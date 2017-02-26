"А я нашего дорогого Пэжэ ещё больше ку!" (с). Битва патриотов Публичный конфликт между телеведущим Дмитрием Киселевым и депутатом Евгением Федоровым обозначает возможный раскол внутри коалиции, поддерживающей власть. Радикальное крыло почувствовало первый успех и теперь намерено развивать его. Гендиректор МИА "Россия сегодня" и телеведущий Дмитрий Киселев и депутат Госдумы, единоросс и лидер Национально-освободительного движения Евгений Федоров еще недавно могли считаться людьми, которые стоят по одну сторону баррикад. Безусловная поддержка президента Владимира Путина и всех его начинаний, жесткая критика США и внешней политики Белого дома, однозначное отношение к нынешнему руководству Украины — в общем, между ними можно увидеть практически полное единодушие. Киселев в своей программе "Вести недели" рассказывал о том, что Россия способна "превратить Америку в радиоактивный пепел", разоблачал несистемную оппозицию и погрязший в разврате Запад. "Штрафовать геев за пропаганду гомосексуализма среди подростков мало — им нужно запретить донорство крови, спермы, а их сердца в случае автокатастрофы нужно зарывать в землю или сжигать" — вот одна из самых известных цитат телеведущего. Высказывания Евгения Федорова выглядели логичным продолжением этой позиции, а его сторонники из Национального освободительного движения воплощали идеи в жизнь: нападали на митинги оппозиционеров, пикетировали офисы СМИ и посольства "вражеских западных государств". На сайте одного из самых активных отделений НОД в Свердловской области даже регулярно выкладывали видео "Вестей недели" с Киселевым. Дуэль на ленточках На прошлой неделе нодовцы привычно встали пикетом около офиса СМИ. Однако на этот раз это было не РБК, а МИА "Россия сегодня". Сторонники Евгения Федорова обвиняли агентство и его директора в трампофилии. Ответ долго себя ждать не заставил. В программе от 19 февраля Дмитрий Киселев резко обрушился на Евгения Федорова, НОД, думского единоросса-ультраконсерватора Виталия Милонова и организацию "Офицеры России", прославившуюся после атаки на фотовыставку Джона Стерджеса. В общем, на всех радикальных консерваторов. Киселев говорил на фоне коллажа из фотографий разных политиков с надписью "малахольные". В их число кроме Милонова и Федорова, например, попала эмигрировавшая на Украину экс-депутат Госдумы от "Единой России" Мария Максакова и петербургский "яблочник" Борис Вишневский. "Вообще, в России мы мягко и со снисхождением относимся к малахольным политикам, которые хотят нас удивить, к чему-то призвать или, наоборот, куда-нибудь отправить. Удивительным образом эти малахольные пробираются в какие-то структуры, набирают какой-то эфемерный, но вроде вес. С умным видом навязывают нам глупые дискуссии. Ахинеи сейчас несут так много, что в этом информационном шуме можно утонуть",— возмущался Киселев. НОД он назвал "бродячим цирком", который "колесит по Москве". "Особую грусть вызывает то, что депутат Федоров набрал бедных людей и вооружил их несоразмерно большими — прямо-таки гротескными — знаменами под георгиевскую ленту. Гордый символ русского оружия и битвы с фашизмом — Победы — Федоров маркировал названием своего псевдодвижения и сделал из всего этого балаган с участием то ли ряженых, то ли калик перехожих. Кощунство какое-то! Вообще, вот эта манера малахольных — эксплуатировать благородные символы для скандалов и пустозвонства — малосимпатична",— упрекнул НОД телеведущий. Дмитрий Киселев вспомнил организацию "Офицеры России", которая осенью пыталась разгромить выставку фотографа Джона Стерджеса, обвинив того в педофилии, и заклеймил "офицеров" за получение государственных грантов. Досталось и главному блюстителю традиционных ценностей — единороссу Виталию Милонову: "Надел на себя стихарь — облачение для церковного служения — и в роли защитника передачи Исаакия церкви принялся делать антисемитские заявления". Ответ Евгения Федорова последовал быстро: он пригрозил Дмитрию Киселеву судом и исками от лица тысяч оскорбленных сторонников НОД, обвинил в "антипрезидентском заговоре" и раскрутке за госсчет президента другого государства (Дональда Трампа). Отношение к президенту США было формальным поводом для конфликта: пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп ожидает, что Россия займется деэскалацией на Украине и "вернет Крым". Российское ТВ, которое до этого симпатизировало Дональду Трампу, почти перестало говорить о нем, но и критики, которая постоянно доставалась от того же Киселева Бараку Обаме, в адрес нового главы США не зазвучало. Именно это и стало поводом для