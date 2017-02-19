|Светлое прошлое
|Воскресенье, 19 Февраль 2017
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"Железногорск за Путина, потому что Путин за Железногорск!"
СВЕТЛОЕ ПРОШЛОЕ
Новейшая история ЗАТО Железногорск. Тихий февраль 2012-го.
493 семьи с начала действия программы погасили в ЗАТО жилищные кредиты средствами материнского капитала на общую сумму более 153, 5 млн. рублей.
В «МЭС Сибири» начали разработку проекта реконструкции п/с «Узловая», что «обеспечит возможность технологического присоединения 35 МВт мощности строящейся подстанции 110 кВ «Город» для более надежного электроснабжения города Железногорска. Завершить реализацию проекта планируется в 2013 году».
ОАО «ИСС» посетила делегация израильского оператора связи «Space-Communication Ltd».
Грантовый спектакль WWW.SILICON.NET» наделал шума в педагогических кругах.
«Завершить очистку крыш в ГЖКУ пообещали уже в феврале».
7 февраля красноярское управление Федеральной антимонопольной службы составляло протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.7.29 КоАП РФ, в отношении должностного лица ФГБУЗ «КБ №51 ФМБА» по факту принятия решения о размещении заказа на поставку оборудования без торгов.
«Росатом развивает кластерные проекты в Ульяновской области и Красноярском крае», - объяснил непонятливым будущий президент. А замминистра экономического развития Клепач отметил, что «инновационные города могут рассчитывать на дополнительное финансирование из федерального бюджета и налоговые льготы».
Объявлено об уникальной местной политической инициативе «Железногорск за Путина, потому что Путин за Железногорск!» Якобы местной, конечно:
В КБ-51 запущены шесть новых лифтов. Ещё два пока «в работе».
Телефонные жулики вновь активизировались. «Мам кинь утром на Билайн 89688789695 950р.Мне не звони.Позже объясню», - с удивлением прочёл, в частности, ваш корреспондент и искренне удивился: я – мама?
В заколючинском суде некий гр. Метёлкин пытается взыскать должок с Анатолия Тубольцева-мл.
МП «ГТС» отбивается от наползающей потихоньку угрозы прихватизации.
Пиарщики «партии власти» звонят пенсионерам ОАО «ИСС» и призывают голосовать за Путина.
Телеканал «СТС-Прима» по поводу нового хранилища ОЯТ сообщает: «Пока верить в безопасность соседства с таким объектом красноярцам приходится, что называется, на слово».
Загадочная история с «запахом горелых семечек», встревожившим население ЗАТО, достойного завершения так и не получила. «Помимо местной лаборатории пробы воздуха никуда больше не посылались. Когда специалисты стали брать пробы, запаха уже не ощущалось. Анализы проводить и не стали».
В ежегодном смотре-конкурсе судебных приставов Красноярского края железногорский отдел занял третье место.
Начальник ФГУП «ГУССТ №9» Макаров повстречался с начальником управления ФГУП «УС №4» Хасановым Фанисом Акдасовичем. «Сформированы планы совместной работы», - читаем в специальном релизе.
13-летняя девочка ограбила старушку в подъезде.
Эхо визита красноярских экологов на ГХК гуляет по миру. Телеканал «СТС-Прима» по поводу нового хранилища ОЯТ сообщает: «Пока верить в безопасность соседства с таким объектом красноярцам приходится, что называется, на слово».
Фестиваль фольклорных коллективов «Перезвоны новолетья» прошёл в Центре досуга.
Автобус 601 маршрута обстрелян из пневматики на пр. Курчатова.
Губернатор Кузнецов и Сергей Кириенко подписали «соглашение о сотрудничестве, которое откроет новые перспективы для социально-экономического развития ЗАТО», пишет newslab.ru. Это «гарантия безбедного существования для закрытых городов Железногорска и Зеленогорска на годы вперёд», - добавляет КГТРК.
