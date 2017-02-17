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Симуляторы Печатать E-mail
Четверг, 16 Февраль 2017

Очередной сезон дутой национальной гордости стартовал.

РОЗЫГРЫШ-И-АКЦИИ

Потихоньку, полегоньку превращается России в государство фейков...

Граждане! На будущей неделе, оказывается, благодаря сложной кремлёвской арифметике, мы с вами будем отдыхать аж четыре дня подряд. Такой удар по печени и мозгу назвать нормальным язык не поворачивается, поэтому теоретическую подготовку к празднованию Дня защитника Отечества мы решили начать сильно заранее. Точнее, как «мы решили»? Процесс запустился сам собою, и – естественно – в социальных сетях.

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Обычная дешёвенькая открыточка и такой же смешной бизнес, скажете? Ну да. Соглашусь. Oднако мне представляется, что ситуация тут складывается даже несколько более забавная, чем может показаться на первый взгляд. Танчик мне этот чем-то сразу не понравился, в частности. Пришлось гуглить, и оригинала героической картинки в интернетах отчего-то отыскать не удалось. То есть, оригинал нашёлся, конечно, но на сайте фотообоев.

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В большом разрешении боевая машина сия выглядит ещё менее материальной, нежели на маленьком фото. Дежурные признаки фотошопа просматриваются невооружённым глазом. А поисковик услужливо подсовывает сайт с показательным названием «Уроки фотошопа бесплатно», и – опаньки! – вот он, наш танчик, в качестве примера обработки изображения приведён.

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Следующая ссылка ведёт в места дикие и практически нехоженые. Игровой портал «World of Tanks» предлагает юзерам несколько шильдиков для установки на аватарку. Под номером четыре обнаруживается – что уже совершенно неудивительно, верно? – наш кислотный знакомец. Дальнейшие розыски сворачиваются за ненадобностью.

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Честно сказать, вот этого я никак понять не могу. Каждый год на 23 февраля, 9 мая и 22 июня отечественные пиарщики неумолимо наступают на одни и те же грабли. То у них фашистские солдаты предлагают отпраздновать День Победы. То американский авианосец изображает непобедимую мощь российского флота. А теперь вот это ещё. Неужели у нас даже в фотобанках нет удачного изображения «Арматы» какой-нибудь? Почему обязательно слажать нужно?

Может, это всё-таки специально, а? Заговор, типа? Издевательство над святынями, оскорбление чувств верующих и всё такое? Не по-ни-маю, правда. А ведь сезон ряженых клоунов и дурацких картинок ещё только начинается...

 
 
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История Железногорска
16.02.1952
образование медико-санитарной части (1952). До этого был санитарный отдел, которым руководил майор медицинской службы Ф.Н. Сахно. Первым начальником МСЧ-51 был назначен А.Ф.Кузнецов, проработавший в этой должности до 1968 года.

16.02.1962
образование комиссии по делам несовершеннолетних

16.02.1967
учреждение городской книги трудовой славы

16.02.1978
c 16 по 21 февраля впервые в городе, проводится операция "Фара"

16.02.2006
в киосках «Роспечати» появилась новая газета – «Как жить без кайфа?» издание «Железногорского отделения борьбы за народную трезвость»

16.02.2010
состоялось открытие спортивно-оздоровительной базы лыжного комплекса «Снежинка»

по материалам библиотеки им.Горького
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Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
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