Откосить от армии в России по-прежнему не очень дорого. ОПЕРАЦИЯ «ВОЕННЫЙ БИЛЕТ» В преддверии Дня защитника Отечества Russiangate выяснил, сколько стоит «откосить» от армии, воинское звание и крест за службу на Кавказе. Службу в армии называют «школой жизни». Считается, что только отдав долг Родине, юноша становится настоящим мужчиной, хотя скандальные сводки про дедовщину, сумасбродство командиров и тяготы службы давно это понятие обесценили. Многие молодые люди и их родители считают, что служба в армии - это просто потеря года жизни, отчасти опасная и бессмысленная. А если есть люди, которые не хотят служить в армии, то всегда найдутся и люди, которые это желание смогут удовлетворить. Алексей Полоротов узнавал, как работает «теневая» экономика военкоматов… Петр И. достиг призывного возраста в 2002 году. Чеченская кампания была еще не закончена, в армии - бардак, по телевизору часто рассказывали о побоях в воинских частях. Тогда срочная служба длилась два года, и терять это время Петру не хотелось. «Военник мне купила мама, в 2002 году, сразу, как я поступил в университет. Отдала она за него 20 000 рубчиков. Бабосы взял врач, который проводил медкомиссию в нашем поселковом военкомате. После чего мне предстояла встреча с хирургом, который рассказал мне "легенду" о том, что я упал в яму и получил серьезный ушиб мозга, сотрясение и что-то еще. Диагноз уже не помню, но, по "легенде" у меня брали пункцию спинного мозга. С этой историей, диагнозом и медкартой я поехал в областной военкомат, на медкомиссию. Когда я попал к хирургу, тот посмотрел в карту и начал осмотр, вследствие которого спалил постановку моей истории. Тупой хирург из нашего поселка не догнал, что после пункции спинного мозга должен остаться здоровенный шрам в области поясницы. Областной хирург начал орать и просто выгнал меня из кабинета. Я на нервяках вышел покурить на улицу, где стоял поселковый военком (он сопровождал призывников). Военком надо мной смеялся и говорил типа «че, не прокатило, да?». То есть, этот мужик был в курсе, что я кошу, и, возможно, был в доле», - рассказывает Петр. Он был уверен, что его план провалился и комиссия вынесет вердикт о его годности к военной службе, но тут на выручку к непутевому районному хирургу пришли коллеги из медицинской комиссии: «Я вернулся, чтобы пройти медосмотр дальше. Другие врачи, которые тоже были в теме моей истории и, как я понимаю, в доле, быстро решили мою проблему. Мне резко поставили другой диагноз, в котором значилось, что одна нога у меня короче другой. Больше военкомат меня никогда не беспокоил, но пришлось серьезно поволноваться». У Андрея Г. в 2016 году произошла похожая история. К своим двадцати годам он успел жениться, завести ребенка и вылететь из института. Нужно было кормить семью - служить в армии в его планы не входило. «Мне пришлось ехать из Петербурга в Казань, чтобы решить вопрос со службой. Я выяснил у знакомых, что можно договориться с военкомом: за 50 тыс. рублей уладит мою проблему. Я зашел в комиссариат на несколько дней раньше, чем была назначена медкомиссия, познакомился с военкомом. Позвал его на улицу покурить и неловкими намеками объяснил, что хочу откосить за бабки. Вообще, он все сразу понял. Мне кажется, ему просто было весело смотреть на то, как я пытаюсь предложить ему взятку. В итоге он спросил, знаю ли я прайс. Я показал растопыренную пятерню, тот кивнул. Я раньше никогда взяток не давал. Если честно, мне казалось, что все проще делается. Занес бабла в кабинет – вопрос решен. Но военком взял номер моего телефона и перезвонил вечером. Сказал принести деньги в определенное место и описал человека, которому деньги нужно будет передать. В итоге так мы и сделали. Саму медицинскую комиссию я не проходил. Медкарта прошла путешествие по врачам без меня. Я был признан негодным к службе. Через полторы недели, если не путаю, в кармане у меня уже был военник», – сказал Андрей. Из общения с призывниками выходит, что проще и дешевле договориться с кем-то из врачей на комиссии, чем брать «комплексную услугу». Но и здесь есть свои подводные камни. Если человек проходит комиссию в районном военкомате и его признают негодным по здоровью, то придется ехать еще и в областной военкомат. А там нужно подтверждать свою болезнь перед другими врачами. История Дмитрия Д. как раз из таких. В 2015 году он заплатил 10 тыс. рублей хирургу в городе Котлас Архангельской области. Городская комиссия признала его негодным к службе из-за проблем с позвоночником. Он не слишком серьезно изучал вопрос и был уверен, что проблема уже решена. Но тут его вызвали в город Архангельск на областную комиссию. «Я думал, с армией у меня все четко, - рассказывает Дмитрий, - но вызвали в