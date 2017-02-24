|(не)Навязчивый сервис
|Четверг, 23 Февраль 2017
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В почте "Уран-Батора" - натуральное бумажно письмо.
Дальше там идут призывы рассказать об этом людям в газете,
но занятие сие явно бессмысленное, на мой взгляд:
кому суждено быть повешенным, тот не утонет.
|След. >
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