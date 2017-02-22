Какой-то пацан в Следственном комитете надерзил Феде Марьясову. РАСПРАВЫ НЕ ИЗБЕЖАТЬ, ИЛИ ДЕРЖИТЕ МЕНЯ СЕМЕРО! Русскому Богатырю Феде Марьясову впору собирать материальную помощь для отъезда на Запад. Незавидна нынче участь истинного патриота. Сегодня ты во всё горло воспеваешь вставание Россиюшки с колен и разоблачаешь мировые жидомасонские козни, а завтра означенная Родина берёт тебя за горло холодными пальчиками, после чего единственной возможностью уцелеть становится бегство в прогнившую Гейропу. Свеженький пример двух думских депутатов, неожиданно обнаружившихся в Киеве, очень хорошо характеризует шаткость ситуации. Или вот ещё наезд Димасика Киселёва на депутата Фёдорова и его верных кащенитов из НОДа... А всё объясняется просто. Голод на носу. Кормовая база стремительно сокращается. Боливар не только не способен нести двоих, но и сам вот-вот будет пущен на консервы «Конина в собственном седле». Естественный отбор! В этом смысле подозрительно давно не напоминал о себе наш любимый мистагог и космоэнерготерапевт тов. Марьясов Ф.В. – точнее, с тех самых пор, как к нему наведались агенты ФСБ, вынесли компьютер и оповестили взамен о перспективах возбуждения уголовного дела за разжигание. Но двадцатого февраля в ЦРУ-шных интернетах грянули, наконец, трубы и ударили барабаны: УБИТЬ ДРАКОНА Друзья, ставлю вас всех в известность о том, что наша суверенно-демократическая, социально-ориентированная, неподкупная, гуманная и справедливая правоохранительная система всё-таки получила отмашку и запустила в отношении меня свой репрессивный механизм. Дракон перешёл в наступление. Тянули полгода, чего-то ждали и вот, наконец-то, решились отправить меня под пресс. Судя по всему, к этому подтолкнули наши последние действия и обращения в различные государственные структуры. Видимо, чиновники, у которых рыло в пуху, испугались, что общественность в один прекрасный день может загнать их в угол. И решились действовать, несмотря на возможный общественный резонанс. УФСБ РФ по Красноярскому краю передало в Следственный комитет Железногорска материалы своих оперативно-розыскных мероприятий по обвинению меня по 282-й статье УК РФ (экстремизм) за публикации постов в социальной сети ВКонтакте, посвящённых общественному протесту против создания под Красноярском крупнейшего в мире федерального могильника радиоактивных отходов 1 и 2 класса. Борьба за экологию, благополучие ныне живущих и будущих поколений, а также национальную безопасность Российской Федерации - это дело, оказывается, наказуемое. Воровать миллиардами и растаскивать страну – можно, а пытаться мешать Росатому гробить территорию и закладывать в центре континентальной части России стратегическую уязвимость – нельзя. Пикантность момента состоит в том, что по поддельной газете откровенно экстремистского содержания, которая была якобы от моего имени и КРОЭО «Природа Сибири» распространена по Железногорску (через два дня после обыска ФСБ в моей квартире!!!), наши доблестные правоохранители дважды отказывали в возбуждении уголовного дела. Несмотря на то, что мы сами поймали жуликов с поличным и передали материалы и доказательную базу в прокуратуру и полицию. При этом, отказ в возбуждении уголовного дела против представителей организованного преступного сообщества, действующего (по имеющейся у меня информации) в связке с атомщиками и правоохранительными органами, всякий раз, сопровождался результатами лингвистической экспертизы о том, что данная газета НЕ СОДЕРЖИТ (!) никаких признаков экстремизма. Кто забыл, может ещё раз взглянуть на эту оригинальную штучку атомных политтехнологов ( https://goo.gl/am8MYf ). Не надо быть экспертом, чтобы удостовериться в том, что поддельная газета на самом деле содержит откровенный и провокационный призыв экстремистского характера, чтобы подвести меня под статью. Именно ради этого она и была изготовлена, и подкинута в квартиры железногорцев. Но у жуликов задумка не получилась и их поймали за руку. Однако правоохранительная система тут же закрыла на это дело глаза. А вот мои посты в Контакте, которые по сравнению с этой газетой выглядят безобидными детскими шалостями, оказывается, такие признаки имеют. Вот такой двойной стандарт у нашей правоохранительной системы и указывать на этот факт Красноярской прокуратуре и полиции - бесполезно. Меня уже вызывали в Следственный комитет для дачи объяснений по поводу предъявленных обвинений. Была продемонстрирована подшивка моих постов в Контакте за 2014-2015 годы, экспертное лингвистическое и психологическое заключение двух предприимчивых дамочек из Красноярского педагогического университета (люди говорят, что эти две госпожи на постоянной основе подрабатывают у наших борцов с экстремизмом на составлении экспертных заключений и за каждую такую «экспертизу» получают по 15 тысяч рублей). Также мне был предъявлен протокол моего первичного опроса в ФСБ (протокол был составлен в тот день, когда у меня в квартире был проведён обыск и изъят компьютер). По совету моего адвоката, который был предоставлен Международной правозащитной организацией «Агора», я отказался давать какие-либо объяснения по существу предъявленных обвинений, поскольку адвоката со мной сегодня не было. К протоколу мной было приложено заявление о том, чтобы все дальнейшие процедуры проводить только в присутствии адвоката. Пока началось предварительное расследование. Уголовное дело ещё не возбудили. Но, судя по всему, это лишь вопрос времени, и судебной расправы, как я понял, мне не избежать. Следователь - молодой лейтенант по имени Роман Валерьевич Кульба. Ведёт себя дерзко. Вначале отказывался принимать моё заявление и обещал выбросить его в корзину. Но в итоге мне удалось его убедить, и заявление было приобщено к протоколу ( https://goo.gl/W0E3ZN ). Друзья, тучи надо мной вновь стали сгущаться. Чтобы выстоять в этой неравной борьбе с репрессивным аппаратом, мне сейчас необходима помощь и финансовая поддержка. И поддержка нужна очень серьёзная. Надеюсь, вы прекрасно понимаете, какие задачи мне сейчас приходится решать. Кроме простых людей, надеяться мне больше не на кого. change.org .