Москва хочет денег на снос "хрущёвок". Вместо капремонтов. В мэрии Москвы разрабатывается план по уничтожению "хрущевок" Мэр Москвы Сергей Собянин поручил подготовить первые стартовые площадки для строительства новых домов. В них планируют переселить людей из так называемых "хрущевок". Накануне президент Путин потребовал от столичного градоначальника как можно скорее расселить дома, возведенные в середине прошлого века. До этого момента московские власти утверждали, что при хорошем ремонте "хрущевки" могут прослужить еще как минимум 70 лет. Однако сейчас в мэрии срочно разрабатывают бизнес-план новой программы. За последние 15 лет в Москве расселили и снесли 1700 "хрущевок". Новая программа будет масштабнее. Сейчас предстоит уничтожить восемь тысяч домов, где живет более полутора миллиона человек. Причем москвичам нужно предоставить более комфортные условия, а значит, вместо старых 25 миллионов квадратных метров, нужно построить в два раза больше. Вся программа, включая снос старых и строительство новых домов, а также благоустройство территории, обойдется в 3 триллиона рублей. Годовой московский бюджет на порядок меньше. Списки "хрущевок", которые пойдут под снос, пока еще не составлены. В мэрии говорят, что в перечень войдут трех или пятиэтажные дома, кирпичные и панельные. В Мосархитектуре оставляют свои списки ценных "хрущевок", которые нужно сохранить для потомков. А жильцы ветхих зданий уже интересуются, куда пойдут деньги, которые они перечисляли на капитальный ремонт с середины 2015 года. Учитывая, что ставка для "хрущевок" по этой статье 15 рублей за квадратный метр, москвичи насобирали уже более шести миллиардов рублей. otr-online.ru . *** Выскажусь тезисно по теме возможного массового сноса пятиэтажек. На правах действующего депутата самого пятиэтажного района Москвы. А то Собянин с едросней уже начал предвыборную пиар-кампанию на этой теме. А некоторые коллеги по оппозиции успели такую ерундистику в ответ написать, что просто вянут уши. Сама проблема и ее решение видится следующим образом. 1. Большинство пятиэтажек уже физически изношено до предела (вот свежее видео из пятиэтажного квартала 14 района Зюзино, тихий ужас - facebook.com ). И морально они тоже уже устарели. В том же 14-м квартале Зюзина в домах нет балконов, сидячие ванные и толщина стен всего 26 см (зимой люди держат включенными газовые плиты на кухнях, чтобы согреться). В XXI веке мэру столицы, да и любого другого города должно быть стыдно, что люди живут в таких домах. 2. Во многих пятиэтажках до сих пор не было капремонта, то есть на протяжении 55-70 лет с момента постройки. При том, что нормативные сроки комплексного капитального ремонта составляли 25 лет с момента постройки. Чтобы профинансировать просроченный капитальный ремонт нынешним собственникам квартир в пятиэтажках не хватит всей своей оставшейся жизни. Даже если увеличить размер сбора на капремонт в 3-4 раза. Капремонт пятиэтажек может быть альтернативой сносу, только в домах определенных серий (например, некоторых кирпичных) и только там, где в срок был проведен комплексный капитальный ремонт. 3. Все вышесказанное, кстати, касается не только пятиэтажек, но одноподъездных и многоподъездных девятиэтажек, построенных в 1970-е годы по той же самой технологии и из тех же самых блоков или панелей. В этих домах примерно такая же ситуация с капитальным ремонтом (по факту - его отсутствием), физическим и моральным износом зданий. Политиканы из мэрии даже не заикаются на счет этих домов, поскольку системно эту проблему решать не хотят. 4. Таким образом, реальной альтернативы комплексной программы реконструкции кварталов пятиэтажной (и, возможно, девятиэтажной застройки) нет. До капремонта по существующей программе дома могут физически не дожить. Реновация пятиэтажек (капремонт с надстройкой 1-2 этажей) это вообще катастрофа, т.к. резко возрастет нагрузка на транспортную и социальную инфраструктуру квартала. Ведь планировка и количество социальных объектов изначально рассчитывалось на меньшее число жителей. 