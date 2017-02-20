ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН

Депутат Фольц: "Лыжню России" надо было отменять. ВЕТЕР В ГОЛОВЕ Должность главы ЗАТО можно упразднять за ненадобностью. В Красноярске недавно прошло краевое совещание государственной службы занятости. «Участие в совещании приняли директора центров занятости от юга до севера края, - пишет 24rus.ru . - Вадим Медведев сказал, что для него "центр занятости - это ОТК по кадрам". "Если человек пришел устраиваться на работу через службу занятости, я этому доверяю", - сообщил Вадим Медведев». Бред какой, прости господи. ИЗВЛЕЧЬ ПЛАТИНОИДЫ Чего только не содержит отработавшее ядерное топливо! Горно-химический комбинат зарегистрировал патент на изобретение «Способ извлечения металлов платиновой группы из продукта кислотного растворения волоксидированного отработавшего ядерного топлива». В существующей технологии радиоактивные отходы , содержащие платиноиды, направляются на захоронение в формах, из которых невозможно последующее извлечение ценных компонентов. Изобретение же позволяет выделять из ОЯТ металлы платиновой группы, которые в дальнейшем могут быть использованы как в атомной промышленности, так и в народном хозяйстве, а также сократить количество РАО. ГЕОДЕЗИЯ ЗОВЁТ АО «ИСС» выступило спонсором конференции в Подмосковье. На мероприятии под названием «Навигация по гравитационному полю Земли и её метрологическое обеспечение» обсуждались, разумеется, вопросы разработки и создания в России высокоточной измерительной аппаратуры для космических аппаратов геодезии нового поколения. На предприятии уточняют , что могли бы приспособить такую аппаратуру на «ГЕО-ИК-3». ЦИФРОВАЯ ЭПОХА НАСТУПАЕТ Начальник горУВД отчитался о работе в 2016 году. В докладе отмечается рост интернет-преступлений - на 17,9 % по сравнению с 2015-м. Каждое третье преступление в ЗАТО совершено с использованием средств мобильной связи. Кроме того, хороший – в полтора раза – рост показала т.н. пьяная преступность. Железногорск второй (36,9%) после Красноярска (41,9) по данному виду правонарушений. «О, СКОЛЬКО НАМ ОТКРЫТИЙ ЧУДНЫХ…» Оказывается, у д/с №19 нет резервного источника электропитания. Прокуратурой ЗАТО г. Железногорска установлено, что в нарушение «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» энергопринимающие устройства МБДОУ «Детский сад № 19» подключены к электроснабжению от одного источника электроснабжения, не имея резервного. По результатам проверки прокурором главе администрации 07.11.2016 внесено представление. Учреждением приняты меры по оформлению документации для технического присоединения к резервному источнику, полагает stolitca24.ru . ВЕЧНЫЙ ЗОВ ВАЛЕНКА 23 февраля на «Труде» пройдёт V турнир по хоккею для ленивых. Участники будут состязаться в четырёх группах, рассказывают в Сером доме: те, кто умеет играть; те, кто не умеет, но очень хочет проверить свои силы и способности; те, кто и не умеет и не хоч… ой, извините, увлёкся! Третья группа - дети и четвёртая – начальники. «В последней клюшки скрестят команда Железногорска (представители Администрации, Совета депутатов и городских предприятий) и команда Администрации Зеленогорска». КОНКУРС НА ВЫЕЗДЕ Водители ГХК привезли первое и второе места из Сергиева Посада. На площадке предприятия «РАДОН» соревновались двенадцать водителей спецавтомобилей для перевозки радиоактивных отходов. «Немалую сложность участникам доставили соревнования по оказанию первой медицинской помощи, - сообщают аборигены. - На резиновом тренажере-манекене надо было имитировать остановку венозного кровотечения голени, наложить шину при закрытом переломе ноги, сделать искусственное дыхание». А на комбинате утверждают, что это был II этап конкурса «Человек года Росатома по итогам 2016 года», и победил там Николай Коровин с федерального хранилища, набравший 250 баллов из 270 возможных. ФЛАЖОК УПАЛ Федеральное агентство специального строительства ликвидируется. Это, конечно же, никакая не новость. Отметить