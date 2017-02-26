Закрытые города ГК "Росатом" в еженедельном обзоре "Уран-Батора". ПАРАЛЛЕЛИ И ПЕРПЕНДИКУЛЯРЫ. ТЕРРИТОРИЯ ДОХЛОЙ КОШКИ Закрытые города ГК «Росатом» в еженедельном обзоре «Уран-Батора». ФИГ(УР)А УМОЛЧАНИЯ Вы почти наверняка не в курсе, что Федеральное медико-биологическое агентство (а именно эта медицинская организация окормляет атомные ЗАТО) инициировало создание банка, в котором будут храниться замороженные яйцеклетки и сперматозоиды профессиональных спортсменов и жителей закрытых городов. Заведующий центральным отделением медицинской генетики с консультацией «Брак и семья» ФМБА РФ Виктор Никишин сообщил «Известиям»: «Основной контингент — люди, проживающие в закрытых административно-территориальных образованиях. Они работают в особо опасных условиях… Если человек идет на производство, обеспечивающее оборонный щит нашей страны, то у него должна быть гарантия, что он получит здоровое потомство. У жителей ЗАТО перед их поступлением на работу будут браться яйцеклетки или сперматозоиды и пересылаться в Москву. Через несколько лет работница сможет приехать к нам, и мы имплантируем ей яйцеклетку. Она будет знать, что, несмотря ни на что, получит своего ребенка. Планируется, что затраты возьмут на себя предприятия. Вопрос их привлечения мы будем обсуждать на совете директоров отрасли». И ещё: «Раньше бездетной была каждая шестая российская семья, а сейчас — каждая пятая». Что хотите со мной делайте, но я убеждён: данный сервис зачёркивает чуть менее, чем полностью, все те бесчисленные и дорогостоящие усилия, что бывший Минсредмаш затратил на борьбу с радиофобией. Блестящее административное решение, нечего сказать. Линия фронта откатывается далеко назад, причём за свой собственный счёт. «Несмотря ни на что». Противник приглашается в контратаку на брошенные окопы. Шоу продолжается с нарастающим успехом. Главное – чтобы оно не завершилось, не дай бог. «По данным портала « Город Z », в 2016 году диспансеризацию должны были пройти 11.643 зареченца, однако обследоваться решили всего 8.965 горожан, что составило почти 77% от планового показателя. В ходе диспансеризации врачи зарегистрировали 1.013 заболеваний. Так, 48 жителей закрытого города узнали, что больны диабетом, а у восьми пациентов обнаружили рак». Восемь случаев из почти девяти тысяч – это даже меньше статистической погрешности. Такими цифрами наш народ не запугаешь. А вот банк атомный спермы ради сохранения шанса на здоровое потомство поневоле наводит на грустные мысли. К ИСТОРИИ ВОПРОСА Пущей объективности ради стоит заметить, что сочинение страшилок и передача их из поколения в поколение есть национальный вид спорта русскоязычных россиян. Чёрная рука, красные туфельки, гроб на семи колёсиках – вот это вот всё. Знаете ли вы, как погиб закрытый город Свердловсе-19? Нет? Тогда слушайте. История эта не имеет прямого отношения к атомному проекту, но зато к властвующей над нами шизофрении – самое непосредственное. «Апрель 1979 года ознаменовался для жителей Свердловска массовыми смертями людей, которые стали жертвами сибирской язвы. Эпидемия длилась около двух с половиной месяцев. Существует несколько версий того, как сибирская язва попала в город. По одной из них, причиной стал зараженный скот. По другой – виновны работники секретной биологической лаборатории. Есть также версия, что это была диверсия. В конце марта 1979 года были на некоторое время прекращены исследования со спорами сибирской язвы, но один из сотрудников снял загрязненный фильтр, который защищал окружающую среду от угрозы утечки опасных веществ, о чем написал записку, но не сделал отметку в специальном журнале. Следующая смена, включила оборудование в результате чего споры беспрепятственно стали распространятся с потоком воздуха. Вместе с ветром смертоносное облако полетело на юго–восток, юг, в результате чего стали умирать люди, проживавшие в соседнем 32-ом военном городке, а также работники керамического завода. Версия халатности не совсем вписывается в привычные рамки, ведь фильтр двух-трех каскадный, вмонтированный в инженерные системы. Даже если порвется один