МП "ПАТП" изобрело новую профессию - странствующий кондуктор. Иначе как новеллой эту разработку МП «ПАТП» назвать не получается. Железные горцы давно привыкли уже, что в автобусе может не оказаться кондуктора, однако муниципальный пассажироперевозчик тем не менее постоянно жалуется на безденежье. На днях ваш корреспондент на улице Королёва решил, что именно в такой ситуации оказался, но на центральном рынке в салон зашла контролёрша и принялась… продавать билеты. Оригинальная идея, ничего не скажешь. Голь на выдумки хитра.