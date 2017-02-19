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Антихрист Люциферович Демон Печатать E-mail
Воскресенье, 19 Февраль 2017

Четыре миллиона душевнобольных официально числится в России.

Житель орловской глубинки стал Антихристом Люциферовичем Демоном

В местном ЗАГСе «НИ» подтвердили, что такой факт действительно есть. В начале года к ним обратился гражданин Макаров Николай Иванович, проживающий в поселке Нарышкино Орловской области, с заявлением о смене ФИО.

- Новое имя, которое он себе выбрал, привело нас в ужас, - призналась служащая ведомства. – Звонили в область, консультировались, как поступить. Нам посоветовали сначала побеседовать с Макаровым, убедить его, что смена фамилии – серьезный шаг. Готов ли он до конца жизни оставаться Демоном? Он и слушать не стал, вообще ни слова не проронил. По закону отказать заявителю нельзя, так и зарегистрировали… Мы же не одни такие, - оправдывается собеседница. – Вот недавно на всю Россию прославили семью, которая переименовала сына в Путина, потом новорожденного назвали Шойгу…

Но Антихрист Люцеферович, конечно, круче. 

С чего его так разорвало, в Нарышкино понятия не имеют. Вроде, нормальный сельский мужик, 43 года, неженатый, не пьющий, не скандальный. Работает. В банк ходит. Последнее обстоятельство, по мнению соседей, явное свидетельство, что человек – не сатанист, «эти не признают государственные учреждения». Некоторые странности за ним все же замечали.

- Он видит спиной, - поделилась с «НИ» продавец Нарышкинского сельпо Лидия Ворожаева. – Мы сначала не верили, когда он так говорил, но однажды я сама убедилась. Он в магазин ходит два раза в неделю, берет одно и то же – буханку черного, батон и пакет молока. У него всегда без сдачи – 98 рублей. Однажды, пока его не было, молоко подорожало, набор стал 105 рублей. Откуда он мог знать? А вот приходит и подает строго 105. Его всегда вперед пропускают, очередь расступается и у всех как будто столбняк. Развернулся на выход, а я, чтобы людей подбодрить, возьми да и покрути пальцем у виска. И вдруг он говорит: «Пальчик-то береги. Пять недель огнем гореть будет». Я с испугу палец-то и сунула в кипяток. Кружка под прилавком стояла, грелась кипятильником. Ну точно, пять недель мучалась от ожога. 

Но в общем-то об образе жизни своего соседа местные знают немного. Слышали, будто Антихрист Люциферович – последователь некой загадочной «Армии Сатаны». По официальным данным, такой секты в районе не существует, вообще никакой нет. Психдиспансер есть, но ни один Демон на учете не стоит, исключительно Наполеоны и безвредные «космонавты».

Настоятель Свято-Троицкого храма Орла, иерей Андрей Михеев считает, что причин, побудивших Николая стать Антихристом, может быть несколько – стресс, приближение марта месяца, обычную эпатажность тоже нельзя исключать - человек захотел, чтобы о нем узнали, поговорили. По словам священника, в случае с Антихристом, позиция Церкви не может быть категоричной, так как мужчина, по сути, «заблудший» человек. И нет такого греха, который бы милосердие Божие не могло бы простить».

По мнению орловского правозащитника Дмитрия Краюхина, «на почве скуки мужик просто решил эпатировать публику».

- Любой имеет право сходить с ума, - заявил он. -. Достаточно вспомнить пример, когда на президентских выборах на Украине один товарищ изменил фамилию на «Против Всех». Надеялся, что против всех будут массово голосовать. В результате избиркому Украины пришлось менять форму бюллетеня.

Справедливости ради напомним, что случай с орловским Демоном не единичный. В 2014 году в Перми семья сатанистов назвала новорожденного ребенка Люцифером. "Я хотела назвать сына Люцианом, а он [муж] — Люцифером, но у меня были очень тяжелые роды и я пообещала, что если малыш выживет, то мы назовем его Люцифером. Все прошло хорошо, поэтому я сдержала свое обещание", - прокомментировала свой выбор мать ребенка. Брата Люцифера родители назвали Вольдемаром.

Впрочем, не только сатанисты мастаки на странные имена. В октябре прошлого года в Госдуме озаботились проблемой нелепых имен для детей, которые родители выдумывают то ли по глупости, то ли по каким-то еще причинам. В качестве примера сенатор Петренко привела мальчика с именем БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных - Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). Он «вот уже на протяжении 10 лет живет без документов, так как суд встал на сторону органов ЗАГС Москвы, отказавшихся регистрировать ребенка с таким именем в защиту его интересов».

В качестве постскриптума к теме немножко статистики. Согласно данным психиатрического института имени Сербского о душевном здоровье россиян, Орловская область расположилась на 19 месте (3193 человека с диагнозом «ку-ку» на 100 тысяч населения). Столица на 5 месте. Четыре первых ступеньки занимают кавказские республики, а хуже всего с психическим здоровьем обстоят дела в Алтайском крае, Чукотском и Ямало-Ненецком АО.

newizv.