фильтр, для обеспечения большей безопасности установлены еще два фильтра, поэтому более правдоподобной кажется версия именно диверсии. Странным кажется и тот факт, что споры сибирской язвы смогли пролететь расстояние в 50 км. в нужной концентрации, ведь чем ближе источник выброса – тем больше должно быть поражение. В данной ситуации все указывает на обратное. В 19-ом военном городке сибирской язвой не заболел никто! О первом скончавшемся больном было сообщено 4 апреля 1979 года. После этого практически каждые сутки умирало по пять человек на протяжении 2-3 недель. Диагноз, кожная форма сибирской язвы был установлен только 10 апреля, после вскрытия трупа. По разным данным, в то время умерло от 65 до 100 человек. Кандидат биологических наук Михаил Супотницкий, который работал в 19-ом военном городке, связывает эпидемию в городе с выбросом спор иностранными агентами. Удивительным фактом, который также подтверждает диверсию, является то, что инкубационный период сибирской язвы, попавшей через дыхательные пути, составляет 4 – 5 дней. В данном же случае эпидемия длилась около 70 дней. По словам ученых, заразиться сибирской язвой не так уж и просто - для одного человека необходимо как минимум 40 тыс. спор. По городу каждую ночь ходили бригады химиков, которые тщательно дезинфицировали улицы. Хотя местное население властям не верило, но в их заявлениях о зараженном мясе был смысл, ведь если это была ингаляционная сибирская язва, значит, по городу постоянно рассыпался порошок со спорами, а если кишечная форма – были заражены корма для животных, мясо которых далее без надлежащего ветеринарного контроля продавалось в городе. Некоторые комментаторы трагедии видят подтверждение версии диверсии в том, что о выбросе спор сибирской язвы радио «Голос Америки» заявило еще 5 апреля. И сейчас неизвестно, как журналисты находясь в Вашингтоне смогли узнать о трагедии? Михаил Супотницкий считает, что именно США, было выгодно заразить Свердловск, так как после эпидемии, был ликвидирован закрытый город Свердловск-19, в котором располагался центр военно-технических проблем бактериологической защиты». Почему в таком случае пендосовские агенты не заразили заодно Москву и вообще всю Россиюшку, журнализды тов. Супотницкого почему-то не спрашивают. Зачем? Городские легенды существуют не для логики и здравого смысла, а для щекотания нервов. Поэтому… МЫ ВСЕ УМРЁМ. НО НЕ СРАЗУ К расширению пункт приповерхностного захоронения радиоактивных отходов приступает в закрытом Новоуральске НО РАО. С места событий радирует novouralsk.su : «В новые очереди, которые планируется возвести в ближайшие годы, могут быть отправлены твердые РАО не только с градообразующего АО «Уральский электрохимический комбинат», но и других предприятий, что вызывает негодование у части горожан. На УЭХК при этом отмечают, что несмотря на перспективы использования объекта иными предприятиями, нужды комбината он обеспечит на ближайшие 10 лет. Специалисты атомной отрасли также сомневаются в массовом интересе к размещению в новоуральском ППЗРО отходов предприятий отрасли из-за крайней дороговизны их перевозки и жестких требований безопасности. Вопрос расширения уже работающего объекта в феврале обсуждался на круглом столе с участием общественников, а также на встрече с представителями профсоюзных объединений. «Были приглашены представители первичных организаций и наши пенсионеры. Открытой поддержки расширения ПЗРО никто не высказал. Часть собравшихся была против, часть согласилась со строительством, но с компенсацией за это населению», – рассказал заместитель председателя территориальной организации профсоюза Новоуральска Максим Бобошин. В декабре 2016 года в Новоуральске началось размещение РАО 3-4 классов опасности (среднеактивные с периодом полураспада до 31 года и низкорадиоактивные отходы) в первой очереди ПЗРО, рассчитанной на захоронение 10 тысяч кубометров отходов. Запуск второй и третьей очередей объекта, в каждой из которых возможно расположить по 5 тысяч кубометров, планируется на 2020 год. Общая емкость всех трех очередей пункта с учетом упаковки РАО – 54 тысячи кубометров. Изначально пункт захоронения предусматривал размещение только