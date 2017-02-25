До Дня космонавтики осталось 1,5 месяца. Даже конкурс не провести. Вчера в Красноярске вспомнили вдруг чего-то про скульпторов и их работы, средь которых имеется и монумент Сергея Королёва у Школы космонавтики. Чем не повод ещё раз поставить здесь фото одноименного памятника возле ЗАГСа и, поскольку до профессионального праздника АО «ИСС» осталось всего полтора месяца, снова задать вопрос: граждане, это нормально? *** Закат империи, блин. Космические корабли снова где-то что-то бороздят, а пошить нормальные брюки супердержава по-прежнему не способна. Ни на какие мысли либо прогнозы это вас не наводит?