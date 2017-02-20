 

Уран-Батор
Сайт Эдуарда Безобразова

Железногорск
Главная arrow Город за неделю arrow Новости arrow Один в поле не воин  
Понедельник, 20 Февраль 2017
Меню
Главная
Антологии
Публикации
Город за неделю
Загадки нашего городка
Форум Железногорска
Веб-камеры города
Смотреть новости
Объявления
Фотографии
Я Вижу
Файлы
Сайт
Сайты Железногорска
Город Железногорск
Опрос
Вы ходите в театр оперетты?
Да
Нет



результаты

Комментарии
  • Не наши новости
    Highly energetic article, I enjoyed that a lot. Will there be a part 2? My site - travel (Numbers: nanohub.org/.../... (... >>>

  • Не наши новости
    I think that what you wrote was actually very reasonable. But, what about this? suppose you were to write a killer post ... >>>

  • Очень приятно, царь!
    Ух ты выдала:"выдающийся хозяйственник",-вот только чего больше в этой фразе,лести или пиара?А по мне,так это просто лиш... >>>

  • ФинКом идёт к людям
    "белые придут. УРЯ, Уря грабят. Красные придут Уря Уря грабят. Куды крестьянину податься?" >>>

  • Яблочко от яблони
    Обама щас на Карибах балдеет с женой и дочками. А вы где все сейчас балдеете? :-x ichef.bbci.co.uk/.../... ... >>>

  • Одна сатана
    My brother suggested I might like this blog. He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine ... >>>

  • ФинКом идёт к людям
    На месте горожан надо крепко подумать прежде переходить под эти УК (ТСЖ). Вдруг затопит по стояку горячей водой с 5 этаж... >>>

RSS
Архив
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728         

Подпишитесь на обновления сайта!



Twitter Уранбатора




Google
Поиск по сайту

Один в поле не воин Печатать E-mail
Воскресенье, 19 Февраль 2017

Депутат Фольц: "Лыжню России" надо было отменять.

ВЕТЕР В ГОЛОВЕ

Должность главы ЗАТО можно упразднять за ненадобностью.

В Красноярске недавно прошло краевое совещание государственной службы занятости. «Участие в совещании приняли директора центров занятости от юга до севера края, - пишет 24rus.ru. - Вадим Медведев сказал, что для него "центр занятости - это ОТК по кадрам". "Если человек пришел устраиваться на работу через службу занятости, я этому доверяю", - сообщил Вадим Медведев».

Бред какой, прости господи.

ИЗВЛЕЧЬ ПЛАТИНОИДЫ

Чего только не содержит отработавшее ядерное топливо!

Горно-химический комбинат зарегистрировал патент на изобретение «Способ извлечения металлов платиновой группы из продукта кислотного растворения волоксидированного отработавшего ядерного топлива». В существующей технологии радиоактивные отходы, содержащие платиноиды, направляются на захоронение в формах, из которых невозможно последующее извлечение ценных компонентов. Изобретение же позволяет выделять из ОЯТ металлы платиновой группы, которые в дальнейшем могут быть использованы как в атомной промышленности, так и в народном хозяйстве, а также сократить количество РАО.

ГЕОДЕЗИЯ ЗОВЁТ

АО «ИСС» выступило спонсором конференции в Подмосковье.

На мероприятии под названием «Навигация по гравитационному полю Земли и её метрологическое обеспечение» обсуждались, разумеется, вопросы разработки и создания в России высокоточной измерительной аппаратуры для космических аппаратов геодезии нового поколения. На предприятии уточняют, что могли бы приспособить такую аппаратуру на «ГЕО-ИК-3».

ЦИФРОВАЯ ЭПОХА НАСТУПАЕТ

Начальник горУВД отчитался о работе в 2016 году.

В докладе отмечается рост интернет-преступлений - на 17,9 % по сравнению с 2015-м. Каждое третье преступление в ЗАТО совершено с использованием средств мобильной связи. Кроме того, хороший – в полтора раза – рост показала т.н. пьяная преступность. Железногорск второй (36,9%) после Красноярска (41,9) по данному виду правонарушений.

«О, СКОЛЬКО НАМ ОТКРЫТИЙ ЧУДНЫХ…»

Оказывается, у д/с №19 нет резервного источника электропитания.

Прокуратурой ЗАТО г. Железногорска установлено, что в нарушение «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» энергопринимающие устройства МБДОУ «Детский сад № 19» подключены к электроснабжению от одного источника электроснабжения, не имея резервного. По результатам проверки прокурором главе администрации 07.11.2016 внесено представление. Учреждением приняты меры по оформлению документации для технического присоединения к резервному источнику, полагает stolitca24.ru.

ВЕЧНЫЙ ЗОВ ВАЛЕНКА

23 февраля на «Труде» пройдёт V турнир по хоккею для ленивых.

Участники будут состязаться в четырёх группах, рассказывают в Сером доме: те, кто умеет играть; те, кто не умеет, но очень хочет проверить свои силы и способности; те, кто и не умеет и не хоч… ой, извините, увлёкся! Третья группа  - дети и четвёртая – начальники. «В последней клюшки скрестят команда Железногорска (представители Администрации, Совета депутатов и городских предприятий) и команда Администрации Зеленогорска».

КОНКУРС НА ВЫЕЗДЕ

Водители ГХК привезли первое и второе места из Сергиева Посада.

