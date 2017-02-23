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Пятая колонна Печатать E-mail
Среда, 22 Февраль 2017

История "русской весны" становится всё более прозрачной.

Мы готовились к событиям 2014 года много лет

Алексей Чалый — одна из центральных фигур "русской весны" 2014 года. В историю он вошел как "народный мэр Севастополя", человек, который отказался стать губернатором нового российского региона, и как единственный, кто приходит к президенту в Кремль в свитере.

— Наверное, нужно рассказывать всю историю целиком. А она начинается с 1991 года. Тогда случилось известно что: ГКЧП, "парад независимостей", Беловежская Пуща. И я тогда понял: "Ну все, труба". Был скоропалительный украинский референдум, который никто не оспаривал, хотя ведь никаких международных наблюдателей, никаких правил проведения не было. Весной один референдум, и вся Украина — "Ура! Ура! Советский Союз". Потом другой референдум — "Ура! Ура! Независимая Украина". И в Севастополе 51% как бы проголосовали за вхождение в состав независимой Украины.

Когда с Запада пошел гуманитарный накат (преподавание истории по учебникам, обосновывающим легитимность нахождения Крыма и Севастополя в составе Украины. — Прим. ТАСС), мы не сидели сложа руки, мы начали заниматься контрпропагандой. Нам не нужно было ничего придумывать, потому что достаточно было правдиво рассказать всю историю Севастополя и донести ее до людей. Мы издали шесть книжек "Севастополеведения" от древних времен до современности. В принципе, это был взгляд на историю России из Севастополя.

— То есть все это время вы ждали подходящего случая, чтобы заявить, что Севастополь хочет вернуться в состав России, но случая не было?

— Можно сказать, что подходящих ситуаций было несколько, но до 2014 года не было юридической возможности это сделать. В 2004–2005 годах мы первый раз готовились к активным действиям в связи с "оранжевой революцией". Но юридически крепкая база для наших действий могла появиться только в случае, если бы возник период беззакония, когда нельзя оставаться в рамках закона, если с тобой перестают говорить на языке закона. В 2004–2005 года этого не случилось. Тогда, как вы помните, в Киеве произошла практически легитимная передача власти.

Точно такой же критический период был в 2008 году, во время войны в Южной Осетии. Ющенко был президентом Украины. Черноморский флот России принимал участие в операции, и когда они возвращались в Севастополь, на свою главную базу, Ющенко дал команду их не пускать. Но офицеры просто не решились стрелять друг в друга, живя в одном городе, глядя друг другу в глаза. Тогда мы тоже готовились к захвату власти в городе. Но не получилось.

— То есть только в 2014 году появились необходимые условия? И у вас была уверенность, что в этот раз все получится, что люди готовы к этому и пойдут за вами?

— Да, в 2014 году все получилось, но к этому ситуация тоже шла не быстро. В 2011–2012 в информационном поле появилась госпожа Меркель с "Восточным партнерством" (проект Евросоюза, направленный на развитие интеграционных связей ЕС с бывшими республиками СССР, в том числе с Украиной. Стартовал в марте 2009 года. — Прим. ТАСС). Зная позицию Украины, которая всегда заигрывала и с Россией, и с Западом, на этот проект никто всерьез внимания не обратил. Но в сентябре 2013 года происходит какой-то резкий разворот, все фракции Верховной рады, включая Партию регионов и коммунистов, согласовывают пакет евроинтеграционных законов, готовится подписание соглашения об ассоциации с ЕС. Я был убежден, что этого не произойдет никогда, с учетом отсутствия на Украине единого центра силы. Как и кто умудрился всех консолидировать, я до сих пор не знаю и не понимаю. Но в тот момент я понял одно: "Вот это труба на самом деле". Мы понимали, что можем  потерять последнюю надежду на возвращение в Россию.

— И что вы предприняли?

— Единственное, что я придумал, — собрать лучших людей города, которые известны прежде всего своими профессиональными достижениями, какой-то общественной деятельностью, но при этом никак раньше не заявляли себя в политике. Я написал текст обращения, которое, можно сказать, стало историческим. Оно было адресовано депутатам и президенту Украины с требованием отказаться от создания ассоциации с ЕС до проведения референдума в регионах.

— И какова была реакция на обращение со стороны Украины и со стороны России?

— Я договорился со всеми российскими федеральными каналами, они все прислали спецкорров, но, видимо, решение о том, показывать нас или нет на федеральных каналах, должно было поступить в последний момент. И нас не показали. А Киев оставил все это на уровне местной разборки, никаких санкций не последовало.

— Но это же было еще до обострения ситуации в Киеве?

— Да. Дальше неожиданно Янукович не подписывает это соглашение, начинается "майдан", туда посылают севастопольский "Беркут", и я понимаю, что началось — наступает очередной удобный момент. В январе 2014 года вокруг этих 69 человек, которые подписали обращение, мы создали общественную организацию "Республика". Мы занялись контрпропагандой. То есть идет репортаж с "майдана", а мы через доступные СМИ, которые я создал за последние десять лет и которые стали безусловными лидерами медиасреды в Севастополе, даем соответствующую севастопольскую точку зрения.

Я ожидал, что революция в Киеве должна случиться 10–15 февраля, разлом должен произойти. Но революции не случилось, и за неделю до 22 февраля я уехал кататься на лыжах. А в это время события начинают развиваться так, как я изначально и предсказывал. Сначала Янукович пытается разогнать "майдан". Потом пошел второй, "мирный" сценарий: приехали договариваться послы, министры разных стран. Но в итоге ничего не получается, Янукович сбегает. По сути, страна остается без руководства, наступает период безвластия.

