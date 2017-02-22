Хорошо подготовленный осёл в морковке вообще не нуждается.

ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД-ЗАД

Современным ослам нет нужды даже показывать морковку. Достаточно о ней говорить время от времени.

Ровно полгода назад крепкие хозяйственники из Серого дома пообещали жителям улицы Советской, что пресловутый дом Шамро обнесут, наконец, забором. Но там, если помните, грянули выборы, «сити-менеджер» Пешков оказался на грани потери рабочего места, и про забор все забыли. Мелочь какая. пфф. А мы помним, и вам с удовольствие напоминаем. И не просто так, а по делу)))

***

***

***

***

21 февраля состоялось первое заседание Совета при Губернаторе Красноярского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам. В совещании принял участие Глава ЗАТО г.Железногорск Вадим Медведев. В качестве краевого приоритетного проекта в перечень вошел проект по комплексному развитию Железногорска. Также отметим, что ЗАТО включен в реализацию еще ряда проектов, в частности, по созданию доступной среды для людей с ограниченными физическими возможностями, по развитию кластера, по формированию опорного университета края.

- За предстоящие пять лет мы обновим Железногорск, а за десять – построим новый город, - прокомментировал Глава ЗАТО г.Железногорск Вадим Медведев по окончанию заседания Совета - Борьба за успешную реализацию стратегии развития края, уверен, будет решена в конкретных муниципалитетах. Каждый из приоритетных краевых проектов – это общее дело и реализация проекта по созданию в Железногорске территории опережающего развития (ТОРа) – дело всех железногорцев. И это не просто наше общее дело, повседневная работа – это наша жизнь.

24rus.ru .