отходов УЭХК, что подтверждалось лицензией. «Сейчас ситуация меняется, расширяется перечень радионуклидов, разрешенных к захоронению на новоуральском ПЗРО, класс опасности остается прежним. Что касается УЭХК, у НО РАО и комбината есть договоренности о том, что за предприятием будет закреплен определенный объем», – рассказал начальник отдела охраны окружающей среды УЭХК Андрей Наливайко. С 2011 года на предприятии образовано более 2 тысяч кубометров отходов 3 и 4 классов опасности. С учетом ежегодного образования порядка 300 кубометров отходов и планов загрузки первой очереди в течение 20 лет, к 2036 году в пункте сохранится возможность для размещения 2-2,5 тысячи тонн РАО. «В связи с этим порядка 30% вместимости ПЗРО, чтобы соблюсти планы эксплуатации, придется заполнить отходами других предприятий», – пояснил источник, близкий к НО РАО. Представители общественности в Новоуральске к измененным планам по эксплуатации ПЗРО относятся настороженно». А теперь давайте в комментарии к заметке заглянем? - Вчера были общественные слушания в ДК УЭХК по этому вопросу. У меня очень широкий круг общения. Так сложилось. Ни одного знакомого, родственника, однокашника нет, кто бы был ЗА этот могильник в городе. Куда несомненно повезут кучу дерьма. А тут на тебе - общественники, почетные жители города, бюрократы из КД, работники УЭХК - все ЗА и говорят как же это здорово!!!! Просто прелесть! Нам везут такой мармелад на хранение!!! Постановочный и позорный спектакль. - Давайте без словоблудия обходиться. Во-первых, никто не ставит вопрос про "за" и "против". Слушания носят уведомительный характер. Предприятие, производящее отходы, обязано их утилизировать по требованию закона, и поэтому "помойка" (как сказали выше) будет здесь без учета всяких голосований. Да и хотелось бы посмотреть на такое голосование, если бы оно имело место быть (какой же идиот проголосует "за"). Хорошо бы получить еще и бонус в социалку города, но это тема для проработки. «Без учёта всяких голосований», обратили внимание? Вот так ещё у нас мятущуюся экологическую душу успокаивают. А потом искренне удивляются особо буйным формам протеста. ЖИВАЯ ПРИРОДА DETECTED «О нашествии бродячих собак в редакцию сообщили читатели. Так, одна из жительниц закрытого города прислала фотографию многочисленной стаи бездомных псов. Зареченка опасается, что крупные животные, собирающиеся в стаи по семь штук, могут быть опасны. Журналисты обратились за комментарием в Управление природными ресурсами Заречного, где им пояснили, что в прошлом году в городе отловили 113 бродячих собак. При этом 82 животных, выловленных в очаге природного бешенства, подвергли процедуре эвтаназии. Для десяти псов удалось найти хозяев. В ближайшее время с зареченских улиц отловят еще десять». *** Из бывшего Арзамаса-16 пишут: «Ни для кого не секрет, что в нашем городе водятся рыжие хищники. Но последние события всё равно оказались весьма необычными. На проспекте Музрукова были замечены два лисенка. Несмотря на всю красоту и грацию этих животных, горожанам нужно быть более осторожными, ведь эти милые звери могут быть опасны не только царапинами или укусами. Лисы - переносчики опасных заболеваний». *** «Об инициативе экологов, предложивших использовать для очистки зареченских водоемов толстолобиков, сообщает газета «Заречье сегодня». По информации издания, несколько лет назад у закрытого города уже был успешный опыт по очистке прудов с помощью рыб, питающихся донными отложениями. Так, в 2006 году несколько бочек мальков запустили в Лесной пруд. Это были карпы, караси, толстолобики и белые амуры. Тогда экологи фиксировали улучшение состояния пруда». *** «B январе 2017 года у одного из жителей закрытого города была найдена голова сохатого. Версия силовиков о незаконной охоте не нашла своего подтверждения. Лосёнок стал жертвой ДТП, произошедшего в ночь с 6 на 7 января в районе 58-го квартала. Сначала мужчины приняли решение покинуть место аварии, но позже вернулись и разделали тушку животного. Себе участники ДТП взяли мясо, а останки сохатого решили раскидать за территорией ЗАТО. В итоге водитель был помещен под арест на двое суток за то, что скрылся с места аварии. В дальнейшем