активистов НОД обидеться. Хотя основания были намного глубже. Союзники поневоле "Крымский консенсус" 2014 года собрал вокруг президентского курса не просто 86% поддержки граждан, но и довольно пеструю общественную коалицию: от патриотов по служебной обязанности до радикальных сторонников конфликта с Западом и "вставания с колен". Вопрос о степени искренности участников коалиции оставался и остается открытым: казус Вороненкова--Максаковой показал, что при первых же неприятностях ревностные сторонники общенационального консенсуса готовы проявить себя отъявленными диссидентами. Неоднородность коалиции чувствовалась и в самые оптимальные для нее годы: радикалы требовали немедленного признания ДНР и ЛНР, более жесткой линии по отношению к США, более радикальных перемен внутри страны (водораздел между умеренными и радикалами проходил, например, в отношении к финансово-экономическому блоку правительства, радикалы чуть ли не впрямую называли его основой "пятой колонны", мешающей "вставанию с колен"). Безусловной победой коалиции можно назвать итоги думских выборов 2016 года, когда в нижнюю палату не прошел ни один оппозиционно настроенный депутат и в то же время часть мандатов получили люди, считавшиеся еще несколько лет назад откровенными аутсайдерами политического процесса. Высшее достижение стало точкой перелома: радикалы сочли свою энергетику востребованной и захотели большего, а власть, напротив, накануне выборов главы государства в 2018 году и юбилея революции в 2017 году захотела дистанцироваться от радикальных настроений. При этом некоторая усталость от радикального действия у власти проявилась еще до парламентских выборов. Атаковать власть за отход от обозначенных ценностей радикалы не готовы, по крайней мере, пока. Они пришли под знамена Путина, и естественно, что прямая критика президента невозможна. А вот упрекать бывших союзников в том, что они мешают президенту проводить правильную политику,— линия вполне понятная и с аппаратной, и с идеологической точки зрения. Собственно, это классика любой революции. Рано или поздно среди победителей появляются те, кто не до конца согласен с тем, что этот успех окончательный и безоговорочный. Радикалы — они носили многие имена — настаивают на том, что надо двигаться дальше. Вопрос в том, есть ли у них для этого возможности. Размежевание радикалов и умеренных — слишком долгий процесс, чтобы наверняка быть уверенным, кто победит и чей вклад в общий успех будет считаться более ценным. В лучшем случае это будет ясно к концу президентской избирательной кампании. К тому же при нынешней зависимости внутренней политики от внешних факторов изменение конъюнктуры в неблагоприятную сторону может заново сплотить "крымскую" коалицию. Не случайно же поводом для ссоры стал именно президент США и его твиты. kommersant. *** Малахольные На минувшей неделе было объявлено, мол, Кремль передал приказ федеральным телеканалам прекратить поминать всуе имя Дональда нашего Трампа. «Трампа больше нет!» — такова была суть новой политики, объявленной кремлевскими цензорами. Нашлись малодушные, те, кто испугался и включил слово «Трамп» в перечень запретных слов, который ранее состоял из четырех матерных терминов, а теперь вот добавилось запрещенное имя собственное. Но полностью запретить Трампа не удалось. И причина тому, прежде всего, сам Трамп, который каждым своим словом создает топовую новость. На минувшей неделе люди из «Национально-освободительного движения», возглавляемого депутатом Госдумы от «Единой России», Евгением Федоровым, провели пикет у здания МИА «Россия сегодня». Пикетчики обвиняли главу «России сегодня» Дмитрия Киселева в том, что он «трампоман», напоминали ему, что президентом России является Владимир Путин и требовали «прекратить культ Трампа на российском телевидении». Вместо дискуссии с депутатом-единороссом Федоровым, Дмитрий Киселев вывесил у себя в студии «доску позора», разместив там портреты шести человек: сбежавших в Украину депутатов Госдумы Вороненкова и Максаковой, православного депутата-гееборца Милонова, члена Общественной палаты РФ, руководителя организации «Офицеры России» Цветкова, депутата-яблочника питерского заксобрания Вишневского и упомянутого депутата Госдумы Федорова. Сюжет с «малохольными» примечателен тем, что пятеро из шести выставленных на «доску позора» — либо лютые путинисты и крымнашисты, либо недавно были таковыми и сменили пропутинскую риторику вот только сию минуту под воздействием уважительных обстоятельств. Белой оппозиционной вороной в этой компании выглядел один питерский депутат-яблочник Борис Вишневский. Его «вина» была, оказывается, в том, что он на митинге противников передачи Исаакия