Клуб «Сочи» работает незаконно, уверены полимилиционеры, т.к. там не обнаружена лицензия на алкоголь. Кроме того, три травмы в драках получили посетители в 2012 году.
СМС пришла: «Детей в садике учат, что «Путин – НАШ президент!» Вот именно с ударением таким. У них в садике висит портрет, и им рассказывали».
Вечером десятого февраля 15 домов в центре города остались без света. На полчаса–час. Неизвестно почему.
Глава ЗАТО провёл очередную встречу с «ветеранской элитой». «Уважаемые старожилы отметили, что Железногорск преобразился, приятно, что за городом, за его благоустройством, за чистотой в любое время года стали следить».
Бывший кинотеатр «Спартак» велено очистить от арендаторов под т.н. молодёжный центр.
«Комната истории» обустроена в горУВД.
Бюрократический шедевр: «В целях повышения эффективности деятельности Федеральной налоговой службой России было принято решение передать функции печати и рассылки налоговых документов от налоговых инспекций Красноярского края в Межрайонную инспекцию ФНС России по Кемеровской области».
65 воинов-афганцев ещё проживают в ЗАТО.
Судебное дело по взысканию недоимки в Пенсионный фонд РФ в отношении некоего ООО «Завод поликристалического кремния» заведено по настоянию прокурора ЗАТО.
В Нашгород приехало окружное совещание «Итоги реализации модернизации образования». Вадим Медведев на нём объявил, что «Железногорск всё больше становится городом образования».
Уже шесть уголовных дел возбуждены в текущем году в Красноярске-26 по дезоморфину aka крокодил.
Виктор и Анатолий Стародубцевы поговорили со Львом Кузнецовым о создании хосписа. Железногорцам «предложено подготовить базовый проект для внесения в Правительство Российской Федерации».
Молодёжный центр в ЗАГСе организует 14 февраля День всех влюблённых.
Хирург-онколог КБ-51 Колотупов рассказывает: в 2011 году в ЗАТО было зарегистрировано появление 421 нового ракового больного. На учёте стоят 2.200 человек, а десять лет назад было 1.300.
По мнению Межрегиональной ассоциации мониторинга и статистики образования, в рейтинге школ Красноярского края повышенного уровня третьим стал железногорский лицей №102.
Заколючинские коммунисты помитинговали у ДК «за честные выборы» и президента Зюганова.
Запутинцы заседают в Центре досуга. Особенно хорош дядька на грейдере. Наш ответ «Уралвагонзаводу»!
В отношении депутата Вадима Шевченко возбуждено таки уголовное дело.
15-летний шустрик увёл у родственника из гаража 2 млн рублей, из которых 400 тысяч успел потратить.
Губернатор Красноярского края и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» подписали «соглашение о сотрудничестве, которое откроет новые перспективы для социально-экономического развития ЗАТО». Это «гарантия безбедного существования для закрытых городов Железногоска и Зеленогорска на годы вперёд», - поясняет КГТРК.
В горДК снова выступает певица Валерия. Билеты, правда, подорожали вдвое супротив прежнего.
«Члены общественного совета при ЗАТО г. Железногорск посетили городской АТП, - говорится на сайте «молодого и энергичного». - В настоящее время в автобусах внедряется система видеонаблюдения, чтобы случае спорных ситуаций определить реальное положение дел, кроме того, это позволит повысить дисциплину как водителей, так и пассажиров».
Из десяти коек отделения «сестринского ухода» в Подгорном заняты пока только три.
Пётр Гаврилов: «Антигосударственная политическая составляющая зелёных протестов…»
Пенсионерка из Подгорного перечислила 175 тысяч рублей на лечение посредством телевизионного экстрасенса.
Председатель ТИК Виктор Лугарев на специальном брифинге известил журналистов о том, что на каждом участке установлены системы видеонаблюдения. Кроме того, на 20 участках впервые установят устройства, автоматически сканирующие избирательный бюллетень.
«Трудовые коллективы города в едином порыве встали на лыжи!» - уверен Михаил Симонов («Информ-Экспресс»). Все двести человек на «Лыжне России», ага.