будет решаться вопрос о взыскании нанесенного ущерба. Гибель молодого лося может быть оценена в 200 000 рублей». ВИРТУАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ, ДУТАЯ ДЕМОКРАТИЯ Однако довольно литературы, пора вернуться к политике. «В закрытом городе Снежинск завершился срок подачи заявок на конкурс по выбору главы, полномочия которого истекают в ближайшие недели. На пост градоначальника документы подали четыре человека. Среди них действующий глава города Игорь Сапрыкин, работник градообразующего предприятия Российского федерального ядерного центра Тамара Смагина, председатель местной контрольно-счетной палаты Юрий Поздняков и зампредседателя КУИЗО Роман Шашов. Конкурс должен состояться 28 или 29 марта». *** «Выборы на должность главы администрации ЗАТО Северск пройдут 2 марта; контракт с главой будет заключен на период полномочий текущего состава думы — до 2020 года, рассказал руководитель аппарата думы Сергей Кучин. Дума назначила проведение конкурса на замещение должности главы администрации на 1-14 февраля, утвердила требования к претендентам и перечень предоставляемых ими документов, срок принятия которых был установлен с 23 декабря по 31 января. «Было вынесено еще одно решение о продлении срока. До 22 февраля идет прием документов от желающих занять пост», — сказал Кучин. Согласно положению о порядке проведения конкурса, на должность главы назначается кандидат, за которого проголосовало более половины от установленного состава думы. В случае если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, проводится повторное голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее количество голосов. Напомним, в настоящее время должность главы администрации Северска занимает Николай Диденко, который занял этот пост в апреле 2015 года. По данным думы, полномочия Диденко истекают в начале апреля 2017 года». *** И только в закрытом Зеленогорске избиратели в этом году смогут хоть как-то повлиять на формирование органов местного самоуправления. Там на днях будут назначены перевыборы на двух одномандатных округах. Впрочем, поскольку и зелёные горцы ухитрились посадить себе на шею бывшего губернаторского полпреда, странно было бы надеяться, что их судьба принципиально будет отличаться от нашей. СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКАХ Существенное пополнение рубрики «Обезьяны протестуют: «Мы не родственники!» имеет место быть в бывшем Томске-7: «Следствие установило, что с 2003 года на протяжении нескольких лет 38-летний мужчина в отсутствие сожительницы подвергал сексуальному насилию падчерицу. К моменту начала преступных посягательств девочке было всего 5 лет. Запуганный угрозами ребенок ничего не говорил матери. Факты вскрылись после того как в 2015 году аналогичные действия подсудимый совершил уже в отношении родной дочери. Она поделилась пережитым со старшей сестрой, которая рассказала матери. На суде мужчина отрицал свою вину. По словам подсудимого, женщина, с которой он расстался несколько лет назад, подговорила дочерей дать показания, чтобы получить деньги. Расследование осложнилось отсутствием очевидцев преступления и давностью. Тем не менее, суд назначил ему наказание в виде 21 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года и принудительным наблюдением и лечением у врача-психиатра в амбулаторных условиях» *** *** «По словам зареченки, ее 80-летний муж нашел в журнале для дачников акцию, организаторы которой обещали победителям крупный выигрыш – более миллиона рублей. Счастливое число участник акции должен вычислить самостоятельно с помощью формулы. Житель закрытого города, выполнив все необходимые математические операции, насчитал 30 000 рублей. Организаторы акции, с которыми созвонился зареченец, прислали ему в подарок плед, а вместе с ним - бумаги, якобы необходимые для перечисления выигрыша. Туда нужно было вписать паспортные данные и номер сберкнижки. От необдуманного поступка мужчину отговорили супруга и внуки, запретившие ему отправлять конфиденциальные данные незнакомцам. Зареченские журналисты, отреагировав на обращение читательницы, выяснили, что акция с «магической формулой» весьма популярна. Однако расплачиваться с