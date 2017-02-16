Закрытые города ГК «Росатом» в еженедельном обзоре «Уран-Батора».

ВЕСНА ТРЕВОГИ НАШЕЙ

Так называемые территории опережающего развития, ещё не будучи даже созданными, спешат обрасти собственной мифологией и – похоже – коррупционной бородой. Свердловский портал ura.ru интригует:

«Уральская горно-металлургическая компания» продолжает укреплять позиции в области. Ранее она пролоббировала назначение лояльных управленцев в региональное правительство, получила бюджетное софинансирование на реализацию значимых проектов. Следующим шагом станет привлечение частных инвестиций и получение налоговых преференций. Одним из наиболее эффективных путей для этого является создание территорий опережающего развития в городах присутствия УГМК.

Планы УГМК неожиданно вошли в противоречия с программой развития госкорпорации «Росатом». Она уже согласовала размещение ТОРа в закрытом «атомном» городе Новоуральске. Необходимая заявка направлена в министерство экономического развития РФ в конце 2016 года и должна быть одобрена в 2018 году. Аналогичный проект должен был быть запущен в другой «атомной запретке» — городе Лесном. По инсайдерским данным, в начале 2017 года представители Росатома обратились в правительство Свердловской области с предложением начать процедуру оформления новой заявки. Но им ответили отказом, так как квота по открытию ТОРов была уже отдана УГМК.

Источник в правительстве напомнил, что частные компании имеют возможность создавать ТОРы в рамках соответствующей федеральной целевой программы поддержки моногородов. «Росатом» использует для этого другие правовые механизмы и собственные административные каналы: «Эти два направления никак не взаимосвязаны». Но другие компетентные эксперты напоминают, что первичным составлением заявок в том и другом случае занимается министерство инвестиций и развития Свердловской области. И это ведомство может установить свою очередность подготовки документов.

Помимо этого, в текущей политической ситуации УГМК для руководителей Свердловской области гораздо более близкий и выгодный партнер, чем «Росатом». «„Росатом“ — государственная корпорация, с нее особенно ничего не возьмешь. А УГМК — старый партнер, которого можно попросить о чем угодно, а затем отблагодарить, согласовав создание в городах ее присутствия ТОРов», — говорит инсайдер».

Страшно подумать, согласитесь, что получится в Красноярском крае, если такую логику возьмут на вооружение Виктор Толоконский, «Норникель» и «Русал». А впрочем, ничего дельного из этой затеи не получится всё равно, так что – чем бы дитя ни тешилось.

ТОМСК-7. ПОСЛЕДНИЙ ОТСЧЁТ?

Региональная вкладка «Московского комсомольца» на днях произвела залп в сторону северских «отцов города»:

«Помните недавнее появление господина Точилина на экранах телевизоров? Когда он в гневе клеймил любителей «популизма» и желающих «заработать мелкие и дешёвые очки»? Мне оно вновь вспомнилось после изучения ряда производственных показателей, достигнутых предприятиями, входящими в ТВЭЛ в минувшем году. Одна чистая прибыль АО СХК чего стоила! Целых 1,5 миллиарда рублей! То есть выросла она почти что в 3 раза. Радовали цифры и по росту производительности труда на одного работающего, и по выручке.

Упомянул тогда наш лидер и о ряде других свершений. Например, о перечисленных предприятием в бюджеты всех видов налогов. И, конечно же, выплатах, позволяющие и дальше видеть в АО СХК истинно человеческое лицо. Например, благотворительность. Или социальная помощь неработающим пенсионерам. Они составили, соответственно 5 млн и 56 млн.

Вспомним простую мысль о немалой роли сравнения в познании всего. И обратимся к соответствующим показателям, благо и их уже успели озвучить, соседей АО СХК по ТВЭЛу. А именно УЭХК, также работающего на урановом рынке, и ставшего уже почти родным «наследника комбинатовских центрифуг» ЭХЗ. Наши земляки из АО СХК оказались в аутсайдерах. Например, по той же прибыли они отстали от УЭХК почти в четыре раза, а от ЭХЗ всего лишь в два. Правда, зеленогорцы несколько уступили северчанам по общей выручке – на 1,6 млрд рублей. Но все они оказались позади от новоуральского предприятия, где она составила 21 млрд рублей.

… по мнению авторов программы, производительность труда в компании уже к 2020 году должна вырасти более чем в три раза. Для чего, в частности, предстоит дальнейшая «оптимизация и концентрация производства», а также «снижение количества производственных и вспомогательных площадей». Чем, собственно сегодня руководство ТВЭЛ и занимается. Планы, конечно, неоднозначные, особенно с учётом непростых отношений с крупнейшим зарубежным потребителем продукции компании Украиной и неопределённостью с китайским рынком. Хотя именно с ними почему-то и связывают наши «атомные новаторы» дальнейший успех дела.

Поэтому «центрифужный кризис», начавшийся с передислокацией ряда аппаратов с ЗРИ СХК в Зеленогорск, вполне допустимо рассматривать как тактический приём по реализации целей стратегических. Вопросов о дальнейшей судьбе ЗРИ и всего комплекса по работе с ураном АО СХК остаётся немало. Даже определение социальных гарантий для высвобождающихся работников предприятия, о которых вдруг заговорил профсоюз, ещё находятся в стадии определения…»

НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК (ПРОКЛЯТИЕ ОЗЁРСКА)

Словно круги по воде, расходятся из закрытого челябинского городка неприятности по вельможным ловкачам. Сколько карьер уже погублено, сколько ещё погибнет…

«В Советском районном суде 15 февраля был допрошен бывший глава Озерска Александр Калинин. Калинин, до избрания председателем городского депутатского собрания – полковник госбезопасности, начальник местного отдела ФСБ — рассказал суду, что обвиняемый в мошенничестве экс-вице-губернатор Николай Сандаков не имел никакого отношения к избирательным кампаниям 2011-2012 годов. Александра Алексеевича не смутил даже тот факт, что его показания прямо противоречат данным ранее допрошенных свидетелей обвинения – спикера Заксобрания области Владимира Мякуша, экс-вице-губернатора Александра Уфимцева, руководителя озерской ячейки партии «Единая Россия» Валентины Сылько.

