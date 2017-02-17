17.02.2011 в VIII Красноярском экономическом форуме ЗАТО Железногорск впервые принял участие как отдельная территория. Железногорск презентовал эксклюзивный проект территории высоких технологий. Его девиз: «Железногорск - эффективный город, где рождается будущее»

по материалам библиотеки им.Горького