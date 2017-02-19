 

Уран-Батор
Сайт Эдуарда Безобразова

Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Назад, в прошлое arrow Светлое прошлое  
Воскресенье, 19 Февраль 2017
Меню
Главная
Антологии
Публикации
Город за неделю
Загадки нашего городка
Форум Железногорска
Веб-камеры города
Смотреть новости
Объявления
Фотографии
Я Вижу
Файлы
Сайт
Сайты Железногорска
Город Железногорск
Опрос
Вы ходите в театр оперетты?
Да
Нет



результаты

Комментарии
RSS
Архив
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728         

Подпишитесь на обновления сайта!



Twitter Уранбатора




Google
Поиск по сайту

Светлое прошлое Печатать E-mail
Воскресенье, 19 Февраль 2017

"Железногорск за Путина, потому что Путин за Железногорск!"

СВЕТЛОЕ ПРОШЛОЕ

Новейшая история ЗАТО Железногорск. Тихий февраль 2012-го.

493 семьи с начала действия программы погасили в ЗАТО жилищные кредиты средствами материнского капитала на общую сумму более 153, 5 млн. рублей.

В «МЭС Сибири» начали разработку проекта реконструкции п/с «Узловая», что «обеспечит возможность технологического присоединения 35 МВт мощности строящейся подстанции 110 кВ «Город» для более надежного электроснабжения города Железногорска. Завершить реализацию проекта планируется в 2013 году».

ОАО «ИСС» посетила делегация израильского оператора связи «Space-Communication Ltd».

Грантовый спектакль WWW.SILICON.NET» наделал шума в педагогических кругах.

«Завершить очистку крыш в ГЖКУ пообещали уже в феврале».

7 февраля красноярское управление Федеральной антимонопольной службы составляло протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.7.29 КоАП РФ, в отношении должностного лица ФГБУЗ «КБ №51 ФМБА» по факту принятия решения о размещении заказа на поставку оборудования без торгов.

«Росатом развивает кластерные проекты в Ульяновской области и Красноярском крае», - объяснил непонятливым будущий президент. А замминистра экономического развития Клепач отметил, что «инновационные города могут рассчитывать на дополнительное финансирование из федерального бюджета и налоговые льготы».

Объявлено об уникальной местной политической инициативе «Железногорск за Путина, потому что Путин за Железногорск!» Якобы местной, конечно:

В КБ-51 запущены шесть новых лифтов. Ещё два пока «в работе».

Телефонные жулики вновь активизировались. «Мам кинь утром на Билайн 89688789695 950р.Мне не звони.Позже объясню», - с удивлением прочёл, в частности, ваш корреспондент и искренне удивился: я – мама?

В заколючинском суде некий гр. Метёлкин пытается взыскать должок с Анатолия Тубольцева-мл.

МП «ГТС» отбивается от наползающей потихоньку угрозы прихватизации.

Пиарщики «партии власти» звонят пенсионерам ОАО «ИСС» и призывают голосовать за Путина.

Телеканал «СТС-Прима» по поводу нового хранилища ОЯТ сообщает: «Пока верить в безопасность соседства с таким объектом красноярцам приходится, что называется, на слово».

Загадочная история с «запахом горелых семечек», встревожившим население ЗАТО, достойного завершения так и не получила. «Помимо местной лаборатории пробы воздуха никуда больше не посылались. Когда специалисты стали брать пробы, запаха уже не ощущалось. Анализы проводить и не стали».

В ежегодном смотре-конкурсе судебных приставов Красноярского края железногорский отдел занял третье место.

Начальник ФГУП «ГУССТ №9» Макаров повстречался с начальником управления ФГУП «УС №4» Хасановым Фанисом Акдасовичем. «Сформированы планы совместной работы», - читаем в специальном релизе.

13-летняя девочка ограбила старушку в подъезде.

Эхо визита красноярских экологов на ГХК гуляет по миру. Телеканал «СТС-Прима» по поводу нового хранилища ОЯТ сообщает: «Пока верить в безопасность соседства с таким объектом красноярцам приходится, что называется, на слово».

Фестиваль фольклорных коллективов «Перезвоны новолетья» прошёл в Центре досуга.

Автобус 601 маршрута обстрелян из пневматики на пр. Курчатова.

Губернатор Кузнецов и Сергей Кириенко подписали «соглашение о сотрудничестве, которое откроет новые перспективы для социально-экономического развития ЗАТО», пишет newslab.ru. Это «гарантия безбедного существования для закрытых городов Железногорска и Зеленогорска на годы вперёд», - добавляет КГТРК.

