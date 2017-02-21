Правительство подумывает об увеличении размера НДФЛ. Эксперты предложили поднять НДФЛ до 17% Повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с нынешних 13% до 17% позволило бы почти сбалансировать бюджетную систему, а вместе с ускорением налогового маневра в нефтяной отрасли и отменой неэффективных налоговых льгот вывело бы бюджет расширенного правительства в зону профицита. Такие выводы следуют из расчетов экспертов, которые были представлены на заседании рабочей группы Экономического совета при президенте, которое состоялось в начале февраля. Подготовкой расчетов занимались сотрудники РАНХиГС, Института Гайдара и ВАВТ по просьбе Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина. В настоящее время правительство намечает контуры новой налоговой политики. Такое поручение дал кабмину президент РФ Владимир Путин, попросив провести «настройку» налоговой системы. Изменять общий уровень налоговой нагрузки на экономику власти не хотят, но предлагают перераспределить различные налоги и социальные взносы. Отмечается, что таким способом можно будет добиться роста деловой активности, повысить конкурентоспособность экономики и улучшить структуру доходов бюджетной системы. Сценарий, который был представлен на заседании Экономического совета, предполагает увеличение ставки подоходного налога с 2020 года. Эффект от этого шага был просчитан для бюджета расширенного правительства — федеральный бюджет, региональные и муниципальные бюджеты плюс бюджеты социальных фондов (в 2016 году его дефицит составил чуть менее 4% ВВП). Если при действующих налоговых условиях дефицит к концу десятилетия будет составлять 1,5% ВВП, то, увеличив НДФЛ, его можно будет сразу снизить на 1% ВВП, показывают расчеты. Без изменений в налоговой системе дефицит бюджета расширенного правительства будет сохраняться. Своего пика в 3,4% ВВП он достигнет в 2035 году. При расчетах эксперты отталкивались от цены на нефть в $45 за баррель. Между тем, в Центре стратегических разработок отметили, что эти расчеты не являются предложением ЦСР — оно будет сформулировано только к маю вместе со всей программой, написанием которой заняты эксперты центра. На заседании Экономического совета присутствовал глава Минфина Антон Силуанов. На лекции, которую он читал в Финансовом университете на этой неделе, министр упомянул про оценки, предполагающие рост НДФЛ на 4 п.п., однако не уточнил, кому они принадлежат. При этом в самом Минфине, по данным РБК, считают, что трогать ставку НДФЛ не нужно. В МЭР, в свою очередь, сообщили, что представители ведомства не присутствовали на заседании в ЦСР и не получали предложения или расчеты о повышении НДФЛ. В конце прошлого года глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что шкала подоходного налога останется плоской. Однако прямо на вопрос о том, планируется ли повышение ставки, он не ответил. Отдельно эксперты просчитали результаты повышения подоходного налога до 15%, но в условиях 2015 года. В таком случае доходы консолидированных региональных бюджетов (именно туда поступают сборы по НДФЛ) выросли бы на 0,5% ВВП. Эксперты отмечают, что рост ставки НДФЛ может обернуться уходом граждан в теневой сектор, однако данный риск может быть снижен при одновременном сокращении тарифа страховых взносов до 22% (в настоящее время — 30%). Ставка подоходного налога в 13% является низкой, однако ее рост должен происходить в комплексе с другими реформами, добавляют они. Увеличение ставки НДФЛ - не единственная налоговая мера, которую рассматривают эксперты, однако самая эффективная. Так, налоговый маневр в нефтяном секторе позволил бы увеличить поступления в бюджет в размере 0,7–0,9% ВВП в 2019–2035 годах. Еще на 0,1–0,5% увеличить доходность может постепенная отмена налоговых льгот и улучшение администрирования. Общая идея заключается в том, чтобы сбалансировать