Гундяеву заявил, что эта передача – незаконна. Евгений Федоров не стал ходить вокруг да около и швыряться пустыми обзывалками. Депутат Федоров – человек прямой и сказал со всей единоросской прямотой: «Киселев – лидер антипутинского заговора». Оказывается, депутат Федоров давно присматривался к ведущему Дмитрию Киселеву и убедился в том, что ведущий Киселев «выступает против России и ее президента Владимира Путина», а в служебное время этот Киселев, оказывается, «продвигает культ Америки». А ведь и правда. Ведь столько вреда России, сколько ей принес своими «испепелениями Америки» и прочими злобными кривляниями Дмитрий Киселев, мог нанести только агент какого-то враждебного государства. РОССИЯ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ СТРАНА, ПОЭТОМУ ВСЕ ВАШИ СТРАНЫ БУДУТ УНИЧТОЖЕНЫ! На «Воскресном вечере» от 19.02.17 обсуждали Мюнхенскую конференцию. Трампа на ней не было, но о нем все равно говорили. В основном заверяли, что никто никогда его победе и не радовался. Политолог Михеев сообщил, что он «не слышал ни от одного российского политика ни разу ни одного эйфорического высказывания о победе Трампа». Конец цитаты. Позвольте, вот только недавно, чуть больше трех месяцев назад… Вся Государственная дума, а не какой-то отдельный российский политик… Банкет, шампанское, бурное продолжительное ликование всех четырех с половиной сотен депутатов… И потом все это ликование переместилось в телевизор, в том числе и в студии Соловьева… Мы же все это только что… своими глазами… Ведь есть же интернет, ютуб, фотографии банкета… Полагаю, что вот эта легкость пируэта, вот это изумительное мастерство мгновенного и непринужденного переобувания в момент исполнения антраша, проявленные российскими политиками и околополитическими существами по отношению к Трампу, должны вызвать глубокую задумчивость у Владимира Путина. У него не может быть ни малейших сомнений, что в тот момент, когда под ним рухнет кресло, вот ровно в этот момент и не секундой позже вся армия путинистов разделится на две части. Одни дружными рядами вольются в мгновенно созданное Владимиром Соловьевым народное движение по преодолению тоталитарного наследия путинизма. Другие будут недоуменно спрашивать: «Путин? А кто это?» А пока шабаш продолжается, и все бесы и ведьмы на своих местах. Тон разговору о Мюнхенской конференции по безопасности задал, естественно, Ж., который предложил созвать свою конференцию, альтернативную Мюнхенской. Странам Балтии лидер ЛДПР объяснил, что, если у них будут стоять натовские войска, то они будут уничтожены. «Этих стран не будет!» — злобно заорал Ж., обращаясь к депутату Европарламента из Эстонии Яне Тоом. Депутат Яровая начала свое выступление с объявления, что «Россия – доброжелательная страна». Тут существенно то, что депутат Яровая выступала сразу после депутата Ж., который помимо того, что уничтожил страны Балтии, наговорил еще много чего, в том числе пригрозил, что он в следующий раз приедет в Мюнхен и всех сразу увезут на «скорой помощи». Впрочем, репутация не только Ж., но и депутата Яровой такова, что слово «доброжелательность», сказанное ею, воспринимается как угроза. Потом все принялись обсуждать военный бюджет НАТО и перспективы создания европейской армии. По поводу военного бюджета НАТО весьма скептически выступил либерал Станкевич. Он сообщил, что этот бюджет может увеличиться на 100 миллиардов долларов. «Непонятно, против кого?» — недоуменно спросил НАТО либерал Станкевич. А поскольку НАТО от ответа уклонилось, либерал Станкевич ответил сам: «Придется придумывать!» Что касается европейской армии, то тут все в студии Соловьева заняли единую позицию: никакая армия Европе не нужна. И только депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом почему-то уперлась и заявила, что Европе нужна армия. Доказательство того, почему и зачем странам Запада, да и странам Востока нужна армия, Соловьев тут же предъявил в своей студии, когда после небольшого перерыва устроил бенефис Дмитрия Рогозина. Соловьев тут же, как обычно, начал лебезить перед Рогозиным и заявил, намекая на габариты гостя: «Глядя на вас, не хочется говорить с позиции силы». На что Рогозин самодовольно ответил, что с юности был крупным и с ним боялись связываться. После чего принялся рассказывать, сколько Россия произвела всякого железа, с помощью которого можно многократно уничтожить всю планету в целом и каждую страну в отдельности. После просмотра таких передач невольно закрадывается мысль: а может, прав депутат Федоров и все российское ТВ работает на Америку и НАТО? Ведь лучшего способа увеличить военный бюджет Североатлантического альянса, чем просмотр таких передач, не существует. ej.ru .