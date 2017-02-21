К празднованию Дней защитника Отечества Нашгород готов.

Криминальные хроники бывшего Красноярска-26.

ВСТРЕЧА У «ЭСКАДРЫ»

Около десяти утра 20 февраля под колёса автобуса 189 маршрута попала 66-летняя женщина. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

- ДТП случилось напротив дома 13 по Ленинградскому проспекту в районе нерегулируемого пешеходного перехода, - сообщил на брифинге начальник следственного отдела УМВД Алексей Щербаков. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сразу после ДТП на этом месте стала работать дорожная техника. Возможно, трагедия произошла из-за плохо очищенной улицы?

- Я был там, - сообщил Щербаков, - и не видел особых снежных бугров на проезжей части. Неблагоприятные дорожные условия, несомненно, являются одним из факторов, способствующих возникновению аварийной ситуации. Но необходимо учитывать и другие обстоятельства, к примеру, скорость транспортного средства, состояние водителя. Это все выяснит следствие. Водитель утверждает, что не превышал допустимой скорости. Уже точно известно, что он был трезвым, прошел предрейсовый медицинский осмотр. Мужчина работает в ПАТП с 1978 года. За более чем 40-летний профессиональный стаж у него имеется всего два нарушения по линии ГИБДД.

По слухам, женщина стояла на разделительной полосе и, когда автобус приблизился к ней, внезапно стала переходить дорогу. Причем не по пешеходному переходу, а в нескольких метрах от него.

- Тело женщины действительно находилось за пешеходным переходом, но точное место наезда автобуса на человека определят после автотехнической экспертизы, - сказал на брифинге Щербаков. - Очевидцы происшествия пока не установлены. В автобусе находились три пассажира, но они сразу покинули салон, как только все случилось.

Полицейские просят откликнуться свидетелей аварии - позвонить в дежурную часть по телефонам 02, 76-58-58 либо 74-58- 58 или начальнику следственного отдела Алексею Щербакову по телефону 76-58-18. Большую помощь следствию окажут записи видеорегистраторов автомобилей, проезжавших мимо «Эскадры» в момент ДТП.

A ЧТО ЭТО БЫЛО, ПУХ?!

ЛЮДИ НЕ ЛЕТАЮТ КАК ПТИЦЫ

Ещё одна довольно странная история. Мужчина 1989 года рождения попал в больницу 12 февраля с ножевым ранением. А накануне вечером он поднялся на 12 этаж стационара и спрыгнул вниз. Снег смягчил падение, мужчина остался жив, находится в реанимации. Отчего, почему – неизвестно пока.

ОГОНЬКУ НЕ НАЙДЁТСЯ?

МАЛОВАТО БУДЕТ

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю возбуждено 2 уголовных дела в отношении бывшего государственного инспектора по маломерным судам обособленного подразделения без образования юридического лица Железногорского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Красноярскому краю», подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 (получение взятки) и 52-летнего жителя города Красноярска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 , ч. 3 ст. 290 (пособничество в получении взятки) УК РФ. По предварительной версии следствия, инспектор в августе 2016 года при пособничестве своего знакомого получила взятки в виде денежных средств от 2 жителей Красноярского края за оказание содействия при сдаче теоретической части экзамена при получении государственной услуги по аттестации судоводителей на право управления маломерными судами. Женщина-инспектор вносила правильные ответы в экзаменационные электронные билеты, независимо от ответов экзаменуемых. Общая сумма полученной взятки составила 40 тысяч рублей. В настоящее время подозреваемая допрошена, опрашиваются свидетели, расследование уголовного дела продолжается».

sledcomrf.ru .

ЧТОБ ЛЕЖАЛО ХОРОШО

РАЗГРУЗКА В НОВОМ ПУТИ

Полимилиция возбудила уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов к нарезному оружию. В рамках профилактической операции в течение недели сотрудники МУМВД проводили проверки соблюдения правил хранения гражданского охотничьего оружия у населения. Двое граждан привлечены к административной ответственности, в отношении жителя пос. Новый Путь возбуждено уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов. Изъято 9 единиц охотничьего оружия, 26 боеприпасов.

ОХОТА НА ДОРОГАХ

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ДЕЛО МЕЛЬНИКОВА: ШЕСТЬ ЛЕТ ПОЛНОГО ТУМАНА

20 февраля 2011 года бывший главврач Клинической больницы №51 (за какие грехи был уволен, кстати, широкой публике осталось неизвестным) Геннадий Мельников отправился из дому в гараж на тридцать третьем и исчез. Позже тело его было найдено за пределами ЗАТО, а почти через год на Ленинградском красноярский СОБР устроил небольшую войнушку с пенсионером Геннадием Чернышёвым, которого Следственный комитет и сделал основным обвиняемым в убийстве.

Прошедшие годы и вынесенный по делу Мельникова приговор отнюдь не сделали эту историю более понятной стороннему наблюдателю. Начиная с тотального вранья правоохранителей насчёт боевых действий в подъезде жилого дома №1 по Ленинградскому проспекту в режиме он-лайн и заканчивая зачем-то опубликованным видео этой сомнительной во всех смыслах операции немного погодя – всё, практически всё говорило либо о крайне низком профессиональном уровне исполнителей, либо о наспех придуманных объяснениях происходящему.

К сожалению, ни родственники якобы убитых Чернышёвыми граждан, ни оставшиеся на свободе Чернышёвы не проявили необходимой настойчивости в ходе расследования и удовлетворились колченогой официальной версией. Что ж, так тому и быть, получается…

И СНОВА ПОЖАЛОВАТЬСЯ ХОЧУ

Неравная битва всемирной сети с заколючинской полимилицией продолжается. Не без душевного трепета ожидаем её итогов.

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