бюджетную систему, выведя ее на нулевой первичный дефицит или даже профицит (первичный баланс — без учета расходов на покрытие расходов по займам). Напомним, в следующем году заканчивается мораторий на изменения в налоговой системе, введенный в 2014 году. Российские власти уже объявили о намерении начать подготовку изменений. В своем послании Федеральному собранию глава государства Владимир Путин заявил о необходимости в 2017 году рассмотреть поправки в налоговое законодательство, в 2018 году их принять, а в 2019 году они должны вступить в действие. wek. *** Индексация с сюрпризом Пенсии подтягивали до инфляции, но не смогли. Индексация, о которой так долго говорило правительство, свершилась. Средний размер страховой пенсии в текущем году достигнет 13 620 руб­лей. Не смог скрыть радости сам премьер от возвращения возглавляемого им правительства «к прежней системе индексации пенсий». Еще бы — уровень инфляции проиндексировали на целых 5,4%! Такая радость, что о долгах перед пенсионерами прошлого года никто и не вспоминает. Тем более что еще 5 тысяч в январе приплатили. Так что всё — проехали. Забыли. Кто старое помянет — тому глаз вон. Ну, допустим, что так. Есть приоритетные расходы, без которых прожить ну никак нельзя. И со статистической точки зрения не подкопаешься: по расчетам Росстата действительно индекс потребительских цен за прошлый год составил те самые 5,4%. А на продовольственные товары цены выросли еще меньше — на 4,6%. Ни в чем себе не отказывайте, уважаемые российские пенсионеры! Но гложет, гложет червячок сомнения. И проглодал-таки дырки в паутине социально-экономической пропаганды. Оказалось, что индексация таит в себе неприятные сюрпризы. Сюрприз первый связан с различным ростом цен на отдельные продукты питания. После индексации не имеющий иных (помимо пенсии) доходов неработающий пенсионер действительно сможет позволить себе больше овощей и фруктов, картофеля, яиц: цена на эти продукты в прошлом году реально снизилась, а также мясных продуктов, рост цен на которые был весьма умеренным. А вот что касается всего прочего, то картина отнюдь не оптимистична. Экстремальный случай — это молочная продукция, цены на которую резко возросли. Все ее виды стали менее доступны для пенсионеров. Например, сливочное масло стало дороже на 20%, сыры — на 10,3%, молоко питьевое стерилизованное — на 9,5%, творог — на 7,8%, сметана — на 7,2%. Стали менее доступными и большинство видов кондитерских изделий. Отныне пенсионер будет есть более здоровую пищу: в меньшей степени приправленную майонезом и перцем, а оливковое масло перейдет в разряд деликатесов. Придется пить меньше чая и кофе. Возможности реструктуризации потребления сохраняются в хлебно-крупяной и рыбной составных диеты пенсионера: отдельные их представители в результате индексации стали более доступными, в то время как другие впору перемещать в разряд опять же деликатесов. Например, гречку и горох с фасолью, цены на которые выросли соответственно на 21% и 14,7%. Конечно, в состав потребительской корзины пенсионера не входят многие продукты, наблюдение за ценами на которые ведет Росстат. Но молоко-то там есть. И творог. И чай. Да и бобовые — те самые горох с фасолью присутствуют. А со всеми ними, как видим, большие проблемы. Напомню, как считается прожиточный минимум. К стоимости продуктовой части корзины, которая определяется умножением цены продукта на величину потребления (так, установлено, что в течение года пенсионер может съесть 98,2 кг хлебных продуктов, 80 кг картофеля, 54 кг мясных продуктов и т.