участниками организаторы не спешат, напротив, вынуждая их покупать товары из их каталога. Примечательно, что, по информации СМИ, за последние пять лет главный приз никто так и не выиграл». *** К слову, в Заречном решили установить на КПП пуленепробиваемые кабины для часовых. «Это сделано благодаря приказу МВД, который вышел, однако, в 2007 году. Воплощать в жизнь проект начали только сейчас. На сегодняшний день каждый зареченец видит металлические стены, которые возводятся на КПП. Внутри также установят турникеты. Бронекабины давно существуют в других закрытых городах и призваны защищать часовых. Однако, сами часовые относятся со скепсисом к нововведению . Из-за этого может значительно увеличиться время досмотра каждого человека, из-за чего создадутся очереди и недовольство людей» ( отсюда ). Интересно, хоть раз кто-нибудь по этим самым кабинам стрелял вообще? Изнутри или снаружи... СОВЕТ СОВЕТУ РОЗНЬ Железногорская реформа ЖКХ на сегодня застряла, как известно, между желанием МП «ГЖКУ» сохранить status quo и намерениями частных управляющих компаний оттяпать у муниципалов самые жирные куски. Ещё более неприглядную картину даёт два года подряд федеральная программа капитальных ремонтов многоквартирных домов. Точнее – регулярный провал означенной программы. Специфической биологической массой колышется в этой проруби профильный общественный совет «при главе ЗАТО». Не так в закрытом Сарове. «Жителей закрытого города начнут просвещать по взносам на капремонт, рассказывая о собственном счёте в банке. Аккумулирование средств у ФКР чиновники назвали менее эффективным. Об этом в муниципалитете заявили по итогам заседания общественного совета по вопросам ЖКХ, прошедшего 16 февраля. Члены коллегиального органа приняли решение рекомендовать всем советам многоквартирных домов собирать деньги по статье «капитальный ремонт» на специальных счетах, а не перечислять на общие реквизиты Фонда капитального ремонта. Как пояснила замдиректора департамента городского хозяйства Людмила Шляпугина, сбережение средств на своём спецсчёте эффективнее для большинства домов в Сарове, за исключением восьмиквартирных. Преимуществом перед аккумулированием у регионального оператора является самостоятельный выбор: какой ремонт требуется дому, когда и чьими силами, — решают сами жители. Одним из минусов является плата за ведение счёта в банке. Камнем преткновения в Сером доме назвали пассивность большинства саровчан в вопросах управления собственными домами. В общественном совете, в свою очередь, решили заняться встречами с жильцами в ближайшее время. Совет по ЖКХ был собран в июле 2016 года, в него вошли управленцы и председатели советов домов. Саровчане платят взносы в ФКР ровно 2 года ». А у нас на сайте за неделю в ответ на довольно интересное письмо Николая Сивчука ни одного комментария или вопроса не появилось. Ленивы и нелюбопытны, прав был Пушкин. Даже свои собственные денежки считать тягомотно. Пришёл бы варяг какой-нибудь володеть нами… Ах, да! Пришёл ведь уже, и давно. Извиняюсь, совершенно вылетело из головы. OMNIA VANITAS «ВНИИЭФ может потратить около 7 миллионов рублей на пассажирские авиаперевозки в 2017 году, обнаружили журналисты на Госзакупках. Летать по России будет московская компания ООО Авиакомпания «Баркол». В частности, 6,8 млн. рублей потратят на оказание услуг по нерегулярным пассажирским перевозкам воздушным транспортом на местных линиях. К настоящему моменту официального рейса Москва-Саров не существует. Ранее институт регулярно оформлял чартерные рейсы » . *** «Пункт обмена вещами на территории закрытого города начал работу в минувшую субботу. Только за несколько часов «Лавку добра» в Заречном посетили более 50 горожан. Условия обмена следующие: человек делает благотворительный взнос - от 10 рублей и больше, а взамен получает вещь по оптимально дешевой цене. Так, одна из местных жительниц смогла полностью обновить гардероб своего ребенка всего за 2500 тысячи рублей. Все собранные средства пойдут на лечение больных детей». *** *** «Жители закрытого города Озерска Челябинской области и прилегающих территорий в рамках благотворительной акции «Щедрый вторник» оказали помощь пациентам двух