5. Собянин с Хунсуллиным планируют снос пятиэтажек почти полностью за счет бюджета. Это совершенно тупиковый путь решения проблемы. Нынешняя программа сноса пятиэтажек, принятая Лужковым еще в 1998 году должны была быть закончена в 2010 году. И изначально финансировалась через инветсконтракты, т.е. частными застройщиками, реконструировавшими кварталы. Срок ее окончания чуть удлинил кризис 2008-2009 года. Однако окончательно застопорило ее именно решение Собянина, разорвавшего все инвестконтракты и решившего сносить и расселять оставшиеся дома за счет бюджета. В итоге на носу 2017 год, а действующая программа расселения пятиэтажек до сих пор не закончена. Тот же самый квартал 14 Зюзина вообще выкинули из этой программы, хотя проект его планировки и план расселения и сноса был утвержден еще в 2006 году. 6. Лужковские инвестконтракты имели серьезные изъяны. Большая часть инвесторов нагружалась обязательствами строить за свой счет социальные объекты и оплачивать подключение к сетям. Эти расходы компенсировались суперуплотнительной застройкой в квартале, когда строилось в 10-20 раз больше квадратных метров взамен снесенных. А некоторые инвесторы наоборот освобождались от любых дополнительных обременений - прежде всего, талантливая супруга Юрия Михайловича (об этом прекрасно написано в докладах "Лужков.Итоги" Немцова и Милова). Чтобы привлекать частных инвесторов к программе сноса пятиэтажек, нужен единый подход. Город финансирует строительство инженерно-коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры для реконструируемого квартала. Инвестор - только строит жилье, в которое переселяются жители сносимых пятиэтажек. 7. Для новой программы сноса пятиэтажек не нужно принятие поправок в федеральные законы. Это чисто собянинская мулька, чтобы потянуть время, ничего не делая, и заодно дать себе дополнительные возможности пропихивать точечную застройку. В настоящий момент пятиэтажки сносятся в строгом соответствии с законом. Для реализации новой программы необходимы качественно разработанные проект планировки, которые проходят через публичные слушания в районах и вносятся поправками в Генплан и городские Правила землепользования и застройки. Или можно принять их в Мосгордуме в качестве целевой городской программы. 8. Нужна открытая профессиональная дискуссия на тему того, возможно ли изменить действующие СНиПы и градостроительные нормы, чтобы позволить снизить этажность застройки реконструируемых кварталов с одновременным небольшим увеличением плотности застройки. Это необходимо для того, чтобы пресечь практику строительства много-многоэтажных кварталов с дворами-колодцами внутри. ЗЫ. Вот что забыл написать из существенного. Если что-то и закреплять на законодательном уровне, так это обязанность расселять жителей пятиэтажек в районе по месту текущего жительства. Максимум - в соседнем районе. Стремиться к веерному расселению: в квартале строится стартовый дом, в него переселяются жители первой пятиэтажки, она сносится, строится второй дом и так далее. Иначе по действующим законам жителей Зюзина, например, можно будет отправить в Южное Бутово, а жителей ЗАО - в Солнцево. Константин Янкаускас . *** Программа действует не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге: компания «СПб Реновация» должна до 2019 года расселить 150 тыс. жителей, снести более 1,1 тыс. хрущевок и построить на их месте 22 квартала на 7,2 млн м2 жилья. Екатеринбург отстает примерно на два десятилетия. Чтобы догнать две столицы по комфорту быта, городу нужно приступать к редевелопменту прямо сейчас. Жилой фонд уральского мегаполиса примерно на 14% состоит из хрущевок — это около двух миллионов квадратных метров. Шесть лет назад екатеринбургские чиновники и строители оптимистично рассчитывали, что типовые дома будут расселены и снесены по программе, а на освободившейся территории появится современное жилье. В 2011 году на тот момент замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам