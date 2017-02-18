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Обойдёмся без суперменов (официально) Печатать E-mail
Пятница, 17 Февраль 2017

У Серого дома - новая бирюлька, т.н. проектный офис.

Железногорск взял курс на проектное управление

В ЗАТО начата работа по формированию муниципального проектного офиса.

Данная структура позволит внедрить новые, прогрессивные подходы в систему управления территорией. Накануне Глава ЗАТО г.Железногорск Вадим Медведев обсудил организационные вопросы с участниками рабочей группы  - заместителем Главы Администрации ЗАТО г.Железногорск Андреем Шевченко, председателем комиссии по вопросам местного самоуправления  Совета депутатов Сергеем Шарановым, руководителем Аппарата Совета депутатов Игорем Шакировым, заместителем генерального директора АЭВ «Кластер инновационных технологий ЗАТо г.Железногорск» Евгением Гетцем и директором по развитию компании «Инвестинжиниринг» Сергеем Панченко.

- Систематизировать работу по управлению городской территорией и синхронизировать планы Государственных корпораций «Росатом» и «Роскосмос», ФМБА и госорганов. Решать, в частности, эту задачу будет проектный офис, - прокомментировал Вадим Медведев.

В администрации Железногорска напомнили, что в июне 2016 года Президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что для эффективной реализации ключевых направлений государственной политики в стране планируется внедрить проектный принцип управления, уйдя от действующей «порученческой» системы. Такой подход позволит за счет повышения качества управления более эффективно использовать бюджетные средства, сконцентрировав ресурсы на реализации приоритетов. Тогда же был создан Совет при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, который определил 11 основных направлений развития страны. В рамках выделенных приоритетов и будут реализованы федеральные проекты развития, в которые будут интегрированы программы развития Красноярского края.

В феврале глава Красноярского края Виктор Толоконский подписал указ «О создании Совета при Губернаторе Красноярского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам». Среди основных задач  — координация деятельности органов власти и местного самоуправления, экспертного и предпринимательского сообществ при реализации проектов и программ, совершенствование проектной деятельности в органах исполнительной власти  и др.

24rus.ru.
 
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История Железногорска
17.02.2011
в VIII Красноярском экономическом форуме ЗАТО Железногорск впервые принял участие как отдельная территория. Железногорск презентовал эксклюзивный проект территории высоких технологий. Его девиз: «Железногорск - эффективный город, где рождается будущее»

по материалам библиотеки им.Горького
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г Железногорск, Красноярский край
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