Будни города Жо: кони, цыгане и торжество высоких технологий. БУДНИ ГОРОДА ЖО. СДАЁМ ПОЗИЦИИ Железногорск Железногорску в России не брат, не друг и не однофамилец. И даже хуже того. «NATIONAL GEOGRAFIC» ПРЕДСТАВЛЯЕТ Печаль моя темна, граждане. Абсолютно необъяснимым образом Нашгород проигрывает информационную гонку, а ведь у нас есть промышленный парк, инновационный ядерно-космический кластер, территория опережающего развития и лично тов. Медведев В.В., наконец! А у конкурентов что? Тайга с цыганами, да самая большая яма в области? Вы только посмотрите, какими шулерскими приёмами пробиваются они в топ российских новостей: «12 февраля в Железногорске Курской области входе проведения рейда по местам несанкционированной торговли ветеринары обнаружили продукцию без ветеринарных сопроводительных документов. У продавцов изъяли соленое свиное сало и колбасные изделия. - Колбасные изделия оказались произведены украинскими предприятиями. Торговала ими гражданка, зарегистрированная в Сумской области Украины, - поясняют в Управлении ветеринарии Курской области. - Ранее эта женщина уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение. Изъятые колбасу и сало поместили в холодильную камеру местной станции по борьбе с болезнями животных. От каждого вида продукции были отобраны пробы для исследований, в ходе которых в варено-копченой колбасе Новожанивского комбината Украины был выявлен геном вируса африканской чумы свиней». Звали, звали войну – и вот она на пороге. Наш неудавшийся собрат с востока тоже не выбирает средств, лишь бы его заметили федеральные СМИ - и ведь замечают! А ведь мы такие сюжеты могли бы генерировать по нескольку раз за год. Можно подумать, у нас кони по проспекту Курчатова не гуляют сами по себе. Но мы же честно победить хотим, на позитиве. А эти, блин… «Более года по улицам города Железногорск-Илимский бродят бесхозные лошади. Летом они щиплют траву, зимой добывают еду из мусорных баков. Неравнодушные горожане подкармливают животных. Спят кони в заброшенном доме среди сломанных досок и битого стекла. Из-за отсутствия ухода и нормальных условий некоторые лошади гибнут. Как написала жительница Железногорска-Илимского в рубрике «Мобильный репортер», одна из них долго умирала прямо на глазах у прохожих, в том числе детей. Но боятся горожане не только за будущее брошенных лошадей. Они опасаются, что крупные животные, которые без надзора бродят по улицам и дворам, где играют дети, могут представлять опасность. В любой момент любопытный малыш может подойти слишком близко и получить удар копытом. Кроме того, подобная ситуация вряд ли соответствует санитарным нормам. Только в текущем году полиция пять раз реагировала на обращения горожан, в прошлом году — более десяти раз. Собственников животных доставляли в администрацию Железногорска-Илимского, где их штрафовали. Горожане ждут от властей реального решения вопроса. Увезти животных, продать или пристроить в приют невозможно, пока у них есть законный владелец. «Лошади принадлежат цыганской семье. Животные чипированы, поэтому по закону мы не можем их изъять, — сообщил заместитель главы Железногорска-Илимского Виталий Персилов. — То, что лошади бродят по городу, нам объяснили тем, что их нечем кормить, корм не закупили. Всего без надзора бродили две лошади и три пони. Пони сейчас стоят в загоне, а лошади, по словам хозяев, постоянно сбегают». ЖЕЛЕЗНЫЕ И КРИМИНАЛЬНЫЕ Каково, я вас спрашиваю? Про более мелкие, но ещё более вонючие ухищрения этих негодяев даже и вспоминать не хочется. Но надо, ибо ничем не брезгуют они. Вот, например, одно и то же преступление совершенно спокойно приписывается и Красноярскому краю, и Курской области: Новый жанр в журналистике открыт, похоже. ф Впрочем, справедливости ради нужно заметить, что отечественный географический кретинизм отнюдь не на пустом месте возник. Сама природа, похоже, то и дело путается во всех этих Железногорсках. Чего от людей тогда требовать? Матрица, одно слово. *** Дабы два раза не вставать, давайте заодно перелистаем свеженькие железногорские криминальные хроники. Там, в общем, ничего удивительного нет. Скорее, наоборот. «В городе Железногорск-Илимский Иркутской области инспекторы ГИБДД задержали 33-летенего мужчину, который находился за рулем с явными признаками алкогольного опьянения. Около 03 часов ночи на одной из улиц города остановили «ВАЗ-21099», водитель которого вел себя неадекватно и сразу же стал выражаться нецензурной бранью. На требование предъявить документы, мужчина отреагировал