На площадке предприятия «РАДОН» соревновались двенадцать водителей спецавтомобилей для перевозки радиоактивных отходов. «Немалую сложность участникам доставили соревнования по оказанию первой медицинской помощи, - сообщают аборигены. - На резиновом тренажере-манекене надо было имитировать остановку венозного кровотечения голени, наложить шину при закрытом переломе ноги, сделать искусственное дыхание».

А на комбинате утверждают, что это был II этап конкурса «Человек года Росатома по итогам 2016 года», и победил там Николай Коровин с федерального хранилища, набравший 250 баллов из 270 возможных.

ФЛАЖОК УПАЛ

Федеральное агентство специального строительства ликвидируется.

Это, конечно же, никакая не новость. Отметить необходимо лишь два момента. Первое: на сайте «Спецстроя России» наконец-то появилась информация об упразднении организации. И второе: «Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 № 259-р предусмотрено завершение мероприятий /…/ до 1 октября 2017 года». То есть, Медведев запросто подкорректировал декабрьский путинский указ.

Image

ФЕМИДА НОН-СТОП

Вечные ценности Нашгорода – это трудовые споры в суде.

На минувшей неделе взаимоотношения с работодателями выясняли сотрудники АО «Буреягэсстрой», ООО «Горавтотранс», ФГУП «ГУССТ №9» (два иска), АО «ЦСКБ «Элерон» и филиал АО «ГСПИ». Прокурор ЗАТО выиграл дело у ООО «Туристический клуб «Полиглот» И Инессы Тонковой. Теперь уже бывший депутат Баховцев пытался взыскать долг с А.П.Ашимовой, и тем же занимались носители фамилий «Шамро» и «Бродецкий».

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

Специалисты бывшей СЭС намерены наказать гимназию №91.

Плановая проверка школы констатировала: «не обеспечено соблюдение обязательных требований к внутренней отделке стен и потолков ряда помещений; для обучающихся в начальных классах недостаточно парт с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. За выявленные нарушения решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности».

ЭТА КРОВАВАЯ РОДИНА

В Нашгороде отметили 28-ю годовщину ухода СССР из Афганистана.

Поскольку это теперь называется Днём памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, участникам митинга возле ТЭА следовало бы задаться резонным вопросом: какой долг военные могут отдавать по ту сторону государственной границы? Но в годы Крымнаша такие вопросы явно не имеют ответа, поэтому заметим лишь, что «мероприятие завершилось парадным строем студентов Академии МЧС, воспитанников кадетского корпуса и членов военно-спортивного клуба «Лидер» (отсюда).

Начищенные сапоги утром надеваются на свежую голову, ага.

ВСПОМИНАЯ АТОМНЫЙ ПЕПЕЛ

В академии МЧС прослушали лекцию о радиационной безопасности.

Прочитал её для будущих курсантов командир войсковой части №51966 полковник Александр Сергеевич Качан. «Свое занятие он посвятил механизмам и формам воздействия радиации на организм человека и первостепенным методам защиты от пагубного влияния. Материалы  занятия лектор передал Академии для использования в дальнейшем обучении специалистов».

Image

ПЛАНИРУЙТЕ ПОЕЗДКИ ЗАРАНЕЕ

МП «ПАТП» предупреждает потенциальных пассажиров.

Четыре выходных муниципальное предприятие решило провести с толком. По обычному расписанию с четверга до понедельника будут работать только автобусы маршрутов №№ 14, 191, 193 и 522. Маршрут №190 переключится на расписание воскресенья. Маршруты №№21, 28, 119, 189 и все внутригородское маршруты – на расписание выходного дня.

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН

Депутат Владимир Фольц хотел вступиться за детишек.

На последней сессии Совдепа он предложил написать письмо в краевое «министерство» спорта. Каждый, мол, город должен сам назначать день проведения «Лыжни России». «При таком морозе (-24 градуса) соревнование нужно было отменить», - заявил Фольц. «Однако из-за обязаловки этого сделано не было», - настаивает gig26.ru. А территориальная организация профсоюзов добавляет: «Настоящий класс на лыжне показали команды школы №104 из поселка Подгорного, Железногороской школы-интерната, детских садов №68 «Белоснежка», №62 «Улыбка» и №63 «Лесные гномики» (отсюда).

Что, интересно, об этом думает Валерий Головкин?

БОЛЕЕМ ПОТИХОНЬКУ

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в ЗАТО на 51,8%.

За прошлую неделю медицинская статистика Нашгорода пополнилась 22 случаями заболевания «прочими острыми кишечными инфекциями» (среди заболевших 10 детей), ВИЧ-инфицированием (мужчина 1986 г.р.), тремя хроническими ВГС, подозрением на гепатит «А» и тремя педикулёзами (два у детей). Пять человек пожаловались на укусы животных (в т.ч. один ребёнок). ОРВИ и грипп диагностированы у 1.598 человек. Скарлатина и два энтеробиоза зафиксированы у ребятишек.

***

За неделю в ЗАТО Железногорск родилось семь и умерло одиннадцать человек.

 
 
Рассказать про это друзьям в:

Добавить комментарий

Внимание!
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами

Защитный код
Обновить

След. >
[Назад]
Реклама




Ваша реклама на сайте
Мы поддерживаем
РОСЖКХ
ЗАСТАВЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ РАБОТАТЬ!

История Железногорска
20.02.2011
был убит Г.Я. Мельников с 1999 по 2010 гг. работавший главным врачом ФГУЗ Клиническая больница N 51

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru
Средний радиационный фон
мкР/ч
Пиковый за сутки: мкР/ч


подробно
Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
© Уран-Батор. При использовании материалов, ссылка на портал обязательна, уважайте чужой труд.

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Выделить