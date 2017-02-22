Госдума отказалась редактрировать закон о капитальных ремонтах. Провалили программу капремонта Нижегородская область вошла в число пяти регионов России, которые провалили план по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2016 году. Об этом стало известно по итогам всероссийского селекторного совещания в Министерстве строительства и ЖКХ РФ. Помимо нашего региона, планы по капремонту также провалили Омская, Магаданская, Ульяновская области и Республика Северная Осетия. Главными причинами такого неудовлетворительного итога стали срывы плановых графиков работ на объектах. Недопустимая ситуация По официальным данным, Нижегородская область выполнила только 35,4 процента от плана – из 1660 многоквартирных домов было отремонтировано лишь 588. При этом Фондом капитального ремонта многоквартирных домов в Нижегородской области было собрано 4,5 миллиарда рублей, из них в 2016 году 2,5 миллиарда рублей, а всего направлено на капитальный ремонт только миллиард рублей. Таким образом, около трёх миллиардов рублей остаются неосвоенными, несмотря на то что все нижегородцы регулярно платят за эту услугу. – Такая ситуация недопустима, если вспомнить, с какими сложностями принимался этот закон, – комментирует депутат Госдумы от Нижегородской области, член фракции «Единая Россия» Владимир Панов. – Министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов обязаны оправдать доверие наших жителей и выполнить все работы. Я уверен, что работы по капитальному ремонту многоквартирных домов должны проходить в чётко обозначенные сроки, с понятной для населения очередностью и на максимально высоком уровне. Все собранные средства должны быть освоены в полном объёме в 2017 году. Лифты не заменили Если говорить о конкретных провалах ремонта в Нижегородской области, то нельзя не отметить программу замены лифтов в многоквартирных домах. В 2016 году планировалось заменить более 800 лифтов на сумму свыше миллиарда рублей, но эти планы выполнены не были. По словам руководителя Нижегородского управления Федеральной антимонопольной службы Михаила Теодоровича, цены на эти виды работ были завышены в среднем в полтора раза. При этом стоимость ремонта не была дифференцирована, то есть разные виды работ были оценены по одной стоимости. Арбитражным судом Нижегородской области удовлетворены четыре исковых заявления управления, результаты конкурсов на выполнение работ по капитальному ремонту или замене лифтового оборудования признаны недействительными, – говорит Теодорович. – Однако вместо того, чтобы начать, наконец, выполнять работы, региональный Фонд МКД ввязался в судебную тяжбу с УФАС. Хотя нам очевидно, что со стороны фонда имеют место быть многочисленные нарушения антимонопольного законодательства при организации и проведении конкурсного отбора компаний-подрядчиков по ремонт лифтов. Вызывает вопросы и модель обращения со средствами граждан. Проверить и пересмотреть Многие депутаты Законодательного собрания Нижегородской области также недовольны ходом программы капремонта в регионе. Как уже сообщали «Патриоты Нижнего», фракция КПРФ в региональном парламенте в настоящее время осуществляет мониторинг выполнения ремонтных работ в Нижнем Новгороде. По словам лидера фракции Владислава Егорова, первые проверки в Сормовском районе областного центра уже показали многочисленные нарушения при проведении работ. – Полагаю, что Законодательное собрание должно вмешаться в ситуацию с проведением капремонта в Нижегородской области, – считает Егоров. – Для выработки предложений и разработки законопроекта прошу в кратчайшие сроки организовать депутатские слушания с приглашением представителей правительства Нижегородской области, Фонда капремонта МКД, регионального УФАС и прокуратуры. На наш взгляд, нужно срочно пересматривать всю программу капитального ремонта. Сегодня мы сталкиваемся с многочисленными жалобами нижегородцев по срокам проведения и качеством выполняемых работ. Администрация Нижнего Новгорода также недовольна деятельностью регионального Фонда МКД. Городские власти отмечают массовые нарушения по срокам и видам работ . nn-patriot.ru . *** Красноярский край обвинили в подлоге данных по капремонту В минстрое РФ обвинили власти Красноярского края в «подлоге данных» по выполнению программы капремонта многоквартирных домов. По словам заместителя министра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса, на деле она исполнена лишь на 35%, но региональные чиновники отчитались в Москву «о выполнении в полном объеме». Чибиса цитирует агентство RNS. В ходе селекторного совещания по капремонту и приоритетным проектам федеральный чиновник заметил, что 14 регионов РФ занимаются подтасовкой данных при отчете о выполнении программы капитального ремонта многоквартирных домов. По его словам, там корректируют программу в последний месяц года и отчитываются о выполнении 100% плана. «Хотел бы отдельно обратить внимание коллег из 14 регионов, которые, по нашему мнению, просто занимаются подгонкой цифр, отчитавшись о выполнении в полном объеме, а кто-то даже с превышением, краткосрочных планов капремонта. Мы проверили и выяснили, что ровно на тот объем недовыполнения, который они допустили, в последний месяц года, в декабре, они просто внесли изменения в план и сократили объем», — сказал Чибис. В числе таких регионов был назван и Красноярский край, где план, по данным федерального чиновника, не исполнен на 65%. «Это не просто ситуация с невыполнением. Мы это расцениваем как подлог данных. Самое главное, вы обманываете не нас, а тех людей, которые понимали, что их дом или лифт будут отремонтированы, а по сути оказались обмануты», — заявил Чибис. Напомним, в октябре прошлого года в центре ОНФ «Народная экспертиза» утверждали, что краевые операторы капитального ремонта не использовали по назначению 3,5 млрд руб., или 