тем, что схватил инспектора за рукав форменного обмундирования и зажал руку полицейского стеклом, после чего попытался начать движение. Благодаря грамотным действиям стражей порядка автомобиль был незамедлительно блокирован, а управлявший им гражданин задержан». *** «В Железногорске завершился суд над бывшей управляющей местного отделения банка. Все началось с того, что в банк пришел клиент и рассказал, что хотел бы продать свою фирму. Банкирша предложила с продажей повременить, а пока ввести в число владельцев ее знакомого, а фирме выдать кредит. Деньги (один миллион рублей) после обналички она забрала себе. Этого предприимчивой управляющей оказалось мало. Она договорилась заключить фиктивный договор покупки фирмой дополнительного оборудования. После этого женщина подготовила документы на новый кредит уже на четыре миллиона рублей. Поначалу подставная фирма гасила кредиты. Но чтобы не возвращать всю сумму, банкирша начала процедуру её банкротства. Но после того как судебные приставы начали описывать имущество фиктивного хозяина фирмы, тот испугался и обратился в полицию. Бывшая управляющая банком на суде вину признала частично — говорила, что все кредиты намеревалась вернуть. Суд признал подсудимую виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере и с использованием служебного положения. В итоге женщину приговорили к лишению свободы на 4,5 года в колонии общего режима и штрафу в 250 тысяч рублей. Кроме того, осужденная должна выплатить банку, в котором раньше работала, возмещение ущерба в 3,6 миллиона рублей. Бывшую банкиршу арестовали прямо в зале суда». *** В следующем сюжете прямых указаний на Железногорск пока не имеется, но уж больно фактура специфическая: «Следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) по факту хищения в 2013 году шести миллионов рублей, выделенных на разработку систем управления в космической отрасли из бюджета РФ. По подозрению в совершении данного преступления задержаны 37-летний руководитель научно-исследовательского управления, а также 31-летний директор аффилированного коммерческого предприятия. По предварительной версии следствия, в 2013 году руководитель научно-исследовательского управления в рамках государственного контракта заключил договор на шесть миллионов рублей с директором коммерческой организации по разработке систем управления в космической отрасли. При этом организация, учредителями которой являлись родственники руководства научно-исследовательского управления, не имела какой-либо материально-технической базы и штата научных сотрудников для создания специальных высокотехнологичных автоматизированных систем управления в космической отрасли. В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ». Три года считали компетентные органы научных сотрудников коммерческой организации и, сосчитав, наконец, пришли к выводу: ба, да это жулики!? Велика Россиюшка, а дальше отступать, кажется, некуда. КСТАТИ, ОБ ИННОВАЦИЯХ Посёлок Емельяново – это не только место, куда убегают умирать заколючинские обокластеры . Если бы! Как показывают последние события, все его окрестности – суть ещё и подшефная наша территория. Выморочная, но наша: «Опять неладно в селе Еловое. Теперь причиной проблем рядовых жителей села стало отключение от глобальной сети Интернет местного отделения Почты России, - сообщает портал moyaokruga.ru . - Теперь все, кто что-то отправляли в Еловом на почте, остались без возможности быстро, как привыкли, это сделать. Можно, конечно, если есть возможность доехать до Емельяново, и там заплатить за коммуналку, электричество и так далее… Но это время, да и возможность доехать не у всех есть. - Ни чего у нас нет, - в характерной для выражения народного раздражения форме реагирует на мое обращения депутат сельсовета Валентина Нижегородцева. – Интернета на почте нет давно, и когда появится не понятно. Чтобы решить проблему, я обратилась в емельяновское почтовое отделение. Мне сказали, что все районные отделения управляются из Железногорска. Я обратилась к железногорскому начальнику. Тот отправил меня в Красноярск, к своему начальнику. Представитель краевого подразделения "Почты России" Владимир Вячеславович Панфилов сообщил мне, что о проблеме еловского подразделения известно, что заявка на выполнение соответствующих работ составлена и направлена по инстанциям… Меж тем, чтобы помочь – чтобы подключить почтовое отделение к сети Интернет, нужно всего-то снять антенну со старого места и прикрепить ее на стену здания, где почта работает