У одних россиян по-прежнему щи пустые, а у других жемчуг мелковат. Тяжело больной чемпион мира по мотокроссу покончил с собой в Москве В Москве на 74 году жизни скончался многократный чемпион СССР и мира по мотокроссу Виктор Арбеков. Life.ru со ссылкой на свои источники передает , что в ночь на 18 февраля мужчина выпрыгнул из окна восьмого этажа своей квартиры. Издание уточнило, что Виктор Арбеков страдал от онкологического заболевания и накануне говорил членам семьи о желании уйти из жизни. Его тело было найдено у дома на Таллинской улице, где чемпион мира проживал со своей семьей. «Иностранцы звали его Советской ракетой, на Родине его звали мотоциклетный Гагарин! — рассказали в пресс-службе федерации. — Трудно выразить словами, как весь мотоциклетный мир сопереживает этой утрате. Мы все скорбим и будем помнить о нем всегда!». В сентябре 2016 года 65-летний онкобольной житель поселка Исток в Республике Бурятии совершил суицид, взорвав у себя во рту самодельную бомбу. Пожилой мужчина долгое время страдал от рака легких, но около месяца назад его выписали из больницы. Боль не унималась, и мужчина не раз говорил родным, что не хочет больше жить. Ранее, 16 августа в Москве пожилой мужчина с онкологическим заболеванием подорвал себя на самодельной бомбе и погиб на месте. Согласно данным проверки Росздравнадзора за 2015 год в 16 субъектах России наркотические обезболивающие не выписывались в день приема пациента, а в 39 субъектах пациенты не могли добиться выписки обезболивающих при посещении их врачом на дому. В апреле благотворительные организации РФ представили доклад, в котором говорится о том, что в обезболивании нуждается один миллион россиян, и еще более 300 тысяч человек умерли, не дождавшись обезболивания. takiedela.ru . *** Адвокаты Cofrance Sarl готовы защищать интересы миллиардера Мельниченко Ранее яхта бизнесмена была арестована за долги во время ходовых испытаний и окончательного оснащения в Гибралтаре. — Изучив данный вопрос, я могу с уверенностью сказать, что наша команда справится с его решением в короткие сроки. Не секрет, что интересы богатых россиян в Европе зачастую ущемляются, что в первую очередь определяется существующими стереотипами в отношении русскоязычных олигархов. Мы не оставим нашего соотечественника в беде и поддержим его интересы в международных правовых перипетиях, — сказал глава Cofrance SARL Виталий Архангельский. Напомним, на одну из самых больших яхт в мире, принадлежащую Мельниченко, был наложен арест из-за иска судостроительной компании Nobiskrug. Истец утверждает, что заказчик не выплатил в установленный срок сумму в 15,3 миллиона евро, куда вошли окончательный взнос (9,8 миллиона евро), дополнительные заказы, заключённые во время строительства яхты (2,9 миллиона евро) и расчёты с субподрядчиками по накладным (2,6 миллиона евро). life.ru . *** Омская область стала рекордсменом по падению качества жизни Агентство «РИА Рейтинг» подготовило очередной рейтинг российских регионов по уровню жизни. Аналитики считают, что Омская область в нем опустилась на целых 15 позиций, с 37 места в 2015 году, на 52 место, среди 85 субъектов РФ. Лидируют в рейтинге, как и в прошлом году, Москва и Санкт-Петербург. Также в десятке – Московская область, Татарстан, Краснодарский край, Белгородская, Воронежская области, ХМАО, Липецкая и Тюменская области. Худшим регионом по качеству жизни обозначена республика Тыва, сообщает местный сайт Город55 . Омская область установила антирекорд рейтинга – снижение позиции на 15 пунктов. «Это было обусловлено ростом доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, повышением смертности населения от внешних причин. Кроме того, ухудшились некоторые экономические показатели – снизился объем производства товаров и услуг, сократилась доля прибыльных предприятий. В то же время отмечается, что ряд показателей Омской области улучшился. Среди них обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях, общая заболеваемость, младенческая смертность», - убеждены авторы исследования. В Сибирском федеральном округе Омская область опустилась со второго места в 2015 году на четвертое, пропустив вперед Новосибирскую область (28 место в рейтинге, падение на 6 пунктов по сравнению с 2015 годом) , Красноярский край (43 место) и Томскую область (47 место, падение на две строчки). Стоит отметить, что для составления рейтинга использовались данные Росстат а, Минздрава РФ, Минфина, ЦБ РФ, сайты региональных органов власти, другие источники. newizv. *** Красноярских миллиардеров стало больше на фоне сокращения миллионеров ФНС подвела основные итоги минувшей декларационной кампании Красноярского края, когда жители отчитывались о доходах за 2015 г. Налоговики отмечают снижение количества декларантов с суммой дохода свыше 1 млн рублей почти на 7% по сравнению с предыдущей кампанией – до 15,4 тыс. человек. Около 14,9 тыс. миллионеров задекларировали доходы в диапазоне от 1 млн до 10 млн. Еще 406 человек заработали за 2015 год от 10 млн до 100 млн, 87 человек - от 100 млн до 500 млн, 13 человек - от 500 млн до 1 млрд. «Наибольшие суммы доходов (свыше 1 млрд руб.) продекларировали 12 физических лиц, это на два человека больше прошлогоднего показателя. Большинство налогоплательщиков, продекларировавших суммы дохода свыше 1 млрд рублей, относятся к категории плательщиков, осуществ­ляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность», – пояснили в ФНС. dela.ru . *** Ректоры ведущих российских вузов приветствовали сокращение финансирования своих учреждений Ректоры вузов из «Проекта 5-100» , с которыми удалось побеседовать The Insider, положительно или равнодушно отнеслись к резкому сокращению финансирования своих университетов. Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Андрей Рудской: «Сокращение финансирования программы «5-100», конечно, как-то скажется на нас, на значительную сумму сокращается финансирование, но это сокращение совершенно не смертельно для реализации самой программы. В общем, они, конечно, помогали, особенно молодым ученым, это и поездки и стажировки. И будет оставшаяся сумма содействовать тому, чтобы мы интернационализировали, в первую очередь, нашу науку и образование. Что поделаешь, мы все привыкли работать в относительно тяжелых условиях. Конечно, мы должны идти в ногу со страной и знаем о финансовых сложностях. Другого пути нет». Ректор МФТИ Николай Кудрявцев: «Конечно, чем больше ресурсов, тем больше возможностей, но это не всегда так. На самом деле, это сокращение заставит нас оптимизировать свои расходы, выбрать наиболее эффективные мероприятия для финансирования (в общем, мы и так их знаем), это нам поможет продвигаться в рейтингах. В каком-то смысле, в этой новости даже можно найти некий позитив. Благодаря программе «5-100″ мы открыли достаточно много лабораторий, привлекли туда ведущих ученых, у нас была поддержка международных конференций, которые мы проводили, это были и стажировки и поездки на конференции сотрудников. Сейчас мы будем более тщательно подходить к отбору, более строгие конкурсы устраивать». Ректор Санкт-Петербургского университета ИТМО Владимир Васильев: «Принципиально на программе развития университета это сокращение не отразится. Это касается и всех университетов, и нашего университета в частности. Помимо того финансирования, которое мы получаем из федерального бюджета, все высшие учебные заведения находят дополнительные источники: прикладывают свои и привлеченные средства. Мы не видим больших рисков при невыполнении тех показателей, что мы на себя взяли». На этой неделе правительство почти на треть уменьшило финансирование ведущих российских университетов. Согласно документу на официальном сайте правительства, финансирование ведущих университетов России из программы «5-100» в 2017–2019 годах будет сокращено почти на 13 млрд руб. В программе участвует 21 российский вуз, в том числе Высшая школа экономики, Российский университет дружбы народов и Московский физико-технический институт. Их руководство отказалось ответить на вопросы The Insider или оказалось недоступно для комментария. theins.ru . *** Кремль рассчитывает на рекордную поддержку Путина на выборах 2018 года На совещаниях с участием сотрудников внутриполитического блока Кремля уже обсуждаются параметры успешных президентских выборов 2018 года. Речь идет о том, что Владимир Путин в 2018-м должен выиграть "чисто" и набрать при этом больше голосов, чем в ходе предыдущих кампаний, как в процентном отношении, так и в абсолютном выражении, пишет РБК со ссылкой на источник в президентской администрации. С последним показателем могут возникнуть проблемы, поскольку обеспечить высокую явку на выборах, исход которых всем ясен, весьма сложно, отмечается в статье. Достижение высокого результата для Путина важно не столько с точки зрения выборов, но и с точки зрения поствыборных задач, которые предстоит решать. Именно в таком ключе на одном из совещаний высказывался первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко. Кремль работает над способами законного повышения явки избирателей на выборах, поведал источник "Коммерсанта" в администрации президента. По его словам, "хотелось бы, чтобы явка была выше, чем на президентских выборах в 2012 году, а в идеале - и чем в 2000 году, потому что высокий результат Владимира Путина, полученный при низкой явке, - это плохо". В качестве одного из способов повышения явки источник назвал модификацию системы открепительных удостоверений, для которой необходимо создание единой базы данных избирателей. Также предлагается вдвое увеличить количество участков для голосования. А для привлечения молодежи возможна разработка компьютерной игры, которую можно будет запустить только на избирательном участке, рассказал собеседник газеты. Меры для повышения явки избирателей в регионах уже принимаются - это отставки губернаторов. С начала февраля свои полномочия сложили глава Пермского края Виктор Басаргин, Бурятии - Вячеслав Наговицын, Новгородской области - Сергей Митин, Рязанской области - Олег Ковалев и Карелии - Александр Худилайнен. По данным источников в администрации президента, Худилайнен стал последним в ряду губернаторов, досрочно покинувших свои посты в преддверии региональных выборов 2017 года. newsru.com .