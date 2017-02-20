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Железногорск
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Понедельник, 20 Февраль 2017
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  • Очень приятно, царь!
    Ух ты выдала:"выдающийся хозяйственник",-вот только чего больше в этой фразе,лести или пиара?А по мне,так это просто лиш... >>>

  • ФинКом идёт к людям
    "белые придут. УРЯ, Уря грабят. Красные придут Уря Уря грабят. Куды крестьянину податься?" >>>

  • Яблочко от яблони
    Обама щас на Карибах балдеет с женой и дочками. А вы где все сейчас балдеете? :-x ichef.bbci.co.uk/.../... ... >>>

  • Одна сатана
    My brother suggested I might like this blog. He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine ... >>>

  • ФинКом идёт к людям
    На месте горожан надо крепко подумать прежде переходить под эти УК (ТСЖ). Вдруг затопит по стояку горячей водой с 5 этаж... >>>

  • Одна сатана
    This blog was... how do I say it? Relevant!! Finally I've found something which helped me. Thank you! My page; Perfect M... >>>

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    Бредятина тупых стариков во власти. >>>

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Праздник удался Печатать E-mail
Воскресенье, 19 Февраль 2017

Страна Оления. Похоже, победитель шоу живёт на Восточной, 55.

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