психиатрических больниц, находящихся на территории Озерско-Кыштымского благочиния: в поселке №2 и поселке Новогорный Озерского городского округа. Верующие православного прихода Озерского храма Покрова Пресвятой Богородицы собрали для больных целый автомобиль постельных принадлежностей, обуви и одежды». *** «Росатом инвестирует в проект «Прорыв» в нынешнем году 7 млрд руб. Информация была доказана в процессе рабочей встречи губернатора Томской области Сергея Жвачкина и гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева. До этого в материалах, расположенных на федеральном портале проектов нормативных актов, сообщалось, что финансовая ситуация в государстве повлияла на реализацию масштабного проекта в Северске . Объекты проекта «Прорыв» создаются на площадке Сибирского хим. комбината. Одним из направлений проекта является строительство опытно-демонстрационного энергетического комплекса в составе реакторной установки «БРЕСТ-ОД-300» с пристанционным ядерным топливным циклом и комплекс по производству смешанного уран-плутониевого (нитридного) топлива для реакторов на быстрых нейтронах. Реактор планировалось запустить в 2020 году, а в 2022 году — модуль переработки топлива». С НАДЕЖДОЙ НА РЫНОК В качестве воскресного чтива «Уран-Батор» предлагает вам фрагменты интеврью гендиректора Уральского электрохимического комбината из города Новоуральска. — Сегодня в части оптимизации на первый план у нас выходит работа по сокращению производственных площадей, потому что любое здание и сооружение, которое у тебя есть в составе имущественного комплекса, надо освещать, обогревать, убирать и так далее. Это достаточно дорогое удовольствие. А учитывая, что мы ставим более высокопроизводительное оборудование, получается избыток этих промышленных зданий и площадей. С советских времен нам их досталось больше миллиона квадратных метров. — А сколько теперь требуется? — На одну треть точно можно сократить . Программа повышения эффективности комбината предполагает, что мы к 2030 году все производство, связанное с ядерными материалами, переместим на северо-запад — на шестую и седьмую промышленные площадки. А первую и четвертую освободим и будем развивать там общепромышленную деятельность. — Повышение эффективности предприятия предполагает повышение производительности труда. Сохранится ли при этом численность персонала? — Сегодня на комбинате работает 2200 человек . Оптимизацией численности персонала мы занимаемся шесть лет, на данный момент эта работа завершена. Дальше снижать численность будет очень чувствительно с точки зрения безопасности. — В сравнении с советскими временами, когда на комбинате трудилось около 17 тыс. человек , сокращение существенное. — Конечно. Но раньше на балансе УЭХК были общепит, торговля, детские дошкольные учреждения, пионерские лагеря, колхозы-совхозы, ремонтные заводы, автохозяйство. Люди сохранили работу, но мы вывели этот непрофильный бизнес. — Какова сегодня доля высокотехнологичных рабочих мест? — Практически только они и остались. В советское время их было около 3 тысяч. — На УЭХК открылся Центр комплексного обслуживания контейнеров иностранного производства для транспортировки обогащенного урана. Какова сумма инвестиций в этот проект и насколько это повлияло на расширение портфеля экспортных заказов предприятия? — Емкость, которая предназначена для транспортировки нашего продукта в любую точку мира, имеет определенный срок эксплуатации. Для получения нового паспорта через каждые пять лет нужно проводить ресертификацию, испытания, промывку. Таковы международные требования по транспортировке уранового продукта. До недавнего времени эту услугу и наши клиенты, и наш торговый дом «Техснабэкспорт» заказывали за рубежом. ЦКО стал первым в России международным сертификационным центром. Благодаря его открытию зарубежные клиенты «Техснабэкспорта» могут получить не только качественный урановый продукт, но и комплекс услуг по обслуживанию контейнеров — от промывки до проведения пневмоиспытаний и неразрушающего контроля. Это предложение нового качества, «под ключ». Такая комплексность услуг помогает забирать новые рынки. Подобные пакет-услуги оказывают, например, в Бельгии, но ЦКО