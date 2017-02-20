А томский губернатор вовсю занимается бизнесом, говорят... Одиннадцать друзей губернатора Жвачкина Чем владеют, как зарабатывают и отдыхают глава и чиновники Томской области. Глава Томской области Сергей Жвачкин недавно оказался в списки глав региона, которые могут покинуть свой пост в этом году: срок полномочий губернатора истекает 17 марта 2017 года. Однако глава региона уже сделал официальное заявление: не уйдет, будет баллотироваться на следующий срок. Анастасия Хлопкова изучила коммерческие связи губернатора, а также выяснила, сколько зарабатывают его замы на госконтрактах. Ненужные люди Когда начался «губернаторопад», Сергей Жвачкин один из первых заявил, что никуда уходить не собирается. Он возглавил Томскую область в 2012 году, и четыре года собирал команду, избавляясь от нелояльных людей. Из-за разногласий с новым губернатором Жвачкиным мэр Томска Николай Николайчук покинул свой пост по собственному желанию в 2013 году. «Продолжение моей работы на посту мэра приведет к конфликту между городом и областью», – заявил тогда экс-мэр. На место Николайчука пришел Иван Кляйн, у которого не возникает разногласий с губернатором. В 2014 году Жвачкин оказался участником медийного скандала: главу региона называли одним из инициаторов травли местного телеканала ТВ2, который не захотел обслуживать интересы региональной власти. И 2017 год для губернатора начался с расставаний. Из футбольного клуба «Томь», президентом которого является сам Жвачкин, после 12 лет работы ушел директор Игорь Кудряшов. А 14 февраля на сайте change.org появилась петиция от коллектива футбольного клуба на имя президента Владимира Путина. Оказывается, футболистам и персоналу восемь месяцев не платили зарплату. Руководство клуба задолжало спортсменам 450 млн рублей. В петиции отмечается: «Томь» заключил спонсорский контракт с «Газпром Нефтью», по нему предусматривались выплаты два раза в год. Сергей Жвачкин до своей политический карьеры работал гендиректором ООО «Газпром Трансгаз-Кубань» и имеет связи в нефтегазовом бизнесе. Но со спонсорами клуба «Томь» почему-то не смог договориться. Нужные люди «Я пошел на выборы, потому что в моей губернаторской работе мне нужны союзники. Один в поле не воин. Ни одну программу, ни один проект не выполнишь без команды», – написал Сергей Жвачкин на своем официальном сайте летом 2016 года. Именно по принципу «мне нужны союзники», вероятно, и набиралась команда заместителей губернатора Томской области. В 2012 году вместе с Сергеем Жвачкиным пришел его партнер по бизнесу и экс-начальник уголовного розыска УВД Томской области, бывший начальник управления корпоративной защиты ООО «Газпром газораспределение Томск» Александр Шестаков. Он стал заместителем губернатора Томской области, возглавляет контрольно-ревизионное управление. Место заместителя по агропромышленной политике и природопользованию досталось Андрею Кнорру. До этого он входил в комиссию по аграрным вопросом Госдумы от «Единой России». У Кнорра есть туристический бизнес на родине, в Алтайском крае. К примеру, сейчас он единственный владелец ООО «Туристическо-коммерческая фирма «Спутник-Алтай». Его супруга Анастасия работает в ней исполнительным директором. В 2012 году Кнорр приобрел ООО «Газета «Спутник телезрителя». С 2002 года томский чиновник владел рыбной компанией ООО «Арсал», с начала 2009 года она перешла к ООО «Доверие-Инвест» (фирма имеет отношение к Кнорру). Не смотря на развитый бизнес, доходы семьи Кнорр скромные: в декларации о доходах за 2015 год Кнорр заработал 7,6 млн рублей, его супруга – 613 тыс. рублей. Свой бизнес есть и у заместителя губернатора по социальной политике Чингиса Акатаева. До 2012 года он входил в состав областной думы, а после пришел в команду Жвачкина. Четыре