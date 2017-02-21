Ничем хорошим такая деградация общества не закончится точно. Судьба технократа Кремль отказывается от «генерал- губернаторств». В России назначили пять новых врио губернаторов — в Бурятии, Карелии, Пермском крае, Новгородской и Рязанской областях. За исключением бывшего главы ФССП Артура Парфенчикова, отправившегося поднимать Карелию после многолетнего и созидательного труда Худилайнена, назначенцы получили собирательное имя «молодых технократов». Сам термин туманно намекает на что-то хорошее. Предположительно, молодой технократ не пьет, не ворует и уж точно не испортит борозды регионального развития. Технократ отличается от прежних губернаторов тем, что он не имеет и не хочет иметь опыта самостоятельной публичной политики, слабо связан с региональными кланами и предположительно не склонен к популизму. Зато технократ понятлив к сигналам из центра, знает, как решать проблемы по мере их поступления, и в итоге может администрировать что угодно. Говорят, что под руководством Кириенко были даже разработаны специальные испытания для отбора правильных технократов. Будто бы брали людей из президентского кадрового резерва и буквально заставляли их решать тесты — некоторые даже на компьютерах. Самого лучшего технократа, определенного таким объективистским способом, отправляли в какой-нибудь подходящий регион. Если верить подобным слухам, то перед нами, безусловно, новая веха российского федерализма, ржавая машина которого все еще катится куда-то на инерционном ходу. И вот для ее текущего обслуживания понадобились не медийные, но надежные люди. Политический аналитик Татьяна Становая, возможно, права, когда утверждает, что нынешние назначения станут началом очередной трансформации путинской модели управления, которая больше не строится исключительно вокруг личной лояльности и связей. Среди прочего это означает, что Кремль отказывается от прошлогодней идеи «генерал-губернаторств», когда на вакантные регионы ставились силовики с засекреченными биографиями из числа бывших личных охранников президента. Одной лояльности для обслуживания машины федерализма может оказаться недостаточно: особенно в момент президентских выборов с потенциально критически низкой явкой. Судьба технократа ставит вопрос: каким должен быть идеальный руководитель российского региона? Кажется, к нему еще на входе предъявляются взаимоисключающие требования. Губернатор, с одной стороны, должен быть предложен президентом и получить статус врио. С другой, он должен сыграть в своем регионе в демократию и получить мандат на управление от народа в ходе выборов. При этом ни публичная поддержка президента во время выдвижения, ни победа на выборах, как показал опыт Никиты Белых или Вячеслава Гайзера, не гарантируют ни иммунитета перед антикоррупционной активностью силовиков, ни гарантий сохранения своего поста — по крайней мере до приговора суда. Губернаторы должны договориться и с силовиками, и с местными элитами и надлежащими результатами на федеральных выборах отчитываться. Понятно, что лучше всего с этой ролью справится безымянный технократ, не слишком отвлекающийся на собственный бизнес в регионе. И еще интересный момент: необычайное совещание, созванное Путиным для пяти губернаторов, ушедших в отставку. Трудно сказать, с каким настроением Худилайнен, Митин и остальные ехали по вызову в Кремль. Но президент их похвалил и заметил, что «ротация — вещь естественная». А ведь мы с 2000 года как-то стали об этом забывать. novayagazeta. *** Каждый человек, и политики не исключение, рано или поздно сталкивается с обстоятельствами непреодолимой силы. Можно спокойно жить, строить планы, писать стратегии, объявлять о "перезагрузке" региональной администрации — и вдруг обнаружить, что уже даешь утреннюю пресс-конференцию на тему "Я принял решение не идти на новый губернаторский срок". В феврале с подобными обстоятельствами столкнулись главы пяти российских регионов: Пермского края, Бурятии, Новгородской и Рязанской областей, Карелии. Некоторые из них, конечно, пытались сопротивляться внезапному желанию сообщить о своей отставке, но осознание, что конец пути неотвратим, а все действия расписаны, в итоге пришло даже к самым