгорный. В дежурную часть отдела полиции сегодня поступило сообщение о госпитализации 4 местных жителей с признаками острого отравления суррогатом алкоголя, а также смерти женщины 1979 г.р. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося и возможные источники отравления. С места происшествия изъяты образцы алкогольной продукции, которые направлены в ЭКЦ ГУ МВД России по краю для проведения экспертизы. В ходе работы по установлению обстоятельств случившегося сотрудники полиции также установили факт продажи спиртосодержащей жидкости. Изъято около 30 литров, которые также направлены на экспертизу.

мвд.рф.
 
Рассказать про это друзьям в:

Добавить комментарий

Внимание!
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами

Защитный код
Обновить

След. >
[Назад]
Реклама




Ваша реклама на сайте
Мы поддерживаем
РОСЖКХ
ЗАСТАВЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ РАБОТАТЬ!

История Железногорска
событий нет

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru
Средний радиационный фон
14 мкР/ч
Пиковый за сутки: 15 мкР/ч


подробно
Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
© Уран-Батор. При использовании материалов, ссылка на портал обязательна, уважайте чужой труд.

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Выделить