|Патриотические танцы на столе
|Среда, 22 Февраль 2017
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50 гр. водки и стриптиз поздравлением Медведева не испортишь.
Что характерно, ни один, ни другой в армии не служили. Это ведь немодно.
То ли дело стриптиз!
Мы успешно опарафинили уже почти всё, до чего сумели дотянуться...
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