***

Выявлены самые «сумасшедшие» регионы

По данным Центра имени Сербского, в стране насчитывается 1,1 млн человек с диагнозом психоз и слабоумие, у 900 тыс.больных диагноз «умственная отсталость», у 2 млн человек — расстройства непсихотического характера  («небуйные»), в лидерах Алтайский край и Чукотка.

Минздрав и главный психиатрический институт страны — Исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского — предоставили Лайфу статистику о душевном здоровье россиян. Последние имеющиеся данные — итоги 2015 года, результаты 2016-го подведут этой весной, но из года в год регионы-лидеры почти не меняются. Речь идёт о россиянах, которые обратились за психиатрической помощью и по итогам исследования находятся под диспансерным наблюдением с различными диагнозами. Ранее это называлось «психиатрический учёт», но в медицинской среде оно имеет явно негативный советский подтекст — тогда учёт был пожизненным и психиатрический статус любого гражданина был, по сути, публичным. По закону «О психиатрической помощи…» сейчас похожее понятие называется «диспансерным наблюдением» и оно может назначаться принудительно (как и стационарное лечение в больницах).

Хуже психическое здоровье в удалённых регионах: Алтай, Чукотка, ЯНАО, а также в Пермском и Красноярском краях. В европейской части России со знаком минус выделились Тверская и Ивановская области, «суровые» челябинцы на седьмом месте. Передовиками по психическому здоровью оказались кавказские регионы, а Москва заняла почётное пятое место с конца, рядом с другим городом федерального значения — Севастополем. Петербург оказался в середине списка с результатом в 2618 психически больных на 100 тыс. человек.

Карта безумия России

Руководитель отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии Центра имени Сербского Борис Казаковцев в разговоре с Лайфом отметил, что «на юге, на Кавказе психическая заболеваемость ниже в 3–4 раза, чем в средней полосе России и на Севере». Потому что на юге не принято идти к психиатру: позор на всё село? Нет, отвечает Казаковцев: «Подобная тенденция прослеживается не только в психиатрии, но и по многим показателям здоровья южан».

Общие показатели численности сумасшедших достигали пиковых значений 10 лет назад. Тогда психические заболевания были зафиксированы у чуть более 4,25 млн человек. С тех пор контингент психически больных в России падает, и на конец 2015-го это 4,04 млн человек. «В предшествующие годы, начиная с 2006 года, показатели общей заболеваемости ежегодно уменьшались в диапазоне от 0,2 до 1,6%. Это обусловлено снижением начиная с 2005 года первичной заболеваемости психическими расстройствами. Причина этой динамики сейчас изучается», — говорит Борис Казаковцев. Он в течение 16 лет был главным специалистом-психиатром Минздрава

Среди психических расстройств — четверть, 1,1 млн человек, страдают от психоза и слабоумия (из них свыше 500 тыс. человек с шизофренией), ещё у четверти больных (900 тыс.) диагноз «умственная отсталость», и у 2 млн человек — расстройства непсихотического характера, «небуйные». «4 млн человек — это те, кто обратился. А на самом деле, по некоторым данным, в том числе зарубежным, у нас около 14 млн психически больных, это включая и лёгкие психические, и наркологические расстройства. Когда расстройство тяжёлое, приходится так или иначе обращаться» (Борис Казаковцев).

Запросы о психическом здоровье сторонними организациями (кроме судов, следователей и медучреждений) запрещены — иначе нарушение врачебной тайны, говорит директор НИИ наркологии Татьяна Клименко, экс-помощник министра здравоохранения. Она указала, что справки о психическом здоровье выдаются психдиспансерами самим гражданам, а требовать таких справок работодатели могут только от представителей профессий из приказа 302-Н Минздрава (учителя, воспитатели, врачи, лифтёры, крановщики, подводники, шахтёры, общепит, транспортная сфера, охранники, спасатели и проч.).

Число россиян на диспансерном учёте, как следует из сборника Росстата «Здравоохранение в России — 2015» (выходит один раз в два года), сейчас составляет около 1,5 млн человек.

Что влияет на психическое здоровье сильнее всего? Отчасти рейтинг самых психически здоровых регионов совпадает с рейтингом трезвости: «Очень многие психически больные имеют проблемы с алкоголем и наркотиками, а у многих употребляющих алкоголь и наркотики, естественно, часто проблемы с психикой. Вообще, очень многие исследователи считают, что проблемы с алкоголем и наркотиками в основном вторичны и являются следствием какого-то психического расстройства. Это необязательно шизофрения, это может быть психопатия или иные формы. Ведь все выпивают, но не у всех формируется алкоголизм. Конечно, на психологически-биологические особенности организма накладывается социальный фон. Стрессовые ситуации обостряют патологию, поэтому чем больше социальных проблем, тем больше проявляются ранее скрытые психические расстройства — в том числе из-за употребления алкоголя и наркотиков. И так круг замыкается» (Татьяна Клименко).

"Лайф".
 
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