упрямым. Официальные объяснения отставников свелись к тому, что "ротация кадров... послужит сохранению положительной динамики развития" и даст "новый импульс для дальнейшей консолидации общества", а отставка за полгода до дня голосования предоставит кандидату президента "возможность заслужить доверие жителей" (здесь цитируется бывший глава Карелии Александр Худилайнен, его коллеги пользовались весьма близкими тезисами). В неофициальных объяснениях, растиражированных СМИ, причины выглядят иначе: якобы губернаторы не смогли соответствовать новой системе оценки, разработанной по заданию первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко. В системе этой три критерия: экономическая эффективность, доверие населения и отсутствие претензий правоохранительных органов. В общем, если пользоваться выражениями "МК", президент меняет "аутсайдеров, которым уже ничто не поможет", на "стопроцентных технократов, проверенных системой". И надо признать, объяснение, предложенное "источниками", прижилось в медиа лучше официального. Хотя оба — полуправда. Версия, что старого губернатора сняли за "депрессивность" региона,— отличный вариант для населения: после двухгодичной рецессии, думается, жители любого региона готовы признать его хотя бы малость депрессивным. Но, как следует из мониторинга Росстата, ни один из пяти субъектов федерации, где произошла замена губернаторов, не относится к аутсайдерам. Ни по абсолютным показателям, ни по динамике социально-экономического развития. Все они скорее "середнячки". А Новгородская область (испытывающая, правда, некоторые проблемы с бюджетом) в 2016 году вообще входила в топ-20 по динамике инвестиций и промпроизводства. Главный научный сотрудник Института социальной политики ВШЭ Наталья Зубаревич в ответ на просьбу "Денег" прокомментировать отставки посоветовала: "Не ищите экономического контекста — его там нет. Снимают не по критериям качества управления, а по критериям низкой популярности и отсутствия контроля над элитами". А версия, согласно которой на смену старым губернаторам приходят "молодые технократы", может внушить оптимизм элитам: люди с образованием, опытом, "экономическими мозгами" — наверняка они будут лучше, чем силовики. Но и это брендирование весьма условно, даже если понимать под словом "технократы" просто "гражданских специалистов". Назначенный врио главы Карелии Артур Парфенчиков — бывший глава ФССП, а до того — работник прокуратуры, не очень-то гражданский и лишь сравнительно молодой (52 года). А возглавивший Рязанскую область 45-летний Николай Любимов, депутат Госдумы и в недавнем прошлом заместитель калужского губернатора,— не очень-то "технократ". Потому что "технократ", как говорит доцент факультета социальных наук ВШЭ Александр Кынев, "это человек, который работал в рамках специальности и не выходил в публичную политику". Остальные три врио глав регионов — Максим Решетников в Пермском крае, Алексей Цыденов в Бурятии и Андрей Никитин в Новгородской области — под такое определение "технократов" подходят: у них аппаратные карьеры. Но "технократом" себя до сих пор признал только Никитин, да и то в другом понимании: "Это означает прозрачность, ответственность, ориентацию на позицию граждан, стремление быть честным" (цитата по РБК). Что ж, крайне полезное — по крайней мере, в смысле влияния на образованные слои — заявление. "Подбор кадров на губернаторские должности выглядит как некий намек на курс, создает ощущение, что да, пусть пока политической конкуренции нет, но вот приходит новая волна: молодых, симпатичных, с хорошим образованием,— говорит Кынев.— Это создает комфортный психологический фон для президентской кампании: вот, смотрите, есть президент, а за ним — молодая команда. Но я думаю, что даже те, кто новых губернаторов назначал, пока не очень понимают, насколько они окажутся эффективными, как это все будет работать и сумеет ли кто-то из них стать ярким публичным политиком. Пока фон хороший, а что будет потом — будут разбираться потом". kommersant. *** Не люди – винтики Ни один отставленный губернатор не возмутился решением президента. Население регионов так же покорно восприняло весть о замене начальников. Караван отставок губернаторов российских регионов удивляет смирением главных действующих лиц с рожденными под кремлевскими