Напомним, в ЗАТО Озерск, в отличие от «обычных» муниципальных образований, по сей день сохраняется «двуглавая» система местного самоуправления. Главой города является председатель собрания депутатов (до последнего времени им и был Александр Калинин), а администрацией руководит наемный сити-менеджер. Руководителем администрации и был Виктор Трофимчук, а вслед за ним – Евгений Тарасов, ранее осужденный за растрату более 20 млн бюджетных рублей (именно он обвинил Сандакова в том, что тот несколько лет назад взял у него деньги за формирование положительного имиджа). Защита Сандакова заявляет, что Тарасов передавал деньги на формирование неофициального предвыборного фонда «Единой России» на выборах: в 2011 году (выборы в Госдуму) и 2012 (выборы президента РФ).

Со слов же Калинина выходит, что предшественника Тарасова Трофимчука с места главы администрации Озерска буквально выдавили экс-сенатор Константин Цыбко и Николай Сандаков, в 2011 году – помощник губернатора. «Виктор Трофимчук даже заявлял: "Боюсь, что меня могут съесть", - поведал гособвинителю Александр Калинин. – Потом мы опубликовали на сайте администрации официальное сообщение об уходе Трофимчука с должности по состоянию здоровья. Но вообще-то у депутатского корпуса к нему претензий не было».

Калинин заявил также, что уверен: сити-менеджера подвели под монастырь именно Цыбко и Сандаков, которые, по словам бывшего председателя Озерского собрания, «одно и то же». И лживую информацию об отставке по состоянию здоровья глава города пропустил на сайт, чтобы не противоречить губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу. На этом Калинин стоял твердо, сообщив прокурору заодно, что Сандаков испытывал неприязнь и к нему лично, и к Трофимчуку, и к ряду других известных лиц из «запретки». Правда, позже экс-глава не смог объяснить, почему в таком случае Сандаков помогал пройти в городские депутаты сыну того же Трофимчука.

По поводу «высоких» отношений Сандакова и Тарасова Калинин рассказывал охотно и подробно. Он сообщил, что обвиняемый лично требовал представить Тарасова в СМИ в самом позитивном образе, правил материалы о нем, а некоторые, написанные собственноручно, даже присылал Сергею Зюсю, главе пресс-службы собрания депутатов. Он также сообщил, что свои обещания по поводу создания положительного имиджа Тарасова Сандаков выполнял, но Калинину приходилось достижения сити-менеджера «приукрашивать». «Публиковались материалы об открытии фонтана возле школы, - рассказал он судье Зимину. – А потом оказалось, что фонтан запитан от водной системы самой школы. Вскоре его пришлось отключить!»

Вообще сочетание местных проблем и имен Сандакова и экс-губернатора мелькало в его показаниях в разы чаще, чем у прежних свидетелей обвинения, даже у Евгения Тарасова. И при этом экс-глава города, признавший, что участвовал в предвыборных процессах по зову «Единой России», утверждал, что деньги на оплату труда агитаторов в госдумовские и президентские выборы выделялись из официального фонда партии, но не смог вспомнить ни одного такого случая. В конце концов Калинин вообще заявил, что агитаторов в Озерске и не было!

И еще один интересный момент: сторона защиты сегодня огласила постановление Челябинского областного суда от июля 2012 года, в котором говорится, в частности, что Александр Калинин является членом ОПГ и, подписывая нужные документы, участвует в выводе средств из бюджета и их хищении. Однако старый безопасник Калинин заявил на просьбу объяснить этот документ, что «я сам опер, надо – любую бумагу напишу» ( znak.com ).

Грех сомневаться.

СИМБИОЗ ХХI ВЕКА

Живая природа иногда может быть крайне настойчивой. На фоне новостей из Пензенского закрытого городка Заречного сибирякам остаётся лишь радоваться, что медведи, например, на порядок менее приставучи, нежели тамошние лоси.

«Минутный ролик с забавным содержанием появился на видеохостинге 4 февраля. Его автором стала Интернет-пользователь Sweetlana Bonbons. «Рано утром автовладельцы увидели как лось, вышедший из леса в город, пошел искать место отогрева. Как ни странно, выхлопные газы послужили лосю спасением и местом отогрева», - рассказывает женщина в описании к видео. Судя по кадрам, животное ни капли не стесняется прохожих. Лось облюбовал себе место рядом с автомобилем и продолжил нежиться теплом на глазах у местных зевак».

В следующей новостюшке меня просто покорил заголовок, если честно: «Жительница Заречного столкнулась с лосем и повредила лицо». Так и видишь это ДТП, согласитесь. Разбитые подфарники, вырванные с мясом бампер и рога…

«Около половины восьмого вечера девушка возвращалась с работы: «Было темно, и я смотрела себе под ноги, не заметив в кустах двух лосей. Один из них ударил меня по лицу - я думаю, мордой. Когда я открыла глаза, он стоял передо мной. От неожиданности я закричала, уронила сумку. Некоторое время мы стояли и смотрели друг на друга. Потом я подняла вещи и аккуратно обошла его».