теперь. Конечно, еще подключить, настроить…» Думаю, депутата Гаврилова привлечь нужно. Он по-быстрому сгоняет туда с отвёрткой и всё исправит. Почему не Кулеша, спросите вы? Ну, он сейчас настолько занят геополитическими проблемами, что с такой фигнёй обращаться просто стыдно. Как два заколючинских сокола Ж. сражались с фондом капремонтов, мы вам уже рассказывали. Сегодня – другая история: «Как помочь обездоленным дольщикам?» «Сегодня состоялось совместное заседание комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и комитета по безопасности и защите прав граждан. Алексей Кулеш, председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству рассказал представителям СМИ: «Темой нашего заседания станет реализация Закона края «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Красноярского края», а также ситуация на рынке долевого строительства жилья в крае. Мы попытаемся понять, что необходимо предпринять для того, чтобы дольщики-инвесторы в крае чувствовали себя защищенными». Алексей Кулеш напомнил, что с 1 января 2017 года в законодательстве произошли серьезные изменения, которые должны бы сделать невозможным мошенничество и злоупотребления в сфере долевого строительства. Например, создан государственный компенсационный фонд, куда каждый застройщик должен отчислять 1 процент от суммы застройки. Однако несовершенство законодательства в этой области в предыдущий период привело к тому, что значительное число граждан страдает, пытаясь решить жилищную проблему, получить качественное и недорогое жилье. Всего в крае 21 объект имеет проблемы — остановку или вялотекущее строительство. Основная их масса находится в Красноярске, есть такие объекты в Сосновоборске и Железногорске. Парламентарии приняли информацию о ситуации на рынке долевого строительства к сведению…» *** Однако вернёмся к более профильным для Нашгорода инновациям. «Новосибирский телеком-оператор «Сибирские Сети» выводит свой бренд на рынок Красноярского края и отказывается от большинства торговых марок ГК «Норильск-Телеком», с которой он интегрировался ранее. А в двух городах — Железногорске и Норильске — «Сибирские Сети» планируют сохранить бренды «Атлас» и «Норильск-Телеком» соответственно». И главное на сегодня: «Опорный университет подписал соглашение о сотрудничестве с Центром молодежного инновационного творчества "Клаб" г. Железногорска. Для вовлечения школьников Красноярского края в научно-техническое творчество команда ЦМИТ планирует проводить мастер-классы, в ходе которых команды старшеклассников будут собирать модели дронов, оборудованные системой управления «от первого лица», готовить их к запуску и проводить различные испытания. Кроме того, на базе ЦМИТ планируется проводить подготовку школьников и студентов к различным олимпиадам и соревнованиям». Вот свезло, так свезло! ОПЕРЕЖАЯ РАЗВИТИЕ Красноярские «Городские новости» на днях представили публике обновлённую картину краевой агломерации. Я не шучу: «Численность населения городского округа город Красноярск по состоянию на 1 января 2017 года составила 1 миллион 83 тысячи 865 человек. Предварительная оценка численности постоянного населения по городским округам и муниципальным районом Красноярского края обнародована Красстатом. Численность населения Красноярской агломерации достигла 1 339 805 человек. Так, в городском округе город Железногорск проживает 93 255 человек /…/ Причём, во всех городах и районах, кроме Железногорска, численность населения за 2016 год возросла». *** Тем не менее, демографические проблемы в Нашгороде никуда не деваются. «По России вновь прокатилась волна битв за места первоклассников в престижных школах, - пишет муниципальная газета. - Сообщения об инцидентах, порой переходящих в потасовки между родителями, появились во многих СМИ. В Железногорске, к счастью, обошлось без кулачных боев, но ситуация была также напряженная. В лицее «Гармония» волнений и переживаний у родителей было немало. - Накануне записи в школу я несколько раз просыпалась от кошмарного сна: мой ребенок не попал в 103-ю, - рассказала газете одна из мам. - Мы специально купили квартиру на Юбилейном проезде, чтобы дочь пошла в лицейский класс девочек. Но я знаю, что несколько человек прописали своих детей на нашем микроучастке буквально недавно, они-то и могли составить нам конкуренцию. Как рассказала женщина, они с мужем собирались ночевать в машине у школы, чтобы рано утром одними из первых попасть внутрь здания. И они такие были не одни. - Люди стали занимать очередь еще днем, - рассказала