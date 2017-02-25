Кризис выявляет всё новые слабые места в экономике ЗАТО. СКАЗАВШИ «А»… Что бы вам ни врали власти, кризис продолжает душить ЗАТО Железногорск. Но не он один. Надеюсь, вы не забыли, что к 2027 году Вадим Викторович Медведев построит на месте бывшего Красноярска-26 новый, инновационный и нанотехнологичный город, на зависть всему цивилизованному миру? Это хорошо. Сегодня мы попробуем определиться с характеристиками стартовых позиций этого фантастического рывка. И поможет нам начальник Контрольно-ревизионной службы Совета депутатов ЗАТО Железногорск, видный краевой коммунист и экс-депутат Владимир Лифанов. А точнее, его отчёт о деятельности КРС в минувшем году. Прошу к столу. *** «Общий объем проверенных финансовых и имущественных ресурсов составил в 2016 году 5 009 086,2 тыс. руб., в том числе, бюджетных средств 3 642 046,2 тыс. руб. Выявлено 47 нарушений и недостатков на итоговую сумму 115 130,1 тыс. руб., преимущественно в части неэффективного и неправомерного использования бюджетных средств в размере 88 213,3 тыс. руб. Объем устраненных в течение 2016 года замечаний и недостатков составил 8 389,5 тыс. руб . Данный факт свидетельствует о результативности действий внешнего муниципального финансового контроля». *** «Наиболее проблемными вопросами в сфере формирования и использования бюджетных средств, управления и распоряжения муниципальной собственностью в рассматриваемом отчетном периоде явились: - наличие в местном бюджете существенного объема расходных обязательств, принимаемых с нарушением требований статьи 136 Бюджетного кодекса РФ, так называемых «инициативных расходов территории», финансируемых преимущественно в рамках муниципальной программы, направленной на развитие системы социальной поддержки граждан; - низкая доля налоговых и неналоговых доходов городского округа (менее 35% от общего объема его бюджетных поступлений), свидетельствующая об отсутствии у органов местного самоуправления реальных возможностей для формирования за счет собственных ресурсов полноценного муниципального бюджета; - внесение в Совет депутатов при утверждении бюджета /…/ недостаточно информативной оценки ожидаемого исполнения местного бюджета за текущий год из-за укрупненности указанных в ней доходных показателей, отражающих лишь общий объем поступлений с территории, и итоговый размер безвозмездных перечислений из бюджетов вышестоящего уровня; - неполное соответствие показателей темпа роста налоговых доходов муниципального образования по НДФЛ, отраженных в проекте бюджета ЗАТО Железногорск на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, с сопоставимыми данными Прогноза социально-экономического развития территории и связанное с этим неисполнение требований статей 169, 173 Бюджетного кодекса РФ; - формирование бюджетных инвестиций по отдельным объектам муниципальной собственности с нарушением процедуры, определенной Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.06.2014 № 1207; - отрицательное снижение в истекшем пятилетии объема расходов капитального характера, не позволяющее органам местного самоуправления обеспечить надлежащего восстановления и восполнения муниципальной собственности; - неполное использование Администрацией ЗАТО г. Железногорск имеющихся у нее возможностей по более результативному решению социально-экономических задач территории, в частности, по освоению утвержденных ассигнований местного бюджета на инфраструктурные объекты муниципального назначения; - сокращение в условиях существующей общероссийской инфляции реального уровня бюджетной обеспеченности населения ЗАТО Железногорск; - относительно высокая стоимость в муниципальном образовании коммунальных услуг и связанная с этим дополнительная нагрузка на местный бюджет по содержанию подведомственных учреждений; - значительное уменьшение в последние годы числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, функционирующих в сфере малого и среднего бизнеса, падение их деловой, инвестиционной активности и снижение общей роли предпринимательства в социально-экономическом развитии городского округа; - необходимость обязательного предъявления муниципальными заказчиками штрафных санкций за срыв подрядчиками сроков выполнения работ и целесообразность использования в качестве дополнительной меры, направленной на повышение эффективности бюджетных расходов рекомендаций письма Росфиннадзора от 27.04.2009 № 43-0.1-07-25/1813 об отсутствии в заключаемых муниципальными организациями договорах и контрактах условий по авансовым платежам; - наличие существенного риска по вероятному признанию антимонопольной службой расходов местного бюджета /…/ на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по перевозке умерших для сохранения в патологоанатомическое отделение ФГБУЗ «Клиническая больница № 51», неправомерными и нарушающими требования Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; - неблагоприятный в экономическом отношении рост размера дебиторской и/или кредиторской задолженности в 9 муниципальных предприятиях из 10 по результатам утверждения их балансовой отчетности за предшествующий год; - снижение за этот период объемов валовой выручки в половине субъектов муниципального сектора экономики; - ухудшение итогов финансово-хозяйственной деятельности в 2015 году муниципальных предприятий «ГЖКУ», «Комбинат благоустройства», «Нега», «Пассажирское автотранспортное предприятие»; - несоответствие установленным нормам темпов роста (или темпов изменения) среднемесячной заработной платы и выработки на одного работника в подотчетных местному самоуправлению организациях «Гортеплоэнерго», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Горэлектросеть», «Пассажирское автотранспортное предприятие», «Нега»; - увеличение численности или доли административно-управленческого персонала в 5 муниципальных хозяйствующих субъектах из 10; - невыполнение установленных плановых заданий по объемам капитальных вложений, реконструкции и обновлению основных средств на предприятиях «Гортеплоэнерго», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Нега»; - неполное использование руководством МП «ГЖКУ» имеющихся у него возможностей в отношении повышения результативности и эффективности производственной деятельности, в том числе, за счет: увеличения трудовой отдачи и функциональной загрузки кладовщиков и кассиров по приему жилищно-коммунальных платежей в