д.). Рассчитанная таким образом величина увеличивается два раза на 50%, поскольку именно такими установлены соотношения стоимости непродовольственных товаров, а также услуг со стоимостью продуктов питания. Иными словами, как в реальной жизни изменяются цены на непродовольственные товары и услуги, составителей корзины не волнует. И вот он, сюрприз второй. Цены на непродовольственные товары выросли не на 5,4%, а на 6,5%. И понятно, что индексация этот рост не компенсировала. Конкретных грустных примеров немало. И мы говорим только о том, без чего обойтись пенсионер ну никак не может. Цены на мужские полуботинки, женское платье, женские туфли, мужские, извините, трусы, женские зимние сапоги увеличились в диапазоне от 10,4% до 14,1%. Паста, обычная зубная паста, подорожала на 11,5%, а туалетное мыло — почти на 10%! Хорошо хоть туалетная бумага подорожала всего на 4,5%. Ну а что касается услуг, то в среднем рост цен на них — 4,9% — оказался ниже индексации. Но важно, что жизненно необходимые платежи возросли на большую величину. Содержание и ремонт жилья подорожали на 6,4—8%, электроэнергия — на 7,7—8,4%, горячее и холодное водоснабжение — почти на 6%. Да и удостоверение завещания в нотариальной конторе (ну да, соглашусь, что это разовое мероприятие) подорожало на 19,1%. И, наконец, третий сюрприз. Дело в том, что в состав потребительской корзины пенсионеров (впрочем, как и других категорий населения) не включены лекарства, понятно, что жизненно необходимые для абсолютного большинства пожилых людей. Цены на лекарства вели себя очень по-разному. Скажем, снизились цены на популярные линекс (на 15,7%), аллохол (на 8,8%), глицин (на 3%), супрастин (на 2,2%) и некоторые другие. На другом полюсе находились не менее популярные настойка пустырника, подорожавшая более чем на 20%, корвалол (на 17,4%), поливитамины (на 14,6%), бромгексин (на 11,5%) и другие. А ведь кому-то нужны именно эти вздорожавшие лекарства, но отнюдь не подешевевшие. novayagazeta. *** Наша судьба — нищета Благодаря Интернету бедность стала ближе, чем когда-либо. Ее можно наблюдать на расстоянии вытянутой руки, хотя большинство предпочитают отворачиваться. Постсоветские бедняки вышли в социальные сети со своих пыльных и шумных домашних компьютеров и самых дешевых, купленных в кредит телефонов. Это отдельная тема, к слову: как после девальвации рубля людям стала не по карману новая электроника. Россия страна умирающих компьютеров, low-level железа. После 2014 года большинство пользователей Интернета постоянно рискуют остаться оффлайн. Даже самый простой ноутбук стоит слишком дорого для сограждан. В московские компьютерные магазины вернулись Celeron и AMD — вестники бедности. Так называемые политологи спорят о геополитике и исторической справедливости, ополченцы маршируют, министры рассказывают о макроэкономической стабилизации, а постсоветские дети тем временем становятся взрослыми и нищими. Мальчики идут в силовики, чтобы убивать друг друга, ради того, чтобы выяснить, чей дед был прав — за 15 тысяч рублей. Девочки записываются в «веб-модели», чтобы показывать свои тела мальчикам из тех стран, где есть другой заработок, кроме убийств. Такова наша гео- и биополитика. Шахтерский Донбасс всегда был бедным регионом, а теперь по трещинам, пробитым геополитиками, в него заползла настоящая нищета. В Украине жили бедняки, в составе народных республик они становятся нищими. Я долго читал форум города Краснодон, население 40 тысяч жителей, который в Украине теперь официально именуется Сорокино. Там люди смеются над Обамой (да, до сих пор). Публикуют некрологи Гиви. Спрашивают, когда будут давать зарплату бюджетникам. Спрашивают, как можно выехать в Киев, если украинский паспорт утерян, а нового не получить (через консульство в Ростове). Продают детское питание из гуманитарной помощи и разгрузки типа «Ратник» непонятного происхождения. Продают старые вещи, детали от компьютеров и ворованные телефоны. Вспоминают, как их били ополченцы. Вспоминают мирную жизнь и надежды ранней весны 2014 года. Ждут, когда кончится война… Скоро снова сухой асфальт, написано в одном меме из Краснодона, можно будет сидеть в ветровке на улице, гулять целый вечер и ни о чем больше не думать. Это зима кончается, бедные дети выбегут на солнце из своих старых советских многоэтажек. Наша судьба — нищета. rosbalt.ru .