Дома зареченка обнаружила три шишки: на лбу, на нижней челюсти, в области скул. К тому же был ободран нос. Нижняя челюсть и переносица вскоре опухли. «Конечно, я сама виновата. Была невнимательна. Спасибо, легко отделалась. Переживаю за детей. Они часто беспечны, и не всех могут сопровождать родители. Для себя сделала выводы - теперь буду ходить широкими тротуарами и не сокращать путь», - рассказала зареченскому изданию Екатерина. Напомним, что появление лосей на улицах - обычное явление для закрытого города ».

Мдя. С медведями такой номер у неё нипочём не прошёл бы.

ГРАНИЦА, ЗАМОК И «ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА»

ТРК «Зеленогорск» сообщает: «Гражданку Молдовы, которая незаконно находилась на территории ЗАТО выдворили из города. Её задержали в рамках проведения операции «Мигрант» в одном из торговых центров города. 19-летняя девушка просила посетителей помочь в сборе денег, необходимых для лечения ребенка. Специального разрешения на въезд в город задержанная при себе не имела. Иностранке пришлось заплатить штраф 2000 рублей и покинуть город».

Из дальних краёв мамаша за благотворительной помощью в Красноярский край явилась, нечего сказать. Пешком пришла или на самолёте прилетела?

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Как ни странно, из Сарова пишут: «Почётный научный руководитель ВНИИЭФ Радий Илькаев ожидает постепенного возвращения контактов учёных РФ и США, а ситуацию последних лет назвал недостойной ядерных держав. «Из этой ямы надо как можно быстрее выбираться и возобновлять нормальное сотрудничество. Я надеюсь, что здравый смысл возобладает, и процесс постепенного выхода из этой трясины должен начаться».

Пока нет взаимопонимания между нашими правительствами, налаживать такое сотрудничество невозможно, считает Радий Илькаев. Отметим, что самодеятельность в ядерной сфере также абсолютно недопустима, а иногда и сомнительна с точки зрения госбезопасности: в 2014 году против взрывника из РФЯЦ возбудили уголовное дело , связанное с излишне подробным докладом физика в Праге…»

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В озёрском театре «Наш дом» недавно состоялось торжественное собрание, посвящённое десятилетию со дня образования морского отряда Ордена Красной Звезды дивизии войск национальной гвардии: «Командир дивизии отметил, что на протяжении десяти лет военнослужащие выполняют задачи по охране акваторий трёх озер в двух закрытых городах. Несмотря на то, что исторический путь отряда нельзя сравнить с историей российского флота, тем не менее военнослужащие чтут лучшие традиции и отношение к боевой службе, которые сложились и у военных моряков, и в войсках национальной гвардии России».

И вот какое продолжение имеет театральная тема:

«Жители Челябинска и Кыштыма смогут попасть на премьеру спектакля по повести Куприна «Яма» в озерский театр «Наш дом». Для поездки необходимо заранее предоставить информацию о себе, чтобы оформить разрешение на въезд в закрытый город. Как ранее сообщало агентство Полит74 , эскиз этой постановки смогли увидеть зрители фестиваля экспериментальных театральных форм «Ночь в театре». Тогда небольшой отрывок будущего спектакля был показан в театральном «трюме» - помещении под сценой. Он произвел большое впечатление на зрителей, и получил высокие оценки профессиональных театральных критиков. Премьерные показы спектакля «Яма» о нелегкой жизни проституток позапрошлого века состоятся 3, 4, 12 марта. Челябинцев и кыштымцев приглашают посмотреть спектакль 12 марта . Заявки принимаются до 20 февраля».

Всего, получается, проверка зрителей у тамошнего отдела ФСБ занимает двадцать дней. Интересно, это потому, что к Европе ближе?

OMNIA VANITATUM

«В Зеленогорске шестиклассник всю ночь сидит в интернете, а утром его не могут разбудить, из-за чего мальчик перестал ходить в школу. В городе нет специалистов, которые бы могли помочь с этой проблемой. Родители ребенка в разводе, и мама подростка пожаловалась, что сама справиться не может. Во время беседы ученика решили ограничить от интернета, и папа забрал запчасти от компьютера. Однако спустя время мальчик устроил матери скандал, и ему все вернули, отчего сейчас он снова пропускает школу.

Специалист также рассказала о другом подобном случае в городе: тогда школьник с компьютерной зависимостью так и не смог окончить школу и его отчислили, так как ему исполнилось 18 лет. Взрослым посоветовали работать над собой и уделять детям больше внимания. Также сейчас специалиста центра семьи из Зеленогорска отправили на обучение в Красноярск, чтобы в дальнейшем дети и родители могли обращаться за помощью в борьбе с компьютерной зависимостью».

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Вот такие нежные девочки подрастают в закрытом Трёхгорном.

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«Сохранение и поддержка семейных традиций является одним из важных целевых направлений Детской библиотеки. 1 декабря прошлого года в читальном зале была открыта выставка «Ретро-игрушка». Библиотекарь отдела «Малышок» Наталья Школьникова активно привлекала к сбору материала читателей. Благодаря им всего за две недели было собрано более 300 экспонатов разного периода советской эпохи.

Игрушки-мутанты, однозначно.

Самые «старые» игрушки – деревянная сумочка, которую в 1890 году изготовил для своей внучки дедушка, пластмассовая лисичка 1930 года и чуть более «молодой» пингвин. Конечно, не обошлось и без мягких игрушек – медведей и зайцев, набитых опилками и поролоном (1950-1970 гг.)».

