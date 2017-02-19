Ивановскую пенсионерку осудили за кражу еду у соседей. Укради или умри Ивановскую пенсионерку осудили за кражу еды у соседей. Эксперты говорят, что селян буквально загоняют в угол безработица и неизбежные кредиты. В Ивановской области пенсионерку осудили за кражу еды у соседей. В августе женщина похитила кетчуп и немного сахара, через полгода — две банки тушенки, макароны, сахар, печенье и 17 пакетиков чая, всего чуть более, чем на 700 рублей. Как пояснила женщина на суде, ее пенсия — 7 тыс. 300 рублей. При этом 4,5 тыс. рублей уходит на погашение кредита за холодильник. Плюс коммуналка. На питание остается чуть больше 1 тыс. рублей в месяц на двоих. У пенсионерки есть гражданский супруг, он работает на местной ферме, но зарплату там не платят с июня. В прошлом году в Италии суд вынес неожиданный приговор по похожему случаю. На скамье подсудимых оказался иммигрант из Украины, от голода укравший два куска сыра и пачку сосисок. Сначала его приговорили к полугоду заключения и штрафу, однако высший кассационный суд Италии постановил, что кража продуктов для утоления голода не является преступлением. Российский суд счел иначе, и ивановская пенсионерка, несмотря на то, что потерпевшие соседи претензий к ней не имели, получила судимость - год условно. Рост цен на фоне хронической безработицы и задержек зарплат закономерно ведет к обнищанию населения и росту мелкого криминала, считает бывший депутат Ивановской гордумы, юрист Николай Плотников. Как заявил политик корреспонденту «Росбалта», в регионе проявления голода уже не такая редкость. «По всей стране заметен существенный рост цен вкупе с ухудшением качества продуктов. В Иваново можно увидеть людей, которые собирают объедки у помоек, людей, которые просят денег на еду. Если человек, которому нечего есть, идет на кражи продуктов питания, то его надо освободить от ответственности, перевести это нарушение в разряд административных правонарушений. Власти могут заявить, что это приведет к „произволу“, но этот „произвол“ надо устранять другими способами, а именно: дать людям работу и возможность зарабатывать», — рассказал Николай Плотников. По словам политика, в Ивановской области велика скрытая безработица. «Фабрики давно закрылись, на „Автокране“ сокращают смены и уменьшают зарплаты, полгорода работает продавцами или таксистами, а на работу в госслужбы — чиновниками или полицейскими — можно попасть только „по блату“. В сельской местности невозможно вообще зарабатывать. Буквально позавчера стало известно, что в Комсомольске закрывают филиал энерготехникума. В результате район лишится специалистов, а коллектив филиала техникума останется без работы. И куда идти людям предпенсионного возраста — тоже придется воровать?», — интересуется Николай Плотников. Предупреждения дальнобойщиков о том, что введение платы за грузоперевозки приведет к росту цен, сбываются, считает представитель Объединения перевозчиков России в Вологодской области Сергей Городишенин. Как заявил общественник, система «Платон» ударила, прежде всего, по стоимости продуктов. «Грузоперевозчики повышают плату за свои услуги, и эти расходы на доставку закладываются в стоимость тех же овощей, молочных, мясных продуктов, хлеба. Сам хожу в магазин и вижу, как старики считают мелочь, чтобы купить себе какой-нибудь творожок, жалуются на рост цен. Если раньше семье из двух человек хватало на продукты пятисот рублей в день, то сегодня надо выложить уже тысячу. При этом безработица растет, коммуналка дорожает, а средние зарплаты далеко не дотягивают до официально декларируемых», — сказал Сергей Городишенин. Общественник уточнил, что плата по «Платону» не единственный источник удорожания грузоперевозок. Вверх также ползут цены на топливо, что опять же сказывается на стоимости перевозки грузов. В истории с ивановской пенсионеркой есть еще один важный момент: большую часть своей пенсии она вынуждена отдавать в виде процентов по кредиту. Руководитель проекта «Стоп!