Клуб «Сочи» работает незаконно, уверены полимилиционеры, т.к. там не обнаружена лицензия на алкоголь. Кроме того, три травмы в драках получили посетители в 2012 году.

СМС пришла: «Детей в садике учат, что «Путин – НАШ президент!» Вот именно с ударением таким. У них в садике висит портрет, и им рассказывали».

Image

Вечером десятого февраля 15 домов в центре города остались без света. На полчаса–час. Неизвестно почему.

Глава ЗАТО провёл очередную встречу с «ветеранской элитой». «Уважаемые старожилы отметили, что Железногорск преобразился, приятно, что за городом, за его благоустройством, за чистотой в любое время года стали следить».

Бывший кинотеатр «Спартак» велено очистить от арендаторов под т.н. молодёжный центр.

«Комната истории» обустроена в горУВД.

Бюрократический шедевр: «В целях повышения эффективности деятельности Федеральной налоговой службой России было принято решение передать функции печати и рассылки налоговых документов от налоговых инспекций Красноярского края в Межрайонную инспекцию ФНС России по Кемеровской области».

65 воинов-афганцев ещё проживают в ЗАТО.

Судебное дело по взысканию недоимки в Пенсионный фонд РФ в отношении некоего ООО «Завод поликристалического кремния» заведено по настоянию прокурора ЗАТО.

В Нашгород приехало окружное совещание «Итоги реализации модернизации образования». Вадим Медведев на нём объявил, что «Железногорск всё больше становится городом образования».

Уже шесть уголовных дел возбуждены в текущем году в Красноярске-26 по дезоморфину aka крокодил.

Виктор и Анатолий Стародубцевы поговорили со Львом Кузнецовым о создании хосписа. Железногорцам «предложено подготовить базовый проект для внесения в Правительство Российской Федерации».

Молодёжный центр в ЗАГСе организует 14 февраля День всех влюблённых.

Хирург-онколог КБ-51 Колотупов рассказывает: в 2011 году в ЗАТО было зарегистрировано появление 421 нового ракового больного. На учёте стоят 2.200 человек, а десять лет назад было 1.300.

По мнению Межрегиональной ассоциации мониторинга и статистики образования, в рейтинге школ Красноярского края повышенного уровня третьим стал железногорский лицей №102.

Image

Заколючинские коммунисты помитинговали у ДК «за честные выборы» и президента Зюганова.

Запутинцы заседают в Центре досуга. Особенно хорош дядька на грейдере. Наш ответ «Уралвагонзаводу»!

В отношении депутата Вадима Шевченко возбуждено таки уголовное дело.

15-летний шустрик увёл у родственника из гаража 2 млн рублей, из которых 400 тысяч успел потратить.

Губернатор Красноярского края и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» подписали «соглашение о сотрудничестве, которое откроет новые перспективы для социально-экономического развития ЗАТО». Это «гарантия безбедного существования для закрытых городов Железногоска и Зеленогорска на годы вперёд», - поясняет КГТРК.

В горДК снова выступает певица Валерия. Билеты, правда, подорожали вдвое супротив прежнего.

«Члены общественного совета при ЗАТО г. Железногорск посетили городской АТП, - говорится на сайте «молодого и энергичного». - В настоящее время в автобусах внедряется система видеонаблюдения, чтобы случае спорных ситуаций определить реальное положение дел, кроме того, это позволит повысить дисциплину как водителей, так и пассажиров».

Из десяти коек отделения «сестринского ухода» в Подгорном заняты пока только три.

Пётр Гаврилов: «Антигосударственная политическая составляющая зелёных протестов…»

Пенсионерка из Подгорного перечислила 175 тысяч рублей на лечение посредством телевизионного экстрасенса.

Председатель ТИК Виктор Лугарев на специальном брифинге известил журналистов о том, что на каждом участке установлены системы видеонаблюдения. Кроме того, на 20 участках впервые установят устройства, автоматически сканирующие избирательный бюллетень.

«Трудовые коллективы города в едином порыве встали на лыжи!» - уверен Михаил Симонов («Информ-Экспресс»). Все двести человек на «Лыжне России», ага.

Местные депутаты перераспределяют т.н. остатки на счетах: 12 млн рублей пойдут на ремонт фасадов и кровель, ещё 12 миллионов – на благоустройство внутриквартальных территорий. А для ПАТП придётся купить четыре новых автобуса.