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«Пензенской области выделены 5 миллионов 300 тысяч рублей в рамках проекта «Театры малых городов». На эти деньги реконструируют ТЮЗ в Заречном. Выделенные средства помогут ТЮЗу заменить оборудование на более современное, приобрести новые декорации и костюмы. Напомню, что зареченский театр юного зрителя выпускает по 5-6 премьер в год и неоднократно получал гранты за свои спектакли».

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« Приоритетной задачей властей Северска в этом году станет масштабный ремонт дорог. На него в закрытом городе готовятся потратить невиданную за последние годы сумму – 130 миллионов рублей. По итогам 2016 года, несмотря на сокращение дотаций из области и федерации, власти города выполнили все социальные обязательства. Критически важным было не допустить роста безработицы, но реструктуризация на СХК продолжается, а проект территории опережающего развития ещё только готовится к запуску…

В августе введением в эксплуатацию 80-квартирного дома в посёлке Самусь власти закончили выполнение программы расселение аварийного жилья. Вместе с тем заметно увеличилась собираемость денег в региональный фонд капитального ремонта. Жители видят результат и с большим доверием теперь относятся к действующей системе капремонта» ( отсюда ).

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«Несмотря на все существующие сложности, выполнить свои обязательства в отношении Лесного посчитали необходимым Госкорпорация «Росатом» и губернатор Свердловской области. Речь идёт о частичном возврате в городскую казну из регионального бюджета налоговых отчислений предприятий Росатома, расположенных на территории области. Буквально на днях областным правительством было принято решение перечислить весной этого года первый транш в размере 75 миллионов рублей.

Деньги эти – целевые, они должны быть направлены исключительно на развитие особо значимых объектов инфраструктуры. Наиболее приоритетными в свете предстоящего юбилея города стоит считать задачи по завершению благоустройства Парка культуры и отдыха, работы по внедрению системы «Безопасный город», совершенствование дорожной сети нового микрорайона в посёлке Чащавита, прокладку к санаторию-профилакторию «Солнышко» резервного водовода, который впоследствии мог бы стать одной из линий снабжения и для будущего Ледового дворца».

Как-то они на жалких семьдесят «лимонов» чересчур сильно губу раскатали, по-моему.

РАСПИЛ, И НИКАКИХ ГВОЗДЕЙ?

Административные тучи сгустились над зеленогорским МП «КБУ»:

«Как уверяют простые работяги, ситуация на грани критической. О волне недовольства, претензиях к начальству рассказали пришедшие в «СГ» работники КБУ. По просьбе руководства в новогодние праздники они вынуждены были работать на участке, который КБУ уже тогда не принадлежал! «Никто мнения людей не спросил, их просто уведомили, мол, в январе – рабочее дежурство. Пообещали оплатить, но с этим пока неясно, – пояснил Андрей. – А третьего числа возникли неполадки на городском уличном освещении, на вызов вынуждены были ехать специалисты КБУ. Хотя торги на эту работу выиграли красноярцы, они в 2017 году и обязаны были этим заниматься. Но порыв устраняла наша служба… Да и сколько бы красноярцы добирались до города, чтобы «экстренно» ликвидировать поломку?! У них здесь даже своего офиса нет!»

Почему палочкой-выручалочкой стали кэбэушники? Ответ прост: они всегда под рукой! Пока предприятие располагает достаточным количеством оборудования и квалифицированными кадрами, потому муниципальными работниками «затыкают дыры». А ведь в скором времени ситуация может измениться, и проблемные места ЗАТО «затыкать» будем некем. КБУ не так давно лишилось 119 человек, а в апреле под сокращение могут попасть еще 137 работников. По мнению Андрея, некогда крупное крепкое предприятие специально «распиливают», возможно, подводя тем самым к банкротству и освобождая место на рынке мелким (и зачастую ненадежным, иногородним) фирмам.

Вот как об этом на одном из митингов высказался техник уличного освещения Д. Зуйков. «КБУ 55 лет занимался благоустройством Зеленогорска, и всегда предприятие было преуспевающим. Город отличался чистотой улиц, красивыми клумбами и ухоженными газонами. И в этом была заслуга работников комбината, – выступал заместитель профсоюзного комитета. – В прежние годы администрация города, лично мэр Валентин Казаченко, а также директор КБУ Виктор Кобзев укрепляли, развивали материально-техническую базу предприятия, приобретали спецтехнику: грейдеры, бульдозеры и прочее. На сегодняшний день предприятие планомерно уничтожается… Мэр Корчашкин вынудил уволиться прежнего директора Ольгу Скомороху, которая очень много сделала для благоустройства Зеленогорска. А большая часть работ КБУ выставляется на торги! Где рабочие места, которые обещали мэр и губернатор Толоконский?!»

После избрания главой города Павла Корчашкина и эффективного менеджера из Тасеево Александра Эйдемиллера МУП стало лихорадить. По моему мнению, работу комбината стали принимать с особой предвзятостью и проявлять заметную лояльность к труду того же «Радонежстроя». Но ведь частники весной не спасут город от возможного подтопления! У них для этого нет ни техники, ни людей! Только МУП КБУ может заниматься масштабной эвакуацией, очисткой территории…»

Выступая под одобрительные возгласы горожан, работник цеха уличного освещения продолжил: «У МУП КБУ забрали полигон ТБО и передали инвестору из Красноярска, который должен был заниматься сортировкой и переработкой мусора. Но этого не произошло – у иногороднего инвестора не оказалось даже лицензии! Поэтому территория вокруг города планомерно захламляется, а на полигоне, по слухам, работает всего один бульдозер. К КБУ предъявлялись претензии по любой бумажке, а что делается на свалке у нового инвестора, никто не интересуется. Печально, что торги выигрывают варяги».

