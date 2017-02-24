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Железногорск
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  • Не ждали
    Их что, Кулеш в город заводит? >>>

  • Не ждали
    ВааУ.Господа "завышенные",опять в "балду" играем.Распишите до копеечки,без НДС,что такое Железногорский-Сибирский тариф?... >>>

  • Как пишеться слово граммотнос...
    Вопрос из Ленинграда… тасазать бывшей культурной столицы :-). Всё бы ничего, друзья. Но вот ума не приложу: как собирают... >>>

  • Как пишеться слово граммотнос...
    Смеетесь? Да они двух слов связать не могут! >>>

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(не)Навязчивый сервис Печатать E-mail
Четверг, 23 Февраль 2017

В почте "Уран-Батора" - натуральное бумажно письмо.

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Дальше там идут призывы рассказать об этом людям в газете,

но занятие сие явно бессмысленное, на мой взгляд:

кому суждено быть повешенным, тот не утонет.
 
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23.02.1962
поселку № 3 в/ч 32139 ("Лукаши") присваивается наименование "Улица Загородная"

23.02.1981
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в ДК состоялась презентация "Книги памяти", изданной по инициативе Комитета солдатских матерей

по материалам библиотеки им.Горького
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г Железногорск, Красноярский край
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