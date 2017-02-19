|Голь на выдумки хитра
|Воскресенье, 19 Февраль 2017
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МП "ПАТП" изобрело новую профессию - странствующий кондуктор.
Иначе как новеллой эту разработку МП «ПАТП» назвать не получается. Железные горцы давно привыкли уже, что в автобусе может не оказаться кондуктора, однако муниципальный пассажироперевозчик тем не менее постоянно жалуется на безденежье. На днях ваш корреспондент на улице Королёва решил, что именно в такой ситуации оказался, но на центральном рынке в салон зашла контролёрша и принялась… продавать билеты. Оригинальная идея, ничего не скажешь. Голь на выдумки хитра.
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