Хороший газон нужно всего лишь вовремя стричь. Триста лет подряд. Вдоль забора детской поликлиники сформирован снежный бруствер в полтора, наверное, моих роста высотой. А на автостоянке возле отцовского дома снегопадов как будто и не было вовсе. Казалось бы – где маленькая частная лавочка и где огромное государственное учреждение? С одной стороны, бюджетное финансирование, проектные офисы, надзирающие органы. С другой… Ан нет. Да к тому же и ларчик-то намного проще открывается. На днях ваш корреспондент собственными глазами увидел, в чём разница, и вам предлагает посмотреть. Анекдот про британский газон, который нужно всего лишь триста лет подряд аккуратно стричь, отнюдь не на пустом месте образовался. Никакая наукообразная магия не поможет там, где нужно всего лишь руками поработать.