Архангельск. И понял, что там выдуманный косяк с позвоночником не пройдет. Я пошел к хирургу, которому дал на лапу. Тот сначала поразводил руками, а потом сказал, что позвонит в Архангельск и попробует что-то сделать. Но уточнил, что нужно будет еще отслюнявить, не ему, а там, в Архангельске». В итоге Дмитрию пришлось ехать в Архангельск и проходить комиссию там. Он был спокоен, потому что котласский врач договорился с коллегой из столицы Поморья о том, что ему тоже «занесут» 10 тысяч рублей. «Врач сам меня нашел в военкомате, завел в какое-то пустое помещение и спросил, принес ли я бабки. Палево было жуткое. Мне после каждого шороха казалось, что сейчас мусора ворвутся и арестуют меня. Но все обошлось, врач забрал деньги, а я через какое-то время забрал свой военник», - рассказывает Дмитрий. Юрий М. «косил» в Москве совсем недавно, меньше года назад. Он закончил университет, но без военного билета его не брали на работу. Служить родине не хотелось: он считал, что уже взрослый и подчиняться чьим-то приказам не намерен. «Я нашел человека через группу «ВКонтакте», который предлагал решить вопрос со службой. Мы переписывались с ним какое-то время. Я был уверен, что все это фигня и мошенничество, но решил проверить до конца. Назвал человеку свой военкомат, он ответил – посмотрит, что можно сделать. Через несколько дней он сказал, что проблема решаемая и предложил встретиться. Парень был молодой, меньше тридцати лет. Сказал, что в моем военкомате нашлись добрые люди, которые нарисуют нормальный диагноз. Назвал сумму в 100 тыс. рублей. Конечно, я ждал подвоха и сказал, что не готов платить всю сумму, пока не увижу документ. В итоге сошлись на том, что 40 тыс. рублей я отдам вперед, а остальное заплачу по факту проделанной работы. Примерно через три недели на руках у меня был военный билет. Меня признали негодным к службе. Медкомиссию прошел задним числом. Денег, конечно, жалко. Совсем оборзели там. Но что поделать?», - говорит Юрий. ЭКОНОМИКА «ОТКОСА» Иван М. из Санкт-Петербурга работает «решалой» для призывников. «Сейчас в Петербурге купить военный билет стоит от 100 до 140 тыс. рублей. Ко мне обращались люди через интернет. Рекламировать себя не буду, ха-ха, клиентов нормально было. Встречаемся, обсуждаем вопрос. Потом в нужном военкомате ищу выходы на людей, которые готовы за определенную плату помочь призывнику. База со временем нарабатывается, вопрос обычно решался быстро. Где-то можно просто прийти к комиссару военкомата и указать на нужного человека, дальше он сам делится с нужными людьми. Где-то нормальные вояки работают, приходится действовать в обход. Это иногда даже проще и дешевле, но чуть больше рисков. Договариваемся с докторами, они запоминают нужного человека. Но в таком случае призывник всю комиссию сам проходит, конечно. Есть, кстати, места, где люди очень крепко держатся за свою работу и не берут взяток. Хотя, возможно, у них просто есть свои поставщики клиентов и они не хотят рисковать. Я брал предоплату, обычно половину суммы или чуть больше. Эти деньги я сразу пускал в дело, а когда военный билет был готов, то получал с клиента остальное. Естественно, расходов много. Приходилось доплачивать за то, чтобы свели с нужными людьми, чтобы не говорили лишнего. За свои услуги, в зависимости от сложности выполнения, я брал от 30% до 45% суммы. Дело прибыльное, но нервное: я полгода как отошел от этого и живу праведной жизнью», - говорит Иван. По его словам, в Москве цены примерно такие же, как и в Питере. Как рассказали Russiangate еще два источника, в Москве военный билет сейчас можно купить от 110 тыс. и дороже. Верхний потолок - 180 тыс. рублей. «Откос» по состоянию здоровья еще называют «белым» билетом. Особым же шиком считается другой вариант: человек числится в воинской части целый год, но по факту живет своей жизнью. Ходит на работу, учебу – а «военник» лежит в части, служба идет. Такой «высший пилотаж» стоит намного дороже: связи нужны не только в военкомате, но и в воинских частях. По словам Ивана, «чистый» военник со званием младшего сержанта стоит от 250 тыс. рублей. Наибольшая стоимость такой услуги, по его словам, может достигать 500 тыс. рублей. БИЗНЕС НА ПРИЗЫВНИКАХ Есть целые компании, которые предлагают призывникам услуги по решению «военных» проблем. Из открытых источников мы выяснили, в какую цену может обойтись отсрочка от армии в разных городах. В Перми, например, «базовый пакет на один призыв» стоит от 28 тыс. рублей. В состав этого пакета входит: неограниченное количество консультаций призывника в офисе и по телефону, анализ документов, медицинское сопровождение, обжалование решений призывных комиссий, юридическое сопровождение, составление жалоб и заявлений. В Кирове