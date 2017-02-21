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Начальник МЧС Сахалина напишет реферат по русскому из-за ошибок в донесениях

Работа должна быть объёмом не менее 15 листов формата А4. Тема: "Правильное произношение слов, построение фраз и выражений".

На селекторном совещании начальник Центра управления кризисными ситуациями Сибирского регионального центра МЧС России обязал руководителя сахалинского МЧС Дениса Ильинова и начальника Сибирской пожарно-спасательной академии Александра Макарова написать реферат.

— Недовольство руководства вызвало частое использование сокращений, аббревиатур, неправильное произношение слов, неверная постановка ударений. Например, в прошлом сезоне лесных пожаров вместо "га" заставляли писать "гектар". Это делается для того, чтобы донесения были более понятными, — сообщил источник в МЧС.

Написали ли офицеры рефераты, не сообщается. Сдать работы нужно было 13 февраля до часу дня по красноярскому времени. Кроме того, по имеющимся данным, представители остальных региональных центров теперь должны отмечать ошибки в докладах других коллег и писать рапорты на этот счёт.

— В итоге одной из наиболее часто встречающихся ошибок является неверно сделанное ударение в слове "средства", — сообщил источник.

life.ru .

Работу объёмом не менее 15 листов формата А4 руководитель сахалинского МЧС Денис Ильинов и начальник Сибирской пожарно-спасательной академии Александр Макаров должны сдать в ближайшее время. Как объяснили в Сибирском региональном центре МЧС России, эта мера направлена на повышение грамотности личного состава. По мнению вышестоящей структуры, донесения из регионов должны быть предельно чёткими и понятными.

— Нужно, чтобы сотрудники учились строить фразы грамотно, целостно. Это необходимо, чтобы избежать недопониманий и двусмысленности, что в нашей работе недопустимо. Согласны, что рефераты — мера довольно экстравагантная, но, я полагаю, действенная. Другим ведомствам можно взять её на вооружение, — рассказала руководитель пресс-службы Сибирского регионального центра МЧС России Ирина Бутенко.

По мнению руководства Сибирского МЧС, работа над русским языком поможет сотрудникам более понятно объясняться с журналистами и избегать недопонимания и фактических ошибок в публикациях СМИ. Помимо грамотности спасатели начали борьбу и за здоровый образ жизни. В региональном центре не исключили, что антитабачную кампанию внутри ведомства также будут вести при помощи рефератов.