капстроительства и землепользования Владимир Крицкий объявлял, что массовый редевелопмент старого жилфонда начнется через 9–10 лет, а до этого времени будет идти подготовительная работа. Владимир Крицкий, вице-мэр Екатеринбурга (по состоянию на 2011 год): — Актуализация Генерального плана города предполагает обширную работу по реконструкции старых домов и сносу ветхого жилья. При этом вопрос с хрущевками — один из самых сложных. В стране нет единого подхода, так как застройка такого типа является массовой, такого жилья очень много. Сейчас стало очевидно, что наличие такой недвижимости тормозит развитие города. В частности, у нас есть целые районы, которые застраивались жилыми домами массовой серии. Денег на расселение жителей в городском бюджете не было. Обсуждались разные схемы: снос ветхих домов за счет частных инвесторов при строительстве коммерческих объектов, достройка мансардных этажей или перестройка домов с использованием новых стройматериалов. Альтернативное решение предлагал руководитель крупнейшей строительной организации региона Валерий Ананьев. С учетом дефицита участков под застройку в черте города нужно освобождаться от «старой кожи». По его мнению, квартиранты домов, которые морально и физически устарели, должны быть переселены во второй и третий пояс Екатеринбурга. Валерий Ананьев, глава «Атомстройкомплекса»: — Пятиэтажки — это вчерашний день. Сегодня жить в них некомфортно, да и с точки зрения организации микрорайонов построены они неправильно. Пятиэтажки на Уралмаше, Юго-Западе нужно ликвидировать, переформатировать эти районы, жителей переселить в новые, построенные для них дома. А на месте старого жилья возвести современный микрорайон. У нас сегодня масса территорий, пригодных для строительства. К примеру, направление Кольцово вдоль магистрали. В микрорайоне Академическом также есть земля, которую мы сейчас развиваем. Почему бы не использовать эти территории для переселения людей из пятиэтажек в комфортное жилье? Валерий Ананьев прав в том, что расползание ткани города за счет вовлечения в жилищное строительство сельхозземель грозит новыми тратами на инженерные коммуникации и дороги. Постепенно к этому пониманию пришли чиновники из мэрии: стратегия пространственного развития должна поставить на паузу стихийное и неупорядоченное развитие отдаленных территорий. Но ничего из этого до сих пор не произошло. Более того, плохо в Екатеринбурге даже со сносом деревянных бараков. Инвесторы не выстраиваются в очередь во время аукционов по развитию застроенных территорий, иногда эти торги вообще обходят стороной, ведь ничем кроме убытков для строителей они не закончатся. Ну а случаи сноса хрущевок — единичны и зависят лишь от коммерческого потенциала участка. Так, в центре хрущевки стояли на месте третьей очереди ТЦ «Гринвич» и во дворах клубного дома «Тихвинъ». Запланировано разрушение пятиэтажек на улице Белинского: на их месте структуры «Общества Малышева 73» построят транспортно-пересадочный узел с огромным торговым центром. 66.ru/realty . *** Вице-мэр Иркутска Иван Носков предложил депутатам Думы Иркутска совместно обратиться к правительству Иркутской области с просьбой найти финансирование на ликвидацию так называемых «хрущевок». «Ситуация по 335-й серии по объемам финансирования городом точно нерешаемая. Поэтому предлагаю обратиться в область, чтобы установить финансирование. Эти дома однозначно надо сносить», - заявил он на депутатских слушаниях в среду. Напомним, заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис в начале декабря 2016 года во время его визита в область дал поручение правительству Иркутской области заняться проблемой домов 335-й серии, возможно, создать отдельную программу. Как сообщалось ранее, в Иркутске планируется создать единую информационную базу о состоянии домов 335-й серии. Руководитель фонда капремонта Иркутской области Денис Быков согласился: «Давайте будем выносить этот вопрос и принимать решение об исключении этих домов из плана капремонта». snews.ru .