цены заметно выше. Зато предлагают решить вопрос не на один призыв, а навсегда. Цены разнятся от 58 тыс. рублей до 79 тыс. рублей. За эту цену вам составят медицинский анамнез, дадут направления на все медицинские обследования, юридически проконсультируют и будут вести сопровождение до получения военного билета. В Архангельской области цены на «военники» колеблются от 30 тыс. до 60 тыс. рублей. Также в стране действует целая сеть со своими юристами и консультантами под названием «ВВК» – «Военно-врачебная комиссия». У компании около 30 филиалов по России: утверждают, что дают 100% гарантию результата. Расценки зависят от региона. Как удалось узнать, меньше чем за 45 тыс. рублей «ВВК» не работает. ЗВАНИЕ, НАГРАДА, УВОЛЬНЕНИЕ В армии можно купить и воинское звание. Нужно просто иметь деньги и знать, к кому обратиться. На тщеславии солдат срочной службы обычно наживаются командиры их подразделений. Алексей П. рассказывает, что на космодроме «Плесецк» достаточно легко было перескочить через звание под увольнение из рядов Вооруженных сил. «Если ты прослужил рядовым или ефрейтором всю службу, но хотелось домой вернуться младшим сержантом, то можно было подойти к ротному и обсудить этот вопрос. Он в штатном расписании ставил тебя на должность, по которой полагается быть младшим сержантом, нес соответствующее заявление в строевую часть и тебе под дембель давали младшего. Стоило это 2 тыс. рублей на руки и плюс все «дембельские», это около пяти тысяч, которые выдавались при увольнении. Но надо сказать, что ротный у нас делал бабки не на всех. Совсем бесполезным парням он даже за деньги званий не давал», - рассказывает Алексей. Антон Д. служил в погранвойсках на границе с Арменией. Оттуда можно было уехать не только с серьезным званием, но и с наградой, которую обычно можно получить только после пяти лет службы. «Был у нас товарищ, по должности - старший стрелок, а хотел стать командиром отделения. Это должность младшего сержанта в штатном расписании. Он подошел к командиру роты и они договорились на 5 тыс. рублей. Ротный вписал того парня как командира отделения и тот получил заветные лычки. Но потом ему захотелось быть сержантом. Он опять поговорил по этому поводу с ротным, доплатил еще 4 тыс. и получил новое звание. Он такой, естественно, был не один. Были и другие товарищи. По факту, чтобы стать сержантом, нужно было принести 9 тыс. в строевую часть. Кто-то просил, чтобы мама денег выслала, у кого-то свои были. Так это делалось. Ротному ничего не стоит поставить на сержантскую должность даже самого чмошника. Если он по службе не вывозит, то командир просто ставит на его должность нормального чувака, который руководит отделением и пользуется авторитетом у сослуживцев. А того, кого с должности сняли, звания не лишают. Для этого нужно совершить серьезный проступок. Вот так вот всякие мальчики добывали себе лычки. Из моей роты процентов десять себе звания купили. Но многим еще хотелось получить крест за службу на Кавказе. Вообще, он выдается после пяти лет службы. Но его можно было получить за 7 тыс. рублей. Сейчас, наверное, это стоит чуть больше. Но здесь не все так просто. Крест за Кавказ выдается с книжкой. Все они пронумерованы, и когда человеку дают такой крест, то в военнике ставится левая запись. Надо понимать, что с такой записью на госслужбу нельзя пойти, потому что все эти записи о наградах есть в реестрах, все легко проверяется», - говорит Антон. С низшими воинскими званиями все более-менее просто и понятно. С офицерскими - сложнее. Один из собеседников Russiangate рассказал, что в 2014 году его родственник в Сибири, будучи летчиком и капитаном, купил себе майорскую должность за 30 тыс. рублей. По словам того же источника, звание подполковника армии стоит от 200 тыс. рублей. Купить генеральское звание и реально служить в российской армии, по словам собеседников Russiangate, практически нереально. Во-первых, это привлекает слишком много внимания. Во-вторых, сейчас это серьезно проверяется. Известны случаи, когда мошенники продавали генеральские звания якобы со всеми документами, но на проверке обман вскрывался. О реальных случаях купли-продажи генеральских званий Russiangate узнать не удалось. Нужно понимать, что звания присуждаются в соответствии со штатной должностью военного. То есть, если ты командуешь ротой, то выше звания капитана до повышения в должности не получишь. А частью не может командовать человек рангом ниже подполковника. Воинское звание - это не просто почет и уважение, это повышенная зарплата и льготы, также от звания зависит и пенсия по увольнению из рядов ВС РФ. Купить военный билет или воинское звание - не доблесть, но пока есть спрос, будет и предложение. russiangate.com .