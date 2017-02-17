Кому интересен патриотизм, если на нём нельзя подзаработать? Как «Фонтанка» сорвала урок патриотизма Организатор бизнеса на имени «Бессмертного полка» не видит крамолы в том, что зарабатывает в школах Петербурга на бренде, который стал народным как раз в силу своего бескорыстия. «Фонтанка» посмотрела, как выглядит в действии проект «Летопись – Бессмертный полк», внедряющий в школах патриотизм за 700 рублей с носа. Много увидеть не получилось: при словах «Здравствуйте, мы журналисты» мероприятие в Центре образования «Кудрово» мгновенно прекратилось, фотографы-летописцы испарились, а директор школы с ходу призналась, что не знает, кто приходил фотографировать детей в военной форме. Зато нашёлся организатор социально-коммерческого проекта, объяснивший, что деньги ему платили исключительно добровольно… Известие о том, что непонятно кто под эгидой раскрученного бренда «Бессмертного полка» организует в школах Петербурга и Ленинградской области фотосъемку детей, пририсовывая им военную форму и спрашивая за снимок по 700 рублей, разошлись по Сети. Как следует из приглашений на «общешкольные мероприятия», классам предлагалось принять участие в мероприятиях «Летопись – Бессмертный полк» и «Я – Патриот!». На практике все сводилось к фотографированию детей с последующей обработкой изображения в фоторедакторе – получалась пошлейшая картинка с ребенком в стилизованной военной форме, почему-то с изображением ордена Отечественной войны, георгиевской ленты и удостоверяющей надписью «Я – Патриот!». «Летопись – Бессмертный полк» явно отсылала к известному движению, но кураторы «Бессмертного полка» в Петербурге заверили, что не имеют к этой «показухе» никакого отношения, напомнив, что их инициатива и коммерция – несовместны. В общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, куда якобы должна отчисляться часть вырученных денежных средств, о «Летописи – Бессмертный полк» не слышали. Надо было смотреть самим. 14 февраля, как стало известно редакции, очередных патриотов должны были фотографировать в Центре образования «Кудрово». Фотографирование 2-го класса было назначено на 12:40. Как рассказывает очевидец, в 12:35 детей вывели из класса и начали строить парами, чтобы организованно проследовать в актовый зал на «мероприятие». В это же время к охране школы обратились журналисты «Фонтанки» и попросили о встрече с директором Еленой Сергеевой, заверив, что беседа согласована с областным комитетом общего и профессионального образования – что было правдой. Примерно в 12:40 охрана связалась с директором. Через две-три минуты во втором классе начались странные перестроения. Уже начатый марш в актовый зал был остановлен, дети возвращены в класс, и у них начался предусмотренный по расписанию, но было отмененный в честь патриотизма урок ритмики. В 12:50 директор вышла к журналистам и заверила, что никаких «Летописей – Бессмертный полк» и «Я – Патриот!» во вверенном ей учебном заведении нет. Действительно, объяснили в администрации школы, накануне, 13 февраля, приходили какие-то люди и договорились о проведении некоего бесплатного мероприятия патриотической направленности. Они даже показали якобы письмо из комитета общего и профессионального образования, где вроде бы предписывалось оказать содействие. Но что было точно написано в письме, неизвестно, так как письмо неведомые патриоты забрали с собой, а копию в школе снять не догадались. Как зовут визитеров – не поинтересовались. Вот визитку оставили – вспомнила заместитель по воспитательной работе и передала «Фонтанке» рекламную карточку салона Present Photo. «Сегодня? Сегодня никто никого не снимал. Приходили какие-то три девушки с фотоаппаратами, но в школу позвонили из комитета, от проведения подозрительных мероприятий предложили воздержаться, и девушек выставили. Некоторое время назад. Остальное — домыслы», – открестились от платного патриотизма в Центре образования «Кудрово». Расстройство от несостоявшейся встречи длилось недолго. С редакцией связался генеральный директор и владелец ООО «Милс-СПб» (оно же Present Photo) Андрей Шалаев. «Считаю своим долгом дать опровержение и объяснить истинную сущность данных проектов, проводимых нашей компанией в образовательных учреждениях города Санкт-Петербурга в связи с публикацией статей в вашем издании», – написал он и объяснил, что существуют два проекта. Первый, «Летопись – Бессмертный полк», он безвозмездный для учебных учреждений, а вот второй проект, «Я — Патриот!», действительно коммерческий, но «коммерческие военно-патриотические проекты для учащихся и их родителей носят познавательно-просветительский характер, способствуют расширению кругозора учащихся через фотоискусство». Не обнаружив в «проектах» ни просветительства, ни «фотоискусства», «Фонтанка» связалась с Андреем Шалаевым и попросила разъяснить ситуацию. - Андрей Валерьевич, в письме на имя главного редактора «Фонтанки» вы пишете: «Мы проводим переговоры с организаторами акции «Бессмертный полк». Что значит эта фраза? – Ну, мы писали письмо, сейчас планируем встретиться, чтобы как партнеров по информационной акции их включить… - «Проводим переговоры» – подразумевает общение. Вам ответили? – Конкретно пока не разговаривали. Писали письмо. Я не писал полностью тот бренд, «Бессмертный полк», у нас другое название. И употребили мы его без каких-то задних мыслей о наживе. - Отчего же, я вижу чисто коммерческий проект: фото детей в военной форме предлагается купить за 700 рублей. Вот и всё. – Вы социальную часть проекта