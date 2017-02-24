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Железногорск
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    ВааУ.Господа "завышенные",опять в "балду" играем.Распишите до копеечки,без НДС,что такое Железногорский-Сибирский тариф?... >>>

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Trendeть, и никаких гвоздей Печатать E-mail
Четверг, 23 Февраль 2017

"Серебряные стрелы" спасут Нашгород от разочарований.

ТRЕНDЕТЬ – НЕ КУЛИ ВОРОЧАТЬ

Старинный тезис «Где бы ни работать, лишь бы не работать» прочно прописался в бывшем Соцгороде.

Давеча пошли мы с сыном из садика по Советской, а тротуар там ровно наполовину покрыт уже красивым ледяным накатом. В таких случаях ваш корреспондент всегда вспоминает выступление директора МП «КБУ» по местному зомбоящичку, в котором Николай Пасечкин честно признался: мы, говорит, всяким бессмысленным украшательством летом занимаемся исключительно потому, что зимой со своей работой регулярно не справляемся. Но вспомнят люди наши аляповатые клумбы и корявые архитектурные сооружения – и простят грехи муниципалам. Хотя бы частично.

Отличная стратегия! Я бы ещё посоветовал стриптиз-бар открыть и кокаин в нём бесплатно раздавать по пятницам.

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Ещё шестнадцатого февраля «СГ-26» обрадовала: «Проект Комбината благоустройства «Железногорск ОТКРЫТ КАждому!», или «ОТКРЫТКА» оказался в числе 20 проектов в шорт-листе Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь. Суть «ОТКРЫТКИ» - создание в Железногорске современных достопримечательностей – серии ландшафтных экспозиций и арт-объектов, формирующих запоминающиеся виды, которые называют открыточными. Одним из самых запоминающихся объектов, презентуемых проектом, сочли экспозицию «Памятник пропуску».

– Проект Железногорска дает новый тренд в пиаре, – сказала председатель жюри, исполнительный директор Российской ассоциации по связям с общественностью, профессор Высшей школы экономики Юлия Грязнова. – Этот тренд говорит нам о том, что для связи с общественностью сегодня самое главное и самое сложное – уметь открываться. И не просто открываться, а сначала меняться самим для окружающего мира, и потом выходить с этими изменениями в общественное пространство. В этом смысле «ОТКРЫТКА» – идеальный проект с точки зрения современного пиара».

Мне кажется, пиар-услуги в связи с этим триумфом пора в устав муниципального предприятия внести. А уборку улиц, соответственно – удалить. Всё равно получается неважно.

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Р.S.

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Между прочим, на месте гибели женщины на Ленинградском действительно вычищен был зачем-то фрагмент разделительной полосы. Один кусочек, напротив остановки. Сразу после ДТП. Для чего понадобились эти трудозатраты, остаётся только догадываться. Снег там явно никому не мешал и спровоцировать аварию заведомо не мог. Пиар, может?

 
 
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История Железногорска
23.02.1962
поселку № 3 в/ч 32139 ("Лукаши") присваивается наименование "Улица Загородная"

23.02.1981
открылся концертно-танцевальный зал в ПКиО

23.02.1990
вышел первый номер газеты «Воин-строитель» в/ч 20171

23.02.1999
в ДК состоялась презентация "Книги памяти", изданной по инициативе Комитета солдатских матерей

по материалам библиотеки им.Горького
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г Железногорск, Красноярский край
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