года назад чиновник получил 24,5% доли в ООО «Игросервис» (фирма занимается ресторанным бизнесом). Помимо прочего, Акатаеву принадлежит 10% от ООО «ТЦ «Аврора» и ООО «БЦ «Аврора». Организации сдают в аренду недвижимость. «Все заместители губернатора, которые превосходят его (Акатаева — прим. RG) своими доходами, или имеют соразмерный с ним доход, ранее занимались бизнесом и поэтому были очень богатыми людьми. Однако откуда все это имущество и доход у нынешнего заместителя губернатора Томской области по социальной политике – неизвестно», – удивлялись томские журналисты, когда выяснилось, что в 2014 году Чингис Акатаев заработал 6,3 млн рублей. В 2015 году чиновник заработал 7,2 млн рублей. Заместители-миллионеры В августе 2014 года заместителем губернатора по научно-образовательному комплексу и инновационной политике стал Михаил Сонькин. Он – действующий член Международной академии информатизации. С 2008 по 2012 работал проректором-директором Института кибернетики Томского политехнического университета. Параллельно с этим 24 года (до января 2014 года) возглавлял группу компаний «Инком». Сейчас ей руководит его сын Дмитрий, а супруга Лилия владеет 70% долей компании. Ей также принадлежит 64% доли ООО «Инфоком». В 2012 году Михаил Сонькин создал ООО «НИЦ «РСК», а в 2014 году руководство компанией передал сыну. Учредителем «НИЦ «РСК» сейчас является ООО «Предприятие Инком» (принадлежит Лилии Сонькиной). В декларации о доходах за 2015 Михаил Сонькин указал, что заработал за год 6,3 млн рублей, а супруга Лилия всего 1,1 млн рублей. Сын Михаила Сонькина Дмитрий не только руководит некоторыми фирмами, которые ранее принадлежали отцу. В 2015 году Дмитрий Сонькин получил правительственную премию РФ в области науки и техники для молодых ученых. Он – доцент Томского политехнического университета. ВУЗ сотрудничает с компаниями Сонькиных: в ноябре 2016 года томский политех заключил госконтракт с ООО «НИЦ «РСК» на 5,6 млн рублей, а в 2015 году фирма подписал с политехом договор на 21,4 млн рублей. Летом 2015 года из городской администрации ушел вице-мэр Томска Евгений Паршуто, а в 2016 году его к себе пригласил Сергей Жвачкин. «Я посчитал роскошью не востребовать опыт Евгения Паршуто, который он получил за восемь лет работы вице-мэром областного центра», – пояснил свой выбор Жвачкин. Сейчас работает Паршутов заместителем губернатора по строительству и инфраструктуре. Семья Паршуто владеет рекламным бизнесом. Управлением частных компаний занимается его супруга Татьяна Паршуто и сын Дмитрий. Принадлежит им ООО «ГК «Зонд-реклама». С 2011 года Татьяна владеет компанией ООО «Формат Сити». За время работы компании выиграли 62 госконтракта на сумму 25,8 млн рублей. Основные госзаказчики рекламы — местные администрации, избирательная комиссия и областная дума. Несмотря на такое количество фирм с миллионными контрактами, по декларации вице-мэра Томска Евгения Паршуто, Татьяна в 2014 году заработала всего 67 тыс. рублей. Сам же Евгений заделкарировал 3,5 млн рублей дохода. Охота, туризм и госдолг Частные компании есть и у губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Несмотря на то, что по закону «О государственной гражданской службе РФ» чиновник не может заниматься предпринимательской деятельностью. В 2015 году томский телеканал ТВ2 обнаружил Сергея Жвачкина среди учредителей охотничьей компании «Таежное». С 2009 года ему принадлежит 41,7% доли в «Таежной», такой же процент принадлежит и некой Ольге Курбанаевой. Вероятно, это сестра чиновника: в официальной биографии губернатор указывал сестру с таким же именем. Кроме того, у партнера по «Таежному» такое же отчество, как у губернатора. Третьим совладельцем «Таежное» оказался Александр Шестаков, который в 2012 году стал замом Жвачкина. Чиновники до сих пор владеют фирмой. По версии губернатора Томской