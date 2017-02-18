Сыну Николая Патрушева удивительно везёт в бизнесе. «Росраспилбанк» Дмитрия Патрушева Россельхозбанк (РСХБ) купил себе офис в престижном районе Москвы. Как говорят источники, близкие к банку, офис приобретен для его собственных нужд. Общая площадь здания составляет 10 тысяч квадратных метров. Его ориентировочная цена - 1,2 миллиарда рублей. Все бы ничего – ну купили и купили. Только вот экономическое состояние самого Россельхозбанка в связи с последней покупкой наводит участников рынка на серьезные размышления. Ведь РСХБ на протяжении уже довольно долгого времени работает с невероятными убытками. И убытки эти растут с каждым годом просто в геометрической прогрессии. Так, в 2014 году банк оказался в минусе на 7,5 миллиардов рублей, на следующий год эта цифра увеличилась почти в 10 раз, превысив 70 миллиардов , а в прошедшем году финансовая «дыра» перевалила за 80 миллиардов! И это при том, что Россельхозбанк получает значительные дотации от правительства страны. Ведь он – основной кредитор агропромышленного комплекса. Следовательно, при общем подъеме сельского хозяйства должен кататься как сыр в масле. Но вместо этого – почти финансовый крах. Почему так происходит? Все без исключения финансисты сходятся во мнении, что причиной тому является недальновидная и порой просто безумная политика руководства РСХБ. Казалось бы, председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев в этой ситуации должен из кожи вон лезть, чтобы выправить положение. Однако, зачем включать мозги, если можно пойти по давно проторенному пути – подоить государственный бюджет. Дмитрий Патрушев, сын бывшего директора ФСБ Николая Патрушева, имеет сразу 4 высших образования. Образованность просто невероятная. Человек просто семи пядей во лбу! Однако знающие обоих Патрушевых люди утверждают, что целую россыпь дипломов Патрушев-младший приобрел во многом связям Патрушева-старшего . Во многом благодаря связям папы Дмитрий возглавил и Россельхозбанк. Возглавил в невероятном молодом возрасте – в 35 лет. Получив такое хлебное место, Дмитрий Патрушев засучив рукава, начал руководить банком во благо… нет, не его процветания, а процветания своей семьи. Банк стал постоянным кредитором на самых льготных условиях бизнеса, которым владеют его родственники. В числе таких фирм называется компания «Агро-Лайн». Как выяснили журналисты, ее хозяином является кузен Дмитрия Патрушева и, соответственно, племянник Николая Патрушева Алексей Патрушев. То есть не надо быть большим аналитиком, что руководитель РСХБ нагло и не стесняясь использует в личных целях свое служебное положение. Особенности работы РСХБ Как и у любого другого банка у РСХБ много должников. И с ними ведется очень активная работа. Только не в экономической плоскости, как обычно принято, а в откровенно силовой. Для возврата долгов Россельхозбанк просто забирает все активы предприятия-должника. При этом никаких предварительных переговоров насчет уступок в сроках оплаты никогда не ведется. Схема простая: иск в арбитраж о банкротстве и юридический захват целого предприятия. Не напоминает ли это банальное рейдерство, причем, вполне себе узаконенное? Самый яркий пример – агрохолдинг «Изумрудная страна». Банк выдал предприятию кредит для проведения посевной кампании, который обычно берут все аграрные предприятия. «Изумрудная страна» в силу некоей инертности сельхозбизнеса задолжала РСХБ больше 8 миллиардов рублей. Что сделал Патрушев? Вместо обещанных процентных поблажек за так называемый «короткий кредит», он потребовал его досрочного погашения. Естественно, что у владельцев холдинга, семьи Антипиных, столько денег сразу не нашлось. Тогда в дело вступили суды, судебные приставы и… ребята из группы «физической поддержки» РСХБ. Хозяйство было фактически взято приступом, а его управляющие просто выброшены на улицу! Таким же манером Россельхоз банк забрал, или, называя вещи своими именами, просто «отжал» такие крупные предприятия, как ОАО «Безенчукский элеватор», ОАО «Подбельский элеватор», ОАО «Похвистневский элеватор», ОАО «Кошкинский элеватор», ОАО «Алексеевский ХПП», ОАО «Жито» (мукомольный завод), ОАО «Самарский комбикормовый завод», строящийся свинокомплекс в Красноармейском районе, маслоэкстракционный завод на базе Безенчукского элеватора, а также три молочно-товарных комплекса на 1200 голов . Патрушев «банкует» с бандитами? Давно уже ходят слухи, что РСХБ водит откровенную дружбу с преступным сообществом. В это трудно поверить, зная в каких структурах всю жизнь отработал отец Дмитрия Патрушева. Однако факты говорят сами за себя. Так, например, почти доподлинно известно, что банк щедро кредитовал предприятия, подконтрольные печально знаменитой банде Цапков, которая многие годы наводила ужас на сельское население Краснодарского края . Также с приходом в Россельхозбанк Дмитрия Патрушева, его подчиненные раз за разом стали обвиняться в банальном выводе денег из банка «налево». Это и случай в алтайском филиале РСХБ, где местные руководители кредитовали фирму и б ез того задолжавшую 20 миллиардов рублей . Это и дело бывшего управляющего ярославским филиалом Андрея Лебедева, который фактически присвоил себе часть денег при выдаче кредита одной из компаний на сумму 350 миллионов рублей. Еще вспоминается скандал, когда злоумышленники под предлогом кредитования банком аффилированных предприятий ОАО АПК «ОГО» фактически своровали у кредитной организации более миллиарда рублей. И такого рода историй у РСХБ хоть пруд пруди! Но дело, проводимое Патрушевым – младшим по-прежнему цветет и процветает дальше. В то время как селяне, на которых и должен работать банк, стонут от безденежья и драконовских условий своего кредитования, Россельхозбанк покупает себе апартаменты более чем за миллиард. moscow-post.com . *** Новым руководителем государственной компании «Ростелеком» может стать сын секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева Дмитрий Патрушев. Сейчас компанию возглавляет Сергей Калугин, однако он в скором времени покинет занимаемую должность. Одной из причин ухода Калугина называют его негативное отношение к приобретению холдинга «Т2 РТК Холдинга», которое было создано путем слияния мобильных активов «Ростелекома» и сотового оператора «Tele2 Россия». Госоператор получил в совместном предприятии 45%, остальное — у консорциума инвесторов в составе ВТБ, структур банка «Россия» Юрия Ковальчука и «Северстали» Алексея Мордашова, сообщает РБК. Еще одна причина отставки Калугина – снижение социальной нагрузки, которую должна брать на себя государственная компания. По словам источников, г-н Калугин больше думал о бизнес-показателях «Ростелекома». og.