другая будущая родительница «Гармонии». - Кому-то пришла в голову идея записывать очередников в тетрадку. В вестибюле лицея специально поставили стол, за которым по очереди дежурили родители. Говорят, что какая-то мама будущего первоклассника провела всю ночь в школе на диванчике, охраняя драгоценный список. Правда, Елена Дубровская, директор лицея, это не подтверждает. В прошлом году список будущих первоклассников пытались уничтожить, вырывали листы. На этот раз тетрадь проклеили, прошнуровали и охраняли как зеницу ока. Наиболее обеспокоенные мамы и папы до утра действительно дежурили в машинах, припаркованных к зданию лицея…» Интеллектуальный же город, чего вы хочете? Инновационная столица Красноярского края. Ученье свет, неученье тьма. *** «У жителя Железногорска в 2011 году заподозрили рак. В больницах областного центра диагноз не подтвердился, между тем доброкачественное образование стало злокачественным, - это уже снова Курская область банкует. - Мужчина считает, что его обследовали медики без необходимой квалификации, а осложнения в виде метастаз наступили после неправильно проведённой операции. В суде железногорец потребовал оплатить расходы на лечение и судебный процесс, а также компенсировать моральный вред – полмиллиона рублей. Областная больница иск не признала, так как считает, что причастны к лечению были не одно, а три лечебных учреждения. Судмедэкспертиза признала, что технология лечения была неправильной, однако во время обращения правильно поставить диагноз было очень затруднительно. Суд взыскал с больницы моральный вред в размере 20 тысяч рублей, в два раза меньше этой суммы наложил на медиков штраф. Истец с решением не согласен, так как видит предвзятость у судей и сотрудников прокуратуры, и обжаловал решение в областном суде» ( отсюда ). *** «Старейшему жителю Железногорска Василию Владимировичу Петухову 12 февраля исполнилось 103 года. Василий Владимирович прожил непростую жизнь, перенес немало трудностей, но до глубокой старости сохранил бодрость духа. В 1941 его призвали на войну. Он состоял при эвакуационном госпитале поваром. Ему приходилось выполнять не только свои прямые обязанности, но и оказывать помощь раненым. Победу Василий Владимирович встретил в Польше». *** С трудовых фронтов доносят: «По предписаниям инспекторов труда за январь 2017 года погашена задолженность перед 1 212 работниками в 9 организациях Красноярского края на общую сумму 62,5 млн рублей. Полностью погашена задолженность перед 406 работниками Филиала СУ Атомстрой АО «Буреягэсстрой» на сумму 28,9 млн. рублей. В ходе проверки ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ» (г.Железногорск) установлено, что частично погашена задолженность перед 143 работниками на сумму 12,7 млн. рублей за ноябрь 2016 г., не погашена задолженность за декабрь 2016 г. в сумме 8,4 млн. руб. В настоящее время проводятся проверки на основании обращений работников в отношении /…/ филиала Бетонный завод Железногорск ЗАО «Управление карьеро-бетонного хозяйства» и др.». *** Теперь о погоде, как говорится. «Ситуация с уборкой снега в городе, действенность штрафов, разграничение ответственности и многое другое в минувшую субботу обсуждали городские власти и представители управляющих компаний в эфире нашего телеканала на ток-шоу "Тема дня". Последствия недавних снегопадов до сих пор доставляют неудобства курянам. Как в городе, так и в области. В Железногорске из-за неубранного снега мамы с колясками вынуждены сидеть дома. - Во дворах снега по колено в садик невозможно пройти. Жилищники плохо работают. Читала в интернете - многие недовольны. - Когда были сильные снегопады, как справлялись? - Дома сидели! Не выйти погулять, ничего. - По главным улицам: Ленина, Курской - нормально. Во дворах - не во всех. В течение 3-4 дней убирают. С коляской тяжело гулять. Рабочие должны успевать во дворах первым делом убирать, но главные улицы, видимо, нужнее. В городе горняков за порядок отвечают почти 50 машин. В снегопады две подрядные организации, работающие в городе, вывезли более 7 тысяч тонн снега, от гололедицы железногорцев спасали сотни тонн песко-соляной смеси. За дворы, чистота которых вызывает вопросы, отвечают управляющие компании. Александр Бураков, заместитель начальника управления городского хозяйства администрации г. Железногорска: «Взять крупную управляющую компанию, которая имеет технику в своем штате, объем домов по сравнению с другими настолько велик, что они порой в полной мере не могут это все сделать, потому что