А теперь – внимание! – мораль: «Считаю, по примеру мэра Железногорска Павел Корчашкин мог бы воспользоваться статусом ЗАТО и во избежание социальной напряженности дать возможность работать в первую очередь местным организациям».

Блин, а мужики-то и не знают…

ОТИЗ-2017

«Заречный вошёл в десятку финалистов шестой национальной премии «Бизнес-успех». Город был представлен в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата». «Среди всех закрытых административно-территориальных образований в Заречном самая высокая плотность бизнеса. Здесь 400 субъектов на 10 тысяч населения — это самый крутой показатель среди всех ЗАТО России», — отметила презентер Наталья Маус. Опыт закрытого города был высоко оценен конкурсной комиссией. Заречный стал единственным ЗАТО, удостоенным диплома финалиста».

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«Бывший финансовый директор обанкротившегося завода "Автомобили и моторы Урала" Валерий Хомяков, осужденный за причинение ущерба Минобороны РФ на 352 млн рублей на два года колонии-поселения, освобожден от наказания. Такое решение принял Свердловский областной суд в связи с истечением срока давности привлечения в уголовной ответственности. По данному уголовному делу проходит также генеральный директор завода Юрий Афанасьев. Автомобильный завод из Новоуральска, находясь в стадии банкротства, в 2010 заключил контракт с Минобороны на переоборудование автомобилей ЗИЛ и оснащение их дизельными двигателями, но одна из партий не была подготовлена. Заказчиком выступало главное автобронетанковое управление МО РФ».

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«В течение прошлого года на территории ЗАТО Северск прокуратурой выявлено более 600 нарушений права граждан на полную и своевременную оплату труда. Внесено 50 представлений, объявлено 4 предостережения, возбуждено 29 дел об административных правонарушениях, направлено в суд 313 заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании заработной платы, инициировано возбуждение уголовного дела, 51 виновное лицо привлечено к дисциплинарной и административной ответственности. По результатам прокурорского вмешательства перед работниками организаций закрытого города погашена задолженность по заработной плате на общую сумму 38 030 000 рублей».

СТРАНА ОЛЕНИЯ: ДУРАКИ И ДОРОГИ

На страницах gazeta-sarov.ru прочитано:

«Однажды меня оштрафовали за остановку у «Атома» – каюсь, был невнимателен, не увидел знак о запрете остановки в ночное время. И пока мы с сотрудником госавтоинспекции беседовали, подъехала машина с дамой-блондинкой-водителем, объехала стоянку у «Атома» сбоку – и прямо по тротуару въехала на закрытую на ночь стоянку. Вы думаете, ее оштрафовали? Нет! Потому что (внимание!) бордюра не видно, он под снегом!

Вот и весь секрет правильной парковки. Теперь я понимаю, почему автолюбители любят зиму. У них волшебным образом появляется много новых мест для парковки: газоны, детские площадки... Тротуары... А пешеходы... Какие пешеходы?! Просочатся как-нибудь, сугробом обойдут.

Позиция некоторых саровских автовладельцев проста и незамысловата, она сильнее законов РФ и мощнее законов здравой логики: главное – я запарковался. А на газоне, тротуаре или детской площадке – это уже неважно, ну, максимум штраф небольшой получишь. Или выговор от пеших соседей, которые, вот странные, считают, что тротуары именно для них, а вовсе не для парковки обожаемого авто.

Вот если бы таких засранцев учили уму-разуму с помощью доброго, красивого, умного эвакуатора – глядишь, и во дворах навели бы порядок, а не только на дорогах».

А вот что из Новоуральска пишут :

«Комиссия по безопасности дорожного движения раскритиковала работу дорожников. Правда, в долгом и жарком заседании двух думских комиссий — по ЖКХ и муниципальной собственности, — мнения по поводу «кто виноват?» и «что делать?» разделились.

— Люди идут прямо по проезжей части к остановке «Офицерская», потому что по тротуару не пройти! А Комсомольской дворники будто вообще не касались, — возмутилась Валентина Кузнецова, председатель ПОНП УЭХК.

— На Герцена тротуар не чищен, осталась узкая тропинка! Чтобы перейти дорогу с тротуара, нужно перешагивать снежный вал, — выразил обеспокоенность председатель общества инвалидов Александр Мандриченко.

Десятки обращений каждый день поступают и на телефон горячей линии в КЖКХ, и на сайт Администрации НГО. И если в ноябре-декабре новоуральцы говорили в основном о завалах во дворах, то после новогодних каникул число жалоб по дворам и по дорогам с тротуарами сравнялось. На дорогах главная проблема — ледяной накат, особенно там, где нет автобусного движения. Тротуары, ясное дело, — завалены.

Буквально перед думскими комиссиями состоялась комиссия по безопасности дорожного движения (БДД), где работу ДКС признали неудовлетворительной. Дорожно-коммунальной службе в общей сложности выдано от ГИБДД уже около 50 предписаний на устранение нарушений. Более того, на прошлой неделе ГИБДД было готово даже закрыть движение ряда автобусных маршрутов. Поэтому основная работа ДКС сейчас — устранять накат, убирать снежные валы у остановок, перекрёстков, выездов.

