Николай Сивчук настаивает на пересмотре программы капремонтов. Открытое письмо собственникам ж. д. по ул. Восточной, 30 Капитальный ремонт нашему дому не потребуется более 60 лет, т. е. на протяжении двойного срока действия принятой правительством РФ программы! Реплика специалиста-собственника. Ожидаемый расчётный срок службы нашего дома (здание серии 111-83 эл) - 125 лет. В эксплуатации наш дом находится всего 40 лет, т. е. до пенсионного возраста ему можно спокойно (без мыслей о кап. ремонте несущих конструктивных элементов здания) жить не менее 60 лет. Я утверждаю это как главный конструктор, проектировавший последний Железногорский вариант серии 111-83. Дело в том, что все несущие конструктивные элементы нашего дома (фундаменты, стены, перекрытия, покрытия-крыши) имеют гарантированный срок службы 125 лет. В нашем доме нет деревянных несущих конструкций с относительно малым сроком службы и нет многослойных наружных стен с использованием так называемых эффективных утеплителей, срок службы которых в несколько раз меньше срока службы применённых в нашем доме долговечных однослойных керамзитобетонных стен. Таким образом, навязанный нам сверху капитальный ремонт конструктивных элементов в данном конкретном случае совершенно ничем не обоснован. Мы должны это понимать и жёстко отстаивать свою позицию. В Постановлении Конституционного суда от 14 апреля 2016 года сказано, что ПРОГРАММЫ КАПРЕМОНТА ДОЛЖНЫ РАЗРАБАТЫВАТЬСЯ С УЧЁТОМ ПОТРЕБНОСТИ ЖИЛЬЯ В РЕМОНТЕ. Вот что предусмотрено выполнить в рамках программы капремонтов для нашего родного дома. Первый ремонт запланирован на 2018 год в виде ремонта крыши стоимостью 1,48 млн. рублей. Категорически заявляю, что капремонт крыши нам не потребуется более полусотни лет! Крыша – это то, на чём укладывается кровля. Иначе говоря, капремонт крыши – это замена или дорогостоящий ремонт несущих конструкций. Подозреваю, что в нашем случае запланирован обычный текущий ремонт мягкой кровли, который выполняла и обязана всегда впредь выполнять управляющая организация за наши кровные, которые мы ежемесячно платим по графе «Содержание и ремонт общего имущества дома». Подозреваю также, что мошенническим образом с нас хотят получить полтора миллиона рублей только за то, что рядовой текущий ремонт просто назвали капитальным. Кстати сказать, уже более миллиона рублей собственники дома внесли на капремонты и теперь эти деньги просто бездарно и обидно обесцениваются… Для нашего дома аж на 2043 год запланирован также капремонт фасадов стоимостью 6,13 млн. рублей! Немногие из многих наших пенсионеров доживут до того времени. Имею сомнения в обоснованности этой немалой суммы. Если в смете предусмотрена покраска и ремонт швов, то эти работы должны проходить в рамках обычных текущих ремонтов, которые оплачиваются нами ежемесячно. Если же в смете предусмотрен действительно реальный капремонт, например, утепление фасадов, то я буду категорически против этой абсолютно нецелесообразной затратной, а потому глупой затеи. Итак, две запланированные позиции по капремонтам нашего дома с суммарной стоимостью более 7,6 млн. рублей являются, очень мягко говоря, необоснованными.

Но есть ещё 5 запланированных позиций, по которым суммы вообще отсутствуют. Эти позиции касаются капремонта электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации, а также подвала. Что касается капремонта подвальных долговечных конструкций (свайные фундаменты и стены), то при нормальных условиях эксплуатации, обеспечение которых лежит целиком на управляющей организации, они могут и должны служить без капремонта многие десятилетия. Позицию эту надо на данном этапе снять. А оставшиеся запланированные 4 позиции капремонтов оборудования электроснабжения и водонесущих труб сначала надо обосновать и составить соответствующие сметы. Только после согласования этих смет с нами-собственниками можно оценить РЕАЛЬНУЮ потребность в капремонте нашего дома. Стоимость капремонтов по этим позициям относительно мала, а потому уже накопленных средств может оказаться достаточно. Поскольку нами уже внесены взносы на капремонт в сумме более миллиона рублей, а соответствующих обосновывающих сметных расчётов на реальные капремонты пока вообще нам не предоставлено, постольку мы, как полагаю, имеем право (с учётом и опорой на Постановление Конституционного суда по данному вопросу) приостановить дальнейшее внесение взносов на капремонт. Логическим обоснованием приостановки внесения взносов является также и тот упрямый факт, что накопленных и неиспользованных для капремонтов средств предостаточно для освоения остатков в течение многих лет. И ещё один аргумент в пользу отказа от капремонта инженерных систем состоит в том, что в нашем доме, которому 40 лет, все инженерные системы уже должны быть подвергнуты капремонтам до начала действия объявленной Правительством РФ программы. Поэтому в течение 30 лет поборы в виде соответствующих взносов с собственников являются с правовой точки зрения сомнительными и должны отменяться. Если же какие-то инженерные системы требуется в данный момент подвергнуть капремонту, то такой капремонт должен выполняться должником, т. е. управляющей организацией. В итоге: исходя из вышеизложенного все внесённые взносы на капремонт должны быть возвращены нашим собственникам в полном объёме. Н. Сивчук.