техники не хватает». *** О лёгком массаже копчика заколючинских властей по поводу самых низких в крае ставок земельного налога мы вам рассказывали недавно. Теперь смотрим, как обстоят с ним дела у наших двойников. «Прокуратурой Нижнеилимского района в ходе осуществления надзора за состоянием законности в сфере обеспечения платности использования земли установлено, что решением Думы Нижнеилимского муниципального района утверждены коэффициенты, применяемые к размеру арендной платы. Повышающий коэффициент установлен в зависимости от вида разрешенного использования земельных участков. Вместе с тем, указанные коэффициенты установлены с нарушением принципа экономической обоснованности. Кроме того, администрацией Железногорск-Илимского городского поселения при выявлении незаконно занятых земельных участков и принятии мер по устранению нарушений, сумма неосновательного обогащения не взыскивается. Прокуратурой района также внесено представление, по результатам рассмотрения которого администрацией поселения эта работа налажена. К настоящему времени судами удовлетворено 5 исков администрации поселения на сумму 1,39 млн. рублей» ( отсюда ). ЗНАКОМЬТЕСЬ: «ГОРОД ГОРНЯКОВ» Почему курский Железногорск до сих пор не переименован в Усманов-сити, можно лишь догадываться. Больно уж он смешной, во-первых… «Участники торжеств по случаю 20-летия Железногорска принимали обращение к потомкам. «Железногорцев тепло поздравляют председатель горисполкома В.А. Алехин, первый секретарь горкома КПСС В.И. Иванов… Участники торжественного праздника приняли обращение к железногорцам 2007 года, которые будут праздновать 50-летие города. Его зачитал бригадир электрослесарей ДСФ В.И. Асеев. Капсулу с обращением решено было замуровать у подножия монумента, сооруженного в честь основания Железногорска, который высится на въезде в наш город». Однако это обращение, к сожалению, все еще остается непрочитанным. «Так как документально не указано конкретное место подножия монумента, где замурована капсула», - пишет пресс-группа администрации города. Очень надеемся, что есть железногорцы, у которых осталось в памяти это событие, и они помогут определить место или хотя бы назовут круг возможных участников этой акции. Жители 20-летнего Железногорска думали о нас и, вероятно, написали для нас всех что-то важное», - полагает echonedeli.ru . Но прежде, чем вы начнёте смеяться, я позволю себе напомнить, как в Красноярске-26 в бетонный фундамент строящегося бассейна целый Сергей Шойгу заложил капсулу с посланием в Светлое Бу. В отличие от нелепых курян мы-то в точности знаем, где лежит заветное письмецо. Но как его оттуда вытащить??? *** Тем временем на заседании городской думы железногорские депутаты приняли ещё одно решение в духе голимого плагиата. Им показалось необходимым оснастить здание администрации собственным флагом. Он «похож на герб города, однако серебряную часть полотна по рекомендации геральдического совета заменили на белую. Верхняя часть осталась голубой, нижняя — белая, а в середине — ромб, символизирующий нижней красной частью карьер, а верхней белой — добытую руду. Большинством голосов предложение было одобрено. Теперь проект отправят на дальнейшее рассмотрение в геральдический совет при Президенте РФ». «Идти в туалет на улице, когда за окном -20, добывать воду, растапливая снег, или ехать за ней к роднику, до которого 8 км, - именно в такой ситуации работают педагоги Веретенинской школы, которая находится в Железногорском районе, - развивает тему kursktv.ru . - К школе не подведен газ, поэтому отопление электрическое, часто бывает холодно. Но главная беда, по словам учеников, - отсутствие водопровода. Из-за этого в холодный двухместный туалет приходится ходить за восемьдесят метров от школы. На переменах здесь собирается очередь до пяти человек. А вода нужна постоянно – приготовить детям завтраки и обеды, помыть посуду, руки полы, доски и т.д. «На месяц администрация района оплачивает школе две бутыли (по 19 литров) питьевой воды. Остальную мы завозим из Гнаньского родника (это километров восемь от школы). Техническую воду получаем, растапливая снег, а весной подставляем бочки и собираем капель, - рассказала директор школы Валентина Козловская. - В прошлом году глава администрации давала УАЗик, раз в неделю учителя на нем за водой ездили. Но теперь ничего не дают, поэтому преподаватели и родители «выкручиваются» сами». Сколько стоит и как выглядит новая яхта Алишера Усманова, погуглите сами. Железным горцам есть чем гордиться в жизни.