60% от всех собранных денег. Депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Натаров призвал упразднить краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов, поскольку «за 3 года своей деятельности организация так и не сумела наладить эффективную работу, планы по капитальному ремонту в крае не выполнены даже на треть, а 5 млрд руб., собранных с населения края, лежат в банке и обесцениваются, вместо того чтобы быть использованными по назначению». dela.ru . *** Капремонт защитили федерализмом Дума отклонила законопроект депутата Хованской о федеральном контроле программ капитального ремонта в регионах. Дума отклонила в первом чтении поправки в Жилищный кодекс, которые уже год безуспешно продвигали справедливороссы. В законопроекте Галины Хованской предлагалось установить единые для всех регионов правила по мониторингу состояния домов и их включения в программы капремонта, а также личную ответственность губернаторов за выполнение этих программ, чтобы выявить злоупотребления на местах. Однако большинство депутатов предпочло просто не голосовать ни «за», ни «против»: документ набрал 80 голосов «за», 2 — «против» и был отклонен. Поправки в Жилищный кодекс были внесены 18 января 2016 года с подписями Сергея Миронова, Галины Хованской, Анатолия Аксакова, Ольги Епифановой, Андрея Руденко, Анатолия Шеина и Ильдара Самиева. Авторы указывают, что изношенность коммунального хозяйства во многих регионах достигла опасных показателей, но в бюджетах не предусматривается достаточных средств на ремонт. Кроме того, действительно старые и изношенные дома нередко оказываются в конце очереди на ремонт из-за того, что их опережают дома с более привилегированными жильцами, уверена глава Комитета по ЖКХ Галина Хованская. В пятницу вечером не до капремонта Документ получил отрицательные заключения от правительства и профильного комитета и окончательно провалился на вчерашнем пленарном заседании. Рассмотрение началось в первой половине дня, затем депутаты сделали перерыв на обед, а вернувшись, отвлеклись на законопроект коммуниста Олега Смолина «Об образовании для всех», потратив на него почти все время. Высказав все свои идеи, тревоги и предложения по теме образования в России, парламентарии законопроект коммунистов отклонили и ближе к шести часам вернулись к капремонту. К моменту голосования, в 18:29, большая часть фракции «Справедливая Россия» уже покинула зал, о чем с упреком заметил Вячеслав Володин: «Галина Петровна, почему-то ваши аргументы не захотели поддержать члены вашей фракции. Только 6 членов из 23 в зале. Коллеги, нам важно, чтобы единомышленники поддерживали, тогда будут приниматься законы!» По словам эсеров, их коллеги просто должны были уезжать из Москвы, билеты были куплены заранее, в надежде, что заседание закончится по регламенту, в шесть вечера. Впрочем, даже присутствие всех 23 справедливороссов, очевидно, ситуацию бы не исправило — по словам Хованской, в зале присутствовало около 350 человек, но депутаты фракции «Единая Россия» не стали голосовать вовсе. «Те, кто мне сочувствовал, мне даже сами сказали: «Ну, Галина Петровна, нам сказали не голосовать». Они просто выполняют поручение своего председателя партии. А правительство считает, что и так все у нас замечательно, и есть тенденция всю ответственность передавать на субъект, не давая при этом финансирования». Коммунист Валерий Рашкин также подтвердил, что зал к концу заседания был полон. Судя по результатам поименного голосования, 2 единоросса проголосовали против, один воздержался, все остальные не голосовали. Другие фракции по большей части поддержали законопроект, который должен был ввести единые критерии для того, какие дома включать в очередь на капитальный ремонт, и контролировать это стал бы орган федеральной власти, а не субъекты федерации, как сейчас. В пояснительной записке авторы указывали, что региональные власти не справляются с управлением программами капитального ремонта: «В настоящее время в целом по стране более 28% лифтов отработали нормативный срок службы. В 22 субъектах Российской Федерации износ лифтового хозяйства составляет 50% и более, при этом ежегодно около 10% лифтового оборудования вырабатывают свой ресурс. Несмотря на это в 11 субъектах не предусматривается выделение средств из Фонда капитального ремонта на капитальный ремонт лифтового оборудования, а в 25 субъектах Российской Федерации предлагается выделить не более 3% от всех собранных средств». На страже федерализма Кроме того, «предоставленные в настоящее время широкие полномочия субъектам Российской Федерации по бесконтрольному включению в указанные программы многоквартирных домов привели к тому, что реально нуждающиеся в проведении капитального ремонта дома будут отремонтированы в отдаленном будущем». На заседании глава Комитета по ЖКХ Галина Хованская заметила, что нередко дом включается в очередь на капремонт не потому, что нуждается в этом, а «потому что в этом доме живет, например, начальник администрации. Как не порадеть родному человечку!» Депутат сослалась на поручение президента правительству, данное 31 декабря 2016 года, наделить федеральный орган исполнительной власти полномочиями по контролю за обоснованностью устанавливаемых на местах размеров взносов на капремонт. Но ссылка на президента на депутатов «Единой России» не подействовала. Содокладчиком от Комитета по ЖКХ выступил единоросс Илья Осипов, заметивший, что законопроект не имеет отношения к поручениям президента. Отвечая на вопросы думцев, он вступился за судьбу российского федерализма: «Если мы на федеральном уровне устанавливаем критерии, зачем нам федеративное устройство государства, зачем нам люди, которые живут на земле?» — вопросил депутат. Галина Хованская в ответ заметила, что регионы своими правами часто не пользуются, надеясь на федеральных депутатов: «Мы очень много полномочий отдали субъектам, а они их как будто не видят!» novayagazeta.