необходимо лишь два момента. Первое: на сайте «Спецстроя России» наконец-то появилась информация об упразднении организации. И второе: «Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 № 259-р предусмотрено завершение мероприятий /…/ до 1 октября 2017 года». То есть, Медведев запросто подкорректировал декабрьский путинский указ. ФЕМИДА НОН-СТОП Вечные ценности Нашгорода – это трудовые споры в суде. На минувшей неделе взаимоотношения с работодателями выясняли сотрудники АО « Буреягэсстрой », ООО « Горавтотранс », ФГУП «ГУССТ №9» ( два иска ), АО «ЦСКБ « Элерон » и филиал АО « ГСПИ ». Прокурор ЗАТО выиграл дело у ООО «Туристический клуб «Полиглот» И Инессы Тонковой. Теперь уже бывший депутат Баховцев пытался взыскать долг с А.П.Ашимовой, и тем же занимались носители фамилий « Шамро » и « Бродецкий ». СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС Специалисты бывшей СЭС намерены наказать гимназию №91. Плановая проверка школы констатировала: «не обеспечено соблюдение обязательных требований к внутренней отделке стен и потолков ряда помещений; для обучающихся в начальных классах недостаточно парт с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. За выявленные нарушения решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности». ЭТА КРОВАВАЯ РОДИНА В Нашгороде отметили 28-ю годовщину ухода СССР из Афганистана. Поскольку это теперь называется Днём памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, участникам митинга возле ТЭА следовало бы задаться резонным вопросом: какой долг военные могут отдавать по ту сторону государственной границы? Но в годы Крымнаша такие вопросы явно не имеют ответа, поэтому заметим лишь, что «мероприятие завершилось парадным строем студентов Академии МЧС, воспитанников кадетского корпуса и членов военно-спортивного клуба «Лидер» ( отсюда ). Начищенные сапоги утром надеваются на свежую голову, ага. ВСПОМИНАЯ АТОМНЫЙ ПЕПЕЛ В академии МЧС прослушали лекцию о радиационной безопасности. Прочитал её для будущих курсантов командир войсковой части №51966 полковник Александр Сергеевич Качан. «Свое занятие он посвятил механизмам и формам воздействия радиации на организм человека и первостепенным методам защиты от пагубного влияния. Материалы занятия лектор передал Академии для использования в дальнейшем обучении специалистов». ПЛАНИРУЙТЕ ПОЕЗДКИ ЗАРАНЕЕ МП «ПАТП» предупреждает потенциальных пассажиров. Четыре выходных муниципальное предприятие решило провести с толком. По обычному расписанию с четверга до понедельника будут работать только автобусы маршрутов №№ 14, 191, 193 и 522. Маршрут №190 переключится на расписание воскресенья. Маршруты №№21, 28, 119, 189 и все внутригородское маршруты – на расписание выходного дня. ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН Депутат Владимир Фольц хотел вступиться за детишек. На последней сессии Совдепа он предложил написать письмо в краевое «министерство» спорта. Каждый, мол, город должен сам назначать день проведения «Лыжни России». «При таком морозе (-24 градуса) соревнование нужно было отменить», - заявил Фольц. «Однако из-за обязаловки этого сделано не было», - настаивает gig26.ru . А территориальная организация профсоюзов добавляет: «Настоящий класс на лыжне показали команды школы №104 из поселка Подгорного, Железногороской школы-интерната, детских садов №68 «Белоснежка», №62 «Улыбка» и №63 «Лесные гномики» ( отсюда ). Что, интересно, об этом думает Валерий Головкин? БОЛЕЕМ ПОТИХОНЬКУ Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в ЗАТО на 51,8%. За прошлую неделю медицинская статистика Нашгорода пополнилась 22 случаями заболевания «прочими острыми кишечными инфекциями» (среди заболевших 10 детей), ВИЧ-инфицированием (мужчина 1986 г.р.), тремя хроническими ВГС, подозрением на гепатит «А» и тремя педикулёзами (два у детей). Пять человек пожаловались на укусы животных (в т.ч. один ребёнок). ОРВИ и грипп диагностированы у 1.598 человек. Скарлатина и два энтеробиоза зафиксированы у ребятишек. *** За неделю в ЗАТО Железногорск родилось семь и умерло одиннадцать человек.