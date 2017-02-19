Михаил Хазин предсказывает обвал российской валюты. Губернаторы вошли во вкус бесплатных денег Интенсивная раздача почти бесплатных бюджетных кредитов привела к тому, что на конец 2016 года регионы (впервые за пятилетку) были должны федеральному бюджету больше, чем банкам, фиксирует агентство АКРА. Впрочем, уже в 2017 году процесс замещения рыночного долга бюджетным прекратится и пойдет в обратном направлении. Минфин, сворачивающий программу бюджетной помощи, рекомендует губернаторам далее не брать короткие и дорогие банковские займы, а решительнее выходить на рынок с облигациями. Усилия центра по замещению рыночного долга территорий бюджетными кредитами дали ожидаемый, но временный результат, фиксирует рейтинговое агентство АКРА. На конец 2016 года объем задолженности регионов перед федеральным бюджетом впервые с 2011 года превысил объем задолженности перед банками. За год бюджетный долг вырос почти на четверть, а банковский — снизился на 16%. То есть в целом регионы закрывали дефициты за счет кредитов центра, банковские же займы частично погашались. По данным Счетной палаты, госдолг регионов по итогам 2016 года составил 2,35 трлн руб.(увеличившись за год на 1,5%). Бюджетные кредиты были предоставлены 72 из 85 субъектов РФ — на 355 млрд руб. при возвращенных 173 млрд руб. По данным Минфина, доля банковских займов в общей сумме долга за год снизилась с 42% до 35%, а бюджетных кредитов — выросла с 35% до 42% (остальное: ценные бумаги — 19% и госгарантии — 4%). Поясним, такая структура долга сложилась из-за проводимой с 2014 года стратегии замещения дорогого коммерческого долга почти бесплатными (0,1% годовых) бюджетными кредитами. Центр пошел на это из-за того, что территории ранее были вынуждены брать короткие займы для выполнения майских указов президента, и это осложнило их финансовое положение. Для их спасения в 2014 году на бюджетные кредиты было выделено 230 млрд руб., в 2015 и 2016 годах — по 310 млрд руб. Сейчас программа сворачивается — на 2017 и 2018 годы в бюджете на нее выделено по 200 млрд руб., на 2019-й пока выделяется всего 50 млрд руб. В АКРА указывают, что в 2017 году будет возвращено больше бюджетных кредитов, чем выдано: получив 200 млрд руб., регионы погасят 230-240 млрд руб., полученных в 2014 году. В 2018 году это сальдо в пользу центра (при отсутствии политического решения о реструктуризации долгов) может вырасти до 130 млрд руб., в 2019-м — до 150 млрд руб. Такое обратное рефинансирование вновь изменит структуру долга. «К концу 2019 года доля рыночного долга в структуре заимствований может составить 80%»,— считают эксперты. Похожие выводы ранее сделали в S&P Global Ratings (см. «Ъ» от 14 декабря). Агентство тогда указало, что сокращение объемов выдачи бюджетных кредитов приведет к росту коммерческих займов, что увеличит расходы территорий на обслуживание и погашение долга. К 2018 году у четверти регионов такие расходы будут превышать 30% доходов — в международной практике такой показатель свидетельствует о высокой вероятности дефолта. Смягчить ситуацию может обращение губернаторов к рынку ценных бумаг. В АКРА прогнозируют, что объем размещений облигаций субъектов в 2017-2019 годах для рефинансирования долгов может вырасти вдвое, до 250-300 млрд руб. в год. «Облигации предпочтительнее кредитов: даже наиболее закредитованным регионам более длинные облигации обходятся дешевле коротких кредитов,— указывает агентство.— Потенциальная экономия при размещении облигаций по сравнению с получением кредита составит 2-3% от стоимости обслуживания долга в год». Отметим, что Минфин РФ в опубликованных на прошлой неделе «Основных направлениях государственной долговой политики РФ на 2017-2019 годы» выписывает регионам именно такой рецепт: сокращение использования бюджетных и банковских кредитов и наращивание длинных облигационных заимствований. По данным министерства, в прошлом году только 22 региона рискнули выйти на рынок с облигациями на общую сумму 153,5 млрд руб.— и чаще всего речь шла о разовом выпуске, а не о регулярных аукционах. Газета "Коммерсантъ" . *** Михаил Хазин: обвал рубля может случиться в любой момент Валютные спекулянты, пользуясь «плавающим курсом рубля», высасывают из нашей экономики последние деньги. Такая практика может привести к обвалу, который мы уже наблюдали в 1998 году, считает известный экономист Михаил Хазин. Российская конституция говорит о том, что главной задачей Центрального банка является стабилизация курса рубля. Варианты могут быть разные: можно держать стабильный курс, потом резко изменить его вверх или вниз, а потом снова выровнять, можно заниматься постепенной девальвцией или ревальвацией. Если посмотреть на политику ЦБ, то мы увидим, что ее результат прямо противоположный. По итогам 2015 года в рейтинге мировых валют по волатильности российский рубль занял последнее место в мире. То есть у нас самая волатильная валюта. Фактически это означает, что руководство ЦБ является наихудшим в мире. Почему же тогда Эльвире Набиуллиной дали медальку, назвав лучшим руководителем ЦБ? Ответ понятен: потому что она блестяще выполнила ту задачу, которую перед ней поставил МВФ – не просто девальвировать российскую валюту, а девальвировать ее так, чтобы максимально ускорить отток капитала из рубля в доллар. Эту задачу Набиуллина решила блестяще: мы потеряли около $200 млрд. Потом иностранных инвестиций у нас меньше, чем эта сумма. Вопрос: зачем нужна такая высокая волатильность? Дело в том, что она позволяет зарабатывать валютным спекулянтам. Крупные банки, которые связаны неформальными связями с чиновниками ЦБ и которые знают, в какой момент ЦБ будет менять курс и совершать валютные интервенции на бирже, могут заработать очень много. При этом, чем сильнее отклонение от среднего значения, тем больше заработок. То есть с точки зрения рядового обывателя, средний курс какой был, такой и остался, а с точки зрения экономики страны -- имеет место очевидный проигрыш. Таким образом, ЦБ, чтобы к нему не приставали, объявил о том, что отпустил рубль в свободное плавание, то есть отдал его на откуп спекулянтам. Есть еще одна тонкость: в России очень высокая доходность по рублям, что позволяет выполнять операции carry trade. Что это значит? Это значит, что некто берет дешевый кредит, например, в Японии в йенах, где он около нуля. Потом он конвертирует эти деньги в рубли, вкладывает их в российские ценные бумаги с доходностью 15-20% годовых. Через три месяца он конвертируют деньги обратно в йены и полученную прибыль кладет в карман. Да, она за три месяца небольшая, всего 2-3%, но это 2-3% от большой суммы – часто речь идет о миллиардах рублей. Таким образом, валютные спекулянты, пользуясь тем, что российское правительство и ЦБ не исполняют своих конституционных обязательств, высасывают из нашей экономики последние деньги. Такая практика может привести к обвалу, который мы уже наблюдали в 1998 году. newizv.