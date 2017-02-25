|Марш говноедов
|Пятница, 24 Февраль 2017
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Деградация заколючинского социума развивается успешно.
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА. МАРШ ГОВНОЕДОВ
Всё-таки большевикам удалось вывести чудовищную породу людей. Людей, которым насрать на самих себя…
Эпиграф на сей раз получился длинный, но зато почти полностью описывающий проблему. За одним только исключением - лишь совсем слабые на голову писатели могут не понимать, что воняет поутру над Нашгородом, по большей части, труба ЖТЭЦ. Итак, эпиграф из недавней заметки в газете «Город и горожане»:
«В разных районах Железногорска жители стали замечать неприятный запах. То ли мазут, то ли уголь, то ли дрова - ощущение, словно оказываешься в промзоне Красноярска, а не в чистеньком ЗАТО. Тем удивительнее такое явление не в садах и не в частном секторе, а в многоэтажных районах. В чем дело? – поражается сильно незамутненная девушка Евгения Пересторонина. И после целого журналистского расследования про какой-то ларёк с печкой-буржуйкой делает масштабный вывод. - О том, что развитие бизнеса в городе тормозит главным образом сложная ситуация с тарифами на теплоэнергию, говорят давно. И для кого-то единственным вариантом сократить расходы остаются собственные котельные. Но с такими темпами относительно чистый в сравнении с тем же Красноярском Железногорск постепенно превратится в промзону, а там и проблема «черного неба» не за горами. И пока тариф на тепло в ЗАТО не снизится до экономически обоснованного, поделать с этой неприятной тенденцией ничего нельзя».
Кхм. Неприятная тенденция? Кому как.
Комментатор этот, к слову, вообще большой молодец. Выдающийся танкист-геополитик, о чём не стесняется сообщать миру.
Ещё один такой же геополитик, но только с депутатским мандатом и членским билетом «ПЖИВ», поясняет ширнармассам, почему мы живём так, как живём. Пендосы во всём виноваты, конечно же. Затирают советского человека. Ядрёной дубинкой грозятся.
Уникальный случай в мировой истории, надо полагать. Вставшая с колен супердержава непрерывно плачется о том, что ей мешают процветать то евреи, то грузины, то хохлы.
- Ёжик, ты мыться не пробовал? (с)
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