жилищно-эксплуатационных конторах предприятия; возможного применения льготной системы налогообложения по НДС в части реализации работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов в случае их приобретения управляющей компанией у организаций и индивидуальных предпринимателей, непосредственно выполняющих (оказывающих) данные работы (услуги); создания объединенной диспетчерской службы /…/ и оптимизации общей численности персонала муниципальной управляющей организации; сокращения неэффективных расходов по содержанию пустующих и избыточных производственных помещений в структурных подразделениях МП «ГЖКУ»; внедрения конкурентных и оптовых способов приобретения горюче-смазочных материалов, сантехнических изделий, автозапчастей, услуг по выполнению ремонтных и иных работ на обслуживаемом жилом фонде; изыскания внутренних резервов по сдерживанию роста доли административно-управленческого персонала в штате предприятия; наведения необходимого порядка в учете товарно-материальных ценностей при проведении работ по восстановлению автомобильной и тракторной техники; исключения необоснованных и неконтролируемых действий сотрудников предприятия по занижению величины накладных расходов на продукцию ремонтного цеха для ряда ее внешних потребителей…» *** «С учетом особой значимости для органов местного самоуправления и населения ЗАТО Железногорск проблем, относящихся к ценообразованию услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства /…/ была проведена комплексная проверка эффективности и целевого использования муниципального имущества в МП «ГЖКУ», с анализом экономической обоснованности тарифов на жилищные услуги в квартирах, находящихся в муниципальной собственности. В складских помещениях и на территории транспортного и ремонтного цехов организации было обнаружено наличие значительного количества неоприходованных товарно-материальных ценностей и основных средств, что явилось грубым нарушением действующего законодательства, создающим условия для бесконтрольного использования имущественного комплекса предприятия и возможного нанесения ущерба муниципальной собственности. Подобного рода нарушения имели место и в других структурных подразделениях МП «ГЖКУ», но они своевременно устранялись в процессе проведения контрольного мероприятия». *** «Главное внимание в деятельности контрольно-счетного органа было сосредоточено на анализе эффективности использования бюджетных средств и муниципальной собственности, что позволило выявить в отчетном периоде более 40 нарушений и недостатков на общую сумму, превышающую 115 млн. руб., а также оценить имеющиеся у органов местного самоуправления дополнительные возможности по дальнейшему укреплению и совершенствованию сферы финансово-имущественных отношений на территории ЗАТО Железногорск, в том числе: - по обеспечению роста собственной доходной базы городского округа за счет дифференцированного увеличения действующих процентных ставок по местным налогам для отдельных категорий граждан, позволяющего приблизить их к среднестатистическим показателям сопоставимых по численности муниципальных образований Красноярского края; - по последовательному сокращению неправомерных инициативных расходов местного бюджета; - по увеличению объема платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями спорта, культуры и дополнительного образования; - по активизации и расширению процесса стартовой деятельности резидентов Железногорского Промышленного парка; - по экономически обоснованной оптимизации штатного состава и объема производственных затрат в МП «ГТС»; - по осуществлению перехода от формы субсидирования местным бюджетом отдельных муниципальных расходов на содержание сетей уличного освещения и прочих объектов благоустройства, на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги, связанные с погребением, к более эффективным аукционным способам определения поставщиков; - по сокращению затратности и повышению конкурентоспособности производственно-хозяйственной деятельности МП «ГЖКУ» за счет /…/ укрепления финансово-хозяйственной деятельности нерентабельного подразделения ЖЭК-7 либо его расформирования с сокращением общих управленческих издержек предприятия». *** «Выявленный контрольно-счетным органом значительный объем нарушений и недостатков, допущенных муниципальными организациями в сфере бюджетных и имущественных отношений, указывает на необходимость принятия со стороны Администрации ЗАТО г. Железногорск и главных распорядителей бюджетных средств дополнительных мер в отношении укрепления их финансовой и исполнительской дисциплины». *** «В качестве основного предложения по дальнейшему развитию контрольно-счетной деятельности в ЗАТО Железногорск в условиях проводимой органами местного самоуправления оптимизации численного состава муниципальных служащих предлагается рассмотреть вопрос о возможности объединения ревизионного отдела Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск с Контрольно-ревизионной службой Совета депутатов в единый орган внешнего муниципального финансового контроля с сокращением общей их численности на (1-2) единицы». Конец цитаты. Поскольку одним из основных достижений КРС камрад Лифанов называет агроменную прозрачность ея деятельности, «Уран-Батор» намеревается в ближайшее время запросить там кое-какие материалы или хотя бы чисто справочные данные. Согласитесь, пассаж про «неконтролируемые действий сотрудников по занижению величины накладных расходов на продукцию ремонтного цеха для ряда ее внешних потребителей» сильно банальным мошенничеством попахивает и, как минимум, требует расшифровки. Нерыночные закупки ГСМ - тоже. Да и вообще многовато вопросов собирается по прочтении данного опуса. «Досталось даже кластеру инновационных технологий, - всплеснула ручками Елена Глазунова после сессии Совдепа, на которой тов. Лифанов зачёл свой доклад. – Что-то не то с отчетностью, поняли присутствующие в зале, но «поменялся директор, и они исправились», тут же упокоил докладчик». Хм. Эту золотую роту успокоить можно одним пристальным взглядом из президиума, даже при учёте того странного факта, что т.н. промышленный парк ЗАТО Железногорск уже полтора года стоит пустой. Дело явно не в природной тупости тадепутов либо индивидуальных косяках обокластерной отчётности. «Тут систему менять надо», как говаривал один сантехник в старинном анекдоте. И начинать следует не с бездельников-кассиров ГЖКУ, а с руководства муниципалитета. А то понастроят они нам новых городов, понимаешь.