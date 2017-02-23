Власти пять лет назад обещали поселить театр кукол в "Спартаке"... ЮБИЛЕЙЧИК БЕЗ ПРАЗДНИКА Пять лет назад в Красноярске-26 здание кинотеатра «Спартак» было отдано под т.н. молодёжный центр. Строго говоря, кинотеатром «Спартак» не работал уже давно. Но и не пустовал – в нём сидело некоторое количество коммерсантов, т.к. бывший культурный объект власти своевременно перепрофилировали в торговый комплекс. Однако в один прекрасный день в краевом «правительстве» подняли на флаг не очередную ура-патриотическую песочницу, не то инновационно-распилочное производство (фамилия « Гуров » говорит за второй вариант) и предложили территориям немножечко денег в обмен на повсеместное создание этих самых молодёжных центров. Шестёрки тут же засуетились. Апрель 2012 года: «В своём годовом отчёте глава ЗАТО преподнёс соплеменным депутатам миленькую информашку: «В результате реализации на территории государственной, муниципальной и международной поддержки на предприятиях малого и среднего бизнеса создано 107 новых* рабочих мест, сохранено 755 рабочих мест». Один из ярчайших примеров такой поддержки аборигены могут лицезреть сейчас в бывшем к/т «Спартак», который власти превратили из торгового центра в рассадник «молодёжной политики», наплевавши на многочисленные обещания разместить там театр кукол «Золотой ключик». Столь знаменательным и стремительным решением ознаменована была неожиданная рокировка в МКУ «Молодёжный центр». Ирину Мальцеву, отставную супругу отбывающего срок амфетаминщика, Серый дом заменил на экс-милиционершу и «леди в погонах» Марию Манежных. Прежде в КУМИ не раз говорили о том, что предприниматели, арендовавшие торговые места в «Спартаке», не слишком добросовестно вносили плату. Да и вообще: «Из семидесяти мест заняты лишь пятнадцать». Посему ни отремонтировать систему отопления в здании, ни хотя бы провести там приличный косметический ремонт денежек у власти якобы не находилось. А реконструкцию бывшего кинотеатра под детский театр предполагалось осуществить вообще не то за счёт бюджета Красноярского края, не то за счёт мифических московских дотаций «инновационным территориям». Но манна небесная (85 млн рублей и более) запаздывала, сволочь такая. А под боком всё бухтела и бухтела молодая поросль начинающих бюрократов, коим не хватало помещений и ставок для работы с подрастающим поколением в духе инноватики и патриотики. Схему, по которой чиновники с депутатами разводили железных горцев, отнюдь не нова. Она с блеском оправдала себя в истории с закрытием 176 школы. Как учебное заведение погубило сделанное летом 2010 года заявление Сергея Пешкова о грядущей ликвидации школы (после чего родители, естественно, стали искать для своих отпрысков более спокойные места), так и арендаторам «Спартака» судьба их обрисована была заранее. Какой нормальный предприниматель станет рассиживаться на бочке с порохом, ожидая, что его договор аренды будет разорван в любой момент? Говорят, новоиспечённый депутат ЗСК Пётр Гаврилов просил у администрации коммерсов из «Спартака» не выгонять. Но Серый дом не просто отказался от пускай частичной, но компенсации расходов на содержание здания. Означенное содержание целиком взвалили на бюджет, а в довесок местное самоуправление на шею себе подсадило несколько дополнительных чиновников. Объявленные в 2011 году затраты на МКУ «МЦ», напомню, существенно превышали всё плановое финансирование мероприятий в «области молодёжной политики». А уж сами эти мероприятия и эта политика! Ну, ладно, ладно, не буду. Все мы прекрасно понимаем, что без комнаты для игры в «Мафию» никакое инновационное развитие в Нашгороде в принципе невозможно» ( отсюда ). Последние пять лет к «Мафии» добавили, конечно, скалодромы и прочие коворкинги , благодаря чему о давно просроченной временности (Владимир Фомаиди говорил про год-полтора) пребывания муниципального казённого учреждения в «Спартаке» теперь никто не вспоминает больше. И то сказать: мало ли чего наши чиновники обещают? Нельзя же всему верить. Что же касается «Золотого ключика», то он ведь не на улице болтается по любому. А пресловутый «статус культурного объекта» можно по-всякому понимать… * «Наиболее проблемными вопросами в сфере формирования и использования бюджетных средств, управления и распоряжения муниципальной собственностью в рассматриваемом отчетном периоде явились: значительное уменьшение в последние годы числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, функционирующих в сфере малого и среднего бизнеса на территории ЗАТО Железногорск, падение их деловой, инвестиционной активности и снижение общей роли предпринимательства в социально-экономическом развитии городского округа» (из отчёта Контрольно-ревизионной службы Совета депутатов ЗАТО Железногорск по работе в 2016 году).