области, он передал свою долю в 2012 году в доверительное управление на пять лет. Но доходы с этого бизнеса он, пожалуй, все-таки получает. Иначе как еще можно объяснить годовые доходы губернатора Жвачкина: в 2015 году он заработал 12,8 млн рублей, его супруга Инна – 4,6 млн рублей. Годом ранее доходы семьи Жвачкина достигали 48,6 млн рублей, из которых всего 1,6 млн рублей заработала супруга. Всего за четыре года губернаторства Сергей Жвачкин заработал 140,9 млн рублей, а супруга Инна – 23 млн рублей. При этом госдолг области в прошлом году достиг отметки 26,6 млрд рублей. Но не только «Таежной» владел Сергей Жвачкин. Возможно, некоторые активы он имеет до сих пор. Но за пределами Томской области. В Республике Адыгея, а точнее в лесах Майкопского района в 2013 году компания ООО «Статус» предлагала приобрести кемпинг или домик, каждый площадью по 1,3 гектара земли. Участки входят в лесной фонд. «Место находится между слиянием рек Белая и Киша. Здесь проходят региональные и международные соревнования по рафтингу. Это начальная точка легендарного маршрута №30 пешим ходом через горы на Черное море», – говорится на сайте ООО «Статус». Контактный номер совпадает с телефоном ООО «Кавказский аул», зарегистрированной в Майкопе. В качестве контактного лица указан Игорь Волочаев – бизнес-партнер Сергея Жвачкина. В 2001 году в Майкопе появилась фирма ООО «Кавказский аул». Занимается установкой кемпингов, строительством жилых и нежилых зданий. Годовой доход этой компании достигает 50 млн рублей. С 2009 года компанией владел сам Сергей Жвачкин, а также четверо его товарищей: доля в компании была у первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по природным ресурсам Валерия Язева. Среди учредителей был бывший газпромовец и экс-руководитель компании «Севернефтегаздобыча» Петр Родионов, бывший топ-менеджер «Газпрома» Богдан Будзуляк (именно Будзуляка в 2014 году прокуратура Швейцарии заподозрила в получении взяток во время строительства газопровода Ямал-Европа) и бывший первый заместитель гендиректора ООО «Газпром трансгаз-Кубань» Юрий Баканов, которого называют серым кардиналом Жвачкина. Игорь Волочаев – экс-помощник президента Адыгеи и в данный момент единственный владелец «Кавказского аула» с 2015 года. Ранее он владел ООО «Кавказский аул 2» вместе с Жвачкиным и Язевым – компания появилась в 2010 году и просуществовала до 2013 года. Время закрытия компании совпадает с переходом Жвачкина на публичную должность. Дорогие увлечения Жвачкина Пока жители региона пишут петиции об отставках чиновников и говорят о неэффективной политике региональной власти, пиарщики губернатора создают Сергею Жвачкину положительный имидж. Для губернатора разработали персональный сайт в стиле портала регионального правительства в 2015 году. Для того, чтобы показать губернатора «своим парнем», в персональном пространстве Жвачкина публикуют его фотографии, записи в блоге и цитаты. В отдельный раздел собраны фотографии — хобби губернатора: «Наблюдать красоты природы и памятники архитектуры через объектив фотокамеры, фиксировать жизнь такой, какая она есть, – давнее увлечение томского губернатора. И в рабочих поездках, и в редкие минуты отдыха Canon всегда под рукой», – поясняется на сайте. Судя по фотографиям, Сергей Жвачкин достаточно часто бывает заграницей, увлекается охотой и рыбалкой. Для некоторых фотосъемок дикой природы губернатор использует вертолет. И, возможно, основные снимки сделаны им в Адыгее. Там, где до недавнего времени у Жвачкина был туристический бизнес. Если же Сергей Жвачкин закрепится на посту губернатора на еще один срок, то он еще пополнит коллекцию фотографий на своем персональном сайте. Вероятно, за счет бюджетных средств. А его заместители смогут расширить свой частный бизнес за счет госконтрактов и связей. На это у них будет еще четыре года. "Russian Gate" .