— Тротуары - тема, конечно, больная, — согласился Евгений Григорьев с неутешительными выводами председателя депутатской комиссии по муниципальной собственности. — Однако здесь мы всё время стоим перед выбором: бросать технику на их очистку или заняться дорогами и вывозом снега. И побеждает, как правило, ГИБДД с предписаниями…»

Приоритеты. Слыхали такое слово?

ПОМИНКИ ПО ДЕМОКРАТИИ

«Лесной готовится к смене главы по согласованию с «Росатомом». В качестве основного кандидата на назначение полноправным градоначальником в ЗАТО рассматривается бывший министр образования Свердловской области Сергей Черепанов. Основной задачей будущему городскому управленцу ставят прием на баланс муниципалитета сетей водоснабжения и канализации у ФГУП «Электрохимприбор» и передачу их в концессию с участием областных властей.

Гордуме предложено поддержать переход на избрание полноправного главы муниципалитета по конкурсу, а также выборы только по одномандатным округам взамен смешанной системы, где 50% депутатов избиралось по партспискам. Если одобрение первого пункта у местных парламентариев вопросов не вызывает, то по второму в думе развернулась дискуссия. Представители оппозиции выступают против перехода на мажоритарную систему выборов, их поддерживает и «единоросс» Евгений Дряхлов. По данным источников издания, близких к гордуме, для проведения поправок в устав, требующего не менее 14 голосов, представителям «ЕР» не хватает двух голосов…

Градообразующее предприятие старается проявить гибкость в вопросе передачи водопроводных сетей, которые планировалось закрепить за муниципалитетом еще в августе 2016 года. «Сети передаются в хорошем техническом состоянии. С 2011 года в течение трех лет в их реконструкцию комбинат вложил более 100 миллионов рублей. Заменены километры трубопроводов. Крайне жестких сроков по передаче не стоит. Основная позиция в том, что переход на концессию не должен быть болезненным для города, поэтому принято решение об обслуживании сетей силами специалистов комбината до полной передачи муниципалитету», – сообщил источник издания».

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«Избирательная кампания в челябинских закрытых городах станет одним из неофициальных итогов визита в Озерск главы Росатома Алексея Лихачева. Визит прошел в закрытом для прессы режиме. В одном из разговоров было озвучено изменение системы управления городом. На стадии публичных слушаний предполагалось, что уже в первом полугодии 2017 года все три ЗАТО вернутся к «одноглавой» системе. Оказалось, пока готовы к этому только в Озерске.

Процесс притормаживали, ждали Лихачева, говорят источники, объясняя: надо было убедиться в прочности позиций Михаила Похлебаева, а также в желании Росатома вернуть в ЗАТО «одноглавие». Со стороны АП сигнал о смене схемы управления «запретками» уже поступил. Через несколько недель должна состояться сессия собрания депутатов Озерска, на которой глава Олег Костиков заявит о сложении полномочий…

Разумеется, кандидатуру победителя праймериз утвердят на политсовете и согласуют с губернатором. А далее все пойдет по уже знакомому сценарию. Кандидатуру утверждают на конкурсной комиссии, выносят на сессию. Фракция «ЕР» в собрании составляет абсолютное большинство и подчинится партийному решению.

Если в Озерске будущее понятно, то в Снежинске и Трехгорном есть перспективы возврата к «одноглавию». После того, как подал в отставку глава Снежинска Анатолий Тимошенко, и. о. главы, с полномочиями спикера собрания стал депутат Олег Карпов. Назначить выборы нового главы, уже с полномочиями руководителя администрации, пока не хотят. Руководитель Федерального ядерного центра Михаил Железнов хочет, чтобы таким главой стал действующий сити-менеджер Игорь Сапрыкин, но у депутатов к Сапрыкину претензии. Пока не будет согласована единая кандидатура, процесс не запустят.

В Трехгорном решили, что не будут возвращаться к «одноглавию» до 2019 года. Глава-спикер Евгений Сычев, хочет доработать до истечения полномочий, и полагают, что имеет на это право как единственный мэр «запретки» избранный всенародно » ( отсюда ).

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«Митинг против гендиректора ПО «Маяк» Михаила Похлебаева, проведенный в Озерске 9 февраля, стал самым странным мероприятием местных оппозиционеров. Организатором митинга стал депутат городского собрания Озерска Максим Алушкин, прославившийся в свое время захватом кабинета главы администрации ЗАТО. Заготовленных лозунгов — «Требуем проверить деятельность Похлебаева», «Требуем разобраться с личным бизнесом Похлебаева на госпредприятии» — хватило всем участникам акции. Но самой обидной промашкой стало несовпадение по времени митинга и появления в Озерске нового генерального директора госкорпорации. Жизнь оппозиционерам, вынужденным мерзнуть на пронизывающем ветру в 25-градусный мороз, скрасил выступающий мишенью их протестов Михаил Похлебаев. Узнавший о митинге гендиректор отправил на улицу пирожки и термос с горячим чаем».

А ведь мог бы и белым порошочком угостить!

РОДИНА ЗОВЁТ

Чиновник из Заречного в прошлом году перебрался, как мы вам уже рассказывали, в Севастополь, на должность вице-губернатора. О проблеме варягов и её «надуманном и политическом контексте» Вячеслав Гладков взялся рассказывать порталу sevastopol.su . Получилось забавно, по меньшей мере.

- С 2009 года вы были мэром закрытого города, где, насколько я понимаю, вы и познакомились с Дмитрием Овсянниковым …

- Да.

- Вы помните, что это была за встреча?

- Да, было очень интересное мероприятие, в течение нескольких дней мы с Дмитрием Владимировичем общались. Рассматривали вопросы стратегии развития города. Тогда состоялось наше знакомство.

