Начальник БОИ ГХК пил воду из бассейна с ОЯТ и дожил до 88 лет. НА 88 ГОДУ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ВЕТЕРАН ГХК, ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ МОРОЗОВ Павел Васильевич 53 года проработал на ГХК. Он был человеком, которого любили и уважали как за профессионализм, так и за исключительные душевные качества. Свой трудовой путь он начинал инженером-конструктором технического отдела п/я 135. Все три промышленных уран-графитовых реактора Горно-химического комбината были запущены при его участии. С 1976 по 1979 год он возглавлял реакторный завод ГХК, с 1979 по 1995 год работал заместителем главного инженера предприятия. С 1995 года по 2006 год, в самые тревожные годы неопределенности, когда с атомной отрасли снималась завеса секретности, он возглавлял бюро общественной информации. В период с 1995 по 2003 год он организовал и принял участие в 750 встречах с общественностью в трудовых коллективах предприятий и организаций Красноярского края, 46 сельских сходах, 95 встречах с общественными экологическими объединениями и 26 прямых эфирах на ТВ. Невзирая на статус собеседников, логично, взвешенно и компетентно он стремился донести до общественности подлинную информацию о воздействии производств ГХК на окружающую среду. Одним из его собеседников, который увидел правду и высоко оценил уровень Горно-химического комбината, был знаменитый писатель Виктор Петрович Астафьев. Также Павел Васильевич стал одним из первых авторов, написавших книги об истории становления Горно-химического комбината и Железногорска. Среди его наград - орден Ленина, медали "За трудовое отличие", "Ветеран труда", знаки "Победитель социалистического соревнования 1973 года, 1979 года", "Ударник одиннадцатой пятилетки". Ему присвоено звания "Заслуженный технолог РФ", он награждён знаком "Ветеран атомной промышленности" и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. В 1974 году за разработку проекта и строительство системы теплоснабжения промышленных сооружений комбината и города Павел Васильевич был удостоен Премии Совета Министров СССР. В 2009 году решением Совета депутатов Железногорска ему было присвоено звание "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск". После ухода на заслуженный отдых Павел Васильевич не перестал интересоваться жизнью Горно-химического комбината. Он активно участвовал в работе ветеранского актива, к его советам и мнению всегда прислушивались руководители предприятия. Он был открыт для журналистов и общественности. Память о Павле Васильевиче Морозове будет хранить и подрастающее поколение Железногорска и Красноярского края: во многом благодаря ему были организованы Курчатовские чтения, давшие возможность сотням подростков сделать первые шаги в естественных науках. А прошлым летом он совместно с учащимися школы принял участие в проекте «Слава созидателям!». Павел Васильевич Морозов до последнего оставался в строю, память о нем сохранят работники Горно-химического комбината и все железногорцы. facebook.com .