— А что в этот момент происходило в Севастополе?

— Это было 21 февраля, в пятницу. Мы понимали, что у нас остается один нерабочий день, когда можно собрать народ и совершить эту самую революцию. Поэтому я дал команду заявиться на митинг 23 числа, оговорить какое-то небольшое количество людей, тысяч пять, чтобы никого не напугать. Но при этом мы уже месяца два готовились к тому, чтобы народ был готов, был мобилизован. При этом еще непонятно было, с какой повесткой выходить на митинг, повестка же менялась каждый день.

23 февраля наши депутаты созвали заседание горсовета. Они должны были отказаться подчиняться киевским властям, создать местную милицию, исполнительный комитет и забрать себе всю власть. Но вместо этого наш горсовет выходит с решением: по вопросу признания или непризнания власти Киева нужно провести общегородской референдум. По сути, стало понятно, что горсовета уже нет, легитимного решения о непризнании киевской власти не будет.

— Вы рассчитывали на какую-то силовую поддержку, заранее договаривались с "Беркутом"?

— Нет, ни с кем не договаривался. История с "Беркутом" была другая. Севастопольский "Беркут" был на "майдане" почти все время, и их там жгли, в них стреляли с крыш — все это было. Я утром 23 февраля прилетел в Севастополь. Мы уже разработали тогда практический план, как провести митинг, как зайти, забрать администрацию, горсовет. Понятно, что вход строя автоматчиков был бы очень эффектным. Поэтому мы тут нашли друг друга с "Беркутом". Они уже думали, как им семьи переправить на Кавказ. Я говорю: "Поддержите? А я обеспечу доставку семей на Кавказ и там спрячем их в какой-то санаторий на время, пока все не закончится". Они: "Поддержим". Вот об этом мы с ними договорились уже 23 февраля.

— Что было после? В какой момент вы поняли, что Россия вас поддержит?

— Я это понял, когда 27 февраля с утра неизвестные люди зашли в Верховный совет Крыма и подняли над ним российский флаг. Вот тогда я понял для себя, что решение принято. А до этого я не понимал, что будет дальше.

tass.ru.

***

Михаил Чалый:

- 22 февраля и в первой половине 23-го было ощущение надвигающейся катастрофы. Каждому, кто знает Севастополь и севастопольцев, было понятно, что здесь будет резня, потому что с нашим городом у бандеровцев свои счёты. До 22-го у нас ещё оставалась надежда, что Янукович создаст на Юго-Востоке Украины альтернативное правительство. И резолюцию митинга мы готовили соответствующую — о нашем присоединении к Юго-Востоку. Но вскоре стало понятно, что ничего этого не будет, потому что Янукович сбежал. Все областные, районные, городские советы, в том числе и крымские, присягнули на верность хунте. Севастопольские власти решимости сопротивляться тоже не проявляли. События развивались от плохого к худшему, но мы знали, что выступать необходимо при самых тяжелейших, самых гнусных и невыгодных обстоятельствах, потому что в противном случае сюда зайдут правосеки, которые церемониться с Севастополем и севастопольцами не будут. На помощь мы тоже не рассчитывали — история с референдумом 1991 года и последующие события не давали для этого никаких оснований. Первое, что я сделал — это обратился к бывшему начальнику отдела государственной службы охраны в Севастополе Леше Кабелецкому, который знал все охранные структуры в городе, с просьбой обеспечить Алексею Михайловичу охрану.

Алексей Кабелецкий:

- Я ответил, что у них есть время до утра: за ночь спецслужбы Украины опомнятся, и всё будет кончено. Поэтому надо немедленно бежать и стучаться в двери любой российской войсковой части - обеспечить безопасность Алексея Михайловича и других «засветившихся» на митинге лидеров иным способом невозможно. С одной стороны, против них была украинская власть, с другой боевики, руками которых делалась «революция достоинства». Эти люди творили, что хотели, и оставались безнаказанными. Идя на митинг, я видел одну такую группку — десяток парней в спортивных костюмах.

Михаил Чалый:

- Леша Кабелецкий ответил, что нам надо брать семьи и бежать к российским военным, а потом с их помощью эвакуироваться в Россию. Но никто этого делать не стал, и охранять нас продолжали два человека, у одного из которых был травматический пистолет, а у другого — боевой «макаров»… Огромным плюсом было и то, что  всё сделанное нами в предшествующие годы — поддержка любого пророссийского движения, 35-я батарея, всё наше сопротивление украинизации города — мой брат умудрился организовать так, что мы остались вне поля зрения украинских силовиков. Мы никогда не пиарились и вообще работали «на шифре», поэтому нас не увидели…

Сейчас некоторые говорят — подумаешь, ничего страшного с вашим Севастополем не произошло! А не произошло именно потому, что мы не допустили. Для тех, кто жег «беркутов» на Майдане, сносил памятники и ставил людей на колени, наш город был как красная тряпка для быка. Триумфальный заход в Крым после того, как они закончили бы «разбираться» со всеми другими областями, был бы для них показательной, самой главной победой. И крови здесь было бы очень много, особенно с учетом менталитета севастопольцев. Думаю, было бы ожесточенное и хаотичное сопротивление, пару тысяч человек поубивали бы, пару-тройку тысяч посадили, а остальных зашугали. И после этого Севастополь кричал бы «Слава Украине!» - кроме тех, кто ушел бы в подполье и продолжал бороться…

sevastopol.su.

 
 
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