- С того момента 7 лет прошло, вы поддерживали отношения, созванивались?

- Нет, мы не поддерживали отношения, а встретились в Сколково, когда вице-премьер Шувалов собирал глав моно-городов и, общаясь с министром, дал поручение своему заместителю - Дмитрию Владимировичу. Дмитрий Владимирович поздоровался, и я его не узнал. Он напомнил нашу встречу, я, конечно, был очень удивлен, обрадован, это была очень приятная, яркая встреча. Меня интересовало, какие в Минпроме есть меры поддержки для приборостроительного кластера, которые мы создали в условиях санкций. Я благодарен Дмитрию Владимировичу, что он меня пригласил…

- Говорят, что вы предложили свои услуги, это не так?

- Я первый раз такое слышу. Мы с ним созванивались, и было предложение провести заседание и обсуждение на территории города Севастополя…

- И он сказал - приезжай и оставайся?

- Можно сказать и так. Я сказал «нет», и положил трубку. Потом долго мучился и перезвонил. Часов через 12, и договорились, что я приеду. Я приехал, посмотрел, увидел, столько всего сложного и неоднозначного, и принял решение.

- А как вы принимали это решение? Сказали нет, положили трубку и ходили по кабинету, или вы дома были, или советоваться пошли с кем-то, с семьей, может быть?

- Я был на работе, был обычный рабочий день. Был обход по городу, было несколько совещаний, встреч, но мысль - ее же нельзя вытащить из головы… Принимал решение перезвонить Дмитрию Владимировичу после того, как поговорил с семьей, конечно же. У меня мама уже более 10 лет болеет, не ходит, для меня это большая проблема, маленький ребенок, который в школу пошел, старший, который поступил, внучка родилась, другая дочь, которая еще не закончила... Нужно было всё разложить, и мы готовились к выборам в Госдуму, была ответственность перед людьми…

Но дядечка подорвался, бросил всё и уехал. Чего только не сделаешь ради Родины? Хотя лично мне кажется, что он тупо врёт. Профессиональная деформация, должно быть.

СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКАХ

«Трое инспекторов ДПС ГИБДД Заречного по решению суда оплатят штраф — по 1 миллиону 350 тысяч рублей каждый за получение взятки в 15 тысяч рублей. Такое решение 14 февраля вынес суд. В октябре 2016 инспекторы остановили в закрытом городе автомобиль, водитель которого был пьян. Вопрос автолюбителю предложили решить без составления протокола и медосвидетельствования, за 15 тысяч. Такой суммы у мужчины при себе не было, и он пообещал передать деньги их при следующей встрече. А сам обратился в полицию».

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«Северские полицейские задержали предполагаемую банду вымогателей. У оперативников есть причины полагать, что на протяжении нескольких месяцев молодые спортсмены пытались выбить у местного жителя деньги. А когда получили отказ, просто заперли жертву в гараже, забрали деньги - 40 тысяч рублей. И надеялись, что в полицию никто не обратится. Чрезмерную уверенность погасили бойцы СОБРа с оперативниками.

Лицом в пол - такого­ упражнения спортсмен­ы в этом клубе ещё не­ выполняли. Посреди гантелей и железных бл­инов тренированные ре­бята послушно ожидают­ разрешения встать… Как полагают операти­вники, эти трое друзе­й решили выбивать деньги у тех,­ кто сам их зачастую ­зарабатывал незаконны­м путем. По прессом ­крепких парней оказались уличные наркоторг­овцы, которых приятел­и обложили данью.

Их­ бизнес в закрытом Се­верске был и доходным­, и почти безопасным.­ До тех пор, пока при­ятели не совершили ош­ибку. Вместо наркодил­ера они привезли в га­раж, избили и забрали­ деньги у законопослу­шного гражданина. Сейчас полиция возбудила уголовное дело сразу по нескольким статьям - разбой и вымогательство. Каждому из задержанных грозит до 10 лет лишения свободы».

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«В Снежинске сотрудники регионального управления ФСБ нашли в одном из гаражей бокс, в котором была разбита целая плантация конопли. Двое «агрономов» задержаны за незаконное производство наркотиков. Внутри гаража было обнаружено специальное оборудование для выращивания «дури». Наркотические средства мужчины намеревались продать. Сами производители конопли нигде не работают, оба уже были ранее судимы».

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«Житель Новоуральска 1979 года рождения был задержан у себя дома в апреле 2016 года. Силовики изъяли у него поддельные печати и штампы судов. При изучении данных на жестком диске компьютера правоохранители выявили около 50 эпизодов преступлений. Организатор «проекта» незаконно получил доступ к сведениям об остатках на лицевых счетах граждан в различных банках. «Обвиняемый разослал поддельные исполнительные листы 26 кредитным организациям в 18 субъектах Российской Федерации. В каждом документе содержались требования списать со счета «должника» определенную сумму в пользу указанного получателя. Размер варьировался от 100 до 400 тысяч рублей», - уточняют полицейские. При этом автомеханик открыл счет в екатеринбургском банке, чтобы туда поступали списанные деньги. Одного из соучастников, екатеринбуржца 1985 года рождения, удалось задержать, второй пока находится в розыске».

И не спрашивайте меня, пожалуйста, кто там у них задержан, а кто в бегах. Темна вода во облацех. Профессионализм отечественных журнализдов поднят на поистине недосягаемую высоту.

БРАТКИ ОБОЖДУТ. В ПОИСКАХ СОЦИАЛЬНОГО ЛИФТА

Спорт мы в наших обзорах не слишком часто вспоминаем, но тут случай явно особый.

