Очередной сезон дутой национальной гордости стартовал.

РОЗЫГРЫШ-И-АКЦИИ

Потихоньку, полегоньку превращается России в государство фейков...

Граждане! На будущей неделе, оказывается, благодаря сложной кремлёвской арифметике, мы с вами будем отдыхать аж четыре дня подряд. Такой удар по печени и мозгу назвать нормальным язык не поворачивается, поэтому теоретическую подготовку к празднованию Дня защитника Отечества мы решили начать сильно заранее. Точнее, как «мы решили»? Процесс запустился сам собою, и – естественно – в социальных сетях.

Обычная дешёвенькая открыточка и такой же смешной бизнес, скажете? Ну да. Соглашусь. Oднако мне представляется, что ситуация тут складывается даже несколько более забавная, чем может показаться на первый взгляд. Танчик мне этот чем-то сразу не понравился, в частности. Пришлось гуглить, и оригинала героической картинки в интернетах отчего-то отыскать не удалось. То есть, оригинал нашёлся, конечно, но на сайте фотообоев.

В большом разрешении боевая машина сия выглядит ещё менее материальной, нежели на маленьком фото. Дежурные признаки фотошопа просматриваются невооружённым глазом. А поисковик услужливо подсовывает сайт с показательным названием «Уроки фотошопа бесплатно», и – опаньки! – вот он, наш танчик, в качестве примера обработки изображения приведён.

Следующая ссылка ведёт в места дикие и практически нехоженые. Игровой портал «World of Tanks» предлагает юзерам несколько шильдиков для установки на аватарку. Под номером четыре обнаруживается – что уже совершенно неудивительно, верно? – наш кислотный знакомец. Дальнейшие розыски сворачиваются за ненадобностью.

Честно сказать, вот этого я никак понять не могу. Каждый год на 23 февраля, 9 мая и 22 июня отечественные пиарщики неумолимо наступают на одни и те же грабли. То у них фашистские солдаты предлагают отпраздновать День Победы. То американский авианосец изображает непобедимую мощь российского флота. А теперь вот это ещё. Неужели у нас даже в фотобанках нет удачного изображения «Арматы» какой-нибудь? Почему обязательно слажать нужно?