"Сибирская генерирующая компания" хочет нам снизить тариф на 250 р.

Буквально на днях недобрым тихим словом заколючинские депутаты поминали «Сибирскую генерирующую компанию». И вдруг – на тебе…

СГК готова организовать теплоснабжение в Железногорске с экономией для бюджета и тарифом ниже действующего на 250 рублей

Письма о наличии конкретного варианта оптимизации системы теплоснабжения и готовности его реализовать в Железногорске и Сосновоборске в адрес губернатора Красноярского края, главы ЗАТО, депутатов Законодательного собрания края направил директор Красноярского филиала Сибирской генерирующей компании.

Специалисты энергохолдинга провели анализ возможных сценариев развития системы теплоснабжения в Железногорске и соседнем Сосновоборске. В силу технологической связанности коммунальных систем муниципалитетов рассматривались варианты, включающие оба города. Теперь СГК готова реализовать здесь наиболее выгодный для бюджета вариант подачи тепла, в результате чего действующий тариф за одну гигакалорию может быть снижен на 250 рублей.

Директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель отмечает в тексте писем, что компанией накоплен существенный опыт реализации инвестиционных проектов, связанных с увеличением тепловой мощности объектов энергетики и повышением эффективности использования энергоресурсов. Являясь крупнейшим поставщиком тепла в Красноярском крае, в качестве одной из стратегических задач СГК рассматривает потенциальные возможности развития узла теплоснабжения в городах Железногорск и Сосновоборск, тем более что технические характеристики и порядок эксплуатации систем теплоснабжения городов специалистам СГК хорошо известны.

С учетом изложенного СГК предлагает организовать открытый конкурс проектов развития системы теплоснабжения двух ЗАТО. А также провести на уровне главы региона рабочее совещание по рассмотрению предложения компании.

24rus.ru .