посмотрели? Мы на этом рынке много лет. - Я начал читать про социальную часть и увидел пустые, ничем не подтвержденные заявления. Например, сегодня в Кудрово были три девушки, которые приехали просто фотографировать младших школьников. – Я и не скрываю, что есть коммерческая составляющая... - А что есть кроме коммерческой составляющей? Фото детей. За деньги. Это всё. – Минуточку, там же написано, что мы сделаем книгу-летопись для школы. - Вы хоть одну книгу сделали? – Мы больше чем одну! Мы за десять лет работы знаете, сколько книг выпустили? Зайдите в любую школу. Ну, через одну. - Я зашел в Кудрово, там говорят, что не знают, как вас зовут. – Там мы первый раз. Но у нас много клиентов, с которыми мы не первый год работаем. - Не приведете пример, кто о вас может доброе слово сказать? – Ну, я сейчас по телефону не буду эту информацию давать… - Я буду рад, если вы поделитесь контактами директора школы, который подтвердит ваши слова. Пока я вижу, что вы в своем бизнесе эксплуатируете наименование «Бессмертного полка», который как раз известен тем, что это абсолютно бесплатное и некоммерческое движение. – Мы делаем то, что нужно школам. В заключение разговора мы попросили Андрея Шалаева предоставить хоть какое-нибудь подтверждение своей «социально значимой» деятельности – кроме китчевых фотографий школьников на фоне боевых орденов. Пока таковых в редакцию не поступило. Справка «Бессмертный полк» — международная общественная акция, проводящаяся в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День Победы, в ходе которой участники идут колонной и несут транспаранты с фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне, а также записывают семейные истории своих героев в Народной летописи на сайте движения «Бессмертный полк». Движение «Бессмертный полк» в современном виде было инициировано в 2012 году в Томске журналистами Сергеем Лапенковым, Сергеем Колотовкиным и Игорем Дмитриевым. Там же, в Томске, народное движение получило название «Бессмертный полк», был создан устав Полка, в котором сформулированы принципы движения, как некоммерческой, неполитической, негосударственной гражданской инициативы. Ранее подобные акции под иными названиями проходили в других городах страны. Такие мероприятия состоялись в 2004—2006 годах в Кузбассе (Новокузнецк и Прокопьевск). В 2007 году — в Тюмени. Сейчас народное движение охватывает 64 государства и территории. fontanka.ru . *** Член Комитета Мособлдумы по делам молодёжи и спорта Вячеслав Фомичёв 14 февраля принял участие в парламентских слушаниях в Госдуме на тему: «Патриотическое воспитание граждан России: «Бессмертный полк». Парламентарий отметил, что многие субъекты РФ имеют свои структурные подразделения, которые занимаются организацией мероприятий в рамках проекта. «Такое подразделение должно быть создано и в Московской области. Оно должно заниматься организаторской, архивной работой». Одним из предложений парламентских слушаний стало участие в «Бессмертном полке» не только наследников ветеранов Великой Отечественной войны, но и других: конфликта в Афганистане, военных событий в Сирии. Участникам встречи также был презентован доклад на тему «Убыль населения в 1941-1945 годах в СССР». Авторы доклада отметили тот факт, что информация о количестве нёсших военную службу и погибших в период Великой Отечественной войны, существенно отличается в настоящее время по сравнению с данными, которые озвучивались во времена СССР. mosoblduma.ru . *** 14 февраля в Государственной Думе прошли парламентские слушания на тему: «Патриотическое воспитание граждан России: «Бессмертный полк», организованные Комитетом Госдумы по образованию и науке совместно с Комитетом по труду, социальной политике и делам ветеранов, Комитетом по обороне и при содействии фонда «Русский мир». Открывая слушания, председатель Комитета по образованию и науке, депутат Госдумы от Нижегородской области Вячеслав Никонов подчеркнул, что победа Советского Союза в Великой Отечественной войне стала одной из наиболее славных страниц нашей истории. «Тогда мы разгромили самого страшного и сильного врага в истории человечества и заплатили за это самую высокую цену. Сегодня, когда идет новая война, которую кто-то называет гибридной, наша Победа становится одной из главных целей для атак на историческую память. Идут волны фальсификации истории, которые должны заставить нас поверить, что это не мы, а кто-то другой одержал победу, и еще заставить нас извиняться», - подчеркнул депутат. «Героизируется фашизм, и мы знаем, что во многих местах эти усилия достигают своих целей. На Украине за короткий срок переформатировано сознание значительной части людей, которые вдруг начали считать нацистов героями, и, напротив, не готовы защищать память Великой Победы и великих победителей. Между тем, большинство людей, живущих на Украине, это потомки именно победителей, а вовсе не бандеровцев», - констатировал Вячеслав Никонов. Напомнив известное изречение, что «история - наставница жизни», политик отметил: «Прошлое во многом формирует граждан, достойных великой страны. В большой работе по защите нашей Победы, по сохранению памяти всех, кто боролся за нее, инициатива «Бессмертного полка» является одной из наиболее важных и достойных. Потомки победителей живут во всех странах, которые воевали с германским нацизмом». Вячеслав Никонов заверил, что депутаты Госдумы будут стремиться сделать все необходимое с законодательной точки зрения, чтобы расширить практику почитания героев Великой Отечественной войны в шествии «Бессмертный полк» и содействовать в организации поисковой работы. er.ru .