звездами решениями. Никто из отставников не попытался публично оспорить настойчивый совет собрать вещи, заявить о том, что он хочет продолжить работу в интересах граждан и не согласен с мнением Москвы. В чем причина? Может быть, печальная судьба пошедших в тюремные монахи бывших начальников Республики Коми, Сахалинской и Кировской областей? Понимание, что, если заартачишься, сверху для начала нахмурят брови, затем хмыкнут и пришлют «докторов» в погонах, которые обеспечат доставку из уютного кабинета в казенный дом? Наверное, это понимание у теперь уже бывших глав регионов тоже присутствует, и спокойный уход воспринимается как милостивое разрешение государя унести «заколоченные руками своими мозолистыми… богатства немереные». Но, пожалуй, главное в ином – первые лица российских краев, республик, областей и федеральных городов обязаны своим избранием не народу России, а высшему начальству. Слова бывшего главы Республики Карелия Александра Худилайнена «Какое бы место… ни доверил президент» могут быть признаны лозунгом российского губернатора и, шире, всего высшего российского чиновничества. Их следовало бы прибить в качестве бодрого напутствия над каждым начальственным креслом в качестве постоянного напоминания о готовности в любой момент сняться с места по приказу и прибыть к новому месту назначения – вчера ведал судебными приставами, а сегодня направляешься в губернаторы и т. п. Бывший глава Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов выразился о верности верхам более художественно, сочно и не без кокетства: «Я буду работать там, куда поставит президент, могу делать всё: могу туалеты мыть, могу быть губернатором. Я человек служивый, всю жизнь служил государству…» Это отличное выражение сути нашей системы, в которой государство понимается не как народ, не как совокупность граждан, не как союз личностей, а исключительно как начальство, как руководство. Недаром у Бельянинова, скандально ушедшего с поста главы ФТС, срывается с уст устаревшее слово «служивый» – государственная служба понимается назначенцами как служение начальству, а не народу. Но точнее было бы использовать слово «приказный». В этой системе народу отводится роль неразумного, темного стада, которое надлежит направлять, но которому ни в коем случае нельзя доверить выбирать себе власти на свободных выборах. «Навыбирают не пойми кого» – любимая фраза противников свободных выборов. Еще народ играет в этой приказной системе роль статиста, одобряющего назначения даже самим своим молчаливым согласием. Показательно, между прочим, что против череды последних отставок губернаторов ни в одном регионе не возникло возмущений – протестов, митингов. Какая, в сущности, разница? Дали одного начальника, потом забрали, теперь дадут нового – все примерно одинаковы. Конечно, формально будут выборы губернаторов, пусть и через «муниципальные фильтры», – это право вырвано у Кремля протестным движением в Москве в конце 2011 года. Но и оно является для большинства россиян фикцией. Движение за честные выборы пошло на спад. Последний пример – выборы в Госдуму России в сентябре 2016 года. На них, несмотря на ухудшение экономической ситуации в стране, падение реального уровня жизни, присутствие всего российского политического спектра, не пришло голосовать 62% избирателей, а избирательные участки были закрыты независимым наблюдением дай бог на 10%. Интересно, что рутинная, сверху вниз, замена губернаторов, происходящая в России, является прямой противоположностью тому, что имеет место в Соединенных Штатах. Разница наглядная. В США генеральный прокурор не боится выражать несогласие с указом президента Трампа, понимая, что будет отправлен в отставку. Несогласные с линией Трампа чиновники предпочитают уволиться. Народ не безмолвствует, в массовом порядке выходит на улицы. Гражданские организации оспаривают указ президента в судах. Власти некоторых штатов открыто выражают несогласие с намерениями Трампа. Налицо яркая картина политической конкуренции, плюрализма, борьбы, жизни, столь контрастная российской системе назначений. Перед зрителем расстилается пейзаж мировой глухомани, в котором слышен лишь скрип вынимаемых из гнилых досок «вертикали» усталых винтов и закручивание в пустые дырки новых, но таких же сношенных. profile.ru .