Коллектор», член штаба ОНФ Челябинской области Вячеслав Курилин рассказал, что кредитные организации часто не доводят до заемщиков всю информацию об условиях займа, вынуждая платить большие проценты. Часто люди берут в долг, чтобы рассчитаться по старым долгам. «Во время рейдов по „микрофинансовым компаниям“ приходилось встречать людей, заемщиков, которые просто не отдают себе отчета, сколько в реальности им придется возвращать денег. Мало того, что у „микрофинансовых“ организаций не все в порядке с разрешительными документами, так люди, которые берут в долг там, не понимают, что в теле кредита заложен большой размер страховок, комиссий и пеней в случае просрочек», — отметил общественник. По словам Вячеслава Курилина, в такие сети часто попадают люди с низким уровнем не только финансовой, но и общей грамотности. «Люди с высшим образованием, как правило, понимают, что лучше потратить время и взять кредит под нормальные проценты в банке, так как рассчитывают алгоритм своих трат. Но надо также понимать, что часто микрозаймы и вообще дорогие кредиты люди берут под давлением коллекторов, взыскателей, когда им нужно срочно получить какую-то сумму, чтобы погасить старый долг. Они в таком случае зажаты в рамки, из них просто выдавливают деньги, они вообще не думают о том, как будут отдавать долги. И тут уже бесполезно рассуждать о какой-либо финансовой грамотности», — пояснил общественник. Люди часто вынуждены переплачивать по кредитам и микрозаймам из-за неверного информирования кредиторами, считает и председатель «Агентства защиты прав потребителей финансовых услуг» Елена Фасахова. «Заемщики невнимательно читают или вообще не читают условия кредитного договора в части размера процентной ставки кредита к сумме займа. Уже подписав, согласившись с условиями договора, они потом замечают, что сумма переплат оказывается в два-три раза больше, чем они полагали», — сообщила эксперт. Елена Фасахова отметила, что часто пострадавшими становятся пенсионеры. «Они поддаются на красочную и заманчивую рекламу, в которой в некоторых случаях потребителей вводят в заблуждение: на рекламном щите указана некая процентная ставка, и, когда гражданин приходит подписывать договор, он думает, что берет кредит по тому проценту, который указан в рекламной акции, не вдаваясь в условия кредитования, не читая договор. А в итоге процентная ставка оказывается в разы больше. Также часто пенсионеры берут микрозаймы, не зная, что проценты начисляются в день, и потом удивляются, что процентная ставка составляет 800% годовых, и они должны отдать сумму, в несколько раз большую, чем брали», — констатировала общественница. Среди пострадавших также нередко оказываются жители сельской местности, не имеющие опыта общения с кредитными организациями. Иногда это происходит в местностях, где закрылись отделения Сбербанка, но работают микрофинансовые организации. Осенью 2016 года законодательное собрание Краснодарского края направило обращение председателю Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк России» с просьбой пересмотреть планы по сокращению числа банкоматов и отделений на селе. Как отмечалось в обращении, в крае растет недовольство, поскольку сокращение привело к проблемам с получением пенсий, социальных пособий, обналичиванием заработной платы. «Если закрываются дополнительные офисы, то банк должен поставить банкомат либо оповестить жителей о возможностях получения финансирования на другой территории. Это не обязательное требование, но это должна быть политика кредитной организации для сохранения возможности предоставления жителям финансовых ресурсов. В то же время, если микрофинансовая организация придет на какую-то территорию, то действующее законодательство никак не может ограничить ее деятельность. Однако иногда происходят неблагоприятные последствия. Например, в наше агентство сравнительно недавно поступило огромное количество обращений из Краснодарского края. Там уже правоохранительные органы определяют, стали ли граждане жертвами мошеннических действий. Подобное оказывается возможным из-за того, что многие жители сельской местности не имеют финансовой грамотности и иногда подвержены нерациональному финансовому планированию», — пояснила Елена Фасахова. Российские села может накрыть проблема невыплат людьми микрозаймов и процентов по ним, считает секретарь Ростовского обкома КПРФ, эксперт по аграрной политике Вера Тишкова. Сейчас наблюдается процесс, когда селяне начали все чаще брать денег в долг. «По наблюдениям, люди толпами пошли в эти „микробанки“. Причем, как правило, это малообеспеченные и малограмотные люди. Посмотришь на них и думаешь: „Боже мой, куда ж вы набираете долги, и как ваши семьи будут их отдавать!“. Но пытаешься с ними разговаривать и выясняется, что у них есть сиюминутное желание получить деньги, а дальше — хоть трава не расти. Кто объясняет, что у него дети голодные и потому деньги срочно нужны, а кому просто выпить нужно», — констатировала Вера Тишкова. Эксперт подчеркнула, что, по ее мнению, отсутствие работы, задержки зарплат на селе при росте долговой кабалы неизбежно приведут к невозможности людей платить по процентам. Создается впечатление, что в стране орудует своего рода криминальная группировка, которая задирает цены и вгоняет граждан в долги. Однако на скамье подсудимых почему-то оказываются пострадавшие от этой группировки, например, бедная ивановская пенсионерка. rosbalt.ru .