Местные депутаты перераспределяют т.н. остатки на счетах: 12 млн рублей пойдут на ремонт фасадов и кровель, ещё 12 миллионов – на благоустройство внутриквартальных территорий. А для ПАТП придётся купить четыре новых автобуса.
Анатолий Ромашов стал доверенным лицом Путина.
В морге разгорается новая войнушка МП «КБУ» и ООО «Три кита плюс». Алексей Васин обещает снизить цены для клиентов в два-три раза.
Проект «Территория культуры Росатома» начал неделю в ЗАТО с иронического детектива «Западня», который был показан во Дворце культуры.
Железногорский госнаркоконтроль снял рекордный урожай героина у двоих таджиков в Берёзовке, целый килограмм.
Pазмер средней пенсии по ЗАТО составляет 10.145 рублей.
103 школа ставит «атомный мюзикл» под лейблом «экология души и планеты».
ОАО «ИСС» обещает построить автостоянку на 1.000 мест. Aвтодром перенесут куда-то на Южную.
Юбилейчик. 26 февраля 1992 года была основана ГК «Конти». «Впереди нас ждут новые перспективы, новые победы и мы с радостью готовы проходить через это снова и снова», - заявил президент группы компаний Тимур Тимербулатов по случаю юбилея.
Очередное землетрясение гражданская оборона ЗАТО заметила только сорок минут спустя.
Директор МП «ПАТП» настаивает: проезд в муниципальном автобусе должен стоить 15 р 40 к. Только в этом случае предприятие сможет свести концы с концами.
Горно-химический комбинат отметил 62-й день рождения.
- Вчера радиохимический завод приступил к загрузке и переработке последней партии ОСУБ, облученных на реакторе АДЭ-2, - заявил П.Гаврилов. - Я принял решение о досрочной выплате бонуса с 1 марта всем, кроме руководящего состава предприятия.
В ходе акции «Железногорск за Путина!» собрано около 10.000 подписей в поддержку Национального Лидера. Их обещают отвезти в Кремль.
Делегацию в полсотни человек отправил Серый дом на краевую спартакиаду. Итог: четвёртое место, три бронзовых медали. Зато чиновники пошили по красивому спортивному костюмчику.
Железные горцы просигнализировли нам о нелегальном игорном зале
на Ленинградском, и его тут же заметила полимилиция.
Комиссия УФАС разбирает жалобу ЗАО «Медико-биологический Союз» на действия ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №51 ФМБА» при проведении запроса котировок.
Средняя зарплата ИТР на ГХК составляет 46 тысяч рублей. У работяг – 37.500.
РИА «Новости» опубликовало рейтинг «школ повышенного уровня». Лицей №102 занял третье место по краю и сорок второе – по стране.
Сергей Кириенко посетил ОАО «ИСС». «Предприятие готово передать резидентам промпарка собственные технологии», - рассказали ему.
Химзавод рассчитывает получить «заказ на двадцать лет» (модернизация ракет «Синева»).
Жулики из Приморья нагрели на 400 тысяч управление ГО и ЧС.
«Отделить ангцев от овенцев» предлагает железным горцам по ТВ «Страна Росатом».
Переплата железных горцев за квартиру составила в 2011 году 120 млн рублей. МП «ГЖКУ» обещает вернуть деньги населению за 3-4 месяца.
Возле «Сувениров» столкнулись автобусы «ПАТП» и «ГАТ».
ОАО «ИСС» подписало маркетинговое соглашение о сотрудничестве с «MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd».
Ахсарбек Пинов (ЗПК) солирует: до конца февраля ВЭБ решит вопрос с кредитованием предприятия на 12 млрд рублей, потом пройдёт ещё 24 месяца – и завод построен.
29 февраля в Нашгороде побывала делегация Пенсионного фонда России. Вадим Медведев продемонстрировал столичным гостям свою гордость: программный комплекс «Ситуационный центр», который был установлен в Сером доме самим же Пенсионным фондом.
Продолжение следует.
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