«Александр Гаркушенко родился в городе, которого нет на карте, тренировался с Федором Емельяненко, прошел через нищету и снимался в кино у Алексея Балабанова. Корреспонденты «Матч ТВ» Вадим Тихомиров и Александр Лютиков решили узнать подробности и получили невероятное интервью.

— С чего нам лучше начать?

— С Красноярска-45 (Зеленогорск) — это связанный с атомной энергетикой закрытый город, которого тогда даже не было на карте. Я родился там в 1973 году. Когда пошел в третий класс, родители отдали в дзюдо. Я сачковал и несерьезно относился, пока не стало получаться. К 16 годам здорово окреп — меня машиной уже начали называть — и я был спарринг-партнером 19-летнего Игоря Березницкого, который через три года после этого выиграл чемпионат Европы. Он меня, конечно, как мешок швырял, но других с ним вообще не ставили. Это был 1989 год, я тогда отборолся на чемпионате России и проиграл там только из-за нехватки опыта. Но в 17 лет я ушел из дзюдо: с тренером установились сложные отношения — и он буквально подзабил на меня. Я начал заниматься рок-музыкой, стал на басу в группе играть и получил статус локальной звезды в нашем городе с населением 60 тысяч человек.

— Как в 90-е годы можно было уйти из дзюдо не в бандиты, а в музыку?

— Меня звали, но я всегда был пацифистом. Рэкетиры знакомые удивлялись: «Такой здоровый, такая машина, а занимается ерундой какой-то». Мы зарабатывали по-другому: наш солист научил меня шить шапки-формовки. Целый день колотили эти шапки, ездили на рынок или в деревни их продавать, в деревнях какие-то ваучеры скупали, а по вечерам играли.

— Ваш бизнес с шапками пытались крышевать?

— Подходили серьезные ребята — кто из бокса, кто из дзюдо, даже со спарринг-партнером своим пересекался так. Предлагали варианты: «Давай будешь нам платить». Я говорил: «А я уже вот таким-то плачу». Не платили мы на самом деле никому, просто называли людей из компании моего друга. Единственная опасная ситуация за то время: мы ехали в поезде Чита — Челябинск в Улан-Удэ за мехом. В этом поезде какая-то банда держала вагон-ресторан — мы попытались пройти через него в другой вагон, но начался конфликт, мне нож к животу приставили. Удалось разойтись и без драки, и без денежных потерь.

Потом я поступил в музыкальное училище в Абакане. Там же познакомились с будущей женой. Она, кстати, тоже была из закрытого города — из Красноярска-26 (Железногорск), там горно-химический комбинат и электричка в буквальном смысле в гору заезжает…»

Интересно? Тогда продолжение читаем здесь .

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ

Продолжаем литературную тему. Причудливые всё-таки детишки родятся от национальной гордости и низкопоклонства перед западом! В челябинском «АиФ» следующая заметка размещена:

«Прошло уже больше года с тех пор, как законсервировали озеро Карачай. Консервацию его проводили в рамках федеральной программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008–2015 года». Затраты составили почти 17 миллиардов рублей – на эти деньги озеро полностью закрыли бетонными блоками и скальным грунтом.

Специалисты уверяют, что изоляция самого радиоактивного озера в мире обеспечена. Другие исследователи считают, что опасные воды ищут выход, и полностью опасность не устранена. Впрочем, заместитель главного технолога ПО «Маяк» Юрий Мокров сообщил, что защиту усилят несколькими гидроизолирующими слоями.

Напомним, что Карачай использовали для хранения радиоактивных отходов с 1951 года. Здесь скопилось почти 120 млн кюри радиоактивных материалов – в основном, радиоактивные цезий–137 и стронций–90. Уровень озера периодически понижался, и возникла реальная угроза проникновения радиоактивных аэрозолей в воздух. Стоило только подняться сильному ветру, и смертоносная пыль попадала в атмосферу – появились своего рода радиоактивные смерчи. Опасные вещества могли проникнуть и в подземные воды…

Состав его поистине смертоносный и вызывал страшные мутации. Рассказывают, что в Карачае водились караси без глаз и хвоста, а их чешуя росла не к хвосту, как положено, а к голове. Вылавливали и карпов, которые светились в темноте. Но самое страшное – учёные говорят о том, что есть опасность, что радиоактивная линза вод мигрирует и может приблизиться к водозаборам Челябинска, других южноуральских городов.

О смертоносном озере знают во всем мире. Так репортеры британского издания Daily Mail назвали его самым опасным местом в мире. Озеро Карачай попадало и на страницы американских бестселлеров. Речь идет о романе американского писателя Джеймса Роллинса. «Последний оракул» рассказывает о том, как герои пытались раскрыть тайны радиоактивного озера Карачай, закрытого города атомщиков и реки Теча.

Как только герои оказываются на Южном Урале, нелепости уже громоздятся одна на другую. Оказывается, Южноуральские горы практически полностью изрыты урановыми рудниками и подземными фабриками. Река Теча описывается как бурная и глубокая река – видимо, для большего эффекта. В лесах нашей области, как следует из романа, водятся гризли, орлы, а охранники закрытых городов используют прирученных… тигров.

Дальше – больше. Челябинск в представлении автора окружен страшными горами, которые подступают к самому городу. А в горах живут… цыгане. Которые в финале поднимают восстание и идут под руководством американских героев на штурм закрытого города и урановых рудников, где томятся на каторжных работах их соплеменники. Вот такие фантазии американцы накрутили вокруг озера Карачай и южноуральской атомной промышленности».