по факту более продвинуто — и в оборудовании, и в технологии. Наш центр соответствует американскому национальному стандарту, регламентирующему требования к контейнерам. Он укомплектован новейшим российским оборудованием, большая часть которого изготовлена на предприятиях Росатома по спецпроекту. В августе 2016 года ЦКО провел сертификацию первой партии импортных контейнеров, в которых УЭХК отправляет обогащенный уран зарубежному заказчику. Годовая программа участка — 600 емкостей в год. В этот проект мы инвестировали около 80 млн рублей. За два-три года эти деньги вернем. Проводим презентации для наших потенциальных заказчиков: мы поставляем уран в 29 стран мира. — Введенные в отношении России санкции этому не препятствуют? — Пока для нашей отрасли ограничений нет . Поэтому мы пользуемся окном возможностей. — Все-таки атомные станции, наверное, в большей мере зависят от позиции властей, чем рядовые потребители. — К сожалению, рынок ядерных материалов крайне политизирован, здесь чисто рыночные механизмы действуют не всегда. Но мы в этом правовом поле работаем давно. Даже в советские времена европейский рынок был квотирован, и ты работаешь в рамках этой квоты. Попасть туда крайне непросто, эти правила игры нам известны. Все равно находим возможности как-то друг друга теснить. — Соответственно и американцы могут зайти на российский рынок? — Нет. Все наши атомные станции входят в структуру Росатома, который находится под неусыпным оком государства. А в США ряд АЭС — в частной собственности . — Какие направления неядерного бизнеса сегодня реализуются на УЭХК? Расскажите о роли комбината в реализации российского проекта по организации производства металлического 3D-принтера. — За рубежом 3D-принтеры уже производятся — и пластиковые, и металлические. Комбинат на паритетных началах с государством выступил соинвестором проекта. Разработкой занимаемся не мы, а научные и проектные организации, входившие раньше в структуру УЭХК, а сегодня выведенные в самостоятельный бизнес, но продолжающие работать на нашей промышленной площадке. На первом этапе сумма инвестиций в проект составит 140 млн рублей. Опытный образец металлического 3D-принтера планируем получить к 2018 году. Производство будет налажено также на нашей площадке. — Последние несколько лет много говорят о создании в Новоуральске территории опережающего социально-экономического развития. Какие выгоды от этого может получить комбинат и какова доля его участия? — Комбинат никаких дивидендов от этого не получает . Но развивать город предполагается в том числе за счет предприятий, которые уже работают или будут работать на промплощадке УЭХК. Поэтому нам, конечно, не все равно, какая у них будет загрузка и финансово-экономическая ситуация. Моя заинтересованность в том, чтобы здания не пустовали, чтобы там работали люди, станки грохотали, словом, была «симфония труда». — Но развитие бизнеса в Новоуральске сегодня сильно зависит от статуса города как закрытого административно-территориального образования. Какова ваша позиция — следует ли сносить бетонную стену, открывать Новоуральск? — В Новоуральск я приехал из Ангарска, там такое же предприятие, только поменьше. Город Ангарск всегда был открыт, никогда не было забора. Предприятие находится, конечно, не в городе, ехать 10 километров. А УЭХК — в городе. В Ангарске я видел примеры, когда открытость дает больше свободы бизнесу. Любой, у кого есть желание и умение, финансовые ресурсы, открывает бизнес. Поэтому когда я приехал в Новоуральск, мое мнение было — убрать забор, мешает. Но теперь у меня другое мнение. Нам забор не мешает жить и работать. И это с учетом того, что охрана города находится на балансе комбината. — Сколько это в год? — Миллионы рублей. Забор никому не мешает. Кто хочет свой бизнес в ЗАТО развивать, это делает. Но жителям, конечно, с забором спокойнее, комфортнее. Этот вопрос периодически поднимается перед какими-то значимыми событиями. Выборы или еще что-нибудь. Кто-то вытащит эту дохлую кошку и начинает ею снова трясти. А есть ведь еще статус законодательный — ЗАТО. Он дает право на субсидии из государственного бюджета. У нас есть некоторые преференции. Мы это заработали…