Анатолий Ромашов стал доверенным лицом Путина.

В морге разгорается новая войнушка МП «КБУ» и ООО «Три кита плюс». Алексей Васин обещает снизить цены для клиентов в два-три раза.

Проект «Территория культуры Росатома» начал неделю в ЗАТО с иронического детектива «Западня», который был показан во Дворце культуры.

Железногорский госнаркоконтроль снял рекордный урожай героина у двоих таджиков в Берёзовке, целый килограмм.

Pазмер средней пенсии по ЗАТО составляет 10.145 рублей.

103 школа ставит «атомный мюзикл» под лейблом «экология души и планеты».

ОАО «ИСС» обещает построить автостоянку на 1.000 мест. Aвтодром перенесут куда-то на Южную.

Юбилейчик. 26 февраля 1992 года была основана ГК «Конти». «Впереди нас ждут новые перспективы, новые победы и мы с радостью готовы проходить через это снова и снова», - заявил президент группы компаний Тимур Тимербулатов по случаю юбилея.

Очередное землетрясение гражданская оборона ЗАТО заметила только сорок минут спустя.

Директор МП «ПАТП» настаивает: проезд в муниципальном автобусе должен стоить 15 р 40 к. Только в этом случае предприятие сможет свести концы с концами.

Горно-химический комбинат отметил 62-й день рождения.

- Вчера радиохимический завод приступил к загрузке и переработке последней партии ОСУБ, облученных на реакторе АДЭ-2, - заявил П.Гаврилов. - Я принял решение о досрочной выплате бонуса с 1 марта всем, кроме руководящего состава предприятия.

В ходе акции «Железногорск за Путина!» собрано около 10.000 подписей в поддержку Национального Лидера. Их обещают отвезти в Кремль.

Делегацию в полсотни человек отправил Серый дом на краевую спартакиаду. Итог: четвёртое место, три бронзовых медали. Зато чиновники пошили по красивому спортивному костюмчику.

Image

Железные горцы просигнализировли нам о нелегальном игорном зале

на Ленинградском, и его тут же заметила полимилиция.

Комиссия УФАС разбирает жалобу ЗАО «Медико-биологический Союз» на действия ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №51 ФМБА» при проведении запроса котировок.

Средняя зарплата ИТР на ГХК составляет 46 тысяч рублей. У работяг – 37.500.

РИА «Новости» опубликовало рейтинг «школ повышенного уровня». Лицей №102 занял третье место по краю и сорок второе – по стране.

Сергей Кириенко посетил ОАО «ИСС». «Предприятие готово передать резидентам промпарка собственные технологии», - рассказали ему.

Химзавод рассчитывает получить «заказ на двадцать лет» (модернизация ракет «Синева»).

Жулики из Приморья нагрели на 400 тысяч управление ГО и ЧС.

«Отделить ангцев от овенцев» предлагает железным горцам по ТВ «Страна Росатом».

Переплата железных горцев за квартиру составила в 2011 году 120 млн рублей. МП «ГЖКУ» обещает вернуть деньги населению за 3-4 месяца.

Возле «Сувениров» столкнулись автобусы «ПАТП» и «ГАТ».

ОАО «ИСС» подписало маркетинговое соглашение о сотрудничестве с «MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd».

Ахсарбек Пинов (ЗПК) солирует: до конца февраля ВЭБ решит вопрос с кредитованием предприятия на 12 млрд рублей, потом пройдёт ещё 24 месяца – и завод построен.

29 февраля в Нашгороде побывала делегация Пенсионного фонда России. Вадим Медведев продемонстрировал столичным гостям свою гордость: программный комплекс «Ситуационный центр», который был установлен в Сером доме самим же Пенсионным фондом.

Продолжение следует.

 
 
Рассказать про это друзьям в:

Добавить комментарий

Внимание!
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами

Защитный код
Обновить

След. >
[Назад]
Реклама




Ваша реклама на сайте
Мы поддерживаем
РОСЖКХ
ЗАСТАВЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ РАБОТАТЬ!

История Железногорска
19.02.1996
открылся рынок «Центральный» на площади Мира

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru
Средний радиационный фон
мкР/ч
Пиковый за сутки: мкР/ч


подробно
Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
© Уран-Батор. При использовании материалов, ссылка на портал обязательна, уважайте чужой труд.

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Выделить