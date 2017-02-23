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Не ждали Печатать E-mail
Среда, 22 Февраль 2017

"Сибирская генерирующая компания" хочет нам снизить тариф на 250 р.

Буквально на днях недобрым тихим словом заколючинские депутаты поминали «Сибирскую генерирующую компанию». И вдруг – на тебе…

СГК готова организовать теплоснабжение в Железногорске с экономией для бюджета и тарифом ниже действующего на 250 рублей

Письма о наличии конкретного варианта оптимизации системы теплоснабжения и готовности его реализовать в Железногорске и Сосновоборске в адрес губернатора Красноярского края, главы ЗАТО, депутатов Законодательного собрания края направил директор Красноярского филиала Сибирской генерирующей компании.

Специалисты энергохолдинга провели анализ возможных сценариев развития системы теплоснабжения в Железногорске и соседнем Сосновоборске. В силу технологической связанности коммунальных систем муниципалитетов рассматривались варианты, включающие оба города. Теперь СГК готова реализовать здесь наиболее выгодный для бюджета вариант подачи тепла, в результате чего действующий тариф за одну гигакалорию может быть снижен на 250 рублей.

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Директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель отмечает в тексте писем, что компанией накоплен существенный опыт реализации инвестиционных проектов, связанных с увеличением тепловой мощности объектов энергетики и повышением эффективности использования энергоресурсов. Являясь крупнейшим поставщиком тепла в Красноярском крае, в качестве одной из стратегических задач СГК рассматривает потенциальные возможности развития узла теплоснабжения в городах Железногорск и Сосновоборск, тем более что технические характеристики и порядок эксплуатации систем теплоснабжения городов специалистам СГК хорошо известны.

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С учетом изложенного СГК предлагает организовать открытый конкурс проектов развития системы теплоснабжения двух ЗАТО. А также провести на уровне главы региона рабочее совещание по рассмотрению предложения компании.

24rus.ru.

От «Уран-Батора»: первое с марта 2010 года совещание, которое лично я бы с удовольствием посетил, честно говоря, потому что пресс-служба «СГК» на мой вопрос отвечать не стала. Боюсь только, что наши записные оратели и данное мероприятие в стандартный цирк превратят. Чтобы жизнью, столь ценной для революции, понапрасну не рисковать…

 
 
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